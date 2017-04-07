Как снизить расход топлива?

Можно ли вообще говорить об экономии топлива на серийном автомобиле? Да, можно. При этом чем дороже автомобиль, тем меньше способов посадить его на диету. Пробежимся по основным пунктам, способным помочь в достижении цели.

Желание сэкономить на расходе топлива — это нечто бессмертное. Даже при стоимости литра бензина 10 копеек (было в истории и такое!) хомо сапиенс шел на любые ухищрения, снижающие топливные затраты. Сегодня же, как мы знаем, бензин стоит несколько более 10 копеек, а потому интерес к теме живет и здравствует.

Что ж, вспомним основные способы реализации затеи.

Бензин

моющие бензины

моющие бензиныСогласно рекламе, переход на бензины с повышенной очищающей способностью может сэкономить владельцу аж 10% топлива. Что ж, это чистая правда — такие бензины в самом деле могут снижать расход горючего. Но это не вся правда.
Согласно рекламе, переход на бензины с повышенной очищающей способностью может сэкономить владельцу аж 10% топлива. Что ж, это чистая правда — такие бензины в самом деле могут снижать расход горючего. Но это не вся правда.

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Дело в том, что подобные рекламные заявления относятся исключительно к «постановочным» экспериментам. И если сопоставлять поведение чистенького мотора, заправленного 98-м бензином Ультимейт, Экто и т.п., со своим чумазым коллегой, который всю жизнь потреблял только обычный 95-й, да еще без всяких моющих способностей, то эффект может оказаться именно таким. Однако по мере вымывания грязи разница будет таять на глазах и сведется в итоге к различной реакции двигателя на бензины с разным октановым числом. Иными словами, два новеньких мотора, заправленных моющим и обычным бензином с одинаковым октановым числом, поведут себя практически одинаково — разницу удастся отловить разве что на стендах.

Что касается разговоров о сравнении, к примеру, 92-х и 95-х, то не стоит рассчитывать на реальную экономию. К тому же Европа от 92-х уже отказалась.

Моторное масло

Моторное масло

Моторное маслоСнижение расхода возможно, но сравнивают, как правило, с устаревшими минеральными маслами.
Снижение расхода возможно, но сравнивают, как правило, с устаревшими минеральными маслами.

Тут много не сэкономить. Практически все современные масла (выше SL) можно считать энергосберегающими, а потому говорить о каком-то выигрыше можно разве что в сравнении с древней минералкой 15W-40 класса SJ. Однако цифры в этом случае могут быть неплохими — процентов 5–6. А на отдельных режимах — например, минимально устойчивого холостого хода — до 10%. Правда, в последнее время нас усиленно пытаются приучить к маслам 0W-20 — дескать, экономия налицо: масло как водичка. Что ж, зимой — да, возможно. А вот летом могут быть неприятности.

Высоковольтные провода и свечи

свеча зажигания

свеча зажиганияХорошие свечи могут сэкономить примерно процент-другой...
Хорошие свечи могут сэкономить примерно процент-другой...

Со свечами все понятно. Энергия искрового разряда дает толчок фронту пламени, скорость распространения которого непосредственно сказывается на экономичности, мощности, экологии и т.п. Скорость распространения пламени зависит от температуры в квадрате, а температура в начальной фазе, когда пламя еще «сидит» в межэлектродном пространстве — от энергии разряда. Особенно заметно эта зависимость проявляется тогда, когда воспламенение затруднено — при низком напряжении в первичной цепи зажигания, на минимальных оборотах холостого хода и режимах малых нагрузок, когда в камере остается много остаточных газов. Наши испытания показали, что удачно подобранная пара свеча плюс провод способна улучшить экономичность мотора на 2–3%.

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Разряд самой ресурсной из известных нам свечей — DENSO Iridium. Разряд облизывает тонкий центральный электрод диаметром 0,4 мм и тем самым чистит его. В свой тест мы эти свечи не взяли — они не прошли ценовой фильтр. Но для пояснения эффекта самоочистки, продлевающей ресурс свечи, эта картинка очень показательна. Свечи зажигания: утомленные искрой
Напомним, что иридиевые и платиновые свечи живут раза в три-четыре дольше обычных. При этом тугоплавкие материалы электродов позволяют резко уменьшить их размер, увеличивая напряженность электрического поля в межэлектродном пространстве. Это повышает устойчивость и стабильность разряда и позволяет увеличить искровой зазор. При этом более мощный разряд улучшает очистку электродов и изолятора — стало быть, свеча лучше работает в условиях загрязнения.

От зазора в свечах также зависит многое. Чем больше зазор, тем больше искра, а значит, и размер начального очага воспламенения. А скорость распространения фронта пламени сильно зависит от геометрического размера зоны начального воспламенения. Но с увеличением зазора растет и его сопротивление. Значит, пробой наступит при более высоком напряжении во вторичной цепи. И важно, чтобы этого напряжения вообще хватило для пробоя! Поэтому для впрысковых моторов, в которых напряжение во вторичной цепи выше, чем у карбюраторных моторов, и зазоры рекомендуется ставить большие. Кроме того, с увеличением зазора падает вероятность шунтирования электродов всякими «сажевыми мостиками» — это тоже важно.

От свечей — к проводам. Владельцы старушек должны знать, что свои пять копеек в экономическую теорию хорошие провода исправно вносят. Здесь играют роль качество и плотность посадки контактного наконечника, герметичность колпачка, величина распределенного сопротивления, а также длина провода. Последнее обстоятельство особенно интересно. Практически все производители проводов предлагают потребителю изделия разной длины — для удобства монтажа. Однако при этом искровым разрядам приходится преодолевать разное расстояние, а потому равномерность работы ДВС нарушается. Если бы провода обладали нулевым сопротивлением, то разницы, конечно же, не было бы, но, согласно нормам ISO, следует укладываться в допуски по радиопомехам. Поэтому сопротивление присутствует как в свечах зажигания, так и в проводах, причем суммарное сопротивление пары никто не отслеживает. А было бы неплохо.

Фильтры

Воздушный фильтр

Воздушный фильтрТип фильтра влияет на расход меньше, чем его состояние.
Тип фильтра влияет на расход меньше, чем его состояние.

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Меняется ли расход топлива в зависимости от типа масляного или воздушного фильтра? Да, может меняться, но не очень существенно: в пределах все тех же единиц процентов. Причем тип фильтра влияет куда в меньшей степени, нежели его реальное состояние. Особенно важно сопротивление воздушного фильтра. Чем оно больше, тем хуже идет наполнение цилиндров, а это сразу влияет на расход топлива. А в зависимости от производителя воздушных фильтров их сопротивление может меняться чуть ли не в два-три раза.

Масляные фильтры тоже влияют на расход, но сравнительно мало. И здесь в определенной степени влияет размер фильтра. Ведь он выступает в роли небольшого масляного радиатора двигателя, в котором может находиться до 10–20% всего объема масла.

По результатам наших испытаний установка «крутого» фильтра может улучшить экономичность машины на пару процентов.

Газ

Газовая заправка

Газовая заправкаСторонники газа отстаивают его так же яростно, как противники его критикуют.
Сторонники газа отстаивают его так же яростно, как противники его критикуют.

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Апологеты газового топлива недоумевают: почему, мол, мы всей толпой не переходим на газ, если экономия очевидна? Тут светят уже не единицы процентов, а десятки. Да, это верно: и все желающие могут переходить на газ хоть завтра. Однако же есть и минусы. Машинка потеряет резвость, утратит былой объем багажника, станет хуже пускаться зимой. Кроме того, сеть газовых заправок развита неважно. Наконец, заправляться при езде на газе придется чаще.

