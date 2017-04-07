Как снизить расход топлива?

Можно ли вообще говорить об экономии топлива на серийном автомобиле? Да, можно. При этом чем дороже автомобиль, тем меньше способов посадить его на диету. Пробежимся по основным пунктам, способным помочь в достижении цели.

Желание сэкономить на расходе топлива — это нечто бессмертное. Даже при стоимости литра бензина 10 копеек (было в истории и такое!) хомо сапиенс шел на любые ухищрения, снижающие топливные затраты. Сегодня же, как мы знаем, бензин стоит несколько более 10 копеек, а потому интерес к теме живет и здравствует.

Что ж, вспомним основные способы реализации затеи.

Бензин

моющие бензины Согласно рекламе, переход на бензины с повышенной очищающей способностью может сэкономить владельцу аж 10% топлива. Что ж, это чистая правда — такие бензины в самом деле могут снижать расход горючего. Но это не вся правда.

Дело в том, что подобные рекламные заявления относятся исключительно к «постановочным» экспериментам. И если сопоставлять поведение чистенького мотора, заправленного 98-м бензином Ультимейт, Экто и т.п., со своим чумазым коллегой, который всю жизнь потреблял только обычный 95-й, да еще без всяких моющих способностей, то эффект может оказаться именно таким. Однако по мере вымывания грязи разница будет таять на глазах и сведется в итоге к различной реакции двигателя на бензины с разным октановым числом. Иными словами, два новеньких мотора, заправленных моющим и обычным бензином с одинаковым октановым числом, поведут себя практически одинаково — разницу удастся отловить разве что на стендах.

Что касается разговоров о сравнении, к примеру, 92-х и 95-х, то не стоит рассчитывать на реальную экономию. К тому же Европа от 92-х уже отказалась.

Моторное масло

Моторное масло Снижение расхода возможно, но сравнивают, как правило, с устаревшими минеральными маслами.

Тут много не сэкономить. Практически все современные масла (выше SL) можно считать энергосберегающими, а потому говорить о каком-то выигрыше можно разве что в сравнении с древней минералкой 15W-40 класса SJ. Однако цифры в этом случае могут быть неплохими — процентов 5–6. А на отдельных режимах — например, минимально устойчивого холостого хода — до 10%. Правда, в последнее время нас усиленно пытаются приучить к маслам 0W-20 — дескать, экономия налицо: масло как водичка. Что ж, зимой — да, возможно. А вот летом могут быть неприятности.

Высоковольтные провода и свечи

свеча зажигания Хорошие свечи могут сэкономить примерно процент-другой...

Со свечами все понятно. Энергия искрового разряда дает толчок фронту пламени, скорость распространения которого непосредственно сказывается на экономичности, мощности, экологии и т.п. Скорость распространения пламени зависит от температуры в квадрате, а температура в начальной фазе, когда пламя еще «сидит» в межэлектродном пространстве — от энергии разряда. Особенно заметно эта зависимость проявляется тогда, когда воспламенение затруднено — при низком напряжении в первичной цепи зажигания, на минимальных оборотах холостого хода и режимах малых нагрузок, когда в камере остается много остаточных газов. Наши испытания показали, что удачно подобранная пара свеча плюс провод способна улучшить экономичность мотора на 2–3%.

Материалы по теме Свечи зажигания: утомленные искрой

Напомним, что иридиевые и платиновые свечи живут раза в три-четыре дольше обычных. При этом тугоплавкие материалы электродов позволяют резко уменьшить их размер, увеличивая напряженность электрического поля в межэлектродном пространстве. Это повышает устойчивость и стабильность разряда и позволяет увеличить искровой зазор. При этом более мощный разряд улучшает очистку электродов и изолятора — стало быть, свеча лучше работает в условиях загрязнения.

От зазора в свечах также зависит многое. Чем больше зазор, тем больше искра, а значит, и размер начального очага воспламенения. А скорость распространения фронта пламени сильно зависит от геометрического размера зоны начального воспламенения. Но с увеличением зазора растет и его сопротивление. Значит, пробой наступит при более высоком напряжении во вторичной цепи. И важно, чтобы этого напряжения вообще хватило для пробоя! Поэтому для впрысковых моторов, в которых напряжение во вторичной цепи выше, чем у карбюраторных моторов, и зазоры рекомендуется ставить большие. Кроме того, с увеличением зазора падает вероятность шунтирования электродов всякими «сажевыми мостиками» — это тоже важно.

От свечей — к проводам. Владельцы старушек должны знать, что свои пять копеек в экономическую теорию хорошие провода исправно вносят. Здесь играют роль качество и плотность посадки контактного наконечника, герметичность колпачка, величина распределенного сопротивления, а также длина провода. Последнее обстоятельство особенно интересно. Практически все производители проводов предлагают потребителю изделия разной длины — для удобства монтажа. Однако при этом искровым разрядам приходится преодолевать разное расстояние, а потому равномерность работы ДВС нарушается. Если бы провода обладали нулевым сопротивлением, то разницы, конечно же, не было бы, но, согласно нормам ISO, следует укладываться в допуски по радиопомехам. Поэтому сопротивление присутствует как в свечах зажигания, так и в проводах, причем суммарное сопротивление пары никто не отслеживает. А было бы неплохо.

