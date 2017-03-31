Jaguar F-Pace в погоне за Маканом

Увидев на дороге современный Ягуар, вы остановились, чтобы рассмотреть его поближе? Тогда это наверняка Jaguar F-Pace. Я уже оседлал этого британского зверя, невольно сравнивая его с немецким кроссовером Porsche Macan.

Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace

Jaguar > F-Pace

Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace

Многообещающие данные в характеристиках F-Pace — 5,5 секунды до сотни — соблазняют выехать на закрытый трек.

Туда я и отправился, только с быстрым разгоном не получается. Двадцатидюймовые колеса, послушно откликаясь на зов 380-сильного мотора, отчаянно шлифуют лед в поисках зацепа, а вокруг, вне трассы, лежит глубокий снег — в той земле, как писал Н.В. Гоголь, что «ровнем-гладнем разметнулась на полсвета». Эх, где вы, мои «кони вихрем» в образе британского спортивного внедорожника с клиренсом 220 мм!..

Читать и смотреть видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Отзывы о Jaguar F-Pace (1)

Jaguar 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Ураганная динамика, отличная управляемость,в любую погоду держится за дорогу как кошка. Очень хороший внешний вид.

Недостатки:

Зависает система pro, маловат бокс между сидениями

Комментарий:

Прекрасный автомобиль для умеющих и любящих быстро и безопасно ездить.

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