Какие шины годятся для кроссоверов?

Относительно недавно в этой классической «нарезке» появилась четвертая группа — S/T, или ST (Sport Terrain). Это скоростные шины, предназначенные исключительно для твердых покрытий. Именно на таких шинах тяжелые внедорожники могут на асфальте соревноваться с легковыми автомобилями в тяговых и тормозных свойствах.
Шины Continental занимают сегменты от «чисто асфальтового» до «универсального». Настоящие грязевые шины предлагает лишь марка General Tire, которая до 2000 года производила только обувку для внедорожников, а теперь имеет широкую гамму — от «спорта» до «грязи». В этом году Continental начинает официальные продажи в России шин General Tire (прежде их поставляли серые дилеры).
А Matador (подразделение компании Continental) предлагает шины для кроссоверов в тех же секторах, что и собственно бренд Continental, но по более доступным ценам.
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Continental CrossContact ATR
Выглядит как агрессивная «зубастая» вседорожная шина, но на твердых дорогах она белая и пушистая — несет любой кроссовер тихо и мягко. На мокром покрытии тормозит не хуже многих дорожных шин. При этом обладает впечатляющей тягой на сыпучем грунте и повышенной прочностью. По сцеплению на дорогах без покрытия сравнима с шинами категории A/T.
Подойдет любым современным кроссоверам и пикапам. Производится в 34 размерностях (от R15 до R18), включая пять — для малотоннажных грузовиков.
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General Grabber AT 3
Эта шина обеспечивает высокие показатели при движении по бездорожью в сочетании с уверенным поведением автомобиля на твердых покрытиях, а также отменные тяговые и тормозные характеристики на рыхлых поверхностях. Раскрытые в плечевых зонах шашки улучшают самоочистку и дают дополнительную тягу на сыпучих и вязких грунтах. Протектор шины выполнен из смеси, устойчивой к порезам и крошению, а в его канавках есть выталкиватели камней. Представлена в 44 размерностях (от 195/80 R15 до 275/60 R20) для кроссоверов и 22 размерностях (от 205/70 R15 до 255/60 R18) для легкогрузовых автомобилей.
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Matador Izzarda A/T 2 (MP 72)
Тягу на сыпучих грунтах и эффективную самоочистку протектора обеспечивает переменное сечение шашек и поперечных канавок в плечевых зонах. Для улучшения сцепления на скользких и вязких грунтах служат мелкие «тяговые» канавки-вырезы, разбросанные по всей ширине протектора под разными углами. Увеличение прочности и ходимости шины достигнуто благодаря укрупненным блокам протектора со стабилизирующими кромками, а также выталкивателям камней, расположенным на дне канавок по всей ширине протектора. В продаже есть 22 типоразмера — от 205/70 R15 до 275/40 R20.
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General Grabber X3
Самая «зубастая» в гамме. Мощные развитые грунтозацепы, наползающие на боковину в плечевой зоне, обеспечивают хороший зацеп и защищают боковины от повреждений. Развитые глубокие канавки способствуют хорошей самоочистке протектора, предохраняя его от «замыливания». На дне канавок видны выталкиватели камней. Доступна более чем в 40 размерностях (от R15 до R20), в основном в «легкогрузовом» исполнении.
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Шины Continental для кроссоверов, внедорожников и малотоннажного транспорта*
|
Американская классификация
|
S/T
|
H/T
|
|
A/T
|
M/T
|
Классификация Continental
|
Premium HP
|
Onroad balanced
|
Allroad
|
All Terrain
|
All Terrain
|
Extreme Terrain
|
Соотношение по пробегу: асфальт/грунт
|
100/0
|
90/10
|
80/20
|
70/30
|
50/50
|
20/80
|
Continental
|
ContiSportContact
|
ContiCrossContact LX
|
ContiCrossContact LX 2
|
CrossContact ATR
|
ContiCrossContact AT
|
—
|
General
|
Grabber GT
Grabber HP
Grabber UHP
|
—
|
Grabber HTS
|
Grabber TR
|
Grabber AT
Grabber AT 2
Grabber AT 3
|
Grabber MT
Grabber X 3
|
Matador
|
Hectorra 3 SUV (MP 47)
|
—
|
Conquerra 2 (MP 82)
|
—
|
Izzarda 4×4 (MP 71)
|
—
|
*Курсивом выделены новинки наступающего сезона.