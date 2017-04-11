Как заставить власти отремонтировать дорогу?

Весна — самое тяжелое время для автомобилистов, поскольку именно к весне множество дорог приходит в негодное состояние. Что мы можем сделать, чтобы дороги привели в порядок как можно быстрее?

Существуют три основных варианта поведения водителя, столкнувшегося с фактом плохой дороги — ямами, выбоинами и т.п. Первый: не обращать внимание и терпеливо преодолевать тяготы и лишения, обусловленные тем, что в стране плохой климат и нерасторопные дорожники. Второй: ругаться матом и проклинать власти, вплоть до самых высоких сфер. Третий: предпринять конкретные действия, направленные на приведение дороги в порядок.

У тех, кто по своему менталитету расположен выбрать третий вариант или же просто доведен дорогами до ярости, есть несколько способов добиться позитивных изменений. Их, в свою очередь, можно условно разделить на три группы. Все они сводятся к тому, чтобы привлечь внимание каких-либо властей к конкретному участку дороги, нуждающемуся в ремонте.

ямы на дороге

ямы на дорогеПодобные этой ямы по весне наблюдают автомобилисты практически всей страны.
Подобные этой ямы по весне наблюдают автомобилисты практически всей страны.

Материалы по теме
Ремонт дороги во время дождя Почему дороги ремонтируют во время дождя или снега?
Властям, возможно, все равно, в каком состоянии находятся дороги, по которым лично они никогда не ездят. Но им не всегда все равно, если про ямы, находящиеся на их территории, узнают вышестоящие власти. И потому требуемая реакция во многих случаях есть.

Способ первый, креативный

Он требует определенных затрат — времени, средств и сил. К нему прибегали разные люди в разных регионах страны. Наиболее нешаблонными можно признать действия активистов Екатеринбурга, нарисовавших летом 2012 года прямо на ямах портреты правителей города — главу администрации, председателя думы и губернатора. Рисунки сопровождались цитатами из высказываний означенных лиц: «Все улицы будут приводиться в порядок», «Реконструкция дорог — наша основная задача».

В нескольких случаях граждане, в большинстве оставшиеся неизвестными, окрашивали ямы по контуру яркими, заметными красками. Подобные акции в разные годы проводились в Омске, Самаре, Волгограде, Саратове, Ижевске, Томске, Воронеже, Красноярске, Твери, Карелии, Краснодарском крае. То есть метод вполне себе всенародный.

Акция в Томске — плохие дороги

Акция в Томске — плохие дорогиАкция в Томске была достаточно организованной и открытой: активисты «красили» ямы днем и привлекли внимание не только властей, но и прессы, что тоже полезно.
Акция в Томске была достаточно организованной и открытой: активисты «красили» ямы днем и привлекли внимание не только властей, но и прессы, что тоже полезно.

Материалы по теме
плохие дороги Ответ плохим дорогам: как добиться оплаты услуг эксперта-трасолога по ОСАГО
Известны примеры, когда граждане самостоятельно пытались починить дороги. Год назад жители города Ревда организовали инициативную группу, купили самосвал щебенки, взяли в руки лопаты и засыпали ямы на улице Герцена. В Барнауле и Челябинске стоматологи заделали дыры в асфальте гипсом. В Мурманске — солеными огурцами. В Ярославле в ямах сажали картошку. В Усть-Илимске на ямах установили кресты, в Ижевске и Челябинске — дополнили табличками с надписями «Асфальт 2014–2015. Помним, скорбим». Волей-неволей властям как-то пришлось на все это реагировать — пусть не сразу и не очень быстро.

Способ второй, электронный

В рунете работают несколько сайтов, занимающихся контролем состояния дорог и, соответственно, привлечением внимания властей к выявленным дефектам. За каждым из таких проектов стоит какое-нибудь общественное или политическое движение. Например, http://dorogi-onf.ru/ и http://dorogirussia.ru/ («Карта убитых дорог») создал и курирует Общероссийский народный фронт, возглавляемый… впрочем, это неважно. Среди методов работы — проведение масштабных рейдов.

От недовольных пользователей дорог требуется зарегистрироваться на сайте, указать, где находится плохая дорога, прицепить фото, описать проблему. По схожему принципу работают и другие проекты: РосЯма (оппозиционный к ОНФ, от Фонда борьбы с коррупцией), «Дороги без проблем» (под эгидой Общественной палаты РФ и Общественных советов при МВД и Минтрансе). Пока лишь в тестовом режиме работает портал Безопасные дороги.рф, но уже принимает сигналы граждан с мест.

