Кто управляет водителем? Кому подчиняется водитель в реальной жизни? Пальцев на руках может и не хватить. Какие штрафы нельзя оплатить со скидкой? КоАП дает водителям возможность оплачивать штрафы со скидкой. Правда, не за все нарушения. Какие из них ударят по карману нарушителя вдвое сильнее, разбирался Сергей Смирнов. Автомобили, опередившие свое время: десять ярких примеров Самый возрастной автомобиль этой подборки увидел свет в 1935-м. Самый молодой — без малого 80 лет спустя. Тем не менее каждый из них и сегодня словно магнитом притягивает взгляды прохожих. Подробности — в нашей фотоподборке.