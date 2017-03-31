Список неисправностей, с которыми сталкивались владельцы ряда распространенных моделей в Москве и Санкт-Петербурге, составил онлайн-сервис записи автомобилей на обслуживание и ремонт CarFix на основе своей внутренней статистики.
Подразделение JLR Classic продолжает радовать поклонников олдтаймеров условными новинками. Пятого апреля на автошоу Techno-Classica в немецком Эссене дебютирует Jaguar E-type Reborn — классический автомобиль, доведенный заводскими реставраторами до состояния нового. Тираж — всего 10 экземпляров.
Британская компания Insure The Gap прикинула, какой ущерб был нанесен съемками первых семи фильмов франшизы «Форсаж». Выяснилось, что основные убытки нанесли не злодеи, а положительные персонажи, ну или те, кого условно можно считать таковыми.
Самый возрастной автомобиль этой подборки увидел свет в 1935-м. Самый молодой — без малого 80 лет спустя. Тем не менее каждый из них и сегодня словно магнитом притягивает взгляды прохожих. Подробности — в нашей фотоподборке.
Вслед за рестайлингом обычного Гольфа седьмого поколения обновились и его заряженные модификации. Причем заряженные во всех смыслах. Помимо горячих версий R и GTI мы опробовали и обновленный плагин-гибрид GTE, и полностью электрический e-Golf.
Увидев на дороге современный Ягуар, вы остановились, чтобы рассмотреть его поближе? Тогда это наверняка Jaguar F-Pace. Я уже оседлал этого британского зверя, невольно сравнивая его с немецким кроссовером Porsche Macan.
Гибридный хэтчбек Toyota Prius IV дебютировал полтора года назад, однако до России добрался только сейчас. Мы поездили на одном из первых завезенных к нам Приусов.
Автомобили, опередившие свое время: десять ярких примеров
Самый возрастной автомобиль этой подборки увидел свет в 1935-м. Самый молодой — без малого 80 лет спустя. Тем не менее каждый из них и сегодня словно магнитом притягивает взгляды прохожих. Подробности — в нашей фотоподборке.