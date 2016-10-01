Обновленная Skoda Octavia: охота на Кабана

На фотографиях обновленный лифтбек Skoda Octavia и правда выглядит неоднозначно: оквадраченные фары, гипертрофированная радиаторная решетка… Будто однажды утром в кабинет к дизайнеру Йозефу Кабану заглянул председатель совета директоров Детлеф Виттиг и сказал: «Дружище, нам нужно сотворить с Октавией нечто совершенно особенное. Такое, чтобы о нас заговорил ­весь мир». Главное, чтобы провожали по уму?

Внешние модули фар отвечают за ближний свет. В тех, что срослись с радиаторной решеткой, - лампы дальнего света. У машин начиная со среднего исполнения Ambition оптика может быть полностью светодиодной.

И мир заговорил…

— Ты уже видел фотографии новой Октавии?

— Теперь придется обходить ее исключительно сзади!

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Многие с ухмылкой вспоминали такие образцы спорного дизайна, как Fiat Multipla и Pontiac Aztek. Но правда в том, что живьем Octavia выглядит настолько свежо и гармонично, что удивился даже такой скептик, как я.

Помимо фар изменились передний бампер, радиаторная решетка и даже капот. По новому заднему бамперу с характерным ребром, визуально продолжающим дверные выштамповки, вы очень скоро научитесь отличать рестайлинговую Октавию от «дореформенной» даже сзади. Или вот еще ориентир: светодиодные задние фонари — подково­образной формы.

А после рождественских праздников господин Кабан распрощался со Шкодой и вступил в должность шеф-дизайнера BMW, заменив автора последней «семерки» — Карима Хабиба. Этот неожиданный шаг поставил жирную точку в спорах о таланте и чувстве стиля 44‑летнего словака. Злопыхатели как-то вмиг поутихли.

Сенсорная депривация

Есть мнение, что лучшее — враг хорошего. И оно определенно бытует среди интерьерщиков Шкоды. На первый взгляд в изначально продуманном и добротном салоне Октавии нет ничего нового. Но постепенно замечаешь топовую мультимедийную систему Columbus с экраном диагональю 9,2 дюйма, новый климатический блок с черными глянцевыми клавишами и фоновую подсветку на обшивке дверей. Все эти «ништяки» достались Октавии от дебютировавшего не так давно Кадьяка.

Придраться можно разве что к сенсорным клавишам мультимедийки, ведь даже для простой регулировки громкости придется тыкать пальцем в бездушный кусок стекла с насечками «+» или «-». И хотя отклик на нажатие — на зависть Тойотам и Кадиллакам, я уже скучаю по привычной осязаемой шайбе.

Масштабировать карты можно двумя пальцами — как на экране обычного планшета. Быстродействие почти эталонное, лучшее способны предложить единицы. А вот сенсорные кнопки понравятся не каждому. Разметка динамическая, но само изображение с широкоугольного объектива немного размыто. Проблем нет, однако дотошным перфекционистам придется непросто. Систему Dynamic Chassis Control, позволяющую «зажать» или «расслабить» адаптивные амортизаторы, предлагают впервые.

На этом с передней частью салона всё. Не считая нескольких новых «фишек» серии Simply Clever, а именно зонтика под пассажирским сиденьем (до Октавии это решение добралось только сейчас), держателя для бутылок на центральной консоли и — наконец-то! — обогреваемого руля.

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Для задних пассажиров — два нововведения: появилась возможность заказать пару дополнительных USB-розеток и откидные столики на спинках передних кресел. Остальное, включая трехступенчатый обогрев сидений и держатели для гаджетов, было доступно и до рестайлинга. По части простора машине по-прежнему нет равных в классе. Причем не только в своем! Да и багажник лифтбека с заявленным объемом 568 литров остается одним из рекордных. Что до универсала… В России «сарай» окажется штучным товаром, даром что его багажник еще удобнее и вместительнее.

Дело в том, что лифтбеки собирают на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, тогда как универсалы — исключительно в Млада-Болеславе. Вот почему самая скромная Octavia Combi 1.6 с механической коробкой предлагается за 1 207 000 рублей — примерно на четверть миллиона дороже аналогичного лифтбека (от 940 000 рублей) и схожих по характеристикам и оснащению универсалов Kia сee’d SW и Ford Focus.

Есть и еще одна модификация, которую будут выпускать только в Чехии, - полноприводный лифтбек, прежде недоступный нам с вами в принципе. У него 1,8‑литровый 180‑сильный мотор, 6-ступенчатый робот DSG с «мокрыми» сцеплениями — и стартовая цена около полутора миллионов рублей.

