Автомобили с самой крутой штатной музыкой

Мы собрали автомобили, играющие в разных классах, с самыми крутыми музыкальными системами.

Материалы по теме Балалайка на андроиде: нештатные мультимедиасистемы против штатных

Понятно, что в автомобиль, под заказ или для эксклюзивного проекта, можно установить все, что угодно. Были бы деньги. Меня же заинтересовал иной вопрос. Какие серийные машины обладают изначально установленными продвинутыми музыкальными системами? Ведь в таком случае отпадает необходимость «влезать» в автомобиль самому, чтобы поставить колонки, сабвуфер, усилитель и головное устройство. Все это уже просчитали и сделали специалисты.

Как оказалось, моделей с качественным «звуком» довольно много, и отнюдь не все они относятся к супердорогим люксовым седанам и спорткарам. Что же, пойдем от относительно доступных моделей к самым дорогим. Вот самые-самые, по нашему мнению, продвинутые с музыкальной точки зрения автомобили.

Volkswagen Beetle Fender Edition Volkswagen Beetle Fender Edition уже укомплектован акустикой знаменитого производителя музыкальных инструментов. Цена машины в Германии — от 24 4400 евро. Volkswagen Beetle Fender Edition Логотипы Fender красуются на динамиках.

Дорогой музыкой могут похвастать даже компактные хэтчбеки. Например, Volkswagen Beetle. В качестве опции его оснащают акустикой Fender. Компания, знаменитая своими усилителями и электрогитарами, начала сотрудничество с немецким автоконцерном в 2010 году. Машину уже окрестили «музыкальным жуком». Действительно, Beetle получается самым музыкальным среди культовых хэтчбеков. Ни у Mini, ни у Fiat 500, ни у Suzuki Swift такой продвинутой музыки нет.

Аудиосистема состоит из 10-канального усилителя с выходной мощностью 400 Вт, четырех твитеров Fender Deluxe, двух 20-сантиметровых колонок Fender Twin спереди и двух 16-сантиметровых колонок Fender сзади, а также 20-сантиметрового сабвуфера Fender Bassman.

Интересно, что акустику для Beetle специалисты Fender создавали вместе с еще одной известной в мире музыки компанией — Panasonic. В результате звук получился таким, что в машине ощущаешь себя как в концертном зале.

Kia Soul Кроссоверохэтчбек Kia Soul оснащен системой JBL. Цена такого автомобиля — 1 319 900 рублей.

Еще один стильный малыш, но уже играющий в классе кроссоверохэтчбеков, — Kia Soul, оснащенный акустикой JBL. В этом году автомобиль пережил рестайлинг. Система с усилителем и сабвуфером входит в комплектацию Premium, причем доступна она только с двигателем 1.6 GDI мощностью 136 лошадиных сил.

Специалисты JBL настроили каждый компонент системы под интерьер автомобиля, что существенно уменьшило искажение звука.

В результате Soul можно назвать самым музыкальным представителем класса. В России уж точно. Кроссхэтч — имиджевая машина, и конкурентов у него, по сути, нет. Китайцы не в счет, к тому же у них нет премиального «звука». В компании Kia, конечно, называют в числе оппонентов Hyundai Creta и Renault Kaptur. Но у «корейца» и «француза» есть полный привод и размеры их больше, так что они играют в другой лиге. Впрочем, ни тот ни другой кроссовер не может похвастать дорогой музыкой.

Renault Koleos Bose Edition Renault Koleos Bose Edition поставлялся и на российский рынок. Renault Koleos Bose Edition Логотипы Bose размещены на порогах и колонках Колеоса.



Материалы по теме Тест Kenwood DDX7055BT: вооружен, но не опасен

Фирма Renault давно сотрудничает с производителем премиальных аудиосистем Bose. Итогом сотрудничества стало появление спецверсий Bose Edition на различных машинах марки. В частности, акустику ставили на Scenic, Megane, Laguna и Koleos. Полноприводный кроссовер Koleos можно было купить и у нас. Эта машина к народу куда ближе по сравнению со стильными Beetle и Soul, которые являются скорее имиджевыми автомобилями, потому мы и решили поместить Koleos в обзор.

Акустику для Колеоса специалисты Renault и Bose разрабатывали совместно. После того как инженеры Renault просчитали структуру кузова и воплотили его в металле, специалисты Bose сделали более тысячи замеров с целью создания общей акустической модели Колеоса. Еще до начала серийного производства были определены наиболее удачные места расположения для каждого из семи динамиков. В результате звук и тембр каждого инструмента стали чистыми и четкими.

Если бы машина не ушла с нашего рынка, Колеосу можно было бы присудить звание самого музыкального среднеразмерного кроссовера. Хотя кто знает: может, новый Koleos и заслужит это звание?

Mazda 6 К седану Mazda 6 аудиосистему Bose можно заказать в «Пакете 2» исключительно для самой богатой комплектации Supreme Plus. Стоимость машины составит 1 688 200 рублей. Bose Mazda давно сотрудничает с Bose. Премиальные аудиосистемы этого бренда получили Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5 и родстер MX-5.



Материалы по теме Супертест: новая Kia Optima против трех конкурентов

Еще один хорошо известный у нас автомобиль, но уже играющий в классе бизнес-седанов, — Mazda 6 . Акустика «шестерки» состоит из четырех низкочастотных динамиков Bose и двух высокочастотных, активного сабвуфера, усилителя и головного устройства с чейнджером на 6 CD.

Mazda также давно сотрудничает с фирмой Bose. И так же, как и в случае с Renault, все решения индивидуальны для каждой модели: нельзя купить динамик и установить его самостоятельно.

