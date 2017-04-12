Geely Emgrand GT: имиджмейкер из Борисова

Geely Emgrand GTGeely Emgrand GT
Всё, прощай фенольный «аромат»! Салонный пластик больше не источает химических запахов. А от копоти КАМАЗов спасает автоматический режим системы рециркуляции воздуха. Эта машина способна перевернуть отношение к китайскому автопрому.
Став в 2010 году хозяином Volvo, фирма Geely взялась перенимать у скандинавов все лучшее. Emgrand GT построен на модернизированной платформе почившего Volvo S80, а над его обликом работал британец Питер Хорбери, бывший шеф-дизайнер Volvo. И это действительно дизайн! За машину как минимум не стыдно. Покатая крыша и короткий хвост багажника стилизуют почти пятиметровый седан под эдакий гран-туризмо. Симпатично смотрится и паутина радиаторной решетки.
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Geely Emgrand GTПередняя панель выглядит по-европейски. Материалы, конечно, попроще, но в целом неплохи.
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Geely Emgrand GTКамера заднего вида — с динамической разметкой.
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На Emgrand GT ставят только 6-ступенчатый автомат. Кнопки выбора режимов трансмиссии — слева от селектора.
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Geely Emgrand GTCигнал о помехе в слепой зоне вспыхивает на боковом зеркале и дублируется звуковым.
Большой туризм? Хм… По иронии судьбы белорусский «гран-туризмо» не оснащают топовым мотором 3.5 V6 мощностью 275 л.с.: дорого, да и транспортный налог был бы немилосердным. К тому же у китайских машин с этим двигателем уменьшен ход подвески, а клиренс — каких-то 120 мм против 170 мм у «белорусских» модификаций.
Выбор сводится к атмосфернику 2.4 (148 л.с.) и турбомотору 1.8 (163 л.с.), которые сочетаются исключительно с 6-ступенчатым автоматом. Привод — только передний. Все агрегаты — собственной разработки, включая коробку передач: в 2009 году китайцы приобрели австралийскую компанию Drivetrain Systems International, которая поставляет трансмиссии не только на заводы Geely, но и на Ford, Chrysler и SsаngYong.
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Geely Emgrand GTРуль регулируется по высоте и вылету. В комплектациях Comfort и Flagship есть электропривод. Подушка сиденья коротковата.
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Geely Emgrand GTЗаднее правое сиденье — с обогревом и электрорегулировками.
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Geely Emgrand GTКлимат-контроль — трехзонный.
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Geely Emgrand GTПассажир может сдвинуть вперед переднее кресло — предусмотрены клавиши управления.
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Geely Emgrand GTЗаднее стекло снабжено шторкой и обогревом, но площадь его невелика.
Я опробовал в деле турбоверсию в самом богатом исполнении Flagship. Разгон резвый. Китайцы почему-то не сообщают некоторые технические характеристики, включая данные о динамике. По ощущениям, Emgrand GT выезжает из 10 секунд, разгоняясь до сотни.
Emgrand GT без явной раскачки катит по столичным улицам и без особого недовольства проходит трамвайные пути. Независимая подвеска (спереди — на поперечных рычагах, сзади — многорычажная) жестковата, и это ощущается на небольших скоростях. С ростом темпа мелочевка перестает донимать, а GT остается собранным. Руль с электроусилителем, легкий и понятный на трассе, показался тяжеловатым при парковке и маневрировании во дворах.
В целом GT производит впечатление доведенного до ума автомобиля, а не набора узлов и агрегатов, как это нередко бывает с «китайцами». И оснащение под стать приличным европейским машинам: семь подушек безопасности, автопарковщик, система мониторинга слепых зон, мультимедиа с хендс-фри и много чего еще.
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Geely Emgrand GTБагажник вместительный, но проем узковат. Полноразмерная запаска размещена под полом багажника.
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Geely Emgrand GTВ спинке сиденья — лючок для длинномеров.
Geely Emgrand GT
Салон уютен, но низкая крыша слегка давит. Типичную для азиатских машин короткую подушку сиденья не исправишь электрическими регулировками, но с этим недугом можно мириться. Сидящим сзади и вовсе грех жаловаться. Особенно тому, кто расположился справа: на машинах в топовом исполнении заднему правому пассажиру уготовано VIP-кресло с электрорегулировками, которое позволяет ехать полулежа. Для пущего удобства можно сдвинуть вперед переднее сиденье. Такого не встретишь среди машин класса D!
Если принимать во внимание исключительно габариты, то пятиметровый Emgrand GT впору сопоставлять с седанами ступенькой выше: длиной он чуточку превосходит «пятерку» BMW и Mercedes-Benz E‑класса. Но сравнивать китайско-белорусский «большой туризм» с немецкими грандами бессмысленно, а вот с машинами попроще — вполне.
В российском представительстве Geely прямыми его конкурентами называют седаны Ford Mondeo, Toyota Camry и Mazda 6. Что ж, может быть. Так ведь и цена на уровне: от 1 389 000 рублей за начальную версию Standard до 1 739 000 рублей за Flagship. С такой ценовой политикой оттянуть на себя сколь-нибудь заметную часть клиентов «имиджмейкеру» из Борисова будет сложно, и пятилетняя гарантия едва ли поможет. В России GT станет штучным товаром.
Geely Emgrand GTGeely Emgrand GT
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Geely Emgrand GT 1.8
Geely Emgrand GT 2.4
Длина/ширина/высота/база 4956/1861/1513/2850 мм
Объем багажника (VDA) 506 л
Снаряженная масса
1835 кг
1710 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1799 см³; 120 кВт/163 л.с.
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2378 см³; 109 кВт/148 л.с.
Топливо/запас топлива АИ-95/70 л
Максимальная скорость 210 км/ч
Расход топлива: смешанный цикл
8,5 л/100 км
9,1 л/100 км
Трансмиссия передний привод; А6