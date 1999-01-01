Примеряем Тойоту RAV4 со штатным Яндекс.Навигатором на роль автомобиля для всех случаев
жизни. Автор Александр Виноградов, фото и видео: Дмитрий Конин.
Секрет успеха кроссоверов на российском рынке очевиден. Обычные универсалы у нас не любят — вроде как несолидно. А в случае
с кроссоверами универсальный кузов дополнен хорошей геометрической проходимостью, да еще и полным приводом сдобрен. И в городе удобно, и съездить отдохнуть с семьей
можно. Причем не только летом, но и зимой, когда под колесами может оказаться и скользкая, и заснеженная дорога. Впрочем, часто бывает, что автомобиль эксплуатируется в условиях,
когда достаточно переднего привода. И это еще одно преимущество кроссовера: в отличие от серьезных внедорожников, паркетник можно заказать и в моноприводном исполнении. При этом
чуть меньше окажется средний расход топлива, ведь тратить его на привод задних колес не нужно. Вот и получается этакий универсальный друг на все случаи жизни.
Версия Exclusive это:
Легкосплавные колесные диски уникального дизайна
Обвес, окрашеный в серебристый цвет.
Мультимедийный комплекс на базе Android с экраном 8″
Навигационная система Яндекс.Навигатор
Версия Exclusive это:
Легкосплавные колесные диски уникального дизайна
Обвес, окрашеный в серебристый цвет.
Мультимедийный комплекс на базе Android с экраном 8″
Навигационная система Яндекс.Навигатор
Версия Exclusive это:
Легкосплавные колесные диски уникального дизайна и обвес, окрашеный в серебристый цвет.
Мультимедийный комплекс на базе Android с экраном 8″
Навигационная система Яндекс. Навигатор
На этот раз мы проверим не абы кого, а лидера класса — Тойоту RAV4. Под капотом расположен двухлитровый бензиновый двигатель
мощностью 146 л.с., работающий в паре с вариатором. Такая комбинация наиболее популярна. Само собой — полный привод, чтобы не спасовать перед любыми испытаниями, которые могут
возникнуть на нашем пути. Для пущего интереса мы взяли автомобиль в исполнении Exclusive (от 2 006 000 рублей) со встроенным Яндекс.Навигатором. Такую версию можно опознать по серебристым
накладкам на бамперах и арках, а также по особому дизайну легкосплавных колес.
Интерьер собран качественно. Версию Exclusive легко опознать по новой мультимедийной системе на базе Android с 8-дюймовым экраном и встроенным Яндекс.Навигатором.
На приборную панель в режиме онлайн выводятся данные о распределении крутящего момента по колесам.
Веди нас, Яндекс Кого сейчас удивишь штатной навигационной системой в автомобиле?
Она давно перестала быть достоянием премиум-класса. Навигацию, пусть и в качестве опции, можно встретить почти в любой модели, даже бюджетной. И все, у кого в машине есть
такая функция, только ей и пользуются? Да черта с два! Какая бы продвинутая система ни была, у большинства все равно установлены держатели для смартфонов и планшетов,
на которых есть Яндекс.Навигатор. В Тойоте решили эту проблему радикально. Взяли да поставили в RAV4 Яндекс в качестве базовой навигационной системы. Шах и мат!
Программа
навигатора та же, к которой привыкли все пользователи гаджетов, со всеми ее плюсами и удобством пользования. А это простой и удобный интерфейс, который, как ни крути,
большинство водителей уже отлично знает. И актуальная информация о пробках, которая подгружается из интернета через модем с сим-картой или телефон владельца.
В навигаторе зашит большой
список, так называемых, точек интереса — АЗС, мойки, магазины, кафе и т. д.
Встроенная в модем симка или раздача
Wi-Fi c телефона позволяют подгружать данные о пробках. Благо в Переславле проблем с ними нет.
Карты Яндекса отлично прорисованы.
Причем не только московские, но и переславльские. На карте помимо домов отмечены основные достопримечательности.
Что ж, попробуем влезть в шкуру типичного владельца кроссовера. За несколько тысяч километров мы не поедем. А в качестве
пункта назначения выберем Переславль-Залесский. Он всего в паре часов езды от Москвы. Здесь и культурно можно отдохнуть, и активно. Первому способствует большая концентрация
достопримечательностей, второму — Плещеево озеро, где круглый год занимаются кайтсёрфингом. Представим, что молодая семья отправилась на активный отдых, дабы хорошо провести выходные. У «рафика»
для этого есть весь необходимый набор. К уже упомянутому полному приводу добавим просторный салон и приличный багажник. Сиденья заднего ряда регулируются по углу наклона. Для задних
пассажиров есть и обогрев сидений. Не обделен «теплом» и водитель. Электрообогрев предусмотрен и для лобового стекла, и для руля. Правда, последний греет баранку лишь в местах
хвата — можно было бы и весь обод обогревать. Багажник неплох: 577 литров (по данным производителя) — достойный для класса показатель. Горнолыжная экипировка, которую мы с собой
взяли, без труда поместилась в кроссовере, оставив место и для пассажиров. Отрадно, что в RAV4 появился сенсор открытия пятой двери. Это и правда удобно, когда руки заняты багажом.
Задние сиденья не только складываются в пропорции 60:40, но и сдвигаются в продольном направлении. Также можно изменить угол наклона спинок.
