Вслед за рестайлингом обычного Гольфа седьмого поколения обновились и его заряженные модификации. Причем заряженные во всех смыслах. Помимо горячих версий R и GTI мы опробовали и обновленный плагин-гибрид GTE, и полностью электрический e-Golf.

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Повод: обновленная линейка заряженных хэтчбеков Volkswagen Golf.

Место действия: Майорка, Испания.

Впечатления: Golf GTE технически остался прежним. Под капотом «турбочетверка» рабочим объемом 1,4 л мощностью 150 л.с., которая работает в паре с электродвигателем (102 л.с.). В общей сложности силовая установка развивает 204 л.с. Пока батарея энергоемкостью 8,7 кВт*ч заряжена, ускорение у автомобиля более чем достойное. В связках виражей шасси MQB ведет себя ожидаемо безупречно. Обратная связь, реакции на руль — все на высоте. А вот тормозит Golf GTE не так, как «углеводородная» версия. С эффективностью проблем нет, но точно контролировать замедление мешает «ступенька» в усилии на педали тормоза. Заявленный расход в 1,6 л/100 км не удалось повторить даже близко. В гибридном режиме этот показатель плавал в районе 5,5 л/100 км, а стоило батарее разрядиться, и расход топлива вырос в полтора раза.

Volkswagen Golf и e-Golf Volkswagen Golf GTE (слева) и электрический e-Golf (справа).

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«Электричка» e-Golf не отделалась только лишь внешним стайлингом, есть изменения и внутри. Мощность энергоустановки выросла со 115 до 136 л.с., а запас хода — аж до 300 км. Показатель внушительный, правда? Получен он в инкубаторном цикле движения NEDC для типовых испытаний. Реальный запас хода куда меньше.

Перед выездом бортовой компьютер прогнозировал внушительные 270 км до обязательной заправки. Я преодолел желание экономить энергию — не стесняясь давил на газ, пользовался климатической установкой. За 60 км запас хода сократился до отметки в 141 км. Так что преодоление двух сотен километров более чем реально.

А вот повороты электрический Гольф не любит: сказываются большая масса и мягко настроенная подвеска.

Volkswagen e-Golf Схема электро-Гольфа не поменялась. Но отдача силовой установки выросла до 136 л.с. Энергоемкость аккумуляторной батареи, приводящей электродвигатель, составляет 35,8 кВт*ч Volkswagen Golf GTE Технически гибрид Volkswagen Golf GTE не изменился: 1,4-литровый двигатель и 102-сильный электродвигатель. Трансмиссия — 6-ступенчатый робот DSG.

На закуску осталась ярко-красная «вишенка» — 245-сильный Golf GTI Perfomance. Алый хэтчбек под бубнеж агрессивно настроенной выпускной системы жадно поглощал поворот за поворотом. В нормальном режиме настройки рулевого управления очень близки к калибровкам обычного Гольфа. А вот в «спортивном» руль наливается приятной тяжестью, пробуждая у пилота гоночный азарт. Прибавьте к этому идеально «нарезанную» 6-ступенчатую механику и огромный запас устойчивости машины — и вылезать из GTI просто не захочется.

Volkswagen Golf R В конце дня удалось оторваться — прохватить на 310-сильном Golf R по гоночной трассе «Майорка».

Ну а десертом стал заезд на заряженном Golf R по кольцевой трассе «Майорка». Детальный отчет читайте в майском номере журнала «За рулем».

Перспективы: сроки появления всех модификаций Гольфа в России пока не ясны. Как и то, приедут ли они вообще. Больше всего шансов у GTE и экстремального R. А вот в случае с гибридом и «электричкой» шансов мало. Мы и так далеки от экологичных автомобилей, а ЭРА-ГЛОНАСС практически ставит крест на нишевых модификациях.

Подробности: ЗР № 05, 2017.

Фото автора и фирмы Volkswagen