Какой лучше: сжатый или сжиженный? Сжатый — это метан, сжиженный — пропан-бутановая смесь. Сжиженный — существенно калорийнее, да и баллоны для его хранения более компактны. Зато он тяжелее воздуха, а потому, если хранить автомобиль в гараже, могут быть проблемы: при утечке он не поднимается вверх и не вентилируется, как метан, а скапливается внизу. Он любит ямы и всяческие погреба: откачать его оттуда непросто. А это — пожароопасность. В подземные парковки такие автомобили зачастую попросту не пускают.

Топливная аппаратура для сжиженного газа проще и дешевле, да и заправок значительно больше — тоже аргумент в его пользу. Сжатый газ дешевле, менее пожароопасен, да и более экологичен — ведь это метан, а он горит лучше пропан-бутановой смеси.

Присадки всех мастей

АЗС в Африке

АЗС в АфрикеАвторы активно недолюбливают присадки любого рода, но не ставят цель огульно охаять все сразу.
Авторы активно недолюбливают присадки любого рода, но не ставят цель огульно охаять все сразу.

Выскажемся аккуратно: никогда не заливайте разного рода снадобья хотя бы в гарантийные машины. По окончании гарантийного срока — экспериментируйте на здоровье. Что касается зарулевских испытаний, то в отдельных случаях реально достигалась небольшая экономия топлива — в пределах пары процентов.

Обещанных 8–10 и более процентов мы не фиксировали никогда. Сразу отметим, что по обещаемому эффекту обычно можно судить о серьезности авторов идеи. Экономию в 20, 30 и более процентов обещают только шарлатаны. Во всяком случае, по нашему опыту, еще никому не удавалось откопать в отлаженной и доведенной конструкции ДВС спрятанные внутри десятки процентов экономии. Если увидим, сразу сообщим.

Шины

Энергосберегающие шины

Энергосберегающие шиныНедостаток энергосберегающих шин — их цена
Недостаток энергосберегающих шин — их цена

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SkodaS1 Skoda представила суперэкономичный Superb
Ряд ведущих автопроизводителей устанавливают на выходящие с конвейера автомобили энергосберегающие шины. Это покрышки, имеющие меньшее сопротивление качению, что обеспечивает экономию топлива, обычно не превышающую 5%. Ресурс таких шин приблизительно равен ресурсу обыкновенных покрышек. Основным недостатком энергосберегающих шин является их стоимость, которая выше стоимости обычной резины.

Из более простых способов можно предложить выполнять инструкции относительно давления в штатных шинах при движении с большими скоростями. Подняв давление на 0,2 бара перед дальней дорогой, мы обеспечим несколько меньший расход топлива. А всем-всем-всем автолюбителям советуем просто следить за давлением в шинах. Пониженное ухудшает экономичность, управляемость и стойкость боковины шины к пробоям на колдобинах наших дорог. А чрезмерно накачанные шины делают машину слишком жесткой.

Снять штатный каталитический нейтрализатор

катализатор

катализаторК сожалению, владельцы сильно потрепанных машин решают вопрос экономии просто: долой нейтрализатор!
К сожалению, владельцы сильно потрепанных машин решают вопрос экономии просто: долой нейтрализатор!

Это, конечно же, не зарулевский подход к делу, однако пофантазировать можно. Если нейтрализатор в рабочем состоянии, то поведение мотора практически не изменится. Его сопротивление не настолько велико, чтобы «глушить» выпуск. А вот если он полностью забит отложениями и выступает в роли своеобразной «пробки» на выпуске, то мотор это, конечно же, почувствует. Если рассматривать такой садизм как способ экономии, то сработает, конечно. Но при этом вы становитесь преступником, загаживающим атмосферу.

Магниты

Магниты для экономичности мотора

Магниты для экономичности мотораБессмертные представители армии лохотронов.
Бессмертные представители армии лохотронов.

Самые замечательные «экономители» топлива из известных. Толку нет, но и вреда, как правило, тоже никакого. Обсуждать не будем: надоело. Кому интересно — читайте здесь.

А если применить всё сразу?

Известна детская задачка: некто услышал про изобретения, которые экономят 10, 30 и 60% горючего соответственно, после чего решил собрать все воедино и сэкономить 100%. Мол, что у него получилось?
Известна детская задачка: некто услышал про изобретения, которые экономят 10, 30 и 60% горючего соответственно, после чего решил собрать все воедино и сэкономить 100%. Мол, что у него получилось?

Однажды мы проводили похожий эксперимент на стандартном вазовском моторе, собрав воедино победителей экспертиз последних лет. Смысл был простой: сначала погоняли движок в стандартной комплектации на обычном бензине, а затем потихоньку стали подкидывать мотору «конфетки». Начали с моющего бензина, затем поменяли свечи на иридиевые, потом сменили воздушный фильтр на бошевский, залили крутое масло Shell. И всякий раз следили: есть ли разница в поведении мотора?

Разница есть — и солидная. Лучшие на момент испытаний комплектующие, установленные на обычный мотор с комплектацией для Золушки, дали суммарный эффект по расходу топлива около 9%. Любопытно, что простая сумма эффектов, зафиксированных от каждого изделия в «одиночном катании», оказалась выше. Так и должно было быть — тут полная аналогия с детской задачкой, упомянутой выше. Простого сложения эффектов не получается — всегда есть взаимное влияние процессов в моторе.

Почему все это улучшенное хозяйство не применяют на конвейере? Из-за денег, естественно.

Абсолютное оружие

Планета Марс

Планета МарсПочему мы вспомнили марсианский пейзаж? Сейчас поймете...
Почему мы вспомнили марсианский пейзаж? Сейчас поймете...

У знаменитого фантаста Роберта Шекли был жутковатый рассказ «Абсолютное оружие». На Марсе разыскали затерянный арсенал с немыслимым вооружением, а последним нашли ящик с надписью «Абсолютное оружие». Сдуру открыли — оттуда выплыло некое облако, которое стало пожирать всё подряд — ему было нужна протоплазма. И плевать ему было на силовые поля и прочие ухищрения менее совершенных видов боевой техники. Короче, все погибли.

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К чему эти воспоминания? К тому, что существует самый действенный способ экономить топливо, перекрывающий по эффективности все вышеперечисленное, вместе взятое. Нет, не пересесть на трамвай, хотя это, конечно же, сильнее всего снизит расходы на бензин. Речь о другом.

Большинство водителей просто не представляют себе, как можно ездить на машине без резких торможений и ускорений. Уйти с перекрестка надо первым, а попытки влезть у тебя перед носом следует пресекать в зародыше. Между тем главный резерв по части экономии именно здесь: ведь основная энергия требуется как раз для придания ускорения массе. Поэтому расход топлива на одном и том же автомобиле в одних и тех же условиях легко может отличаться на десятки и даже сотни процентов!

ЗР проводил подобные эксперименты неоднократно. Типичный пример был описан здесь, там же отмечена реакция специалистов НАМИ. Речь о том, что серийная машина Volvo S60 с автоматической коробкой передач и 170-сильным мотором спокойно преодолела на одном баке 1440 км, пробежав без дозаправки из Москвы до Питера и обратно. При этом не могу сказать, что это был черепаший темп — вовсе нет. Но тем не менее информация вызвала тогда у многих весьма негативную реакцию: раз купил мощную машину, так нечего над кошельком трястись: притопил правую педальку и понесся.

Да, конечно — большинство так и ездит. Но мы сейчас обсуждаем способы экономить топливо. А упомянутому большинству приходится дозаправлять машину даже при поездке в один конец. Проехал километров 500, а 70-литровый бак уже подмигивает — мол, добавить бы надо. Вот вам и экономия в сотни процентов: 500 или 1440 км — есть разница?

Вместо эпилога, или Не навреди

Перегруженный автомобиль

Перегруженный автомобильНавредить легче, чем сэкономить
Навредить легче, чем сэкономить

Как видите, существует сравнительно немного способов экономить топливо. Но взамен есть целая куча вариантов бесцельно его растратить. Тем, кто не боится узнать в одном из таких вариантов свой, предлагаем заглянуть вот сюда.