Фильтры

Воздушный фильтр Тип фильтра влияет на расход меньше, чем его состояние.

Материалы по теме Как определить неисправность по цвету выхлопа?

Меняется ли расход топлива в зависимости от типа масляного или воздушного фильтра? Да, может меняться, но не очень существенно: в пределах все тех же единиц процентов. Причем тип фильтра влияет куда в меньшей степени, нежели его реальное состояние. Особенно важно сопротивление воздушного фильтра. Чем оно больше, тем хуже идет наполнение цилиндров, а это сразу влияет на расход топлива. А в зависимости от производителя воздушных фильтров их сопротивление может меняться чуть ли не в два-три раза.

Масляные фильтры тоже влияют на расход, но сравнительно мало. И здесь в определенной степени влияет размер фильтра. Ведь он выступает в роли небольшого масляного радиатора двигателя, в котором может находиться до 10–20% всего объема масла.

По результатам наших испытаний установка «крутого» фильтра может улучшить экономичность машины на пару процентов.

Газ

Газовая заправка Сторонники газа отстаивают его так же яростно, как противники его критикуют.

Материалы по теме Ускоренный метанболизм: Lada Vesta, Lada Largus и Lada 4x4 на метане

Апологеты газового топлива недоумевают: почему, мол, мы всей толпой не переходим на газ, если экономия очевидна? Тут светят уже не единицы процентов, а десятки. Да, это верно: и все желающие могут переходить на газ хоть завтра. Однако же есть и минусы . Машинка потеряет резвость, утратит былой объем багажника, станет хуже пускаться зимой. Кроме того, сеть газовых заправок развита неважно. Наконец, заправляться при езде на газе придется чаще.

Какой лучше: сжатый или сжиженный? Сжатый — это метан, сжиженный — пропан-бутановая смесь. Сжиженный — существенно калорийнее, да и баллоны для его хранения более компактны. Зато он тяжелее воздуха, а потому, если хранить автомобиль в гараже, могут быть проблемы: при утечке он не поднимается вверх и не вентилируется, как метан, а скапливается внизу. Он любит ямы и всяческие погреба: откачать его оттуда непросто. А это — пожароопасность. В подземные парковки такие автомобили зачастую попросту не пускают.

Топливная аппаратура для сжиженного газа проще и дешевле, да и заправок значительно больше — тоже аргумент в его пользу. Сжатый газ дешевле, менее пожароопасен, да и более экологичен — ведь это метан, а он горит лучше пропан-бутановой смеси.

Присадки всех мастей

АЗС в Африке Авторы активно недолюбливают присадки любого рода, но не ставят цель огульно охаять все сразу.

Выскажемся аккуратно: никогда не заливайте разного рода снадобья хотя бы в гарантийные машины. По окончании гарантийного срока — экспериментируйте на здоровье. Что касается зарулевских испытаний, то в отдельных случаях реально достигалась небольшая экономия топлива — в пределах пары процентов.

Обещанных 8–10 и более процентов мы не фиксировали никогда. Сразу отметим, что по обещаемому эффекту обычно можно судить о серьезности авторов идеи. Экономию в 20, 30 и более процентов обещают только шарлатаны. Во всяком случае, по нашему опыту, еще никому не удавалось откопать в отлаженной и доведенной конструкции ДВС спрятанные внутри десятки процентов экономии. Если увидим, сразу сообщим.

Шины

Энергосберегающие шины Недостаток энергосберегающих шин — их цена

Материалы по теме Skoda представила суперэкономичный Superb

Ряд ведущих автопроизводителей устанавливают на выходящие с конвейера автомобили энергосберегающие шины. Это покрышки, имеющие меньшее сопротивление качению, что обеспечивает экономию топлива, обычно не превышающую 5%. Ресурс таких шин приблизительно равен ресурсу обыкновенных покрышек. Основным недостатком энергосберегающих шин является их стоимость, которая выше стоимости обычной резины.

Из более простых способов можно предложить выполнять инструкции относительно давления в штатных шинах при движении с большими скоростями. Подняв давление на 0,2 бара перед дальней дорогой, мы обеспечим несколько меньший расход топлива. А всем-всем-всем автолюбителям советуем просто следить за давлением в шинах. Пониженное ухудшает экономичность, управляемость и стойкость боковины шины к пробоям на колдобинах наших дорог. А чрезмерно накачанные шины делают машину слишком жесткой.

Снять штатный каталитический нейтрализатор

катализатор К сожалению, владельцы сильно потрепанных машин решают вопрос экономии просто: долой нейтрализатор!

