Почему троит двигатель?

Материалы по темеПосторонние шумы в моторе — ищем причину
Причем наиболее четко это проявляется у четырехцилиндрового мотора. Если число цилиндров больше, то влияние одного цилиндра становится менее заметным на общем фоне. Вплоть до того, что у восьмицилиндровых двигателей, например, автомобиля ЗИЛ-130, не всегда обращали внимание на один неработающий цилиндр: его просто не замечали.
Итак, в чем же кроется причина троения современного бензинового двигателя с системой распределенного впрыска топлива? Ответы на этот вопрос вы найдете в нашей фотоподборке.