Всем удачи на дорогах… и на АЗС!

Лучшие публикации о топливе мы собрали в тематической подборке «Топливо на автозаправках: все, что нужно знать».

Как снизить расход топлива?
Как снизить расход топлива?
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (128)

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Я по разделу о газобаллонных авто.
Для ознакомления с проблемой стоит полистать материал, выложенный на: ссылка или набрать в поиске браузера: «Взрывы и пожары на газобаллонных автомобилях».
В настоящее время ставить себе на машину ГБО НЕДОПУСТИМО. Причина — отсутствие на нашем рынке сертифицированного ГБО, за исключением отечественных разработок, а потому чрезвычайно взрыво- и пожароопасного.
Причем, как показал мой личный опыт, добиться чего-либо в возмещение вам немалого ущерба едва ли возможно.
Рекомендую также полистать и материал, выложенный по адресу:
ссылка/ . Ну очень интересно, как в вытрезвителе очищение прошел.

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0

Может повторюсь, но напишу. Что бы «держать себя в узде», приучаемся экономить. Ставим показания мгновенного расхода топлива и контролируем его при разгонах и по прямой. Ориентируемся на заявленные данные расхода топлива от производителя. У меня например «трасса» 5,3 на сотню. Когда больше 6 по прямой, меня подколбашивает)))

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0

Существуют только два действенных способа экономии топлива. Первый, компромиссный: как можно меньше тормозить, т.е., ездить так, чтобы приходилось реже нажимать на педаль тормоза. Второй, радикальный: как можно меньше ездить на автомобиле, в идеале не ездить совсем.

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0
Авада Кедавра

Про акселератор забыли

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0

del

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0

Уважаемые Михаил и Алексей, ну ведь касательно высоковольтных проводов откровенный бред написан, иногда статьи читают люди с электротехническими знаниями. Всё что вы сказали противоречит курсу физики за 6класс. Качество, длина и сопротивление проводов безусловно играют важную роль но в длинных проводах них...на не медленно течёт электричество (это не вода), а длинна ну никак не может влиять на сопротивление (если вы конечно не сравниваете отрезок 10см и 100м, вы видели 100м ВВ провода???).
Ну не преодолевает искровый разряд расстояние по проводам. . .

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-1
Александр

Александр! Все-таки не стоит бросаться словами типа «бред». А то я сейчас напомню, как пишется слово «длина»... МЫ же проводили такие испытания и обладаем протоколом замеров. И в ЗР была об этом статья. Никто не говорит про десятки процентов экономии, но разница есть. Просто сегодня это уже мало кому интересно, потому что провода сгинули. А нам однажды стало интересно —- решили проверить.

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0
Александр

"...а длинна ну никак не может влиять на сопротивление (если вы конечно не сравниваете отрезок 10см и 100м, вы видели 100м ВВ провода???)"

В ваших электротехнических знаниях имеется пробел! )) Автомобильные высоковольтные провода — высокоомные. И разница сопротивлений самого короткого и самого длинного иногда достигает нескольких кОм...

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+1
Громов Сергей

Провода там самые обычные, а высокоомные сопротивления.

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0
Александр

Провода как раз не обычные. «Центральной жилой» является... стекловолокно! Вокруг него — токопроводящий полимер. А уже следом пара-тройка слоев изоляции. Не спорю, встречаются еще провода с обычной медной жилой. Но возьмите мультиметр и померяйте сопротивление современных проводов...

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0
Александр

Простите —- вы не в теме совсем.

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0

Ответить прямо Игорю не могу, там постоянно ссылка открывается. Эту статью в №2 за 1988 год помню отлично, впечатлила тогда сильно. Там он, правда, занялся этим не из-за экономичности, а из-за посредственных тягово-динамических показателей. Но результат был сильный. Что касается двигателей типа ЗиЛ-130, то там огромные резервы для улучшения экономичности. Можно резко снизить расход топлива. Просто сейчас это никому не нужно. МПСЗ вещь хорошая. Только надо знать, какими должны быть конечные характеристики для данного типа двигателя. А это не так просто. Тут всё равно без эмпирики не обойтись.

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0
Шандор Матиас

Да,нужен династенд — тогда можно подогнать характеристики ИДЕАЛЬНО!Причем не обязательно стенд для двигателя.Можно и с беговыми барабанами.Ведь точные показатели мощности не требуются — главное найти «экстремумы» — «потолки» по кр.моменту.Угол,обеспечивающий максимальный кр.момент будет соответствовать и наилучшей экономичности.

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0

Вот здесь про индивидуальную настройку М 2138

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0

Авторы описывают традиционные способы экономии топлива. Но эти способы, за исключением манеры езды, дают экономию не больше нескольких процентов. Но ведь есть более крупные резервы экономии, где счет идет более, чем на 10 %.

1.Оптимизация углов опережения зажигания.
Угол опережения должен быть оптимальным либо ограниченным детонацией. Но все дело в том, что оптимальными они не являются, и сделать их оптимальными — это большой резерв, который дает больше 10%.А почему углы являются не оптимальными? Потому что пианино, даже выполненное точно по чертежам является «мебелью со струнами» до тех пор, пока его не настроят. Также и ДВС сделанный на конвейере нуждается в индивидуальной настройке. А те углы, что зашиты на конвейере являются «среднестатистическими» и оптимальными не являются. Но, чтобы эти углы подобрать, нужен динамометрический стенд, что есть далеко не везде, да и уметь пользоваться стендом надо,подбирать углы.... Зато эффект индивидуальной настройки будет точно. .
Или, например, установка на зил 130 МПСЗ в конце 80х привело к экономии в 13–15%,т.к. система обладает большей «гибкостью» и точностью. Но сейчас на всех инжекторах «гибкий»алгоритм,но углы «зашивают» при производстве двигателей не совсем оптимальные. Поэтому бывает, что скачанные программы для МПСЗ иногда улучшают экономичность, чем штатные программы-алгоритмы.Поэтому гонять индивидуально двигатели на стендах и подбирать углы смысл есть.А если установлено «трамблёрное» зажигание,то его имеет смысл заменить на процессорное и настроить,например вот такое ссылка/
На графике видно,насколько графическая характеристика отличается от трамблёрной
Когда-то в ЗР автор объяснял,как он добился снижения расхода на М 2138

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0

Еще в 80-х отец мне дал один достаточно графический, но легко «ощутимый» совет по вождению.
«Если хочешь плавно и экономично ездить, представь, что твое правое яйцо на педали газа, а левое на тормозной — дави в своё удовольствие!»

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+2
Ermakov Andrew

Фи... Жестоко, но очень образно и, главное, правильно!

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+1

По расходу: за 35 лет масса легкового авто выросла почти в два раза, на порядок выросло кол-во прибамбасов, повышающих расход, выросло желание потребителя иметь авто, как можно «круче». Средний расход, говорю о реальном, остался тот же и равен 10-ти, если не учавствовать в экоралли. (Сам учавствовал в зарулёвском. Раз на ЗАЗ 965, до финиша не дошёл, расход 4,7, — раз на 2102, расход 5,1. Есть призы, медаль). Сейчас, каждый день, пользую бус VW, полной массой 3 т. высотой 2,7м. Расход на автобане, при средней 130 км/ч — 11. Без гонок, 9. Это про дизель! Уверен, на бензине это будет за 20.. А выводы.?, о производителях, экологах, правителях, потребителях — каждый может сделать сам. А для разминки, прикиньте грузовик, 40 тонн, на бензине, (расход под 100!) Или те же 40 тонн на эл. тяге (масса тяговой батареи — 20 тонн).

