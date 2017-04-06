Купить нельзя откладывать: ждать ли лучших времен для смены машины?

За время кризиса на российском авторынке сформировался огромный «отложенный спрос». С этим словосочетанием на устах как с торбой писаной носятся сегодня все без исключения автопроизводители, а с ними и их дилеры. Купленные несколько лет назад во время последнего скачка продаж машины потребуют замены, так что покупатели вот-вот хлынут в автосалоны, никуда не денутся, рассчитывают они. Так ли это?

Сколько автомобилей не купили?

Продажи легковых машин в России неуклонно падают с 2013 года, однако нынешний год обещает положить конец отрицательной динамике. По сравнению с рекордным 2012 годом спрос на автомобили в прошлом году сократился более чем в два раза, достигнув рекордного минимума. Тяжелое экономическое положение в стране, усугубившееся санкциями и обвалом рубля, вызвало снижение уровня жизни большинства россиян, которые на фоне постоянного удорожания новых машин откладывали покупку до лучших времен. В результате за время кризиса на авторынке сформировался значительный отложенный спрос — по оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), на сегодняшний день он превышает 1,5 млн автомобилей, а это больше, чем было продано за весь прошлый год.

Консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко считает оценку РОАД немного завышенной. По его мнению, отложенный спрос в 2017 году составляет около 1–1,3 млн машин, что с учетом прошлогодних объемов реализации примерно соответствует среднему докризисному уровню. Тем не менее ввиду экономической стабилизации российский авторынок может начать восстановление уже в этом году, но рост будет минимальным, в пределах 5%, и реализация отложенного спроса затянется на годы. Выход на докризисный уровень продаж в 2,6 млн автомобилей может наступить в следующие пять лет, но только при условии дальнейшего укрепления рубля, экономического роста и сохранения госпрограмм поддержки авторынка.

«Автомобиль — это товар длительного пользования, и при ухудшении экономической ситуации потребители склонны откладывать именно такие покупки. Поэтому без роста экономики мы едва ли увидим реализацию отложенного спроса. При этом одним из факторов, толкающих рынок вверх, является старый автопарк, которому требуется обновление. Также в России относительно низкий уровень автомобилизации — в огромной стране с умеренным развитием сети общественного транспорта это тоже создает потенциал для роста авторынка. Сдерживающим же фактором является ограниченность финансовых возможностей потенциальных покупателей и их неуверенность в завтрашнем дне. Особенно явно этот эффект проявляется у потребителей автомобилей бюджетного сегмента — их аудитория наиболее чутко реагирует на нестабильность в экономике», — рассуждает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

Привыкаем к новым ценам

Cреди владельцев машин российских марок в этом году хотят сменить автомобиль 26–27%

Между тем эксперты «Автостата» выяснили, в какие сроки россияне планируют приобрести следующий автомобиль. Как показал соцопрос, каждый третий из потенциальных покупателей (33%) намерен наведаться в автосалон уже в нынешнем году. Тех, кто готов сделать это через год, насчитывается 23%, а 10% респондентов заявили о желании обновить автомобиль в 2019 году. Не ранее чем через три года запланировал сменить машину каждый восьмой из опрошенных (12%). Стоит отметить, что 4% участников опроса вообще не собираются этого делать, а 18% затруднились с ответом.

По словам Ивана Кондратенко, то, что каждый третий из респондентов планирует приобрести автомобиль уже в 2017 году, может быть вызвано накоплением определенных сбережений в предыдущие годы, когда автомобильный рынок сильно падал. Незначительное укрепление рубля и позитивный тренд в экономике тоже могут подтолкнуть к покупке не дожидаясь очередного обесценивания накоплений.

Цены на автомобили неуклонно растут. Те, кто по каким-либо причинам откладывал покупку, сегодня вынуждены отдать за нее на 10–15% больше, чем годом ранее. К тому же на рынок активно выходят новинки, которые значительно дороже своих предшественников, отмечает, в свою очередь, директор департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. «Наблюдая неутешительную динамику цен на автомобили, привыкшие к сложившейся рыночной ситуации покупатели приходят к выводу, что настало время совершать покупку, пока общее экономическое положение в стране относительно стабилизировалось, а курсы валют перестали резко меняться. В целом, мы позитивно оцениваем отложенный спрос россиян на обновление автопарка, однако проявится он, вероятнее всего, только в 2018 году, поскольку реальную стабилизацию рынка и оживление потребительского спроса мы увидим не ранее второй половины текущего года», — полагает эксперт.

Лады еще послужат

Владельцы автомобилей премиальных марок меняют своих «железных коней» чаще остальных — в среднем раз в 2–3 года. Вот и в ближайшие пару лет, судя по опросам, таких желающих будет почти 70%.

Говоря о динамике восстановления российского авторынка, важно учитывать особенности поведения потребителей в различных ценовых сегментах. Так, если среди владельцев российских и китайских машин в этом году хотят сменить автомобиль 26–27%, в будущем году — 18–19%, то среди собственников премиальных иномарок обновить машину в текущем году планирует более 41%, а в 2018-м — свыше 26%. Таким образом, в ближайшие два года в премиум-сегменте смену автомобиля запланировали почти 68% потенциальных покупателей, а в сегментах с более скромными финансовыми возможностями — лишь порядка 45%. Очевидно, что планы покупки следующего автомобиля владельцы отечественных и китайских машин сдвигают на более поздний период — на 2019-й и последующие годы. Таких набирается более 27% в каждой из групп, говорится в исследовании «Автостата». Для сравнения, собственников премиальных иномарок, готовых ждать более двух лет, всего 16%. Что касается сегмента массовых иномарок, каждый третий планирует покупку в этом году, почти 24% — через год и 22% — не ранее чем через два года.

Отечественные и китайские автомобили относятся к бюджетному сегменту, потребители которого, как правило, рассчитывают эксплуатировать машину 4–7 лет. Покупатели же иномарок премиум-класса в принципе чаще меняют автомобили, чем на масс-маркете — раз в 2–3 года против 3–6 лет. Отсюда и дальновидность планов по покупке новых машин, отмечает Алексей Потапов. Премиальный сегмент уже в 2017 году может показать наибольший рост в сравнении с другими классами, но это не будет существенно сказываться на общем рынке ввиду малочисленности продаж таких машин, добавляет Иван Кондратенко.

Купить, чтобы продать

Появление новой, более интересной модели, принимая решение о смене авто, назвали в качестве причины покупки 27% участников опроса

Между тем потенциальные покупатели новых машин рассказали, почему они хотят сменить автомобиль. Почти половина из них (46%) в качестве основной причины назвали подошедший срок продажи, когда машину можно продать по приемлемой цене. Появление новой, более интересной модели подтолкнуло к покупке 27% участников опроса, а каждый пятый (21%) заявил, что имеющийся автомобиль просто надоел и хочется чего-то новенького. Кроме того, у 18% респондентов появились сбережения, запланированные на покупку нового авто, а 16% руководствуются тем, что подошел к концу гарантийный срок производителя. Для 12% опрошенных автомобиль перестал соответствовать потребностям, поскольку появилась семья/дети. Практически по 10% набрали такие причины, как увеличение заработной платы, выход из строя автомобиля/частые поломки и появление дачи/хобби (для чего требуется новая машина). Наименьшую значимость при покупке авто имеют новая работа/должность, аварийная машина и прочее — суммарно на них приходится 15%.