Информацию о ямах на московских дорогах можно отправить на сайт http://gorod.mos.ru/ — правда, он не специализированный. Фактически это прямая линия со столичным правительством, по которой можно известить вообще о каких угодно непорядках, а не только ямах.

Ямы на дороге

Ямы на дорогеОпыт подобных мер воздействия на власти успешно перенимается. Данный кадр сделан в Санкт-Петербурге.
Опыт подобных мер воздействия на власти успешно перенимается. Данный кадр сделан в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Яма на дороге Примите жалобу: куда и на что жаловаться автомобилистам?
Эффективность этих проектов не изучена, но все они заверяют, что работа идет или уже проведена, а о достигнутых успехах обстоятельно докладывают. И все они в конечном итоге задействуют самый официальный, предусмотренный законодательством способ привлечения внимания властей, то есть бумажный.

Способ третий, бумажный

За состояние дорог в той или иной мере отвечает великое множество ведомств и организаций. В любую из них можно написать и отправить почтой официальное обращение — от частного лица или от группы лиц (коллективная жалоба). Входящее письмо неминуемо будет зарегистрировано. И по закону власти в оговоренный срок (для государственных и муниципальных органов — 30 дней) обязаны отправить ответ: ваша просьба принята и рассмотрена. Что, впрочем, не означает, что дорогу починят в 30-дневный срок. С известной вероятностью клерк вам сообщит, что «согласно плану ремонтных мероприятий на такой-то период данный участок…». Но факт — внимание властей привлечено, чего и требовалось добиться.

Работа рекламного агентства «Восход» в Екатеринбурге

Работа рекламного агентства «Восход» в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге поступили так. Позже стало известно, что автором социальной рекламы выступило известное рекламное агентство «Восход».
В Екатеринбурге поступили так. Позже стало известно, что автором социальной рекламы выступило известное рекламное агентство «Восход».

Куда конкретно жаловаться на плохие дороги? Три самые очевидные инстанции — администрация, прокуратура и ГИБДД (районные или городские). ГИБДД официально поручен надзор за состоянием всех дорог страны. В случае выявленных нарушений ГИБДД обязана составить и направить предписание тем, кто непосредственно отвечает за приведение дороги в соответствие нормативам. Однако одно дело, если ГИБДД сама что-то «не замечает» на протяжении месяцев, и совсем другое, если в ГИБДД поступила жалоба от граждан. В ряде случаев бюрократия — полезная штука.

Ремонт дороги

Ремонт дорогиКонечная цель — визит на наши ямы вот этих замечательных людей. И даже такой, никудышный ремонт во многих случаях на какое-то время решит проблему.
Конечная цель — визит на наши ямы вот этих замечательных людей. И даже такой, никудышный ремонт во многих случаях на какое-то время решит проблему.

В заявлении необходимо указать, что именно с дорогой не так, не помешает упоминание ГОСТ Р 50597–93, который, кстати, определяет, ямы каких размеров считаются ямами, а какие нет. И полезно вставить фразу типа «отсутствие надлежащего состояния дороги подвергает реальной угрозе наши жизни, здоровье и имущество, а также затрудняет в экстренных случаях передвижение скорой помощи, пожарной и иных спасательных служб».

Лесная дорога

Лесная дорогаВ идеале все должно быть примерно так. И совершенно непонятно, почему так бывает лишь местами и недолго, ведь мы платим налоги повсеместно и всегда.
В идеале все должно быть примерно так. И совершенно непонятно, почему так бывает лишь местами и недолго, ведь мы платим налоги повсеместно и всегда.

Таким же способом решаются вопросы с разметкой, освещением дорог, стершимися зебрами и слишком затянувшимся ремонтом, когда участок огорожен, а никакие работы не ведутся. Но вот просто ругать мэрию, правительство и Росавтодор, объезжая каждую выбоину — занятие довольно бессмысленное, потому что они все равно не услышат. Правда, если нам от этого становится легче, то почему бы и нет?

Как заставить власти отремонтировать дорогу?

Фото: Росавтодор, 66.ru, news.vtomske.ru, bnews.kz, Эльбрус Нигматуллин, Дмитрий Феоктистов/ТАСС, Дмитрий Рогулин/ТАСС

Как заставить власти отремонтировать дорогу?
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Чем бы планктон не тешился, лишь бы по настоящему с неофиодалов не спросил ?!

Ответить#
0

Ссылка на РосЯму не работает

Ответить#
0

Ща набегут путриоты и будут заливать, что проблем с дорогами нет. Запасаюсь попкорном:)

Ответить#
+5
Каплан Илья

проблем с дорогами нет!!! так как нет самих дорог «Нет дорог, нет ям на дорогах — нет проблем»))))))

Ответить#
+2