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+1

По газу: прирост массы, усложнение конструкции, возможные неудобства компоновки, необходимость переодической сертификации, переодически возникающие глюки, потеря времени и занятость «мозга» сводят все плюсы на нет (моё мнение). На газу ездил много и назвал только то, что оспорить нельзя.

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0
Виктор

С какими глюками сталкивались? С чем они были связаны? У меня самый сложный квест был — это узаконить в соответствии с новым Регламентом.

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0
Арестов Владимир

Последний агрегат с газом, Mazda Xedos с оборудованием Prins. Периодически самопроизвольно переключалась с газа на бензин, приходилось следить и возвращать обратно. Где то скапливалась вода, мембранны редукторов просили регулировок, требовательна к чистоте. Остаток газа определим только по пробегу, весьма условно. Давно было, всего не вспомнить.

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0

W = (mV2)/2 (скорость в степени 2) — это простая формула школьной физики наглядно демонстрирует влияние массы на расход топлива. Если сравним легковой автомобиль массой 1300 кг и джип массой 2100 кг, то получаем, что для разгона джипа до той же скорости за такое же время понадобиться энергии (а значит бензина) в 1,615 раз больше.

W = m*a*s = m*s*(V2-V1)/t
m — масса
a — ускорение
s — расстояние
V2 — конечная скорость
V1 — начальная скорость
t — время разгона

При всех прочих равных условиях уменьшение времени разгона, например в 2 раза (газ в пол по сравнению со степенным разгоном), в два раза увеличивает затрачиваемую энергию, а следовательно бензина.

Лет 10 назад мне было достаточно трудно перестроиться с агрессивного вождения на степенную езду. Зато теперь получаю многократную выгоду, в том числе стал замечать множество достопримечательностей.

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+1
Баронин Сергей

При всех «прочих равных условиях» не получится. В школе надо было лучше учиться. )))
Приведёная формула может выгладеть так
Wк= mas=mV2/2 
и выходит, что роль играет только конечная скорость, а если она в итоге равная, то при одинаковой массе абсолютно всё равно какое было ускорение
В вашем примере если ускорение будет в два раза больше, то путь получится в два раза меньше. Что в лоб, что по лбу. Можете сами проверить взяв формулу скорости от ускорения и времени и формулу пути проходимого при равнопеременном (чтобы не заморачиваться) движении.

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0
Vlad Z

И чему вы в в школе учились? Небось сию формулу из простора интернета бездумно вытащили?

W = mas
m — масса
a — ускорение
s — пройденное расстояние

a= (V — V')/t , отсюда t = (V — V')/a
s= V't + at2/2 ( t2 — это t в квадрате, степень не ставиться в тексте)
подставляем в формулу расстояния вместо ускорения (V — V')/t и получаем
s= V't + (V — V')t2(квадрат)/2t , сокращаем в правой части в числителе и знаменателе t и приводим обе части к единому знаменателю 1/2 и получаем
s= (2V't + Vt — V't)/2 = (V + V')t/2
вместо t подставляем (V — V')/a и получаем
s= (V + V')(V — V')/2a = (V2 — V'2)/2a  — в формуле V2 и V'2 — квадраты скоростей.
Теперь полученную формулу подставляем в формулу работы
W = mas = ma(V2-V'2)/2a = (mV2 — mV'2)/2 — это формула затраты энергии при равноускоренном движении. Приведенная вами формула W=mV2/2 — это случай ускорения с нулевой начальной скорости.
Еще "вашу" формулу используют при равномерном движении с постоянной скоростью в случае уравновешивании всех сил.
Если вы внимательно читали мой комментарий, то увидели бы, что в формуле работы W=mas я заменил "a" формулой, а не "s" и получил W = ms(V — V')/t
Или, как написал в своем комменте W = ms(V2 — V1)/t
Именно эта формула наглядно показывает зависимость затрачиваемой энергии от времени, затраченного на достижение намеченной скорости. Её используют, что бы "на пальцах" объяснить на сколько больше тратиться энергия в зависимости от ускорения.

Я физ.мат. закончил с отличными оценками. Вам же отвечаю вашей фразой:

"В школе надо было лучше учиться. )))"

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0
Баронин Сергей

Да, уж! «Физ мат с отличными оценками» )))
Вы не узнали формулу с которой начали свой первый в этой теме пост? Я про эту — «W = 1/2(mV2) (скорость в степени 2)». Только я умею ставить степени в тексте и не использую в формуле для деления на два «1/2». Не нравится вариант с нулевой начальной скоростью можно заменить в формуле скорость на разницу скоростей, только суть от этого не изменится.

Не говорите никому, даже тем кто просто хорошо учился в школе, про физмат — засмеют.

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0
Vlad Z

Ну ошибся человек, бывает. Нужно просто постараться объяснить, в чём заблуждение.

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0
Шандор Матиас

Меня зацепила не ошибка с пройденным путём которая лежит на поверхности. Я, кстати, уже указывал на неё выше, а вы указали ниже с разъяснениями. Зацепило «я физ.мат. закончил с отличными оценками.» )))

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0
Vlad Z

Признаю, запись некорректная была, исправил.
Только вы то как раз суть и не уловили. в формуле работы присутствует ускорение, ИЗНАЧАЛЬНО! Формула, где присутствует только одна скорость (конечная), — это частный случай общей формулы W=mas, это или ускорение с нулевой начальной скоростью, или равномерное прямолинейное движение при уравновешенных силах.
Я речь веду про случай набора (увеличении) скорости, когда требуется затратить дополнительную энергию, т.е. ускориться, придать телу ускорение.
Если вы хорошо учились в школе, то знаете, что «Ускоре́ние — физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, то есть первая производная от скорости по времени.» Т.е. чем больше ускорение, тем меньше времени требуется для разгона.
Таким образом ваша фраза: «и выходит, что роль играет только конечная скорость, а если она в итоге равная, то при одинаковой массе абсолютно всё равно какое было ускорение» — неверна. Скорость получается от приложенной силы, которая придает телу ускорение. Если не было ускорения, то не было бы и скорости. Формула W=mas, вышла из формулы А=F*s. Эта формула не кинетической энергии, а формула работы. Её можно представить как разницу кинетических энергий, можно раскладывать на составляющие. Вы приводите всего лишь частный случай. Я привел общий случай. Где показал, как можно наглядно доказать влияние времени набора скорости (влияние ускорения) на необходимую для этого энергию.
Можно было вобще ничего не приводить, а просто написать W=mas, и отписаться, что если необходимо большее ускорение, то для этого нужно затратить больше энергию.

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0
Баронин Сергей

Ну, Вы опять, по сути, утверждаете то же самое. Что значит «если необходимо большее ускорение, то для этого нужно затратить больше энергию.»? Всё зависит от того времени, в течение которого развивается это ускорение. Если разгоняться в течение одинакового времени с разным ускорением, то, конечно, тот, кто разгонялся быстрее, затратит большее количество энергии. Ну так он ведь и большей скорости достигнет! Опять приходим к тому, что важна только разница в скоростях (в массе, самой собой). И Ваше утверждение, что «Таким образом ваша фраза: „и выходит, что роль играет только конечная скорость, а если она в итоге равная, то при одинаковой массе абсолютно всё равно какое было ускорение“ — неверна», само неверно. Именно разница в скоростях важна. А ускорение может быть любым при этом. Так и время набора скорости тогда изменится, если разное ускорение! И снова приходим к тому, что ни от времени, ни от ускорения, ни от пути эта энергия не зависит. А зависит только от разницы в скоростях (массы, конечно). Которая (разница скоростей) сама всё это и учитывает. Впрочем, если тут есть проблемы с пониманием, то сам по себе разговор бесполезен.

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+1
Шандор Матиас

В корне не согласен.
Вы утверждаете что в формулах расчета затраченной энергии основным элементом является конечная скорость. Ускорение можно и не рассматривать, которое может быть любым. Я верно понял ваше высказывание:
«Именно разница в скоростях важна. А ускорение может быть любым при этом.»
?

