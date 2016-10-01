Обновленная Skoda Octavia: охота на Кабана

И мир заговорил…
— Ты уже видел фотографии новой Октавии?
— Теперь придется обходить ее исключительно сзади!
Помимо фар изменились передний бампер, радиаторная решетка и даже капот. По новому заднему бамперу с характерным ребром, визуально продолжающим дверные выштамповки, вы очень скоро научитесь отличать рестайлинговую Октавию от «дореформенной» даже сзади. Или вот еще ориентир: светодиодные задние фонари — подковообразной формы.
А после рождественских праздников господин Кабан распрощался со Шкодой и вступил в должность шеф-дизайнера BMW, заменив автора последней «семерки» — Карима Хабиба. Этот неожиданный шаг поставил жирную точку в спорах о таланте и чувстве стиля 44‑летнего словака. Злопыхатели как-то вмиг поутихли.
Сенсорная депривация
Есть мнение, что лучшее — враг хорошего. И оно определенно бытует среди интерьерщиков Шкоды. На первый взгляд, в изначально продуманном и добротном салоне Октавии нет ничего нового. Но постепенно замечаешь топовую мультимедийную систему Columbus с экраном диагональю 9,2 дюйма, новый климатический блок с черными глянцевыми клавишами и фоновую подсветку на обшивке дверей. Все эти «ништяки» достались Октавии от дебютировавшего не так давно Кадьяка.
Придраться можно разве что к сенсорным клавишам мультимедийки, ведь даже для простой регулировки громкости придется тыкать пальцем в бездушный кусок стекла с насечками «+» или «-». И хотя отклик на нажатие — на зависть Тойотам и Кадиллакам, я уже скучаю по привычной осязаемой шайбе.
|
Масштабировать карты можно двумя пальцами — как на экране обычного планшета. Быстродействие почти эталонное, лучшее способны предложить единицы. А вот сенсорные кнопки понравятся не каждому.
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Разметка динамическая, но само изображение с широкоугольного объектива немного размыто. Проблем нет, однако дотошным перфекционистам придется непросто.
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Систему Dynamic Chassis Control, позволяющую «зажать» или «расслабить» адаптивные амортизаторы, предлагают впервые.
На этом с передней частью салона всё. Не считая нескольких новых «фишек» серии Simply Clever, а именно зонтика под пассажирским сиденьем (до Октавии это решение добралось только сейчас), держателя для бутылок на центральной консоли и — наконец-то! — обогреваемого руля.
Для задних пассажиров — два нововведения: появилась возможность заказать пару дополнительных USB-розеток и откидные столики на спинках передних кресел. Всё остальное, включая трехступенчатый обогрев сидений и держатели для гаджетов, было доступно и до рестайлинга. По части простора машине по-прежнему нет равных в классе. Причем не только в своем! Да и багажник лифтбека с заявленным объемом 568 литров остается одним из рекордных. Что до универсала… В России «сарай» окажется штучным товаром, даром что его багажник еще удобнее и вместительнее.
Дело в том, что лифтбеки собирают на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, тогда как универсалы — исключительно в Млада-Болеславе. Вот почему самая скромная Octavia Combi 1.6 с механической коробкой предлагается за 1 207 000 рублей — примерно на четверть миллиона дороже аналогичного лифтбека (от 940 000 рублей) и схожих по характеристикам и оснащению универсалов Kia сee’d SW и Ford Focus.
Есть и еще одна модификация, которую будут выпускать только в Чехии, - полноприводный лифтбек, прежде недоступный нам с вами в принципе. У него 1,8‑литровый 180‑сильный мотор, шестиступенчатый робот DSG с «мокрыми» сцеплениями — и стартовая цена около полутора миллионов рублей.
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Интерьер тот же. Качество материалов — на прежнем высоком уровне. Доплата за топовую мультимедийную систему Columbus с 9,2‑дюймовым дисплеем составит 66 100 рублей для исполнения Ambition и 88 300 рублей — для исполнения Style.
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Беспроводная зарядка для смартфона дебютировала еще на «дореформенной» Октавии в середине прошлого года.
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Специальный прорезиненный бокс приютит смартфон и ключ-метку, который теперь способен запоминать персональные настройки для трех водителей — от положения кресла до установок системы Driving Mode Select.
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Подстаканник — с пупырчатым дном: можно отвинчивать крышку на бутылке одной рукой. Мы уже видели это на Кадьяке.
Популярная механика
Новинки новинками, но давайте поговорим о тех версиях Октавии, которые в России действительно покупают. У нас правят бал лифтбеки с 1,6‑литровым атмосферником и классическим шестиступенчатым автоматом: их доля составляет около четверти всех продаж. Практически вровень идет аналогичная версия с пятиступенчатой механикой.