По сути, любой кроссовер — это универсал. А потому
с размещением снаряжения для кайтинга проблем нет. Со сложенными спинками сидений образуется ровная грузовая площадка.
По сути, любой кроссовер — это универсал. А потому
с размещением снаряжения для кайтинга проблем нет. Со сложенными спинками сидений образуется ровная грузовая площадка.
По сути, любой кроссовер — это универсал. А потому
с размещением снаряжения для кайтинга проблем нет. Со сложенными спинками сидений образуется ровная грузовая площадка.
Если вы только начали заниматься кайтсёрфингом, необязательно сразу накупать кучу дорогостоящего оборудования. Все необходимое можно взять в аренду.
Двери полностью прикрывают пороги, так что те остаются чистыми.
Двери полностью прикрывают пороги, что на наших грязных дорогах — однозначный плюс. И выходить удобно, и штаны чистыми останутся.
Добравшись до Переславля, убедились в компетентности Яндекса в глубинке. Карта города отлично прорисована — указан буквально каждый сарай. А от памятников архитектуры и музеев
буквально рябит в глазах. Хотя город небольшой, на то, чтобы обойти все достопримечательности, нужен не один день. Один только Ботик Петра Первого чего стоит.
Кроме этого, в Переславле
огромное количество памятников древнерусской архитектуры. В том числе красивейшие Горицкий и Никитский монастыри. Но жители не остановились на истории и организовали большое
количество весьма любопытных музеев. Порой эти музеи располагаются в обычных жилых домах. Самые интересные, которые стоит посетить, — это Музей утюга, Музей чайника, а также Музей хитрости
и смекалки. Отрадно, что в городе и его окрестностях достаточно много отелей. Так что найти ночлег, причем по вполне разумной цене, в Переславле-Залесском вообще не проблема.
Чем дальше в лес
Утром следующего дня мы решились на эксперименты с полным приводом — недаром большая часть продающихся у нас RAV4
имеет все четыре ведущих колеса. Конфигурация автомобиля самая что ни на есть популярная. Поперечно установленный двигатель, угловая передача и подключаемые через муфту задние
колеса. В арсенале есть принудительная блокировка межосевой муфты и Hill Assist Control, помогающий с троганьем в подъем. На заснеженных и ледяных покрытиях
«рафик» чувствует себя уверенно. Благодаря межосевой муфте, работающей с преднатягом, задние колеса всегда готовы подключиться. А страхующая электроника «бдит», если ситуация вдруг
выйдет из-под контроля. То, что нужно для путешествий по России зимой и ранней весной, когда покрытие большинства федеральных трасс оставляет желать лучшего.
Воодушевившись, мы в конец обнаглели и полезли в глубокую снежную целину. Которая быстро наказала нас, напомнив, что Toyota RAV4 не вездеход, а паркетник.
Дорожные нешипованные шины лишь «помогли» побыстрее закопаться. Пришлось вызвать подмогу в виде местного уазика. Нет, стихия RAV4 — скользкие, но все-таки твердые дороги. А максимальное
бездорожье, которое видят 99% таких автомобилей, — высокий бордюр или снежный отвал во дворе. Именно на них «рафик» и рассчитан.
Наигравшись в покорителей бездорожья, мы вспомнили
про нашу цель — кайтсёрфинг и отправились к спортивной базе, где обучают кайтингу. Особенность этого вида спорта или отдыха (для кого как) в том, что для катания не нужен подготовленный
склон. Лишь парус, хороший ветер и… инструктор. Ибо если нет опыта, то у вас не то что поехать не получится, но даже парус поднять не выйдет. В среднем один час
обучения обойдется в 2500 рублей. Но оно того стоит — сэкономите время на изучение базовых вещей. А еще большой плюс кайтсёрфинга в том, что кататься можно круглый год.
Одно занятие обойдется в среднем в 2500 рублей. Но потратить их стоит — тогда многих ошибок, характерных для начинающих, можно будет избежать.
По словам работников базы, в последнее время количество желающих приобщиться к этому виду спорта увеличилось. Оно и не удивительно,
ведь с падением курса рубля поездки за границу, чтобы покататься на лыжах или борде, стали для многих неподъемными. Вот народ и потянулся за местными развлечениями.
Благо до Плещеева озера всего два часа езды от столицы. Но мы не Европа. И даже недалеко от Москвы можно найти плохо очищенные от снега дороги. Потому полный
привод и хороший дорожный просвет становятся весьма актуальны. И пусть среднеразмерные кроссоверы у истинных «джиперов» вызывают лишь усмешку, для большинства потребителей их возможностей
более чем достаточно. У Toyota RAV4 все перечисленное в арсенале есть. А нерушимая репутация бренда Toyota у наших соотечественников сделала свое дело — RAV4 уверенно
переигрывает по продажам своих конкурентов.
Чтобы добраться до места катания, желателен полный привод. С ним на льду и в снегу будет спокойней. Большой плюс кайтинга в том, что это круглогодичный вид спорта. Стоит лишь сменить доску или лыжи на кайтборд.
Чтобы добраться до места катания, желателен полный привод.С ним на льдуи в снегу будет спокойней. Большой плюс кайтинга в том, что это круглогодичный вид спорта. Стоит лишь сменить доску или лыжи на кайтборд.
Чтобы добраться до места катания, желателен полный привод. С ним на льду и в снегу будет спокойней. Большой плюс кайтинга в том, что это круглогодичный вид спорта. Стоит лишь сменить доску или лыжи на кайтборд.