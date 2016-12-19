Форсируем мотор Патриота: плюс полсотни лошадей!

Добавить сил, не разбирая двигатель? Запросто! Тюнингуем УАЗ Патриот.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

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Два горба хороши лишь для корабля пустыни. Но внедорожник не верблюд, двугорбая кривая крутящего момента для его двигателя — не оптимальный вариант. Поэтому я и вздрогнул, когда мой добрый знакомый Володя Шарандин пригласил погонять на Патриоте по ледовой трассе.

Проходили, знаем! Погонять, когда после первого всплеска к трем тысячам оборотов падает тяга? Сомнительное удовольствие. Даже следующий всплеск в районе четырех тысяч не спасает. Да и скоростные упражнения на ульяновском вездеходе казались мне сродни офф-роуду на легковой пузотерке.

Но Володя умеет убеждать и, откровенно говоря, никогда не предлагал бестолковых идей. Мало того, он не был на родине пятнадцать лет и за это время стал классным автомобильным инженером, дополнив российское образование американским и европейским. Нынче его конек — цивилизованный тюнинг в собственном центре. В общем, заинтриговал: УАЗ в его исполнении должен быть неординарным.

Дал тягу

Сейчас компьютер — едва ли не основной инструмент специалистов по тюнингу. Здесь и текущие показания, и окончательный результат.
Сейчас компьютер — едва ли не основной инструмент специалистов по тюнингу. Здесь и текущие показания, и окончательный результат.

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Хлопнула дверь, и я за рулем Патриота. Всё знакомо, только двигатель звучит непривычно. Не громче, но тональность изменилась, причем в лучшую сторону. Эта песня мне нравится больше прежней. А как на ходу?

— Здесь момент за двести семьдесят и мощность за сто восемьдесят. Не стесняйся, крутани до отсечки!

Шарандин подначивает, а меня долго просить не надо. Газ в пол! На таком Патриоте я не ездил — разгоняется очень шустро! Даже страшновато стало: к бойкому характеру надо привыкнуть, ведь ходовая и тормоза стандартные, а прыть другая. Внатяг? И на низах этот Патриот убедительнее серийного. Везет ровно, без затыков. Особенно после 1800 об/мин.

Не трогая потрохов мотора, с него сняли 182 л.с. и 273 Н·м, одновременно получили горизонтальную полку крутящего момента. Серийный двигатель выдавал 134 л.с. и 217 Н·м в двух выраженных горбах на 2500 и 4000 об/мин.
Не трогая потрохов мотора, с него сняли 182 л.с. и 273 Н·м, одновременно получили горизонтальную полку крутящего момента. Серийный двигатель выдавал 134 л.с. и 217 Н·м в двух выраженных горбах на 2500 и 4000 об/мин.

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На трассе меня ждет сюрприз — стандартный Патриот. Володя предусмотрел этот «рояль в кустах», чтобы я мог пересаживаться из машины в машину — для сравнения. Что же, вперед!

Сначала небольшой мотокроссовый кусок. Здесь не разгонишься: сплошные холмы с крутыми спусками и подъемами. Серийный Патриот взял все горки — где на первой передаче, где на второй. А на машине с доработанным двигателем можно ехать иначе: после пары подъемов перестаю переключаться — тяги хватает, всю полосу препятствий я прохожу на второй передаче.

Гвоздь программы — автокроссовая трасса. Ходовые повороты и аппендиксы, лед вперемежку со снежной кашей. Серийный Патриот при своей массе и габаритной высоте неплохо управляется на скользкой дороге. Конечно, приходится активно работать рулем. Кручу его на большие углы — чай, механизм не реечный. На участках с рыхлым снегом, чтобы не терять ход, перехожу с третьей передачи на вторую. Переключаюсь часто, но в целом — сносно. Честно говоря, после этого «забега» изменил свое мнение о Патриоте в лучшую сторону, но особого удовольствия не получил. Всё же серийный УАЗ не для сносов и заносов, штурм поворотов веером не его стихия.

Теперь — 182‑сильная машина. Воистину, мощности и момента много не бывает! Шасси такое же, а ехать приятнее и, что самое главное, безопаснее. Почти вся трасса — на третьей передаче, переключался лишь в паре мест. Теперь понимаю, почему Шарандин пригласил именно погонять: этот Патриот уже управляется газом — и от процесса получаешь удовольствие. Вместо того чтобы маслать рулем, можно активно пользоваться тягой — мотор, можно сказать, вытаскивает Патриота из сноса.

Первый этап тюнинговой программы — сканирование днища, подкапотного пространства, выпускной системы. Так выглядит 3D-модель стандартного коллектора.
Первый этап тюнинговой программы — сканирование днища, подкапотного пространства, выпускной системы. Так выглядит 3D-модель стандартного коллектора.

А вот воплощение задумки — новый выпуск из нержавеющей стали.
А вот воплощение задумки — новый выпуск из нержавеющей стали.

После расчета начинается проектирование новой выпускной системы. На чертеже показаны патрубки равной длины для коллектора схемы 4-2-1.
После расчета начинается проектирование новой выпускной системы. На чертеже показаны патрубки равной длины для коллектора схемы 4-2-1.

