Оператив ЗР: Volkswagen Golf — испытываем редкие версии

Вслед за рестайлингом обычного Гольфа седьмого поколения обновились и его заряженные модификации. Причем заряженные во всех смыслах. Помимо горячих версий R и GTI мы опробовали и обновленный плагин-гибрид GTE, и полностью электрический e-Golf.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Volkswagen > Golf

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Повод: обновленная линейка заряженных хэтчбеков Volkswagen Golf.

Место действия: Майорка, Испания.

Впечатления: Golf GTE технически остался прежним. Под капотом «турбочетверка» рабочим объемом 1,4 л мощностью 150 л.с., которая работает в паре с электродвигателем (102 л.с.). В общей сложности силовая установка развивает 204 л.с. Пока батарея энергоемкостью 8,7 кВт*ч заряжена, ускорение у автомобиля более чем достойное. В связках виражей шасси MQB ведет себя ожидаемо безупречно. Обратная связь, реакции на руль — все на высоте. А вот тормозит Golf GTE не так, как «углеводородная» версия. С эффективностью проблем нет, но точно контролировать замедление мешает «ступенька» в усилии на педали тормоза. Заявленный расход в 1,6 л/100 км не удалось повторить даже близко. В гибридном режиме этот показатель плавал в районе 5,5 л/100 км, а стоило батарее разрядиться, и расход топлива вырос в полтора раза.

Volkswagen Golf и e-Golf

Volkswagen Golf и e-GolfVolkswagen Golf GTE (слева) и электрический e-Golf (справа).
Volkswagen Golf GTE (слева) и электрический e-Golf (справа).

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«Электричка» e-Golf не отделалась только лишь внешним стайлингом, есть изменения и внутри. Мощность энергоустановки выросла со 115 до 136 л.с., а запас хода — аж до 300 км. Показатель внушительный, правда? Получен он в инкубаторном цикле движения NEDC для типовых испытаний. Реальный запас хода куда меньше.

Перед выездом бортовой компьютер прогнозировал внушительные 270 км до обязательной заправки. Я преодолел желание экономить энергию — не стесняясь давил на газ, пользовался климатической установкой. За 60 км запас хода сократился до отметки в 141 км. Так что преодоление двух сотен километров более чем реально.

А вот повороты электрический Гольф не любит: сказываются большая масса и мягко настроенная подвеска.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-GolfСхема электро-Гольфа не поменялась. Но отдача силовой установки выросла до 136 л.с. Энергоемкость аккумуляторной батареи, приводящей электродвигатель, составляет 35,8 кВт*ч
Схема электро-Гольфа не поменялась. Но отдача силовой установки выросла до 136 л.с. Энергоемкость аккумуляторной батареи, приводящей электродвигатель, составляет 35,8 кВт*ч

Volkswagen Golf GTE

Volkswagen Golf GTEТехнически гибрид Volkswagen Golf GTE не изменился: 1,4-литровый двигатель и 102-сильный электродвигатель. Трансмиссия — 6-ступенчатый робот DSG.
Технически гибрид Volkswagen Golf GTE не изменился: 1,4-литровый двигатель и 102-сильный электродвигатель. Трансмиссия — 6-ступенчатый робот DSG.

На закуску осталась ярко-красная «вишенка» — 245-сильный Golf GTI Perfomance. Алый хэтчбек под бубнеж агрессивно настроенной выпускной системы жадно поглощал поворот за поворотом. В нормальном режиме настройки рулевого управления очень близки к калибровкам обычного Гольфа. А вот в «спортивном» руль наливается приятной тяжестью, пробуждая у пилота гоночный азарт. Прибавьте к этому идеально «нарезанную» 6-ступенчатую механику и огромный запас устойчивости машины — и вылезать из GTI просто не захочется.

Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf RВ конце дня удалось оторваться — прохватить на 310-сильном Golf R по гоночной трассе «Майорка».
В конце дня удалось оторваться — прохватить на 310-сильном Golf R по гоночной трассе «Майорка».

