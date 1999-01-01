Веди нас, Яндекс

Кого сейчас удивишь штатной навигационной системой в автомобиле? Она давно перестала быть достоянием премиум-класса. Навигацию, пусть и в качестве опции, можно встретить почти в любой модели, даже бюджетной. И все, у кого в машине есть такая функция, только ей и пользуются? Да черта с два! Какая бы продвинутая система ни была, у большинства все равно установлены держатели для смартфонов и планшетов, на которых есть Яндекс.Навигатор. В Тойоте решили эту проблему радикально. Взяли да поставили в RAV4 Яндекс в качестве базовой навигационной системы. Шах и мат!



Программа навигатора та же, к которой привыкли все пользователи гаджетов, со всеми ее плюсами и удобством пользования. А это простой и удобный интерфейс, который, как ни крути, большинство водителей уже отлично знает. И актуальная информация о пробках, которая подгружается из интернета через модем с сим-картой или телефон владельца.

