Тягачи КАМАЗ-РИАТ: грузовой премиум

Соперничество между новыми грузовиками КАМАЗ‑5490 и глубоко модернизированным семейством КАМАЗ‑6520 — осознанный каннибализм: так, реализована идея выпуска грузовиков разных ценовых ниш. Анализируем эволюцию тягачей КАМАЗ-РИАТ‑65225 RG 6×6 с перспективными агрегатами.

КАМАЗ-РИАТ

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Седельные тягачи КАМАЗ-РИАТ-65225 RG 6×6 можно использовать в составе лесовозных или самосвальных автопоездов, при буксировке тяжелых полуприцепов, для перевозки дорожно-строительной техники. У семейства КАМАЗ‑6520 удачное сочетание грузоподъемности, вездеходных качеств, простоты ремонта, доступности расходных материалов и — цены.

Двигатель прогресса

За почти четверть века существования компании РИАТ ее инженеры адаптировали к КАМАЗам различные двигатели — например, Cummins ISLe объемом 8,9 литра с электронно-управляемой топливной системой common rail (под Евро‑3 и Евро‑4). У этих дизелей восемь настроек мощности (290–400 л.с.), но компания РИАТ ограничилась четырьмя, причем самая «слабая» — 310‑сильная — предназначена для 15‑тонных самосвалов КАМАЗ‑65115. Самая мощная — 400‑сильная, с моментом 1700 Н·м, на шасси КАМАЗ‑6520 или —6522 — используется на тяжелых полноприводных самосвалах, тягачах и лесовозах.

На Cummins ISL устанавливают топливную аппаратуру сommon rail.

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С марта 2017 года моторы семейства Cummins ISLe начали собирать в Набережных Челнах, на СП «Камминз Кама».

Ближайшая перспектива — мотор КАМАЗ‑750.10. Это глубоко модернизированный длинноходный дизель V8 мощностью от 360 л.с. до недосягаемых прежде 500 сил, его максимальный крутящий момент — до 2400 Н·м. Еще один возможный в ближайшем будущем вариант — опять-таки Cummins, но уже серии ISG. Это рядная «шестерка» объемом 11,8 литра (350–500 л.с., 2300 Н·м), которую ставят на КАМАЗ‑6580. Не забудем и о «шестерке», которая создается в сотрудничестве со швейцарской компанией Liebherr-International AG, - КАМАЗ‑910.10 (11,95 л, 380–550 л.с., до 2540 Н·м).

Момент истины

Уже с десяток лет на тяжелые грузовики КАМАЗ устанавливают коробки передач семейства Ecosplit, созданные компанией Zahnrad Fabrik (в 2005 году было создано совместное предприятие «ЦФ Кама»). Эти коробки применяет даже Mercedes-Benz, у которого есть свое полное производство агрегатов трансмиссии.

В январе 2014 года производство СП «ЦФ Кама» переехало в новый корпус, благодаря чему в ближайшие несколько лет выпуск коробок будет доведен до 50 тысяч в год. Сейчас около 80 % камских грузовиков оснащается 16-ступенчатой или 9-ступенчатой коробками ZF, изготовленными в Челнах. Уровень локализации коробок Ecomid и Ecosplit на СП «ЦФ Кама» превышает 50%.

Коробки издалека не возят — они с челнин­ского СП «ЦФ-Кама».

Среди нововведений — автоматизированная 12-ступенчатая коробка ZF AS Tronic и коробки Allison Transmission с гидротрансформатором, которые здорово повышают проходимость автомобиля на бездорожье. Недостаток у них один: цена машины поднимается на полтора миллиона рублей.

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На трехосники 6×6 устанавливают новую, более надежную раздатку модели 6522, выпускаемую с 2012 года. В качестве опции предлагают раздатку ZF Steyr.

На тяжелых самосвалах КАМАЗ уже несколько лет применяют ведущие мосты со ступичными планетарными редукторами собственного производства. В 2016 году запустили импортный роботизированный комплекс обработки шестерен, сконцентрировавшись на отладке новых мостов и почти прекратив закупки у фирм Raba и Dana.

У седельного тягача увеличенная колесная база: вместо обычных 3600 мм тут 4070 мм, поэтому длина рамы тоже увеличена. Очень к месту пришлась технология изготовления лонжеронов рам, обкатанная на КАМАЗах строительного и армейского назначения.

Среди фирменных риатовских опций — механическая лебедка в заднем свесе рамы с тяговым усилием 7,7 тонны. Длина троса — до 83 метров.

Рабочее настроение

В марте 2016 года в Челнах началось стро­ительство нового завода кабин Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. Объем выпуска — до 55 тысяч кабин в год, планируемый срок открытия завода — 2019 год. На конвейер СП «Даймлер КамАЗ Рус» будет поставляться около 7000 кабин, и львиная доля достанется КАМАЗам. Пока же налажена полная сборка кабин Mercedes-Benz Axor для семейства КАМАЗ‑5490 — со сваркой на стапелях и на новой сборочной линии. Катафорезное грунтование с полным погружением в ванну проходят все кабины — даже те, что идут в запчасти на КАМАЗ‑5320.

Пока же основная кабина для грузовиков РИАТ — традиционная камазовская. Она не обеспечивает высокий уровень комфорта, но устраивает перевозчиков своей ценой.

Такой интерьер в КАМАЗах уже стал привычным для наших водителей. Всё сделано вполне добротно и при этом недорого.

Компания РИАТ является производителем различных автомобильных сидений, в том числе довольно удачного кресла водителя на пневмоподвеске. Как опция доступно лицензионное сиденье Grammer елабужской сборки — с пневмоподвеской и электрообогревом.

Для адаптации к работе в Сибири улучшают теплошумоизоляцию кабины, позади моторного отсека подвешивают брезентовый наружный утеплитель, который не допускает «сквозняка» под кабиной. Для северóв устанавливают дополнительный отопитель Eberspächer Xeros 4000, подключаемый к системе охлаждения. Есть и автономный отопитель кабины — «фен», который размещают за спинкой сиденья пассажира или под передней панелью. Это может быть отечественный Планар‑4ДМ мощностью 3 кВт/1 кВт или Webasto Air Top 2000 (как показал опыт эксплуатации иномарок в Сибири, это лучший вариант).

КАМАЗ-РИАТ‑65225 RG 6×6 Длина / ширина / высота / база 7629 / 2500 / 3400 / 4070 + 1440 мм Высота седла 1550–1590 мм Снаряженная / полная масса 11 285 / 33 360 кг Полная масса автопоезда до 75 000 кг Двигатель Cummins ISLe C375 (Евро‑4), 8,9 л; 375 л.с. при 2100 об/мин; 1533 Н·м при 1400 об/мин Максимальная скороcть* 90 км/ч Запас топлива 500 л Трансмиссия полный привод, ведущие мосты с разнесенной главной передачей, со ступичными планетарными редукторами, блокировкой дифференциалов; ZF 16S1820, М16 Ходовая часть замедлитель — моторный тормоз; тормоза — барабанные (ABS — опция); подвеска — рессорная; шины — 425/85 R21 и 1300×530–533 *С ограничителем.

Фото: Николай Клочков и КАМАЗ