Это, конечно же, не зарулевский подход к делу, однако пофантазировать можно. Если нейтрализатор в рабочем состоянии, то поведение мотора практически не изменится. Его сопротивление не настолько велико, чтобы «глушить» выпуск. А вот если он полностью забит отложениями и выступает в роли своеобразной «пробки» на выпуске, то мотор это, конечно же, почувствует. Если рассматривать такой садизм как способ экономии, то сработает, конечно. Но при этом вы становитесь преступником, загаживающим атмосферу.

Магниты

Магниты для экономичности мотора Бессмертные представители армии лохотронов.

Самые замечательные «экономители» топлива из известных. Толку нет, но и вреда, как правило, тоже никакого. Обсуждать не будем: надоело. Кому интересно — читайте здесь.

А если применить всё сразу?

Известна детская задачка: некто услышал про изобретения, которые экономят 10, 30 и 60% горючего соответственно, после чего решил собрать все воедино и сэкономить 100%. Мол, что у него получилось?

Однажды мы проводили похожий эксперимент на стандартном вазовском моторе, собрав воедино победителей экспертиз последних лет. Смысл был простой: сначала погоняли движок в стандартной комплектации на обычном бензине, а затем потихоньку стали подкидывать мотору «конфетки». Начали с моющего бензина, затем поменяли свечи на иридиевые, потом сменили воздушный фильтр на бошевский, залили крутое масло Shell. И всякий раз следили: есть ли разница в поведении мотора?

Разница есть — и солидная. Лучшие на момент испытаний комплектующие, установленные на обычный мотор с комплектацией для Золушки, дали суммарный эффект по расходу топлива около 9%. Любопытно, что простая сумма эффектов, зафиксированных от каждого изделия в «одиночном катании», оказалась выше. Так и должно было быть — тут полная аналогия с детской задачкой, упомянутой выше. Простого сложения эффектов не получается — всегда есть взаимное влияние процессов в моторе.

Почему все это улучшенное хозяйство не применяют на конвейере? Из-за денег, естественно.

Абсолютное оружие

Планета Марс Почему мы вспомнили марсианский пейзаж? Сейчас поймете...

У знаменитого фантаста Роберта Шекли был жутковатый рассказ «Абсолютное оружие». На Марсе разыскали затерянный арсенал с немыслимым вооружением, а последним нашли ящик с надписью «Абсолютное оружие». Сдуру открыли — оттуда выплыло некое облако, которое стало пожирать всё подряд — ему было нужна протоплазма. И плевать ему было на силовые поля и прочие ухищрения менее совершенных видов боевой техники. Короче, все погибли.

Материалы по теме Сколько ехать на лампочке?

К чему эти воспоминания? К тому, что существует самый действенный способ экономить топливо, перекрывающий по эффективности все вышеперечисленное, вместе взятое. Нет, не пересесть на трамвай, хотя это, конечно же, сильнее всего снизит расходы на бензин. Речь о другом.

Большинство водителей просто не представляют себе, как можно ездить на машине без резких торможений и ускорений. Уйти с перекрестка надо первым, а попытки влезть у тебя перед носом следует пресекать в зародыше. Между тем главный резерв по части экономии именно здесь: ведь основная энергия требуется как раз для придания ускорения массе. Поэтому расход топлива на одном и том же автомобиле в одних и тех же условиях легко может отличаться на десятки и даже сотни процентов!

ЗР проводил подобные эксперименты неоднократно. Типичный пример был описан здесь, там же отмечена реакция специалистов НАМИ. Речь о том, что серийная машина Volvo S60 с автоматической коробкой передач и 170-сильным мотором спокойно преодолела на одном баке 1440 км, пробежав без дозаправки из Москвы до Питера и обратно. При этом не могу сказать, что это был черепаший темп — вовсе нет. Но тем не менее информация вызвала тогда у многих весьма негативную реакцию: раз купил мощную машину, так нечего над кошельком трястись: притопил правую педальку и понесся.

Да, конечно — большинство так и ездит. Но мы сейчас обсуждаем способы экономить топливо. А упомянутому большинству приходится дозаправлять машину даже при поездке в один конец. Проехал километров 500, а 70-литровый бак уже подмигивает — мол, добавить бы надо. Вот вам и экономия в сотни процентов: 500 или 1440 км — есть разница?

Вместо эпилога, или Не навреди

Перегруженный автомобиль Навредить легче, чем сэкономить

Как видите, существует сравнительно немного способов экономить топливо. Но взамен есть целая куча вариантов бесцельно его растратить. Тем, кто не боится узнать в одном из таких вариантов свой, предлагаем заглянуть вот сюда.

Всем удачи на дорогах… и на АЗС!

Лучшие публикации о топливе мы собрали в тематической подборке «Топливо на автозаправках: все, что нужно знать».