Тягачи КАМАЗ-РИАТ: грузовой премиум

Двигатель прогресса
За почти четверть века существования компании РИАТ ее инженеры адаптировали к КАМАЗам различные двигатели — например, Cummins ISLe объемом 8,9 литра с электронно-управляемой топливной системой common rail (под Евро‑3 и Евро‑4). У этих дизелей восемь настроек мощности (290–400 л.с.), но компания РИАТ ограничилась четырьмя, причем самая «слабая» — 310‑сильная — предназначена для 15‑тонных самосвалов КАМАЗ‑65115. Самая мощная — 400‑сильная, с моментом 1700 Н·м, на шасси КАМАЗ‑6520 или —6522 — используется на тяжелых полноприводных самосвалах, тягачах и лесовозах.
Ближайшая перспектива — мотор КАМАЗ‑750.10. Это глубоко модернизированный длинноходный дизель V8 мощностью от 360 л.с. до недосягаемых прежде 500 сил, его максимальный крутящий момент — до 2400 Н·м. Еще один возможный в ближайшем будущем вариант — опять-таки Cummins, но уже серии ISG. Это рядная «шестерка» объемом 11,8 литра (350–500 л.с., 2300 Н·м), которую ставят на КАМАЗ‑6580. Не забудем и о «шестерке», которая создается в сотрудничестве со швейцарской компанией Liebherr-International AG, - КАМАЗ‑910.10 (11,95 л, 380–550 л.с., до 2540 Н·м).
Момент истины
Уже с десяток лет на тяжелые грузовики КАМАЗ устанавливают коробки передач семейства Ecosplit, созданные компанией Zahnrad Fabrik (в 2005 году было создано совместное предприятие «ЦФ Кама»). Эти коробки применяет даже Mercedes-Benz, у которого есть свое полное производство агрегатов трансмиссии.
В январе 2014 года производство СП «ЦФ Кама» переехало в новый корпус, благодаря чему в ближайшие несколько лет выпуск коробок будет доведен до 50 тысяч в год. Сейчас около 80 % камских грузовиков оснащается 16-ступенчатой или 9-ступенчатой коробками ZF, изготовленными в Челнах. Уровень локализации коробок Ecomid и Ecosplit на СП «ЦФ Кама» превышает 50%.
Среди нововведений — автоматизированная 12-ступенчатая коробка ZF AS Tronic и коробки Allison Transmission с гидротрансформатором, которые здорово повышают проходимость автомобиля на бездорожье. Недостаток у них один: цена машины поднимается на полтора миллиона рублей.
На тяжелых самосвалах КАМАЗ уже несколько лет применяют ведущие мосты со ступичными планетарными редукторами собственного производства. В 2016 году запустили импортный роботизированный комплекс обработки шестерен, сконцентрировавшись на отладке новых мостов и почти прекратив закупки у фирм Raba и Dana.
У седельного тягача увеличенная колесная база: вместо обычных 3600 мм тут 4070 мм, поэтому длина рамы тоже увеличена. Очень к месту пришлась технология изготовления лонжеронов рам, обкатанная на КАМАЗах строительного и армейского назначения.
Среди фирменных риатовских опций — механическая лебедка в заднем свесе рамы с тяговым усилием 7,7 тонны. Длина троса — до 83 метров.
Рабочее настроение
В марте 2016 года в Челнах началось строительство нового завода кабин Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. Объем выпуска — до 55 тысяч кабин в год, планируемый срок открытия завода — 2019 год. На конвейер СП «Даймлер КамАЗ Рус» будет поставляться около 7000 кабин, и львиная доля достанется КАМАЗам. Пока же налажена полная сборка кабин Mercedes-Benz Axor для семейства КАМАЗ‑5490 — со сваркой на стапелях и на новой сборочной линии. Катафорезное грунтование с полным погружением в ванну проходят все кабины — даже те, что идут в запчасти на КАМАЗ‑5320.
Пока же основная кабина для грузовиков РИАТ — традиционная камазовская. Она не обеспечивает высокий уровень комфорта, но устраивает перевозчиков своей ценой.
Компания РИАТ является производителем различных автомобильных сидений, в том числе довольно удачного кресла водителя на пневмоподвеске. Как опция доступно лицензионное сиденье Grammer елабужской сборки — с пневмоподвеской и электрообогревом.
Для адаптации к работе в Сибири улучшают теплошумоизоляцию кабины, позади моторного отсека подвешивают брезентовый наружный утеплитель, который не допускает «сквозняка» под кабиной. Для северóв устанавливают дополнительный отопитель Eberspächer Xeros 4000, подключаемый к системе охлаждения. Есть и автономный отопитель кабины — «фен», который размещают за спинкой сиденья пассажира или под передней панелью. Это может быть отечественный Планар‑4ДМ мощностью 3 кВт/1 кВт или Webasto Air Top 2000 (как показал опыт эксплуатации иномарок в Сибири, это лучший вариант).
КАМАЗ-РИАТ‑65225 RG 6×6
Длина / ширина / высота / база 7629 / 2500 / 3400 / 4070 + 1440 мм
Высота седла 1550–1590 мм
Снаряженная / полная масса 11 285 / 33 360 кг
Полная масса автопоезда до 75 000 кг
Двигатель Cummins ISLe C375 (Евро‑4), 8,9 л; 375 л.с. при 2100 об/мин; 1533 Н·м при 1400 об/мин
Максимальная скороcть* 90 км/ч
Запас топлива 500 л
Трансмиссия полный привод, ведущие мосты с разнесенной главной передачей, со ступичными планетарными редукторами, блокировкой дифференциалов; ZF 16S1820, М16
Ходовая часть замедлитель — моторный тормоз; тормоза — барабанные (ABS — опция); подвеска — рессорная; шины — 425/85 R21 и 1300×530–533
*С ограничителем.