В Европе, где все давно свихнулись на дизелях и бензиновых турбомоторах объемом с пакет молока, таких машин нет в принципе. Так что освежить воспоминания в ходе презентации не вышло. Впрочем, беззубость «автоматической» Октавии с 110‑сильным мотором не забывается.
Причина успеха — в конструктивной простоте и низких эксплуатационных расходах. Античный атмосферник 1.6 MPI не вызывает у людей страха. Да и гидромеханический автомат надежнее робота с двумя сцеплениями — как бы ни убеждали в обратном инженеры!
Вне всяких сомнений, «атмосферная» Octavia останется наиболее востребованной в России. Но если автомобиль для вас не просто транспортное средство, а источник положительных эмоций, вы наверняка будете выбирать между версиями со 150‑сильным мотором 1.4 TSI либо со 180‑сильным 1.8 TSI. С механикой или с DSG. И здесь всё немного сложнее.
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Сзади всё тот же феноменальный простор. А ведь колесная база Октавии вовсе не рекордная в классе.
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Трехступенчатый обогрев задних сидений и розетка на 230 В были доступны и прежде. Два дополнительных USB-слота — не были.
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Регулируемые держатели для гаджетов — одно из решений Simply Clever. Закрепив планшет, можно наслаждаться фильмом в дороге.
Вообще, едет «глазастая» Octavia точно так же, как «дореформенная». Откровений не могло быть в принципе. Из всех технических новшеств — лишь увеличенная колея задних колес (на 20 мм в версиях с балкой и на 30 мм — с многорычажкой). И еще адаптивные амортизаторы DCC (dynamic chassis control), предлагаемые в качестве опции для наддувных версий — в дополнение к прежней системе выбора режимов движения Driving Mode Selection.
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Объем багажника прежний: 568 литров у лифтбека и 588 литров у универсала.
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Съемный фонарик в багажнике универсала — еще одна новинка «простогениальной» серии. Его батарея подзаряжается на ходу.
Даже на пассивной подвеске Octavia чудо как хороша. Балует выверенной обратной связью, оптимальным усилием на руле и высокой плавностью хода. Управлять ею — что в городе, что на горных дорожках — одно удовольствие. И если доплатить за Drive Mode Selection (это, кстати, одна из самых доступных опций — оценена в 5400 рублей), позволяющую чуть зажать руль или сделать правую педаль немного отзывчивее, то тратиться на «динамичное шасси» не резон. Кстати, машины с адаптивными амортизаторами будут доступны для заказа лишь через полгода. Примерно тогда же станет известна и цена вопроса.
Добрая внутри
Когда о тебе говорят плохо — это всё же лучше, чем когда не говорят ничего. Не помню, кто именно автор этой фразы, но наверняка кто-то мудрый. Конечно, споры относительно внешности обновленной Октавии какое-то время еще будут занимать автомобилистов. И кто-то из потенциальных покупателей откажется от покупки, просто глянув в эти «глаза». Но, во‑первых, не торопитесь бежать в салон к конкурентам до тех пор, пока не увидите машину вживую. А во‑вторых, помните, что за этой неоднозначной внешностью скрывается, пожалуй, самый практичный, универсальный и дружелюбный автомобиль в своем классе.
|Самый практичный автомобиль сегмента стал еще продуманнее и современнее
|Цены на универсал — за гранью
|
Skoda Octavia: цены, руб.
|
Силовой агрегат
|
Active
|
Ambition
|
Style
|
Лифтбек*
|
1.6 MPI (110 л.с.), М5
|
940 000
|
1 076 000
|
1 169 000
|
1.6 MPI (110 л.с.), А6
|
1 003 000
|
1 139 000
|
1 232 000
|
1.4 TSI (150 л.с.), М6
|
998 000
|
1 154 000
|
1 247 000
|
1.4 TSI (150 л.с.), DSG7
|
—
|
1 194 000
|
1 287 000
|
1.8 TSI (180 л.с.), М6
|
—
|
1 236 000
|
1 329 000
|
1.8 TSI (180 л.с.), DSG7
|
—
|
1 276 000
|
1 369 000
|
Универсал
|
1.6 MPI (110 л.с.), М5
|
1 207 000
|
1 377 000
|
497 000
|
1.6 MPI (110 л.с.), А6
|
1 267 000
|
1 437 000
|
1 557 000
|
1.4 TSI (150 л.с.), М6
|
—
|
1 483 000
|
1 603 000
|
1.4 TSI (150 л.с.), DSG7
|
—
|
1 523 000
|
1 643 000
|
1.8 TSI (180 л.с.), М6
|
—
|
1 551 000
|
1 671 000
|
1.8 TSI (180 л.с.), DSG7
|
—
|
1 591 000
|
1 711 000
|
1.8 TSI (180 л.с.), DSG6, 4×4
|
—
|
1 641 000
|
1 761 000
|
*Цены на полноприводный лифтбек на момент публикации неизвестны.
Фото: Михаил Кулешов и Skoda