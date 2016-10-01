Обновленная Skoda Octavia: охота на Кабана

На фотографиях обновленный лифтбек Skoda Octavia и правда выглядит неоднозначно: оквадраченные фары, гипертрофированная радиаторная решетка… Будто однажды утром в кабинет к дизайнеру Йозефу Кабану заглянул председатель совета директоров Детлеф Виттиг и сказал: «Дружище, нам нужно сотворить с Октавией нечто совершенно особенное. Такое, чтобы о нас заговорил ­весь мир». Главное, чтобы провожали по уму?

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Внешние модули фар отвечают за ближний свет. В тех, что срослись с радиаторной решеткой, - лампы дальнего света. У машин начиная со среднего исполнения Ambition оптика может быть полностью светодиодной.
Внешние модули фар отвечают за ближний свет. В тех, что срослись с радиаторной решеткой, - лампы дальнего света. У машин начиная со среднего исполнения Ambition оптика может быть полностью светодиодной.

И мир заговорил…

— Ты уже видел фотографии новой Октавии?

— Теперь придется обходить ее исключительно сзади!

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Многие с ухмылкой вспоминали такие образцы спорного дизайна, как Fiat Multipla и Pontiac Aztek. Но правда в том, что живьем Octavia выглядит настолько свежо и гармонично, что удивился даже такой скептик, как я.

Помимо фар изменились передний бампер, радиаторная решетка и даже капот. По новому заднему бамперу с характерным ребром, визуально продолжающим дверные выштамповки, вы очень скоро научитесь отличать рестайлинговую Октавию от «дореформенной» даже сзади. Или вот еще ориентир: светодиодные задние фонари — подково­образной формы.

А после рождественских праздников господин Кабан распрощался со Шкодой и вступил в должность шеф-дизайнера BMW, заменив автора последней «семерки» — Карима Хабиба. Этот неожиданный шаг поставил жирную точку в спорах о таланте и чувстве стиля 44‑летнего словака. Злопыхатели как-то вмиг поутихли.

Сенсорная депривация

Есть мнение, что лучшее — враг хорошего. И оно определенно бытует среди интерьерщиков Шкоды. На первый взгляд, в изначально продуманном и добротном салоне Октавии нет ничего нового. Но постепенно замечаешь топовую мультимедийную систему Columbus с экраном диагональю 9,2 дюйма, новый климатический блок с черными глянцевыми клавишами и фоновую подсветку на обшивке дверей. Все эти «ништяки» достались Октавии от дебютировавшего не так давно Кадьяка.

Придраться можно разве что к сенсорным клавишам мультимедийки, ведь даже для простой регулировки громкости придется тыкать пальцем в бездушный кусок стекла с насечками «+» или «-». И хотя отклик на нажатие — на зависть Тойотам и Кадиллакам, я уже скучаю по привычной осязаемой шайбе.

Масштабировать карты можно двумя пальцами — как на экране обычного планшета. Быстродействие почти эталонное, лучшее способны предложить единицы. А вот сенсорные кнопки понравятся не каждому.
Масштабировать карты можно двумя пальцами — как на экране обычного планшета. Быстродействие почти эталонное, лучшее способны предложить единицы. А вот сенсорные кнопки понравятся не каждому.

Разметка динамическая, но само изображение с широкоугольного объектива немного размыто. Проблем нет, однако дотошным перфекционистам придется непросто.
Разметка динамическая, но само изображение с широкоугольного объектива немного размыто. Проблем нет, однако дотошным перфекционистам придется непросто.

Систему Dynamic Chassis Control, позволяющую «зажать» или «расслабить» адаптивные амортизаторы, предлагают впервые.
Систему Dynamic Chassis Control, позволяющую «зажать» или «расслабить» адаптивные амортизаторы, предлагают впервые.

На этом с передней частью салона всё. Не считая нескольких новых «фишек» серии Simply Clever, а именно зонтика под пассажирским сиденьем (до Октавии это решение добралось только сейчас), держателя для бутылок на центральной консоли и — наконец-то! — обогреваемого руля.

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Для задних пассажиров — два нововведения: появилась возможность заказать пару дополнительных USB-розеток и откидные столики на спинках передних кресел. Всё остальное, включая трехступенчатый обогрев сидений и держатели для гаджетов, было доступно и до рестайлинга. По части простора машине по-прежнему нет равных в классе. Причем не только в своем! Да и багажник лифтбека с заявленным объемом 568 литров остается одним из рекордных. Что до универсала… В России «сарай» окажется штучным товаром, даром что его багажник еще удобнее и вместительнее.

