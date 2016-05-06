Ответь на вопросы и выиграй комплект автоаксессуаров!

Мы продолжаем выявлять самых эрудированных посетителей сайта «За рулем.РФ». На сей раз вместе с нашим партнером — компанией «Автофемели» — разыграем три сертификата на получение комплекта автоаксессуаров на ваш выбор. Традиционно все, что потребуется для победы, — правильно ответить на три вопроса.

Сначала огласим итоги предыдущего конкурса знатоков. Его победителями стали Алексей Карпов (г. Малоярославец), Александр Малков (г. Куртамыш) и Максим Прилепин (г. Орехово-Зуево). Всем им партнер проведенного конкурса, интернет-магазин Micromaxstore.ru, вышлет по стильному смартфону Micromax BOLT Warrior 2.

Правильные ответы

Прежде чем озвучить очередные вопросы, напомним о прошлых и сообщим правильные ответы:

Вопрос 1. Какой из перечисленных параметров автомобиля Шевроле Нива не изменится после его полной загрузки по сравнению с пустым? Правильный ответ: клиренс между редуктором заднего моста и дорогой.

Вопрос 2. Сколько электромоторов участвует в переключении передач на роботизированной Ладе Весте? Правильный ответ: три.

Вопрос 3. Где на ВАЗ-2108 использовался датчик ускорения? Правильный ответ: в ремне безопасности.

Поздравляем победителей и переходим к очередному конкурсу! Для победы в нем по уже сложившейся традиции нужно правильно ответить всего на три вопроса.

Вопрос 1

Какая единица измерения получается при умножении тока на время?

А. Заряд

Б. Плотность тока

В. Емкость

Г. Мощность

Вопрос 2

Чем управляет климат-контроль для поддержания температуры в массовых современных автомобилях?

А. Кран отопителя

Б. Обороты компрессора

В. Положение заслонок в климатическом блоке

Г. Всё вышеперечисленное

Вопрос 3

В дальней дороге вытекла вся тормозная жидкость. Неисправность удалось устранить. Какую из жидкостей можно наиболее безопасно временно залить в систему?

А. Моторное масло

Б. Бензин

В. Охлаждающая жидкость

Г. Трансмиссионное масло

Три простых условия конкурса

Ответы на эти вопросы принимаются до 24:00 мск 16 апреля 2017 года. Ответы нужно направить на электронный адрес konkurs@zr.ru . ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите В ТЕМЕ письма свои варианты ответов в формате «1-Г, 2-Б, 3-В» — так нам проще обрабатывать входящую корреспонденцию. В письме подробно опишите ход свои рассуждений. Убедительная просьба не отправлять письма с вложениями! Трех победителей, наиболее точно и полно ответивших на вопросы конкурса, выявят эксперты ЗР. Позже мы свяжемся с ними для уточнения деталей вручения призов.

Призы для победителей

Партнер конкурса предоставляет каждому из трех победителей по одному сертификату на сумму 7000 рублей. Он дает возможность приобрести автомобильные аксессуары брендов Arbori (защитно-декоративные обвесы и изделия из нержавеющей стали), Klever (текстильные коврики в салон), Vinguru (дефлекторы окон), ECO (защита картера двигателя), Element (полиуретановые коврики в салон и багажник автомобиля) и многое другое. С полным перечнем продукции вы можете ознакомиться на

Каждый сертификат является именным. Сертификатом можно воспользоваться только один раз. Если сумма покупки превышает номинал сертификата, покупатель может доплатить требуемую для покупки сумму. В случае, если сумма покупки меньше номинала сертификата, разница покупателю не возвращается.

Наш партнер

Компания «Автофемели» — это торговая и производственная компания, специализирующаяся на реализации автомобильных аксессуаров импортного и отечественного производства на территории России.