Интерьер тот же. Качество матери­алов — на прежнем высоком уровне. Доплата за топовую мультимедийную систему Columbus с 9,2‑дюймовым дисплеем составит 66 100 рублей для исполнения Ambition и 88 300 рублей — для Style. Беспроводная зарядка для смартфона дебютировала еще на «дореформенной» Октавии в середине прошлого года. Специальный прорезиненный бокс приютит смартфон и ключ-метку, который теперь способен запоминать персональные настройки для трех водителей — от положения кресла до установок системы Driving Mode Select. Подстаканник — с пупырчатым дном: можно отвинчивать крышку на бутылке одной рукой. Мы уже видели это на Кадьяке.

Популярная механика

Кресла великолепны: жесткие, отлично спрофилированные, с огромным диапазоном настроек. На фото — исполнение Laurin & Klement, сочетающее коричневую кожу и алькантару.

Новинки новинками, но давайте поговорим о тех версиях Октавии, которые в России действительно покупают. У нас правят бал лифтбеки с 1,6‑литровым атмосферником и классическим 6-ступенчатым автоматом: их доля составляет около четверти всех продаж. Практически вровень идет аналогичная версия с 5-ступенчатой механикой.

В Европе, где все давно свихнулись на дизелях и бензиновых турбомоторах объемом с пакет молока, таких машин нет в принципе. Так что освежить воспоминания в ходе презентации не вышло. Впрочем, беззубость «автоматической» Октавии с 110‑сильным мотором не забывается.

Причина успеха — в конструктивной простоте и низких эксплуатационных расходах. Античный атмосферник 1.6 MPI не вызывает у людей страха. Да и гидромеханический автомат надежнее робота с двумя сцеплениями — как бы ни убеждали в обратном инженеры!

Вне всяких сомнений, «атмосферная» Octavia останется наиболее востребованной в России. Но если автомобиль для вас не просто транспортное средство, а источник положительных эмоций, вы наверняка будете выбирать между версиями со 150‑сильным мотором 1.4 TSI либо со 180‑сильным 1.8 TSI. С механикой или с DSG. И здесь всё немного сложнее.

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Помимо тридцати дополнительных лошадиных сил (пиковый крутящий момент турбомоторов равный — 250 Н∙м), разница между версиями 1.4 TSI и 1.8 TSI — в конструкции задней подвески. В первом случае это упругая поперечная балка, во втором — многорычажка. Реальную разницу между ними ощутишь лишь тогда, когда придет время менять сайлент-блоки. Я про кошелек. По части плавности хода и управляемости колоссальных различий нет. Как нет значимой разницы в разгонной динамике. Разумеется, если не стеснен в средствах, можно не думая брать топовую версию. Но есть вариант: выбрать 150‑сильную машину и без особых потерь сэкономить около 80 000 рублей. А затем еще раз — на транспортном налоге.

Сзади всё тот же феноменальный простор. А ведь колесная база Октавии вовсе не рекордная в классе. Трехступенчатый обогрев задних сидений и розетка на 230 В были доступны и прежде. Два дополнительных USB-слота — не были. Регулируемые держатели для гаджетов — одно из решений Simply Clever. Закрепив планшет, можно наслаждаться фильмом в дороге.

Вообще, едет «глазастая» Octavia точно так же, как «дореформенная». Откровений не могло быть в принципе. Из всех технических новшеств — лишь увеличенная колея задних колес (на 20 мм в версиях с балкой и на 30 мм — с многорычажкой). И еще адаптивные амортизаторы DCC (dynamic chassis control), предлагаемые в качестве опции для наддувных версий — в дополнение к прежней системе выбора режимов движения Driving Mode Selection.

Объем багажника прежний: 568 литров у лифтбека и 588 — у универсала. Съемный фонарик в багажнике универсала — еще одна новинка «простогениальной» серии. Его батарея подзаряжается на ходу.

Даже на пассивной подвеске Octavia чудо как хороша. Балует выверенной обратной связью, оптимальным усилием на руле и высокой плавностью хода. Управлять ею — что в городе, что на горных дорожках — одно удовольствие. И если доплатить за Drive Mode Selection (это, кстати, одна из самых доступных опций — оценена в 5400 рублей), позволя­ющую чуть зажать руль или сделать правую педаль немного отзывчивее, то тратиться на «динамичное шасси» не резон. Кстати, машины с адаптивными амортизаторами будут доступны для заказа лишь через полгода. Примерно тогда же станет известна и цена вопроса.

