Cadillac XT5: широкая натура

У XT5 и снаружи, и внутри, кажется, всего в избытке. От этой модели пойдет широкая линейка новых внедорожников марки Cadillac с буквами XT — аж четыре в ближайшие пару лет!

Cadillac XT5

Cadillac XT5 смотрится довольно упитанным — так и хочется потыкать в этого «качка» пальцем: не дряблы ли мышцы?

На немецком автобане разгоняемся до 224 км/ч при обещанной максималке в 210 км/ч. И это с тремя седоками в салоне — неплохо! Два цилиндра из шести у XT5 могут отключаться для экономии топлива. Проверим минимальный расход, пристроившись за фурой на скорости 80 км/ч. Для бензинового 3,6-литрового двигателя при тяжелом внедорожнике 5,5 литра на сотню кажутся фантастикой.

А вон и закрытый немецкий пляж, попробуем там проверить работу полного привода, пока нет полиции. Эх, раскинулось море широко!..

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Фото: automps.ru