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0
Баронин Сергей

Вы до сих пор в этом сомневаетесь? facepalm
Похоже у вас проблемы не только со школьной физикой, но и с элементарной алгеброй.

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0
Баронин Сергей

Просто оставлю это здесь
«Работа — это разность кинетических энергий тела в начальной и конечной точке» или
∆W=m(V22— V12)/2

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+1
Vlad Z

Т.е. при равномерном движении автомобиля в реальных условиях по ровной горизонтальной поверхности с неизменным перпендикулярным к поверхности вектором силы тяжести с постоянной скоростью работа равна нулю? при V = const, Ек = const  — W=A=0? Вы действительно так считаете?

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0
Баронин Сергей

Где я такое написал? Что-то не припомню. )))
Вы не разобрались в простом теоретическом вопросе из школьного курса физики и решили, что если съехать с темы, которую, кстати, сами и начали, и начать рассуждать о автомобиле в реальных условиях что-то изменится? Сильно сомневаюсь.
Поэтому не буду сам отвечать на ваш вопрос, а просто дам ссылку —
ссылка
Правда там тоже есть формулы, что для некоторых может быть проблемой )))

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0
Баронин Сергей

Дорогой Сергей, я, хоть и закончил не физмат, а факультет автоматики и вычислительной техники, но физику и математику люблю с детства. Кинетическая энергия тела есть половина произведения массы на квадрат скорости. Или, если угодно, её изменение есть половина произведения массы на разность квадратов скоростей. То, что Вы преобразовали эту формулу, и там в знаменателе появилось время, вовсе не свидетельствует о том, что эта энергия обратно пропорциональна времени. Ибо при этом в числителе появляется S, путь. Получается, что с одной стороны чем больше время, тем меньше затрачиваемая энергия, а с другой стороны, при этом растёт путь. И он в числителе. Значит, с другой стороны эта энергия вроде бы больше. В результате одно в точности покроет другое. Что такое S/t? Правильно, средняя скорость за время разгона, (V2 + V1)/2 (мы же о равноускоренном движении ведём речь). Подставляем в выведенную Вами формулу и получаем, опять же, исходный вариант. Изменение кинетической энергии есть половина произведения массы на разность квадратов скоростей.

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+1
Шандор Матиас

Все дело как раз в исходном варианте. исходный вариант А=F*S.
Т.е. изначально надо говорить о Механической работе.
Механическая работа — это физическая величина — скалярная количественная мера действия силы (равнодействующей сил) на тело или сил на систему тел. Зависит от численной величины и направления силы (сил), и от перемещения тела (системы тел).
А вот как эту работу рассчитать, через какие имеющиеся данные, это дело частное. Если говорить о кинетических энергиях, то это разница начальной и конечной кинетических энергий. Как вы правильно написали, что при определенных подставлениях в формулу мы получаем кинетическую энергию. Только надо всегда брать разницу скоростей, что бы формула была полноценной.

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0
Vlad Z

Формула абсолютно верна. Теоретически для достижения одной и той же скорости при одинаковой массе потребно одинаковое количество энергии. А реально что получится? Ну разогнался один автомобиль до 60-ти за 5 секунд, другой за 10. Да, затратили одно и то же количество энергии. Первый пройдёт при этом расстояние вдвое меньшее. А дальше? Остановятся? Нет, продолжат движение. Даже если первый умерит пыл и дальше будет двигаться со скоростью 60 км/ч (и второй будет двигаться с такой же скоростью), то всё равно у него выйдет расход больше. При одном и том же пройденном пути. Потому что на преодоление расстояния, на котором второй разогнался до 60-ти, у него уйдёт больше энергии.

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0
Шандор Матиас

«А дальше?» А дальше действует первый закон Ньютона. )))
И именно поэтому равномерная езда экономичнее «рваной». Энергия требуется только на преодоление сопротивлений качению и воздуха
Но движение не всегда может быть равномерным. Суть экономии при динамичном разгоне в том, что мотор при нём должен работать в оптимальных условиях с точки зрения топливной эффективности которое достигается у ДВС на оборотах максимального момента и на одну и ту же работу ему потребуется чуть меньше топлива. Ограничением будет только комфорт или сохранность груза.
Вот хороший материал для анализа ссылка .

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0
Vlad Z

Любое ускорение —- трата энергии. Нужно понять хотя бы это. Все остальное приложится. Апологетам езды «тапок в пол» предлагаю поехать на баке хотя бы от Москвы до Питера —- про возвращение уж не говорю.

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0
Колодочкин Михаил

Ростов-на-Дону — Сочи (Головинка) — Ростов-на-Дону на Seat Leon 1.4 140 л.с. на одном баке в 50 литров устроит? Динамические характеристики Seat Leon даже получше чем у Volvo S60 170 л.с. на которой вы ездили, если это можно назвать ездой, в 2008-м из Москвы в Питер и обратно.
Ездил прошлым летом на море. Загрузка трое взрослых и один ребёнок из-за которого приходилось часто останавливаться не выключая двигатель, чтобы работал кондиционер который не выключали всю дорогу + полный багажник + плюс дорога через Шаумян + «бараньи кишки» на побережье + пробки и при этом я никак специально не экономил бензин.
На обратной дороге заправлялся в Павловской (130 км до Ростова) при остатке по БК 5 литров (можно проехать почти 100 км «до лампочки» и на лампочке ещё полсотни). Если бы ехал не 110–130, а 90 км/ч, спокойно доехал бы на одном баке до дома, ещё и бензин остался бы. Короткий отчёт с данными по расходу есть на Драйв2.
На скорости 85–90 км/ч по спидометру Leon спокойно укладывается в паспортные 4,5 л/100 км, как-то зимой когда из-за скользкой трассы нельзя было разогнаться получилось 4,2 л/100 км, а на 80 км/ч некоторые экспериментаторы на Драйв2 доводят расход до 3,8 л/100км.
Так что то, что являлось чудом для Volvo в 2008-м для автомобиля поновее — самое обычное дело. А если извращаться с накатом, скоростью, давлением в шинах и отказаться от кондиционера...

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0
Vlad Z

А я всегда говорил, что хороший бензиновый двигатель — это вещь. И экономичность у него может быть на уровне. И нечего на эти дизели кидаться.

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0
Шандор Матиас

да

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0
Шандор Матиас

Вихре-,пред- камерные не очень экономичные  — большой экономии не дают.А для легкового и сложные коммонрейлы,хотя и непосредственного впрыска, не решение,т.к. дороги сами по себе и в ремонте,да и нашу солярку плохо переваривают.

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0
Шандор Матиас

В отношении малообъёмных моторов про дизели верно — овчинка выделки не стоит. В своё время посчитал, что разница в цене между KIA Ceed 1,6 с атмосферным бензиновым мотором и турбодизелем окупится при пробеге в 350000 км и при этом дизель был не скороход.
Дизель имеет смысл когда он установлен на тяжёлом автомобиле и имеет объём от 2,0 литров.

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0
Vlad Z

Можно подобрать режим наиболее экономного динамичного разгона. Но вот нужен ли этот так называемый «спортивный стиль», особенно в городе? Стартовать, как в последний раз, с одного светофора, чтобы через несколько секунд ошалело тормозить на следующем?

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0
Громов Сергей

Голову-то тоже надо включать. )))
Почитайте статью по ссылке выше, вывод о том как разгоняться там сделан.

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0
Vlad Z

Речь идёт, как я понял, о наименьшем УДЕЛЬНОМ расходе топлива. Эту кривую можно наблюдать на скоростной характеристике. Да, её минимум где то в области средних оборотов. Но наименьший удельный расход ещё не означает наименьшего абсолютного. Это, образно говоря, соотношение цена-качество.

