Трекер MT-700 OBD-Dongle: профессиональный контроль стиля вождения, доступный каждой компании

На рынке оборудования для спутникового мониторинга транспорта появился трекер MT-700 OBD-Dongle. Новое компактное устройство обладает всеми функциональными возможностями для контроля стиля вождения. При этом его достаточно просто подключить к бортовой сети через OBD-разъем, что позволяет сэкономить время и затраты клиентов на монтажные работы. Особенно это актуально для компаний, перед которыми стоит задача контролировать наемный транспорт.

Телематические решения для анализа и улучшения манеры управления транспортом получают в России всё большее распространение. Спутниковый контроль стиля вождения применяется уже в десятках автопарков, владельцы которых заинтересованы в соблюдении водителями принципов экономичной и безопасной езды. Ведь известно, что игнорирование базовых правил приводит в первом случае к перерасходу топлива и преждевременному износу техники, а во втором — к авариям на дороге. Однако многие компании до сих пор не готовы вкладываться в современные решения, опасаясь дороговизны и сложностей при оснащении транспорта телематическим оборудованием.

Недавно группа компаний «СКАУТ» представила универсальный трекер MT-700 OBD-Dongle, который снимает ряд преград на пути распространения систем контроля стиля вождения. Устройство входит в линейку известных трекеров МТ-700 и объединяет в себе лучшие возможности по оценке и корректировке поведения водителей за рулем. Для этого в нем есть датчик стиля вождения и зуммер, оповещающий водителя о неправильных действиях. Поэтому MT-700 OBD-Dongle можно полноценно использовать в рамках телематических решений «Экономичное вождение» и «Безопасное вождение», которые поставляет этот же разработчик.

«Трекер не требует профессионального монтажа, а датчик стиля вождения калибруется автоматически, без специальных настроечных процедур. Поэтому каждый заказчик может его подключить самостоятельно. Тем самым удается существенно сокращать расходы на оснащение автопарка системой онлайн-мониторинга. А владелец автопарка получает действенный инструмент повышения экономичности и безопасности при эксплуатации ТС», — рассказывает Иван Котов, руководитель группы управления продуктами ГК «СКАУТ».

Как это достигается на практике? В случае с решением «Безопасное вождение» MT-700 OBD-Dongle фиксирует небезопасные маневры, резкие ускорения и торможения, игнорирование скоростных режимов. Если же стоит задача контролировать экономичность , устройство определяет, насколько водитель аккуратно обращается с автомобилем. Наряду с проявлениями агрессивной или небрежной езды с его помощью можно узнать о фактах управления на критических оборотах двигателя, о простоях на холостом ходу, об ударах по подвеске и т.д. Все эти данные, зафиксированные MT-700 OBD-Dongle, доступны для пользователей в виде детальных отчетов в программном обеспечении системы мониторинга транспорта «СКАУТ».

Благодаря взвешенной оценке стиля вождения, содержащейся в отчетах, можно понять, в чем состоят упущения отдельных водителей и как следует исправлять их манеру езды. А групповой отчет позволяет видеть информацию по всем водителям и анализировать в целом ситуацию в автопарке. В соответствии с полученными данными водители распределяются по принципу рейтинга. Эту «турнирную» таблицу можно применять в качестве подспорья к системе поощрений и штрафов.