Дело в том, что лифтбеки собирают на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, тогда как универсалы — исключительно в Млада-Болеславе. Вот почему самая скромная Octavia Combi 1.6 с механической коробкой предлагается за 1 207 000 рублей — примерно на четверть миллиона дороже аналогичного лифтбека (от 940 000 рублей) и схожих по характеристикам и оснащению универсалов Kia сee’d SW и Ford Focus.

Есть и еще одна модификация, которую будут выпускать только в Чехии, - полноприводный лифтбек, прежде недоступный нам с вами в принципе. У него 1,8‑литровый 180‑сильный мотор, шестиступенчатый робот DSG с «мокрыми» сцеплениями — и стартовая цена около полутора миллионов рублей.

Интерьер тот же. Качество матери­алов — на прежнем высоком уровне. Доплата за топовую мультимедийную систему Columbus с 9,2‑дюймовым дисплеем составит 66 100 рублей для исполнения Ambition и 88 300 рублей — для исполнения Style.
Интерьер тот же. Качество матери­алов — на прежнем высоком уровне. Доплата за топовую мультимедийную систему Columbus с 9,2‑дюймовым дисплеем составит 66 100 рублей для исполнения Ambition и 88 300 рублей — для исполнения Style.

Беспроводная зарядка для смартфона дебютировала еще на «дореформенной» Октавии в середине прошлого года.
Беспроводная зарядка для смартфона дебютировала еще на «дореформенной» Октавии в середине прошлого года.

Специальный прорезиненный бокс приютит смартфон и ключ-метку, который теперь способен запоминать персональные настройки для трех водителей — от положения кресла до установок системы Driving Mode Select.
Специальный прорезиненный бокс приютит смартфон и ключ-метку, который теперь способен запоминать персональные настройки для трех водителей — от положения кресла до установок системы Driving Mode Select.

Подстаканник — с пупырчатым дном: можно отвинчивать крышку на бутылке одной рукой. Мы уже видели это на Кадьяке.
Подстаканник — с пупырчатым дном: можно отвинчивать крышку на бутылке одной рукой. Мы уже видели это на Кадьяке.

Популярная механика

Кресла великолепны: жесткие, отлично спрофилированные, с огромным диапазоном настроек. На фото — исполнение Laurin & Klement, сочетающее коричневую кожу и алькантару.
Кресла великолепны: жесткие, отлично спрофилированные, с огромным диапазоном настроек. На фото — исполнение Laurin & Klement, сочетающее коричневую кожу и алькантару.

Новинки новинками, но давайте поговорим о тех версиях Октавии, которые в России действительно покупают. У нас правят бал лифтбеки с 1,6‑литровым атмосферником и классическим шестиступенчатым автоматом: их доля составляет около четверти всех продаж. Практически вровень идет аналогичная версия с пятиступенчатой механикой.

В Европе, где все давно свихнулись на дизелях и бензиновых турбомоторах объемом с пакет молока, таких машин нет в принципе. Так что освежить воспоминания в ходе презентации не вышло. Впрочем, беззубость «автоматической» Октавии с 110‑сильным мотором не забывается.

Причина успеха — в конструктивной простоте и низких эксплуатационных расходах. Античный атмосферник 1.6 MPI не вызывает у людей страха. Да и гидромеханический автомат надежнее робота с двумя сцеплениями — как бы ни убеждали в обратном инженеры!

Вне всяких сомнений, «атмосферная» Octavia останется наиболее востребованной в России. Но если автомобиль для вас не просто транспортное средство, а источник положительных эмоций, вы наверняка будете выбирать между версиями со 150‑сильным мотором 1.4 TSI либо со 180‑сильным 1.8 TSI. С механикой или с DSG. И здесь всё немного сложнее.