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0
Шандор Матиас

Экономичное вождение это не только правильный разгон. )))

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0
Шандор Матиас

А вообще, эти разговоры об ускорении имеют смысл, когда можно постоянно разгоняться, на всём пути. Реально же это невозможно. Разогнался, потом вынужден тормозить. Если тот, кто двигается в резком режиме, преодолеет одно и то же расстояние за одно и то же время (из-за дорожных условий), то о чём вообще речь? Даже если и выйдет один и тот же расход, то ясно, что первый будет в проигрыше. Реально он и топлива израсходует больше. Если же он благодаря ускоренному режиму приедет быстрее к цели, то расход явно будет выше.

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0

На первой моей новой иномарке колодок хватало не более чем на 15т, сегодня езжу так, что хватает на 50. С расходом топлива ситуация похожая. И когда сегодня вижу некоторых неугомонных водителей, я их понимаю. Мозги приходят с опытом. )
R.S. К сожалению не ко всем.

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+5
Михайлов Федор

Мозги приходят с опытом-смешно,даже смешнее нашейраши.

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-1
Миронов Василий

"...когда сегодня вижу некоторых неугомонных водителей, я их понимаю."
Но не оправдываю. Такая езда крайне опасна. Она зачастую приводит к мелким и крупным авариям, с ожидаемыми последствиями...

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0
Миронов Василий

А каково ваше мнение насчет прихода мозгов?

Ответить#
0

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0

Михаил, как всегда — спасибо.
Я помню Вашу статью, где Вы скатались на своём Вольвешнике в Питер и обратно на одном баке. Я бы так не смог :))

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0
Олег (gem)

Спасибо, Олег. Но и вы бы смогли. И кто угодно смог бы. Это совсем не так сложно, и очень интересно при этом. И недолго, кстати.

Ответить#
0

А еще можно выкинуть весь хлам из кармашков, ниш, бардачка и багажника и ездить на полупустом баке — и минус 20–40 кг машине обеспечено

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0
Смирнов Алексей

Чуть-чуть —- да.

Ответить#
0

«сопротивление присутствует как в свечах зажигания, так и в проводах, причем суммарное сопротивление пары никто не отслеживает. А было бы неплохо. „
а нормируют хотя бы? в своем мануале по калине не помню таких цифр. тогда, может быть, это и не важно?

Ответить#
-1
laughman

Нормируют фактически для производителей свечей и проводов.

Ответить#
0

На счет газа — автор где таких баек понабрался? Хуже пускается зимой — машины с гбо прогреваются на бензине, потом переключаются на газ. Была у меня 9-ка карбюраторная, которая в мороз (-20) лучше заводилась на газу, чем на бензине. Заправляться чаще — да, пробег 300 на газу, а не 500 на бензине. Теряет резвость — нет, на инжекторе — крутящий момент просто размазался, нет выраженного пика, как раньше. На карбюраторе — наоборот шустрее стала. А в какие паркинги не пускают? А то я езжу и не в курсе, что меня куда то должны не пустить.... В общем, автор, вернее авторы — сначала изучите вопрос, прежде чем писать чушь.

Ответить#
-1
Фамилия Имя

А подписаться сдрейфили, г-н «Знаток»? Я не буду с вами общаться —- пребывайте в своем мире.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Что же Михаил, как пошли не удобные вопросы, так на попятную? Я понимаю, люди не любят признавать своих ошибок. Вам так интересно как меня зовут пожалуйста — Алексей Попов. Ваш ход теперь.

Ответить#
0
Фамилия Имя

Неудобный пишут слитно, дяденька. А кто куда пошел-то? Мужики трусливые пошли, вот это точно

Ответить#
-1
Фамилия Имя

Алексей! Вы указывали свое имя, а я его не заметил —- так, что ли? И какой ход? Все, что написано про газ, я подтверждаю —- проверяли, испытывали, консультировались. А слова типа «чушь» я могу отнести к вашему посланию —- приятно будет? Вы сейчас выступаете как владелец праворульной машины, который с пеной у рта доказывает, что у нас на ней ездить удобнее чем на обычной, потому что у него такая машина и он все знает. Ради бога.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Странное дело. Езжу на газу более 2 лет. Запускается всегда одинаково хорошо. Что в холод, что в жару — всегда на бензине. Прогрелась до 60 градусов, перешла на газ. Расход тот же, динамика — да какая там динамика при 84 л.с.? Что на газе, что на бензине одинаково. Единственный минус — это запаска, которая со штатного места перекочевала в багажник. Расход что на бензине 10л, что на газе 10л. Манера езды зависит от дорожной ситуации. А экономия — баллон газа стоит 800 руб, бак бензина 1600 руб. Окупилось за 6–8 месяцев. Я не говорю, что ровно в 2 раза экономлю, нет. Но экономия ощутима. Да и эффект, описанный в мультфильме Простоквашино, очень велик: когда заправляешь на 800 руб полный баллон, то это приятнее, чем на бензиновой АЗС. Колбасой к языку как-то лучше =). На истину в последней инстанции не претендую, просто это мое мнение.

Ответить#
+5
Арестов Владимир

А что, на баллоне газа можно столько же проехать, сколько и на баке бензина?

Ответить#
0
Шандор Матиас

Знаю, что звучит неправдоподобно, но расход всегда примерно 10 литров. Что на бензине, что на газе. Баллон 42 литра. Т.к. указателя уровня нет, то при заправке обнуляю суточный и по нем ориентируюсь. Если только город — то хватает на 380–400 км, если город-трасса, то на 400–420 км, если только трасса — 480 км. Установщики настраивали расход газа так, чтобы не было ущерба динамике и мотору. Из неудобств — ежегодная регулировка клапанов, т.к. двигатель 1.6 8 клапанов без гидрокомпенсаторов.

Ответить#
0
Арестов Владимир

А на дровах не пробовали ездить? На газогенераторе, например? Там экономия покруче выйдет.

Ответить#
0
Стефанов Виктор

Не пробовал. А Вы? Опишите нам Ваш опыт. Или у Вас авто на педально-конной тяге?

Ответить#
0
Арестов Владимир

Пускается — на бензине! А не на газу.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Да, я и не отрицаю. Всегда на бензине. Я разве говорил, что запускается на газу? Редуктор же навернется, если не прогрет будет.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Вся эта экономия на газе — понятие относительное. Много экономить никто не даст, просто повысят цену. В Грузии, к примеру, на сжиженном газе никто не ездит, ибо будет слишком дорого. Ездят на сжатом природном. Недостатки газового топлива там выпячены сильнее. Разница в цене — примерно полуторная. Понятно, тем, кто ездит мало, такая экономия не нужна.

Ответить#
0
Шандор Матиас

А спор о чём? Что пытаются доказать те, кто пользуется газом? Что можно вполне себе нормально ездить на газе? Что можно ездить, никто и не сомневается. Просто не всем хочется терпеть недостатки газа ради некоторой экономии денежных средств.

Ответить#
+1
Шандор Матиас

Мы ничего никому и не доказываем. Мы лишь реагируем на возгласы типа: «Газ — это опасно! Аааа! Высушит-прогорит!» и так далее. Мы не пытаемся развеять мифы о газе или ломать стереотипы. Мне вот лично совершенно не нужно, чтобы все кинулись устанавливать ГБО — цена на газ подпрыгнет. Поэтому скажу так: люди не дураки, в том числе и в Европе. Там и машины на газу с конвейера сходят, и государство поддерживает владельцев, переводящих авто на газ. Это только у нас газ считается опасный. Потому что дешевый. Потому и опасный.
А напоследок добавлю: Да-да! Газ это очень опасно! Не ставьте никогда газ. Он взрывопожароопасен и страшно невыгоден. К тому же вреден для двигателя. И плохо пахнет. И машина от него становится тупой, тяжелой, медленной и ломучей. Короче, господа, не ставьте никто газ, ездите на бензине. Он не имеет никаких недостатков. Он идеален. Недаром же он дорожает постоянно.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Я никому ничего не доказываю. Мне все равно кто, на чем и как ездит. Я вижу, что представленные факты в статье не соответствуют действительности. Как минимум то, что есть проблемы с холодным пуском. Их нет, машина заводится на бензине. Потом, по достижении определенной температуры, автомат переводит на газ.