«Шестерка» — машина с самой дорогой аудиосистемой в классе. С ней может соперничать разве что Kia Optima c системой Harman-Kardon с десятью динамиками, усилителем и сабвуфером. Ее цена — от 1 449 900 рублей. Но бренд Bose все-таки престижнее.

Lexus ES350 Lexus сотрудничает с производителем аудиосистем Mark Levinson. Скажем, Lexus ES350 с аудиосистемой Mark Levinson можно купить за 3 040 000 руб.

Аккустика Lexus Расположение аудиокомпонентов Mark Levinson в автомобиле Lexus RC 350.



Lexus — это уже настоящий премиум. Японский бренд сотрудничает с американской компанией Mark Levinson, входящей в состав корпорации Harman International Industries. Интересно, что американцы отвечают не только непосредственно за аудиосистему в автомобиле, но и за шумоизоляцию салона.

Продвинутую музыку можно заказать, скажем, для седанов IS и ES (на фото). В комплектации Luxury покупатель получает 12-канальный усилитель мощностью 835 Вт и 15 динамиков с энергосберегающей технологией GreenEdge. Технология позволяет усилить почти в два раза уровень громкости при неизменном уровне потребления энергии.

Почему мы выделили именно ES? Потому что это один из самых доступных и комфортабельных премиальных седанов, который рассчитан на пассажира, а не на водителя. GS, играющий в том же классе, более драйверский автомобиль. Lexus всегда стремился соперничать с немецким премиумом. И во всяком случае по уровню музыкальной системы он выглядит не хуже «немцев».

Toyota Land Cruiser 200 Музыка JBL (это подразделение корпорации Harman International Industries) стоит на Toyota Land Cruiser 200. Toyota Логотип JBL Synthesis размещен на самом видном месте.



У «крузака» в России статус культового автомобиля, потому мы не смогли обделить его вниманием. В Land Cruiser 200 установлена музыкальная система JBL Synthesis 7.1 Surround Sound, состоящая из 14 динамиков. Помимо них есть 11-канальный усилитель мощностью 605 Вт и 200-миллиметровый сабвуфер. Продвинутая музыка идет с оснащения Престиж (от 4 736 000 рублей).

Специалисты JBL еще на этапе проектирования салона автомобиля провели замеры и настроили каждый динамик. В усилителе применили технологию Greenedge (она такая же, как у Lexus), а при производстве колонок и других компонентов системы применили сверхлегкие материалы. Это позволило сбросить лишние килограммы аудиосистемы.

Все это дает право назвать Land Cruiser 200 самым продвинутым с музыкальной точки зрения рамным внедорожником.

Range Rover Sport Range Rover Sport оснащен системой Meridian Audio. Meridian аккустика Низкочастотный и высокочастотный динамики Meridian, расположенные в задних дверях машины.



Если Land Cruiser покупают по всей стране, то премиальных британских «проходимцев» больше ценят городские жители центральных районов России. Потому требований по комфорту, в том числе акустическому, у таких покупателей подчас больше. Range Rover Sport принимает этот вызов. Опционально машины оснащают музыкальной системой производства британской Meridian Audio. У нее 19 динамиков, 16-канальный усилитель и двухканальный сабвуфер.

Фирменная технология пространственного звучания Trifield делает звук объемным. Она смешивает каналы, в результате чего звук получается очень живым — как на концерте. А технология корректировки звукового поля Meridian Cabin Connection регулирует звук, учитывая особенности геометрии салона. Суммарная мощность системы — 825 Вт.

У Land Rover/Range Rover есть несколько версий системы Meridian. Самую дорогую, Meridian Signature Reference, устанавливают на Range Rover Sport опционально. С ней машина стоит от 6 208 000 руб.

Porsche Panamera Burmester снабжает премиальными аудиосистемами Porsche. Цена Панамеры с такой системой начинается от 6 218 000 руб.

Porsche Panamera В новом поколении Panamera также предлагается продукция Burmester. Вообще, у Панамеры три музыкальных системы на выбор. В топовом оснащении — система 3D Highend Surround Sound с 20 динамиками и индивидуальным управлением и активным сабвуфером.



Porsche — бренд, ставший мечтой. Плод сотрудничества двух немецких компаний, выпускающих один — спорткары и второй — премиальный звук, — система Burmester Surround Sound класса High End, которую ставят на Porsche Cayenne, Macan и Panamera.

Она состоит из 16-канального усилителя мощностью более 1000 Вт с 16 динамиками, включая сабвуфер с 300-ваттным усилителем. Тут используют ряд технологий, которые пришли из домашних систем премиум-класса.

Наконец, пара слов о знаменитой «немецкой тройке». Датский бренд Bang&Olufsen сотрудничает с Audi и Mercedes-Benz. Музыкальные решения компании можно встретить на автомобилях Audi A6, A7, A8, Мерседесах S- и E-классов. Но мы выделим спорткар SLS AMG, поскольку это автомобиль-мечта. По-хорошему, музыкальная система такому автомобилю и не нужна. Ее заменяет звук мотора, сам по себе призванный ласкать слух. Но немцы решили иначе и установили систему Bang&Olufsen BeoSound AMG.

SLS AMG Система Bang&Olufsen BeoSound AMG стоит на спорткаре SLS AMG. Цена машины — от 11 850 000 руб. Bang&Olufsen Динамики Bang&Olufsen, стоящие в спорткаре SLS AMG, очень компактны, но при этом мощны.



Что касается еще одного представителя «большой немецкой тройки» — компании BMW, то информации по «баварцам» мало. Известно, что компания сотрудничает с вышеупомянутой корпорацией Harman. Топовые комплектации BMW X-серии оснащают High-End-аудиосистемой с 16 динамиками и 9-канальным усилителем.