Соединение фланца с трубой — аккуратная ручная работа умелого сварщика.
Соединение фланца с трубой — аккуратная ручная работа умелого сварщика.

В нашей полке прибыло

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На базе, где Володя дорабатывает автомобили, уже припасена домашняя заготовка.

— Посмотри, удалось сгладить горбы, а не только поднять крутящий момент!

Шарандин выкладывает распечатку внешних скоростных характеристик мотора, снятых на роликовом стенде MAHA. Действительно, почти ровная полка в 260–270 Н·м в диапазоне 1800–4800 об/мин. Да и мощность намного выше: 182 л.с. при 5200 об/мин. Серийный двигатель выдает 134 л.с., а максимальные 217 ньютон-метров — те самые горбы на 2500 и 4000 об/мин. Самое любопытное, что такие результаты достигнуты без вскрытия мотора и, соответственно, без установки новых валов, поршней, шатунов. Изменен только впуск и выпуск.

Прямоток? Кого этим удивишь! Всё куда интереснее, чем примитивная борьба с противодавлением, - здесь впуск и выпуск согласованные.

Технология выравнивания полки такая. Сначала — 3D-сканирование моторного отсека и днища автомобиля. Это позволяет оценить пространство, в котором предстоит размещать новые детали. Потом идет расчет и проектирование железа.

Новый коллектор вместо штатного — как будто так и было.
Новый коллектор вместо штатного — как будто так и было.

Выпуск доработан по всей длине. А что это за непонятный «аппендикс»? Дополнительная труба резонатора, помимо прочего, отвечает за вкусный звук.
Выпуск доработан по всей длине. А что это за непонятный «аппендикс»? Дополнительная труба резонатора, помимо прочего, отвечает за вкусный звук.

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Задача — форсировать мотор, улучшив наполнение цилиндров. Для этого работают с воздушными потоками на впуске и выпуске и согласовывают волновые процессы в двигателе.

Затем изготавливают выпускной коллектор с патрубками равной длины. В УАЗ вписался «паук» схемы 4-2-1 (вариант 4–1 в подкапотном пространстве не разместить). То есть патрубки сначала сливаются попарно, а потом переходят в единую трубу. Далее идут доработанный резонатор и глушитель. Всё — из нержаве­ющей стали.

А еще — нестандартный впуск. Фильтр пониженного сопротивления ставят в холодной зоне, где плотность воздуха выше. За ним — диффузор и впускная труба. Их диаметры, скругления, габариты — результат расчетов и экспериментов. Ведь воздушный поток не любит резкого изменения направления, резких сужений и расширений.

Воздухофильтром пониженного сопротивления сейчас никого не удивить, но он работает совместно с доработанной системой впуска.
Воздухофильтром пониженного сопротивления сейчас никого не удивить, но он работает совместно с доработанной системой впуска.

Фильтр надет на диффузор, снижающий сопротивление воздушному потоку, который «не любит» резких сужений и острых кромок.
Фильтр надет на диффузор, снижающий сопротивление воздушному потоку, который «не любит» резких сужений и острых кромок.

После установки узлов на автомобиль начинается процедура тонкой доводки на роликовом стенде MAHA. С колес снимают характеристики, и электроника вычерчивает кривые мощности и момента. В первоначальном варианте выпускного коллектора используют телескопические патрубки — меняя их длину, разработчик корректирует характеристики. Володя, хотя он в прошлом и автогонщик, предпочитает делать ставку не на высокие обороты, а на момент — такие моторы в повседневной эксплуатации куда удобнее. Патриот — случай и вовсе особый: улучшения не должны повлиять на его вездеходные качества. Просадить тягу на низких оборотах — значит угробить тюнинговый проект.

Если можно получить весомую добавку благодаря «вдоху-выдоху», то есть впуску и выпуску, почему так не делает завод?

Окончательной доводкой занимаются на немецком мощностном стенде MAHA. Для настройки нередко используют коллектор с телескопическими трубами.
Окончательной доводкой занимаются на немецком мощностном стенде MAHA. Для настройки нередко используют коллектор с телескопическими трубами.

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Особенности массового производства не предполагают индивидуального подбора характеристик двигателя и работы по «золотым» технологиям. Там правит бал усредненный вариант настройки. «Вечный» выпуск из нержавейки, игра телескопическими патрубками коллектора, отказ от фильтр-бокса в пользу фильтра пониженного сопротивления — удел небольших тюнинговых фирм. И они убивают сразу несколько зайцев.

Умеренная форсировка не сказывается на ресурсе мотора. В этом плане работа с навеской куда менее рискованное дело, чем разборка двигателя с заменой дорогостоящих деталей. И, что весьма приятно, цена не заоблачная. Доработанная система впуска-выпуска стоит около 50 тысяч рублей — с учетом ­установки и настройки.