Ответить#
+1
Фамилия Имя

А это не проблема машины на газу? профи написали, что они плохо пускаются. А дяденька спорит и говорит, что они хорошо пускаются на бензине. Бедный дяденька, совсем не рубит

Ответить#
-2
Иришка

>>>А это не проблема машины на газу? профи написали, что они плохо пускаются.
—--
А какой смысл этого недостатка, если машины с ГБО пускаются на бензине? Ну да, как владелец я в курсе, что на газу в мороз пускаться будет плохо.. ну и что? Всё равно автоматика всё делает сама.
Поэтому не могу согласиться что это проблема машин на газе... особеноость — да, но никак не проблема.

Ответить#
+4
Иришка

Плохо понятие растяжимое. И нет, это не проблема, запустить машину именно на газу в холодный период. И когда нет аргументов, то либо переходят на личности, либо обращают внимание на грамматику, либо на еще что-то.

Ответить#
+2
Фамилия Имя

А грамматика —- это часть общей культуры, Алексей. С газом вас щелкнули по носу —- держите удар, если можете. ладно, я замолкаю —- мне такое общение неинтересно.

Ответить#
-3
Колодочкин Михаил

Меня? Щелкнули? Трижды — ха. Люди, которые судя по комментариям не ездят, на газу, говорят, как все плохо. Пусть будет так. Блажен, кто верует.

Ответить#
+4
Фамилия Имя

А я вижу что вы не в теме, знаток газа. и чего?

Ответить#
0
Фамилия Имя

«Насчет» пишут слитно. Слова «чушь» воспитанные люди в спорах не используют. Машина на газу зимой пускается отвратительно —- что не так? Моменту вас размазался  —- это даже мне смешно. Дяденька, курить не нужно было в школе вместо уроков

Ответить#
-2
Иришка

Бывает, что и бензиновые зимой отвратительно запускаются. УМЗ, например)))

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0
Dmitry_D

УМЗ-421 —- всегда нормально заводился и заводится.

Правда, карбюратор ДААЗ стоит вместо родного Пекара,
и перед запуском полезно педалькой бензонасоса покачать.

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0
Колчин Андрей

Спасибо, на работе имеется Газель Бизнес с УМЗ. Мало того, что это барахло (я мотор имею в виду) жрет, как бегемот: не меньше 15 л/100 км по трассе. Так еще и заводится отвратительно: в мороз попытки с третьей, при этом на холодную ведет себя как карбюраторный (что летом, что зимой): если сразу после запуска отпустить сцепление (КПП — в нейтрали), то машина глохнет; если газануть, то машина глохнет.

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0
Фамилия Имя

А на газу хорошо пускается, да? Блин, прикол...

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-3
Безымянный

Хорошо. А в чем проблема то? Может у вас машина не исправна?

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-1
Фамилия Имя

Вы, как я понял, на сжиженном газе ездите?

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0
Шандор Матиас

Да.

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0
Фамилия Имя

Пусть даже все это правда (хотя и не совсем так), но посчитайте через сколько км оправдаются ваши расходы на установку ГБО. Прибавьте расходы на обслуживание и неудобства.
В результате получите тот же пшик, что и от других способов экономии.

А вот способ не нажимать на педальку действует на любом топливе )))

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0
Михалыч

>>>посчитайте через сколько км оправдаются ваши расходы на установку ГБО. Прибавьте расходы на обслуживание и неудобства.
—--
Посчитал. 22 тысячи километров. Уже давным-давно окупилось. Из расходов — раз в 9 месяцев ТО стоимостью 1000 рублей (это вместе с работой и расходниками) — вполне терпимо. Неудобства? Не знаю.

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+3
Михалыч

2 года считал. Выходило, что экономия солидная. Но боялся «газовых ужастиков». Потом решился и поставил ГБО 4-го поколения. И пожалел.
Я пожалел о том, что долго думал и не поставил раньше.

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0
Фамилия Имя

Много лет ездил на карбюраторных машинах с газом, причем сам ставил. Регулировал тоже сам. Можно накрутить динамику, можно экономику. Вместе — нет! Подземные паркинги это под супермаркетами. У кого — то и гаражи подземные есть. А взрывов , к сожалению, и так хватает.

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+3
Ревин Алексей

Взрывы от жадности. Или установили черт знает у кого подешевле, или заливают до полного в жару, или на обслуживании экономят.

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0
Ревин Алексей

Я согласен, что либо динамика, либо экономика. Однако использование газа прежде всего дает экономику, т.к. газ дешевле. Как был настроен карбюратор на моей машине, уже не могу сказать, но при переходе с бензина на газ, машина была ощутимо резвее. Первый раз слышу, про подземные автомобильные парковки. Специально съезжу посмотрю. Это прописано в их правилах или висит специальный знак какой то? Взрывов каких? Автомобильных или бытовых?

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0
Фамилия Имя

10 лет ездил на пропане, а на новую машину ставить не стал. Экономия есть, согласен. Но если отрегулировать чтобы на газу была лучше динамика, то и газа жрет достаточно много, экономия ерундовая получается. Это так и на бензине можно отрегулировать на половину мощности и тоже сэкономишь. )))
Кроме того головняк с поиском заправок, с прохождением госТО, с занятым багажником. Не говоря уж о безопасности (вернее опасности) хранения в закрытом гараже, даже если наплевать на формальные запреты.

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+1
Фамилия Имя

Паркинг подземный под торговым центром «Тройка» на третьем кольце Москвы. Прямо табличка висит.

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0
Ревин Алексей

Он все равно не поверит

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0

В №7 за 1978 год были результаты испытаний. Взяли Москвич-2140 и ВАЗ-21011. В результате изменения стиля езды с агрессивного на спокойный удалось сэкономить примерно 2 литра на 100 км.

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+2
Шандор Матиас

Верю

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+1

Лучший способ снизить расход — сменить манеру езды на более спокойную.
У меня Шнива при езде на межгород (Пенза — Москва, Пенза — Оренбург) съедает 8,5 л/100 км, если ехать с крейсерской скоростью 100–110 км/ч и до 10,5 л/100 км, если ехать 140–150 км/ч крейсерской скорости.
Расчет среднего расхода производился по чекам с заправок.

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0
Dmitry_D

А собственно ради этого и писалось... Как человеку вдолбить, что ресурс в его руках и ногах, а не в пузырьке со снадобьем?

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+2
Колодочкин Михаил

Михаил Владимирович, закавыка ведь кроется еще и в том, что не все гоняют и почем зря палят бензин. Я не гоняю, но ездить на машине ради экономии топлива, пытаясь установить рекорды, я не хочу. Отсюда и ухищрения. Как радикальные — ГБО, так и компромиссные — езда в диапазоне 60–80 км/ч, снадобья, специальные шины. А еще есть в регионах отвратительные дороги, на которых не получается соблюдать экономичный режим. И на первой-второй передаче приходится ехать километр-другой по ямам.

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0
Dmitry_D

У Шнивы максималка 140 по книжке. При этом педаль «в полу». А на режимах полных нагрузок, я вам как стендовый испытатель двигателей в прошлом, могу сказать, что расход достигает 20 И БОЛЕЕ КИЛОГРАММОВ В ЧАС.

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+3
Ревин Алексей

У него Шнива с опелевским двигателем.