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Помимо тридцати дополнительных лошадиных сил (пиковый крутящий момент турбомоторов равный — 250 Н∙м), разница между версиями 1.4 TSI и 1.8 TSI — в конструкции задней подвески. В первом случае это упругая поперечная балка, во втором — многорычажка. Реальную разницу между ними ощутишь лишь тогда, когда придет время менять сайлент-блоки. Я про кошелек. По части плавности хода и управляемости колоссальных различий нет. Как нет значимой разницы в разгонной динамике. Разумеется, если не стеснен в средствах, можно не думая брать топовую версию. Но есть вариант: выбрать 150‑сильную машину и без особых потерь сэкономить около 80 000 рублей. А затем еще раз — на транспортном налоге.

Сзади всё тот же феноменальный простор. А ведь колесная база Октавии вовсе не рекордная в классе.
Сзади всё тот же феноменальный простор. А ведь колесная база Октавии вовсе не рекордная в классе.

Трехступенчатый обогрев задних сидений и розетка на 230 В были доступны и прежде. Два дополнительных USB-слота — не были.
Трехступенчатый обогрев задних сидений и розетка на 230 В были доступны и прежде. Два дополнительных USB-слота — не были.

Регулируемые держатели для гаджетов — одно из решений Simply Clever. Закрепив планшет, можно наслаждаться фильмом в дороге.
Регулируемые держатели для гаджетов — одно из решений Simply Clever. Закрепив планшет, можно наслаждаться фильмом в дороге.

Вообще, едет «глазастая» Octavia точно так же, как «дореформенная». Откровений не могло быть в принципе. Из всех технических новшеств — лишь увеличенная колея задних колес (на 20 мм в версиях с балкой и на 30 мм — с многорычажкой). И еще адаптивные амортизаторы DCC (dynamic chassis control), предлагаемые в качестве опции для наддувных версий — в дополнение к прежней системе выбора режимов движения Driving Mode Selection.

Объем багажника прежний: 568 литров у лифтбека и 588 литров у универсала.
Объем багажника прежний: 568 литров у лифтбека и 588 литров у универсала.

Съемный фонарик в багажнике универсала — еще одна новинка «простогениальной» серии. Его батарея подзаряжается на ходу.
Съемный фонарик в багажнике универсала — еще одна новинка «простогениальной» серии. Его батарея подзаряжается на ходу.

Даже на пассивной подвеске Octavia чудо как хороша. Балует выверенной обратной связью, оптимальным усилием на руле и высокой плавностью хода. Управлять ею — что в городе, что на горных дорожках — одно удовольствие. И если доплатить за Drive Mode Selection (это, кстати, одна из самых доступных опций — оценена в 5400 рублей), позволя­ющую чуть зажать руль или сделать правую педаль немного отзывчивее, то тратиться на «динамичное шасси» не резон. Кстати, машины с адаптивными амортизаторами будут доступны для заказа лишь через полгода. Примерно тогда же станет известна и цена вопроса.

Полноприводный лифтбек прежде у нас не предлагали. В приводе задних колес — муфта Haldex пятого поколения. Под капотом — исключительно 1,8‑литровый 180‑сильный мотор. Коробка передач — шестиступенчатый робот DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями (переднеприводные Октавии оснащаются семиступенчатыми «сухими» DSG). О серьезном бездорожье, разумеется, думать не стоит. А вот с такими подъемами, как на фото, машина справляется. Не говоря уже про удобство зимней эксплуатации. Светодиодные фонари с подковообразными элементами и характерное ребро на бампере, визуально продолжающее дверные выштамповки, помогут ­безошибочно опознать машину с ракурса в три четверти сзади.
Полноприводный лифтбек прежде у нас не предлагали. В приводе задних колес — муфта Haldex пятого поколения. Под капотом — исключительно 1,8‑литровый 180‑сильный мотор. Коробка передач — шестиступенчатый робот DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями (переднеприводные Октавии оснащаются семиступенчатыми «сухими» DSG). О серьезном бездорожье, разумеется, думать не стоит. А вот с такими подъемами, как на фото, машина справляется. Не говоря уже про удобство зимней эксплуатации. Светодиодные фонари с подковообразными элементами и характерное ребро на бампере, визуально продолжающее дверные выштамповки, помогут ­безошибочно опознать машину с ракурса в три четверти сзади.