Форсируем мотор Патриота: плюс полсотни лошадей!
Форсируем мотор Патриота: плюс полсотни лошадей!
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Отзывы о УАЗ Patriot (7)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

проходимость.комфорт особенно задним пассажирам.хорошая комплектация лимитед

Недостатки:

Неудовлетворительная заводская сборка.Плохая шумо и теплоизоляция-греется тунель

Комментарий:

у меня два бака.всегда заправляю только левый-никаких проблем в этом плане нет.зря подвесили бак ниже рамы-можно оборвать

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Комментарии (17)

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У меня большие сомнения,что чип и доработка впуска-выпуска без каких-либо других вмешательств в мотор способна обеспечить такие сказочные показатели,да ещё и без ущерба для ресурса.

Попахивает обычной рекламой ара-сервиса «алания-мотор-спорт-стайл» для тех кто не особо шарит,чо там под капотом и как оно работает:)
Чо с расходом?:)
Чо с трансмиссией,тормозами и управляемостью?:)

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+4
Виталий

Это реклама УАЗ ?)) Или реклама конторы ?))

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0

Вопросы автору статьи...
Вадим, как изменился расход топлива? Что стало с температурными показателями двигателя при нагрузке, т.к. двигатель работает в нестандартном для него режиме?
Еще вопрос, как регистрировались эти «самоделки» в ГИБДД, т.к. все это попадает под статью: внесение изменений в конструкцию автомобиля и чревато штрафами и снятием автомобиля с учета?
P.S.: Статья мне понравилась...

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+2
Рыжий Леонид

Вы лучше спросите, как у  УАЗ а до сих пор не отозвали сертификат одобрения транспортного соедства (или как оно там называется) после ужасно пройденных краш-тестов?

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-1

Два вопроса к автору статьи /
1. Где в тюнинговоной системе выпуска расположен катализатор?
2. Есть ли на тюнинг комплект сертификат для последующей регистрации изменений в конструкции ТС в ГИБДД?

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+1

Характеристики двигателя, как у моего Доджа Каравана с его V6 3,3L. Кстати по размерам, он бы неплохо вписался бы под капот УАЗа. Есть ещё 3,8, по размерам идентичен 3,3.

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0

.Достаточно выбить катализатор и вставить пламегаситель... Еще есть кустарные прощивки евро-2 и всё — мотор и тянет и крутит лучше....
Даже с родным выпускным коллектором разница с катализатором и без него огромна..

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+1

.

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0

В статье есть неопровержимый факт, что мощность двигателя ЗМЗ 409 сильно занижена и похоже специально...
Для интереса можно сравнить налог на 135 л/с и налог на 182 л.с), тем более все возможно доработать, что очень радует ( в принципе мне и штатных характеристик хватает, но возьму себе на заметку)...

Каплан Илья- да успокойтесь вы уже — корвалола попейте, пустырника там, а то как пустолайка у дороги — на все машины гавкаете, а толку нету :)))

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+1
Рыжий Леонид

у каждого мотора есть нормальный ресурс, который достигается на мощности много ниже максимума: производитель не обязан чиповать под потолок оборотов...

Вот, что с расходом стало в статье не сказано....
И ещё нюанс с внедорожностью... 273 Н-м они сняли почти с 4000 об-мин... на бездорожье будет максимум 3000 Н-м — до 1500 об-мин разницы особо не будет если конечно не воткнуть наддув

Самое интересное у них кривые от 1500 об-мин — это холостые что ли там....? На песках и косогорах приходится 950–1500 об-мин ездить....
1200–1500 для ЗМЗ-409 вообще нормально по пробкам и бездорожью... там ничего не изменилось...

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+1
Алекс

>И ещё нюанс с внедорожностью... 273 Н-м они сняли почти с 4000 об-мин...
Так вроде в статье написано
>почти ровная полка в 260–270 Н·м в диапазоне 1800–4800 об/мин.
А про холостые — да, только общими фразами.
>И на низах этот Патриот убедительнее серийного. Везет ровно, без затыков. Особенно после 1800 об/мин.

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0
Алекс

Да. Полностью согласен.
Про замену катализатора на пламегаситель тоже...

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0
Рыжий Леонид

Да-да, там на самом деле 250 сил и под 400 момента (но это не точно), только вот трансмиссия развалится и тормоза сгорят. А так-то да.
А у Лады все движки 1,6 под 150 сил заточены, просто чип стоит на 82:)

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-1
Рыжий Леонид

Да это итак понятно, если проанализировать всю линейку двигателей змз406, 405 и 409. У первого объем 2.3 и вначале у волг заявлялась мощность 150л.с., а у патрика 2.7 и мощность евро2 143л.с вместо 176. Они пытались поднять крутящий момент и уронили мощность — момент толком не подняли, а мощность значительно упала. Видимо настройщики плохие попались или пытались максимальной экономичности достигнуть.

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+2

То есть, разогнаться на нем можно будет еще быстрее и убиться еще эффективнее? Шикарно!
Я предлагаю внести иннициативу о том, чтобы УАЗы перевести в разряд спецтехники и по дорогам общего пользования перевозить на эвакуаторе или прицепе как тракторы на гусеничном ходу, снегоходы или квадроциклы.

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-3
Каплан Илья

О-о... Уазик-Баклан, тут как тут!)))

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0
Безымянный

О, безымянные путриоты подтянулись:)

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-1