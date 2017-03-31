Автомобили, опередившие свое время: десять ярких примеров

Самый возрастной автомобиль этой подборки увидел свет в 1935-м. Самый молодой — без малого 80 лет спустя. Тем не менее каждый из них и сегодня словно магнитом притягивает взгляды прохожих. Подробности — в нашей фотоподборке.

BMW i8
BMW i8

BMW > i8

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

Автомобили, опередившие свое время: десять ярких примеров

Истории самых знаковых автомобилей родом из СССР мы посвятили тематическую подборку (по ссылке).

Фото: фирмы-производители

Автомобили, опередившие свое время: десять ярких примеров
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Комментарии (1)

Говорить о Lamborghini Countach что она «выглядит наивно и карикатурно» не очень корректно — это дела вкуса. Мне, например, кажется, что она выглядит просто потрясающе!

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