Полноприводный лифтбек прежде у нас не предлагали. В приводе задних колес — муфта Haldex пятого поколения. Под капотом — исключительно 1,8‑литровый 180‑сильный мотор. Коробка передач — 6-ступенчатый робот DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями (переднеприводные Октавии оснащаются 7-ступенчатыми «сухими» DSG). О серьезном бездорожье, разумеется, думать не стоит. А вот с такими подъемами, как на фото, машина справляется. Не говоря уже про удобство зимней эксплуатации. Светодиодные фонари с подковообразными элементами и характерное ребро на бампере, визуально продолжающее дверные выштамповки, помогут ­безошибочно опознать машину с ракурса в три четверти сзади.

Добрая внутри

Когда о тебе говорят плохо — это всё же лучше, чем когда не говорят ничего. Не помню, кто именно автор этой фразы, но наверняка кто-то мудрый. Конечно, споры относительно внешности обновленной Октавии какое-то время еще будут занимать автомобилистов. И кто-то из потенциальных покупателей откажется от покупки, просто глянув в эти «глаза». Но, во‑первых, не торопитесь бежать в салон к конкурентам до тех пор, пока не увидите машину вживую. А во‑вторых, помните, что за этой неоднозначной внешностью скрывается, пожалуй, самый практичный, универсальный и дружелюбный автомобиль в своем классе.

В профиль новая Octavia смотрится наиболее консервативно. Новые бамперы увеличили длину лифтбека на 11 мм (до 4670 мм), универсала — на восемь (до 4667 мм). Колесная база прежняя — 2686 мм.

Самый практичный автомобиль сегмента стал еще продуманнее и современнее Цены на универсал — за гранью

Skoda Octavia: цены, руб. Силовой агрегат Active Ambition Style Лифтбек* 1.6 MPI (110 л.с.), М5 940 000 1 076 000 1 169 000 1.6 MPI (110 л.с.), А6 1 003 000 1 139 000 1 232 000 1.4 TSI (150 л.с.), М6 998 000 1 154 000 1 247 000 1.4 TSI (150 л.с.), DSG7 — 1 194 000 1 287 000 1.8 TSI (180 л.с.), М6 — 1 236 000 1 329 000 1.8 TSI (180 л.с.), DSG7 — 1 276 000 1 369 000 Универсал 1.6 MPI (110 л.с.), М5 1 207 000 1 377 000 1 497 000 1.6 MPI (110 л.с.), А6 1 267 000 1 437 000 1 557 000 1.4 TSI (150 л.с.), М6 — 1 483 000 1 603 000 1.4 TSI (150 л.с.), DSG7 — 1 523 000 1 643 000 1.8 TSI (180 л.с.), М6 — 1 551 000 1 671 000 1.8 TSI (180 л.с.), DSG7 — 1 591 000 1 711 000 1.8 TSI (180 л.с.), DSG6, 4×4 — 1 641 000 1 761 000 *Цены на полноприводный лифтбек на момент публикации неизвестны.

Skoda Octavia 1.6 MPI Skoda Octavia 1.4 TSI Skoda Octavia 1.8 TSI Длина / ширина / высота / база 4670 / 1814 / 1461 / 2686* мм Объем багажника (VDA) 568/1580 л Снаряженная/полная масса 1210 (1250)** / 1780 (1820) кг 1255 (1269) / 1805 (1819) кг 1320 (1335) / 1830 (1845) кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 81 кВт / 110 л.с. при 5800 об/мин; 155 Н·м при 3800–4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1798 см³; 132 кВт / 180 л.с. при 5100–6200 об/мин; 250 Н∙м при 1250–5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,6 (12,0) с 8,1 (8,2) с 7,3 (7,4) с Максимальная скорость 192 (190) км/ч 219 (219) км/ч 232 (232) км/ч Топливо/запас топлива АИ-95, АИ-98/50 л Расход топлива: смешанный цикл 6,4 (6,7) л/100 км 5,2 (4,9) л/100 км 6,1 (5,8) л/100 км Трансмиссия передний привод; М5 (А6) передний привод; М6 (Р7) передний привод; М6 (Р7) *Колесная база версий с двигателем 1.8 TSI составляет 2680 мм. **В скобках — данные для версий с автоматической/роботизированной коробкой передач.

Фото: Михаил Кулешов и Skoda