Добрая внутри

Когда о тебе говорят плохо — это всё же лучше, чем когда не говорят ничего. Не помню, кто именно автор этой фразы, но наверняка кто-то мудрый. Конечно, споры относительно внешности обновленной Октавии какое-то время еще будут занимать автомобилистов. И кто-то из потенциальных покупателей откажется от покупки, просто глянув в эти «глаза». Но, во‑первых, не торопитесь бежать в салон к конкурентам до тех пор, пока не увидите машину вживую. А во‑вторых, помните, что за этой неоднозначной внешностью скрывается, пожалуй, самый практичный, универсальный и дружелюбный автомобиль в своем классе.

В профиль новая Octavia смотрится наиболее консервативно. Новые бамперы увеличили длину лифтбека на 11 мм (до 4670 мм), универсала — на восемь (до 4667 мм). Колесная база прежняя — 2686 мм.
В профиль новая Octavia смотрится наиболее консервативно. Новые бамперы увеличили длину лифтбека на 11 мм (до 4670 мм), универсала — на восемь (до 4667 мм). Колесная база прежняя — 2686 мм.

Самый практичный автомобиль сегмента стал еще продуманнее и современнее Цены на универсал — за гранью

Skoda Octavia: цены, руб.

Силовой агрегат

Active

Ambition

Style

Лифтбек*

1.6 MPI (110 л.с.), М5

940 000

1 076 000

1 169 000

1.6 MPI (110 л.с.), А6

1 003 000

1 139 000

1 232 000

1.4 TSI (150 л.с.), М6

998 000

1 154 000

1 247 000

1.4 TSI (150 л.с.), DSG7

1 194 000

1 287 000

1.8 TSI (180 л.с.), М6

1 236 000

1 329 000

1.8 TSI (180 л.с.), DSG7

1 276 000

1 369 000

Универсал

1.6 MPI (110 л.с.), М5

1 207 000

1 377 000

497 000

1.6 MPI (110 л.с.), А6

1 267 000

1 437 000

1 557 000

1.4 TSI (150 л.с.), М6

1 483 000

1 603 000

1.4 TSI (150 л.с.), DSG7

1 523 000

1 643 000

1.8 TSI (180 л.с.), М6

1 551 000

1 671 000

1.8 TSI (180 л.с.), DSG7

1 591 000

1 711 000

1.8 TSI (180 л.с.), DSG6, 4×4

1 641 000

1 761 000

*Цены на полноприводный лифтбек на момент публикации неизвестны.


Skoda Octavia

1.6 MPI

Skoda Octavia

1.4 TSI

Skoda Octavia

1.8 TSI

Длина / ширина / высота / база 4670 / 1814 / 1461 / 2686* мм

Объем багажника (VDA) 568/1580 л

Снаряженная/полная масса

1210 (1250)** / 1780 (1820) кг

1255 (1269) / 1805 (1819) кг

1320 (1335) / 1830 (1845) кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 81 кВт / 110 л.с. при 5800 об/мин; 155 Н·м при 3800–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1798 см³; 132 кВт / 180 л.с. при 5100–6200 об/мин; 250 Н∙м при 1250–5000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

10,6 (12,0) с

8,1 (8,2) с

7,3 (7,4) с

Максимальная скорость

192 (190) км/ч

219 (219) км/ч

232 (232) км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95, АИ-98/50 л

Расход топлива: смешанный цикл

6,4 (6,7) л/100 км

5,2 (4,9) л/100 км

6,1 (5,8) л/100 км

Трансмиссия

передний привод; М5 (А6)

передний привод; М6 (Р7)

передний привод; М6 (Р7)

*Колесная база версий с двигателем 1.8 TSI составляет 2680 мм.

**В скобках — данные для версий с автоматической/роботизированной коробкой передач.

Обновленная Skoda Octavia: охота на Кабана

Фото: Михаил Кулешов и Skoda

Обновленная Skoda Octavia: охота на Кабана
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Отзывы о Skoda Octavia (2)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Машину брал в течении первых пол года производства на конвейере, тк производилась наладка линий производства на предприятии и было слишком много надсмотрщиков, что сводит к минимуму разного рода ляпы.... Но это мое, субъективное, мнение)))

Недостатки:

Дороговато в обслуживании.

Комментарий:

Такое впечатление что отзывы пишут только менеджеры по заданию продаванов.... Заднее стекло амбразура))) нечего в него пялиться есть боковые зеркала, они для этого и предназначены. Двигатель 1,2 со 105 лошадками маловат, учитесь пользовать этих лошадок, вполне достаточно, а для гонок покупайте 1,...

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