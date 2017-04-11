Как заставить власти отремонтировать дорогу?

Весна — самое тяжелое время для автомобилистов, поскольку именно к весне множество дорог приходит в негодное состояние. Что мы можем сделать, чтобы дороги привели в порядок как можно быстрее?

Существуют три основных варианта поведения водителя, столкнувшегося с фактом плохой дороги — ямами, выбоинами и т.п. Первый: не обращать внимание и терпеливо преодолевать тяготы и лишения, обусловленные тем, что в стране плохой климат и нерасторопные дорожники. Второй: ругаться матом и проклинать власти, вплоть до самых высоких сфер. Третий: предпринять конкретные действия, направленные на приведение дороги в порядок.

У тех, кто по своему менталитету расположен выбрать третий вариант или же просто доведен дорогами до ярости, есть несколько способов добиться позитивных изменений. Их, в свою очередь, можно условно разделить на три группы. Все они сводятся к тому, чтобы привлечь внимание каких-либо властей к конкретному участку дороги, нуждающемуся в ремонте.

ямы на дороге Подобные этой ямы по весне наблюдают автомобилисты практически всей страны.

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Властям, возможно, все равно, в каком состоянии находятся дороги, по которым лично они никогда не ездят. Но им не всегда все равно, если про ямы, находящиеся на их территории, узнают вышестоящие власти. И потому требуемая реакция во многих случаях есть.

Способ первый, креативный

Он требует определенных затрат — времени, средств и сил. К нему прибегали разные люди в разных регионах страны. Наиболее нешаблонными можно признать действия активистов Екатеринбурга, нарисовавших летом 2012 года прямо на ямах портреты правителей города — главу администрации, председателя думы и губернатора. Рисунки сопровождались цитатами из высказываний означенных лиц: «Все улицы будут приводиться в порядок», «Реконструкция дорог — наша основная задача».

В нескольких случаях граждане, в большинстве оставшиеся неизвестными, окрашивали ямы по контуру яркими, заметными красками. Подобные акции в разные годы проводились в Омске, Самаре, Волгограде, Саратове, Ижевске, Томске, Воронеже, Красноярске, Твери, Карелии, Краснодарском крае. То есть метод вполне себе всенародный.

Акция в Томске — плохие дороги Акция в Томске была достаточно организованной и открытой: активисты «красили» ямы днем и привлекли внимание не только властей, но и прессы, что тоже полезно.

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Известны примеры, когда граждане самостоятельно пытались починить дороги. Год назад жители города Ревда организовали инициативную группу, купили самосвал щебенки, взяли в руки лопаты и засыпали ямы на улице Герцена. В Барнауле и Челябинске стоматологи заделали дыры в асфальте гипсом. В Мурманске — солеными огурцами. В Ярославле в ямах сажали картошку . В Усть-Илимске на ямах установили кресты, в Ижевске и Челябинске — дополнили табличками с надписями «Асфальт 2014–2015. Помним, скорбим». Волей-неволей властям как-то пришлось на все это реагировать — пусть не сразу и не очень быстро.

Способ второй, электронный

В рунете работают несколько сайтов, занимающихся контролем состояния дорог и, соответственно, привлечением внимания властей к выявленным дефектам. За каждым из таких проектов стоит какое-нибудь общественное или политическое движение. Например, http://dorogi-onf.ru/ и http://dorogirussia.ru/ («Карта убитых дорог») создал и курирует Общероссийский народный фронт, возглавляемый… впрочем, это неважно. Среди методов работы — проведение масштабных рейдов.

От недовольных пользователей дорог требуется зарегистрироваться на сайте, указать, где находится плохая дорога, прицепить фото, описать проблему. По схожему принципу работают и другие проекты: РосЯма (оппозиционный к ОНФ, от Фонда борьбы с коррупцией), «Дороги без проблем» (под эгидой Общественной палаты РФ и Общественных советов при МВД и Минтрансе). Пока лишь в тестовом режиме работает портал Безопасные дороги.рф, но уже принимает сигналы граждан с мест.

Информацию о ямах на московских дорогах можно отправить на сайт http://gorod.mos.ru/ — правда, он не специализированный. Фактически это прямая линия со столичным правительством, по которой можно известить вообще о каких угодно непорядках, а не только ямах.

Ямы на дороге Опыт подобных мер воздействия на власти успешно перенимается. Данный кадр сделан в Санкт-Петербурге.

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Эффективность этих проектов не изучена, но все они заверяют, что работа идет или уже проведена, а о достигнутых успехах обстоятельно докладывают. И все они в конечном итоге задействуют самый официальный, предусмотренный законодательством способ привлечения внимания властей, то есть бумажный.

Способ третий, бумажный

За состояние дорог в той или иной мере отвечает великое множество ведомств и организаций. В любую из них можно написать и отправить почтой официальное обращение — от частного лица или от группы лиц (коллективная жалоба). Входящее письмо неминуемо будет зарегистрировано. И по закону власти в оговоренный срок (для государственных и муниципальных органов — 30 дней) обязаны отправить ответ: ваша просьба принята и рассмотрена. Что, впрочем, не означает, что дорогу починят в 30-дневный срок. С известной вероятностью клерк вам сообщит, что «согласно плану ремонтных мероприятий на такой-то период данный участок…». Но факт — внимание властей привлечено, чего и требовалось добиться.

Работа рекламного агентства «Восход» в Екатеринбурге В Екатеринбурге поступили так. Позже стало известно, что автором социальной рекламы выступило известное рекламное агентство «Восход».

Куда конкретно жаловаться на плохие дороги? Три самые очевидные инстанции — администрация, прокуратура и ГИБДД (районные или городские). ГИБДД официально поручен надзор за состоянием всех дорог страны. В случае выявленных нарушений ГИБДД обязана составить и направить предписание тем, кто непосредственно отвечает за приведение дороги в соответствие нормативам. Однако одно дело, если ГИБДД сама что-то «не замечает» на протяжении месяцев, и совсем другое, если в ГИБДД поступила жалоба от граждан. В ряде случаев бюрократия — полезная штука.

Ремонт дороги Конечная цель — визит на наши ямы вот этих замечательных людей. И даже такой, никудышный ремонт во многих случаях на какое-то время решит проблему.

В заявлении необходимо указать, что именно с дорогой не так, не помешает упоминание ГОСТ Р 50597–93, который, кстати, определяет, ямы каких размеров считаются ямами, а какие нет. И полезно вставить фразу типа «отсутствие надлежащего состояния дороги подвергает реальной угрозе наши жизни, здоровье и имущество, а также затрудняет в экстренных случаях передвижение скорой помощи, пожарной и иных спасательных служб».

Лесная дорога В идеале все должно быть примерно так. И совершенно непонятно, почему так бывает лишь местами и недолго, ведь мы платим налоги повсеместно и всегда.

Таким же способом решаются вопросы с разметкой, освещением дорог, стершимися зебрами и слишком затянувшимся ремонтом, когда участок огорожен, а никакие работы не ведутся. Но вот просто ругать мэрию, правительство и Росавтодор, объезжая каждую выбоину — занятие довольно бессмысленное, потому что они все равно не услышат. Правда, если нам от этого становится легче, то почему бы и нет?

Фото: Росавтодор, 66.ru, news.vtomske.ru, bnews.kz, Эльбрус Нигматуллин, Дмитрий Феоктистов/ТАСС, Дмитрий Рогулин/ТАСС