Ну а десертом стал заезд на заряженном Golf R по кольцевой трассе «Майорка». Детальный отчет читайте в майском номере журнала «За рулем».

Перспективы: сроки появления всех модификаций Гольфа в России пока не ясны. Как и то, приедут ли они вообще. Больше всего шансов у GTE и экстремального R. А вот в случае с гибридом и «электричкой» шансов мало. Мы и так далеки от экологичных автомобилей, а ЭРА-ГЛОНАСС практически ставит крест на нишевых модификациях.

Подробности: ЗР № 05, 2017.

Оператив ЗР: Volkswagen Golf — испытываем редкие версии
Фото автора и фирмы Volkswagen
Оператив ЗР: Volkswagen Golf — испытываем редкие версии
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Golf

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Комментарии (7)

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Akopov Mikhail

Вы точно про МКПП Golf-7 пишете? У меня в Леоне-3 точно такая же МКПП 6 ст. Ничего из описанного и близко нет. Никакого хруста переключаясь вверх через скорость ни разу не слышал. Ход сцепления казался длинноват после KIA Ceed, но он гораздо меньше чем у ВАЗов на которых мне довелось ездить, зато педаль лёгкая, схватывание чувствуется очень чётко и оно одно. Плавно тронуться на любом уклоне и на любом покрытии не составляет никакой проблемы и от температуры сцепления это никак не зависит.

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-1
Vlad Z

Точно, о ней. Не думаете же вы, что я фв-хейтер и вру, чтобы обхаять?

Я пишу — в сравнении. Переключения на АРО были гораздо лучше: поднёс рычаг к нужной позиции, и он — чмок! всосался на место. На иранском авто было гораздо удобнее управлять тягой с помощью сцепления.

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+1
Akopov Mikhail

Не думаю.

Скорее всего описанный вами случай вызван какими-то неисправностями сцепления потому, что я не встречал ещё владельцев авто на платформе MQB которые жаловались бы на МКПП. Правда таких я лично знаю всего троих, ортодоксов почти не осталось, остальные все на DSG. И на форуме клубном не помню, чтобы кто-то на сцепление и переключения жаловался.

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-1
Vlad Z

Во-первых, не все это чувствуют — я к машине внимателен, возможно, и чрезмерно.
Во-вторых, у меня бывают пассажиры в возрасте — под и за 80, требования к плавности отдельные.
В-третьих, в гольфовском форуме не я один отмечал такое поведение сцепления.

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0
Akopov Mikhail

Не почувствовать, что скорости плохо включаются и, тем более, не услышать хруст? А если ещё учесть что через мои руки прошло несколько тысяч автомобилей когда я работал на СТО, а потом на автопроизводстве и на всех я ездил... Вы серьёзно? )))
У меня тоже бывают пассажиры возрастом 5 лет и менее, они тоже спортивный режим не любят. Отмывать салон от их последней трапезы у меня никакого желания нет.
Сеатовский форум гораздо меньше фольксвагеновского. А темы про то, что как-то не так работает сцепление на Леонах с МКПП или плохо переключаются передачи вообще нет.
Ну и напоследок. ссылка

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0
Vlad Z

Мне очень жаль, но в сравнении с тем, что я ощущаю собственными ушами, ногам, руками — Ваши аргументы для меня не значат ничего.

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От стандартной шестиступенчатой мкпп гольфа7 я совсем не в восторге. Чтобы с третьей на пятую переключиться без хруста — нужно очень тщательно, до упора, выжимать сцепление.
Про сцепление — отдельно: очень не нравится. Мало того, что неоправданно глубокое (идеальная эргономика фв? Хха!), так ещё и грешит двойным схватыванием (видимо, следствие работы двухмассового маховика). Другими словами — длинноходная педаль сцепления не даёт возможностей трогаться плавно. Что ещё хуже — это зависит от степени прогретости, так что выработать привычку и затолкать её в подкорку — не получается.

В целом — впечатление хуже, чем от иранской, узбекской и даже румынской связки коробка-сцепление. На румынском АРО передачи вообще идеально переключались, такое только на бмв встречал.

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