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0
Ревин Алексей

По книжке 140 — да. Я скорость назвал по спидометру. Спидометр врет практически у всех машин. У моей (с колесами 215/65R16) погрешность примерно 5%. У Шнивы с колесами 205/70R15 погрешность спидометра около 10%. У ФВ Кадди с колесами 195/65R15 погрешность спидометра — те же 10%. Соответственно, при расчете расхода по чекам погрешность не учитывалась, т.е. принималось, что погрешность равна 0.

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0

Раз появилась эта статья, может «За рулём» проведёт замеры какой разгон: от пенсионерского до старта с тапкой в пол, экономичнее. Я то знаю, что получится. И даже была ещё в прошлом веке статья в «За рулём», где были получены довольно «странные» результаты при проведении тестов на экономичность при различных режимах движения и работы двигателя на карбюраторном ВАЗ-2106 которые испытатели не смогли сколь-нибудь внятно объяснить и списали на то, что присутствует «индивидуальная особенность карбюратора нашей машины» (с)

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0
Vlad Z

Вот вот, тогда была «индивидуальная особенность карбюратора нашей машины». Все машины были почти одинаковы. А теперь больше половины проданных автомобилей с «автоматами». В и так непростое уравнение добавляется еще одно неизвестное.

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+2
Ревин Алексей

Всё дело в том, что уравнение как раз простое и лишнее «неизвестное» не такое уж и неизвестное. Просто для его решения нужно знать чуть больше чем среднестатистический водитель.

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0
Ревин Алексей

И автоматы адаптивные!

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+2
Vlad Z

Ну, если вы уже знаете ответ, то какой интерес? Кстати, полагаю, что ответа вы не знаете. С тапкой в пол не сэкономите. И еще вопрос —- разгон до какой скорости?

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0
Колодочкин Михаил

«С тапкой в пол не сэкономите». Ой ли! У ваших коллег в 1983-м видимо что-то пошло не так. ссылка )))
Ps В принципе это соответствует современным приёмам экономичного вождения, но кого же они интересуют когда есть точные данные, что Солнце вращается вокруг Земли. )))

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+2
Vlad Z

Мне надоело рассказывать, как и куда можно на одном баке доехать. Коллеги, наверное, тоже тупые. Хотите экономить на полном дросселе —- вперед!

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0
Колодочкин Михаил

Так ведь и экономлю. Просто давить тапку в пол нужно с умом.
Мой прошлый автомобиль KIA Ceed в городе был очень близок к паспортным данным по расходу — 8,1 л/100км против паспортных 8,0, а нынешний Seat Leon часто даже экономичнее заявленных 6,4 л/100 км, и это при отнюдь не пенсионерском стиле езды. Европейский ездовой цикл NEDC часто использует не самые оптимальные для двигателя режимы работы и поэтому его результаты вполне достижимы и при гораздо более динамичной езде.
Если бы ваши коллеги в 1983-м проанализировав полученные результаты выработали алгоритм как правильно разгоняться для наибольшей экономии, результаты были бы ещё интереснее.
(Впрочем ровно тот же алгоритм для любого автомобиля можно составить и без экспериментов просто по внешней скоростной характеристике двигателя и графику коробки передач.)

Продолжайте считать и рассказывать, что Солнце крутится вокруг Земли, так иногда удобнее. )))

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-2
Колодочкин Михаил

Вообще то общеизвестно, что наибольший КПД у ДВС именно при полностью открытом дросселе. Снижаются насосные потери. То есть механических джоулей с литра бензина будет больше всего. )))
В соревнованиях на наименьший расход победители используют режим: интенсивный разгон + накат при заглушенном двигателе. Но нормально ездить по дорогам в таком режиме совершенно невозможно. (((

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+1

Самые большие резервы таятся в манере езды.

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+3
Стефанов Виктор

Именно это я много лет пытаюсь пропагандировать. Наверное, плохо: почти никто не понимает, зачем ездить на машине медленно, если можно быстро...

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+1

Еще было вот такое:

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0

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Комментарий удален

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Алаверды: пара слов про заявленные расходы автомобилей. Ни один из автомобильных тестов (не зарулевских, а тех, из стран «победившей демократии») за последнюю дюжину лет не показал совпадения реальных расходов топлива с официально заявленным. Причина примерно та же, что и с нашумевшим фольксвагеновским позором по части экологии. Можно уложиться в какие-то аппетитные цифры, но… не всегда. А на практике — практически никогда.

То, что приводимые в характеристиках автомобилей данные о среднем расходе топлива, замеренные на стендах по стандартному циклу NFEZ, далеки от реальной жизни, известно, наверное, всем. Но вот насколько именно? Ответить попыталась лизинговая компания Lease Plan, длительное время следившая за реальным расходом парка автомобилей в 32 000 штук.
Итак, вранье процветает… Авто с моторами объемом менее 1600 см3 занижают свои аппетиты на 44%. Чуть лучше в группах между 1600 и 1999, а также между 2400 и 3000 кубиками — «всего» 40% вранья. Но самые отъявленные лгуны заняли нишу от 2 до 2,4 л — там 45% неправды.
Авто с автоматами немного искреннее: занижение расходов у них в среднем на 40%, тогда как у машин с механикой — 42%. Если все же сравнить лживость дизельных и бензиновых автомобилей, то первые, желая доказать свою суперэкономичность врут в среднем на 41%, вторые же ограничиваются дозой вранья «лишь» в 36%
А что говорят аналогичные тесты некоторых других организаций? Клубы ADAC и ACE говорят о 30-процентном вранье, International Council on Clean Transportation (ICCT) заявляет 38% обмана.
Короче говоря, выводы такие: будете оценивать прожорливость будущего железного коня, смело плюсуйте около 40% к рекламным посулам — не ошибетесь!
Что касается стиля езды, то говорил и буду говорить: он оказывает колоссальное влияние на прожорливость.

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+3
Колодочкин Михаил

.

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-1
Колодочкин Михаил

Сейчас указывая расход топлива производители обычно пишут, что-то вроде:
«Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов...»
Если воспринимать данные по расходу адекватно, то это только цифры для сравнения. А вот автовладельцам поднимающим шум по поводу несоответствия паспортных данных и реальности стоит сперва обратить внимание на свою элементарную техническую грамотность и стиль вождения. Даже банальная истина, что движение под горку на скорости экономичнее, чем катиться на нейтрали для многих водителей открытие.

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+1
Vlad Z

Да, я с вами согласен. Цифры —- это просто некий ориентир, указывающий ожидаемый порядок расхода —- литр или сто?

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+1
Колодочкин Михаил

Результаты американского теста EPA практически у меня практически совпадают с эксплуатацией в летнее время
ссылка

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+1
Колодочкин Михаил

Совершенно с Вами согласен! Экспериментировал на своем Самурае (Пажеро-4, двиг. 3.2 дизель, автомат, режим движения смешанный — город, трасса). При экономичном стиле езды, без резких ускорений, бортовой комп. показывает средний расход — около 9 литров, на трассе при прямолинейном движении без ускорений показания бортового комп. доходили до 6.1 л/100км, а дальше самое то, о чем вы пишите. Емкость бака 80 л. (без учета резерва в 8 л.). Так вот, этих 80 л. дизеля хватает максимум на 650 км...!!! И вот результат 12.3 л/100км!!!

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0
болотских игорь

А многие спорят. Вернее, просто не понимают, а зачем, мол, экономить, если тачка «прёт»?

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Колодочкин Михаил

Это другой вопрос. Если человеку приятно использовать всю возможную динамику и скорость машины, то за удовольствие надо платить. И платим.
Всем и так понятно, что экономнее ездить на трамвае.

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Колодочкин Михаил

Ну так это данные для среднего водителя. То есть средний водитель расходует больше на указанные проценты, чем «стандартные измерительные условия». Но это не значит, что не возможно получить указанный заводом, и даже меньший расход. Если специально стараться экономить, конечно. ))))

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