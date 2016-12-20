Оператив ЗР: кому навяжет конкуренцию Volkswagen Teramont?

В ноябре дилеры марки Volkswagen начнут прием заказов на большой кроссовер Teramont. Под этим именем у нас будет продаваться модель Atlas, изначально заточенная под вкусы жителей Северной Америки.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Volkswagen > Teramont

Повод: первый тест-драйв семиместного кроссовера Volkswagen Teramont.

Место действия: Техас, США

Впечатления: с самым большим Фольксвагеном, не считая коммерческих моделей, я познакомился в статике еще прошедшей осенью. Поездить на нем удалось в его естественной среде обитания — в США. Формально мы тестировали Атласы, но в Россию этот кроссовер попадет под именем Teramont, да еще и в иных спецификациях.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Volkswagen Teramont / Atlas 2017Volkswagen Atlas для нашего рынка переименуют в Teramont.
Volkswagen Atlas для нашего рынка переименуют в Teramont.

Для теста организаторы предоставили только машины с 280-сильными двигателями VR6. Автомобиль массой более двух тонн он тянет уверенно и ровно, как и полагается атмосферной «шестерке». Спортивных задатков Teramont лишен начисто: лениво реагирует на поворот руля, убаюкивает мягкой подвеской, не будоражит кровь даже при самом интенсивном разгоне. Зато радует ласкающим слух звуком мотора.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Volkswagen Teramont / Atlas 2017Верх передней панели обтянут «кожей», а вот остальной пластик — жесткий. Мягкий он только на подоконниках передних дверей.
Верх передней панели обтянут «кожей», а вот остальной пластик — жесткий. Мягкий он только на подоконниках передних дверей.

Восьмиступенчатый автомат расторопен и адекватен. Единственная претензия к нему — излишне резкая работа при троганье после срабатывания системы «Старт-стоп». Не будь машина абсолютно новой, с несколькими сотнями миль на одометре, подумал бы, что с коробкой что-то не так. А вот способности полного привода проверить не довелось: в тестовом маршруте грунтовок не было, равно как и возможности куда-то съехать самому. Впрочем, по агрегатной базе и алгоритму работы трансмиссии AWD Teramont не отличается от Тигуана, который уже побывал на наших тестах и прошел испытания роликовыми платформами. За подключение задней пары колес отвечает муфта Haldex пятого поколения.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Volkswagen Teramont / Atlas 2017Алгоритмы работы управляющей электроники можно изменять крутилкой возле селектора коробки передач. Принудительная блокировка муфты не предусмотрена.
Алгоритмы работы управляющей электроники можно изменять крутилкой возле селектора коробки передач. Принудительная блокировка муфты не предусмотрена.

Дно Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Дно Volkswagen Teramont / Atlas 2017Днище плоское, но в заводском исполнении агрегаты прикрыты только пластиковым пыльником. Для нас обещана стальная защита, которая украдет пару сантиметров от заявленного дорожного просвета в 210 мм.
Днище плоское, но в заводском исполнении агрегаты прикрыты только пластиковым пыльником. Для нас обещана стальная защита, которая украдет пару сантиметров от заявленного дорожного просвета в 210 мм.

Кстати о полном приводе. В США он отнесен к разряду опций, причем доступен только для версий с шестицилиндровым мотором. У нас же все ведущие колеса положены Терамонту по умолчанию. То есть сочетание двигателя 2.0 TSI, 8-ступенчатого автомата и полного привода разработано специально для России. Двухлитровый агрегат в американской спецификации выдает 238 л.с., а для нас будет дефорсирован до 220. Не исключено, что подрежут отдачу и «шестерке», до налоговыгодных 249 сил.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Volkswagen Teramont / Atlas 2017В базовой комплектации на втором ряду установлен классический диван. Он разделен на две части в пропорции 60:40, причем обе регулируются по длине и углу наклона спинки. Можно заказать обогрев боковых мест и отдельный блок климат-контроля.
В базовой комплектации на втором ряду установлен классический диван. Он разделен на две части в пропорции 60:40, причем обе регулируются по длине и углу наклона спинки. Можно заказать обогрев боковых мест и отдельный блок климат-контроля.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Volkswagen Teramont / Atlas 2017Опция — раздельные кресла на втором ряду. Салон в этом случае становится шестиместным, пассажиры «второй линии» получают чуть больше удобств, а обитатели галерки — более комфортный доступ.
Опция — раздельные кресла на втором ряду. Салон в этом случае становится шестиместным, пассажиры «второй линии» получают чуть больше удобств, а обитатели галерки — более комфортный доступ.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Volkswagen Teramont / Atlas 2017Из атрибутов комфорта самым задним седокам положены подстаканники и дефлекторы вентиляции.
Из атрибутов комфорта самым задним седокам положены подстаканники и дефлекторы вентиляции.


В процессе теста я поездил на всех рядах сидений и пришел к выводу, что в Терамонте взрослому человеку можно путешествовать на любом из семи мест. Даже на «багажных» местах со своими 186 см роста я не чувствовал дискомфорта.

Volkswagen Teramont / Atlas 2017

Volkswagen Teramont / Atlas 2017На шершавом асфальте проявляется недостаток шумоизоляции. Звук от шин прорывается через колесные арки. Но как только внедорожник оказывается на гладком покрытии, в салоне наступает абсолютная тишина.
На шершавом асфальте проявляется недостаток шумоизоляции. Звук от шин прорывается через колесные арки. Но как только внедорожник оказывается на гладком покрытии, в салоне наступает абсолютная тишина.

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Volkswagen Teramont для России: подробности
Оценка: Volkswagen Teramont не пытается задавить «понтами» — он большой для дела. Пожалуй, никто из конкурентов не может дать сопоставимый простор для семерых взрослых. К тому же он не показался перенасыщенным опциями, что в нынешнее время можно считать синонимом надежности.

Перспективы: культа семиместных автомобилей в России нет. Тем не менее солидный и просторный Volkswagen Teramont наверняка найдет у нас своих поклонников. Полагаю, что на него в первую очередь будут смотреть приверженцы европейских брендов, ведь до сих пор в сегменте были представлены только американские, японские и корейские модели. Всех их «немец» обставляет по простору в салоне. А вот расклад по ценам пока неизвестен. Базовая версия Терамонта просто обязана оказаться дешевле трех миллионов рублей.

Подробности: ЗР, 2017, №5

Оператив ЗР: кому навяжет конкуренцию Volkswagen Teramont?

Фото: Кирилл Милешкин, Volkswagen

Оператив ЗР: кому навяжет конкуренцию Volkswagen Teramont?
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