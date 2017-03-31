Какие штрафы нельзя оплатить со скидкой?

КоАП дает водителям возможность оплачивать штрафы со скидкой. Правда, не за все нарушения. Какие из них ударят по карману нарушителя вдвое сильнее, разбирался Сергей Смирнов.

Чтобы сэкономить на уплате штрафа, нужно сделать это в первые двадцать дней после вынесения постановления. Даже штраф в пятьсот рублей можно уменьшить в два раза. Для чего это сделано? В первую очередь для увеличения собираемости. Дело в том, что, по статистике, автомобилисты добровольно оплачивают лишь 60% штрафных квитанций. Остальное приходится обрабатывать приставам-исполнителям.

И вот, дабы водители начали оперативно платить по счетам, с 1 января 2016 года вступили в силу соответствующие поправки. С этого момента в постановлении начали указывать не только полную сумму штрафа, но и размер оплаты со скидкой.

Эвакуация автомобиля Если нарушили правила стоянки, размер штрафа можно снизить в два раза. К сожалению, на затраты по эвакуации это не распространяется. В Москве, к примеру, можно сэкономить 25%, если заплатить за эвакуацию сразу, при возврате автомобиля.

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Правда, дисконт предоставляется с некоторыми исключениями. В статье 32.2 КоАП перечислены те нарушения, за которые придется платить исключительно полную сумму . В черный список попали следующие нарушения:

повторное управление незарегистрированным автомобилем (часть 11 статьи 12.1);

управление или передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения (статья 12.8);

повторное превышение скорости на 40 и более км/ч (части 6 и 7 статьи 12.9);

повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 3 статьи 12.12);

повторный выезд на встречную полосу движения (часть 5 статьи 12.15);

повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (часть 3.1 статьи 12.16);

нарушение правил, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего (статья 12.24);

отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26);

употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП (часть 3 статьи 12.27).

Поворот с двух рядов По закону, на уплату штрафа отводится 70 дней (10 на вступление в силу и 60 на оплату), но если оплатить в течение первых 20 дней, можно серьезно сэкономить.

Кроме этого, полную сумму штрафа нужно будет заплатить, если по вашей просьбе в суде или ГИБДД было принято решение об отсрочке или рассрочке уплаты штрафа. Если по решению судьи вам разрешили оплатить штраф частями, к примеру, в течение трех месяцев, то скидку уже не получить.

За штрафы по платным парковкам также нет скидок. Дело в том, что ответственность за неоплату стоянки на платной парковке устанавливается местными органами власти, тогда как 50-процентная скидка прописана в федеральном законе.

Движение по выделенной полосе Закон позволяет за многие нарушения платить в два раза меньше даже злостным рецидивистам. И многие этим пользуются.

Ограничение по некоторым нарушениям вызывает у меня вопросы. С одной стороны, по замыслу законодателей, ограничение связывается с серьезностью или повторностью правонарушения. И это, наверное, правильно. Но давайте посмотрим еще раз на черный список. Почему сюда не попали другие нарушения, которые, как правило, совершаются умышленно и создают серьезную угрозу для других участников движения?

Проверка водителя на алкоголь Если попались пьяным, штраф придется оплатить полностью. Да и срок лишения сократить не получится — слишком серьезная статья.

Взять, к примеру, управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, лишенным права управления или передачу управления водителю без прав (статья 12.7). Или нарушения правил движения через железнодорожные пути (статья 12.10), движение по обочине (часть 1 статьи 12.15), нарушения перевозки крупногабаритных и опасных грузов (статьи 12.21.1 и 12.21.2). Получается, что два раза превысив скорость более чем на 40 км/ч, ты опасен, и штраф со скидкой не заплатить. А вот в регулярных выездах на обочину, когда водитель рискует жизнью и здоровьем пешеходов, законодатели особой опасности не увидели.

Камера фотофиксации нарушений Чтобы оперативно получать информацию о штрафах с камер, нужно установить на телефон специальное приложение. «Письма счастья» не всегда приходят вовремя.

Еще одна проблема — это постановления с камер фиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме. Как правило, «письма счастья» приходят с большим опозданием, и водители не успевают оплатить штраф со скидкой в 20-дневный срок, который, к слову, отсчитывается с момента вынесения постановления. Тут выход только один. Нужно установить подписку на уведомления о правонарушениях на Едином портале государственных услуг. Тогда водитель сможет получать информацию о штрафах своевременно.

Оплатить квитанцию со скидкой можно в любом банке. Если вы укладываетесь в первые двадцать дней, сумма штрафа будет автоматически уменьшена. Но еще дешевле попросту не нарушать.

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