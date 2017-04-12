Geely Emgrand GT: имиджмейкер из Борисова

Вот ты какой, «гран-туризмо» по-китайски! Ездим на первом белорусском Geely в России.

Geely Emgrand GT Geely Emgrand GT

Всё, прощай фенольный «аромат»! Салонный пластик больше не источает химических запахов. А от копоти ­КАМАЗов спасает автоматический режим системы рециркуляции воздуха. Эта машина способна перевернуть отношение к китайскому автопрому.

Став в 2010 году хозяином Volvo, фирма Geely взялась перенимать у скандинавов все лучшее. Emgrand GT построен на модернизированной платформе почившего Volvo S80, а над его обликом работал британец Питер Хорбери, бывший шеф-дизайнер Volvo. И это действительно дизайн! За машину как минимум не стыдно. Покатая крыша и короткий хвост багажника стилизуют почти пятиметровый седан под эдакий гран-туризмо. Симпатично смотрится и паутина радиаторной решетки.

Geely Emgrand GT Передняя панель выглядит по-европейски. Материалы, конечно, попроще, но в целом неплохи. Geely Emgrand GT Камера заднего вида — с динамической разметкой. На Emgrand GT ставят только 6-ступенчатый автомат. Кнопки выбора режимов трансмиссии — слева от селектора. Geely Emgrand GT Cигнал о помехе в слепой зоне вспыхивает на боковом зеркале и дублируется звуковым.

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Emgrand GT хотели продавать у нас еще в прошлом году, но первые машины пришли только на закате минувшей зимы. Причем приехали они не из Китая, а из Белоруссии: на заводе «БелДжи» в Борисове их собирают из китайских машинокомплектов с голого кузова. Белорусы монтируют и систему ­экстренного реагирования при авариях ­ЭРА-ГЛОНАСС. И если в Китае седан зовется Geely GC9 , то у нас — Emgrand GT.

Большой туризм? Хм… По иронии судьбы белорусский «гран-туризмо» не оснащают топовым мотором 3.5 V6 мощностью 275 л.с.: дорого, да и транспортный налог был бы немилосердным. К тому же у китайских машин с этим двигателем уменьшен ход подвески, а клиренс — каких-то 120 мм против 170 мм у «белорусских» модификаций.

Выбор сводится к атмосфернику 2.4 (148 л.с.) и турбомотору 1.8 (163 л.с.), которые сочетаются исключительно с 6-ступенчатым автоматом. Привод — только передний. Все агрегаты — собственной разработки, включая коробку передач: в 2009 году китайцы приобрели австралийскую компанию Drivetrain Systems International, которая поставляет трансмиссии не только на заводы Geely, но и на Ford, Chrysler и SsаngYong.

Geely Emgrand GT Руль регулируется по высоте и вылету. В комплектациях Comfort и Flagship есть электропривод. Подушка сиденья коротковата. Geely Emgrand GT Заднее правое сиденье — с обогревом и электрорегулировками. Geely Emgrand GT Климат-контроль — трехзонный. Geely Emgrand GT Пассажир может сдвинуть вперед переднее кресло — преду­смотрены клавиши управления. Geely Emgrand GT Заднее стекло снабжено шторкой и обогревом, но площадь его невелика.

Я опробовал в деле турбоверсию в самом богатом исполнении Flagship. Разгон резвый. Китайцы почему-то не сообщают некоторые технические характеристики, включая данные о динамике. По ощущениям, Emgrand GT выезжает из 10 секунд, разгоняясь до сотни.

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Поиграл с настройками трансмиссии (особенность исполнения Flagship). В режиме «эко» мотор уверенно тянет с полутора тысяч оборотов, а коробка стремится максимально быстро перейти на более высокие передачи. В «спорте» автомат проваливается на ступень-другую вниз, позволяя двигателю раскручиваться до 5500 оборотов. Бодро и не очень расточительно: в интенсивном городском ритме средний расход, по данным трип-компьютера, составил 12 л/100 км.

Emgrand GT без явной раскачки катит по столичным улицам и без особого недовольства проходит трамвайные пути. Независимая подвеска (спереди — на поперечных рычагах, сзади — многорычажная) жестковата, и это ощущается на небольших скоростях. С ростом темпа мелочевка перестает донимать, а GT остается собранным. Руль с электроусилителем, легкий и понятный на трассе, показался тяжеловатым при парковке и маневрировании во дворах.

В целом GT производит впечатление доведенного до ума автомобиля, а не набора узлов и агрегатов, как это нередко бывает с «китайцами». И оснащение под стать приличным европейским машинам: семь подушек безопасности, автопарковщик, система мониторинга слепых зон, мультимедиа с хендс-фри и много чего еще.

Geely Emgrand GT Багажник вместительный, но проем узковат. Полноразмерная запаска размещена под полом багажника. Geely Emgrand GT В спинке сиденья — лючок для длинномеров.

Geely Emgrand GT

Салон уютен, но низкая крыша слегка давит. Типичную для азиатских машин короткую подушку сиденья не исправишь электрическими регулировками, но с этим недугом можно мириться. Сидящим сзади и вовсе грех жаловаться. Особенно тому, кто расположился справа: на машинах в топовом исполнении заднему правому пассажиру уготовано VIP-кресло с электрорегулировками, которое позволяет ехать полулежа. Для пущего удобства можно сдвинуть вперед переднее сиденье. Такого не встретишь среди машин класса D!

Если принимать во внимание исключительно габариты, то пятиметровый Emgrand GT впору сопоставлять с седанами ступенькой выше: длиной он чуточку превосходит «пятерку» BMW и Mercedes-Benz E‑класса. Но сравнивать китайско-белорусский «большой туризм» с немецкими грандами бессмысленно, а вот с машинами попроще — вполне.

В российском представительстве Geely прямыми его конкурентами называют седаны Ford Mondeo, Toyota Camry и Mazda 6. Что ж, может быть. Так ведь и цена на уровне: от 1 389 000 рублей за начальную версию Standard до 1 739 000 рублей за Flagship. С такой ценовой политикой оттянуть на себя сколь-нибудь заметную часть клиентов «имидж­мейкеру» из Борисова будет сложно, и пятилетняя гарантия едва ли поможет. ­В России GT станет штучным товаром.

Geely Emgrand GT Geely Emgrand GT

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