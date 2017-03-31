Jaguar F-Pace в погоне за Маканом

Jaguar F-Pace
Многообещающие данные в характеристиках F-Pace — 5,5 секунды до сотни — соблазняют выехать на закрытый трек.
Туда я и отправился, только с быстрым разгоном не получается. Двадцатидюймовые колеса, послушно откликаясь на зов 380-сильного мотора, отчаянно шлифуют лед в поисках зацепа, а вокруг, вне трассы, лежит глубокий снег — в той земле, как писал Н.В. Гоголь, что «ровнем-гладнем разметнулась на полсвета». Эх, где вы, мои «кони вихрем» в образе британского спортивного внедорожника с клиренсом 220 мм!..
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Фото: automps.ru