Какие автомобили меньше теряют в цене?

Определяем, насколько ликвидны самые популярные автомобили на российском рынке.

Материалы по теме Самые выгодные для перепродажи автомобили: рейтинг-2017

Каждый, кто покупает новый автомобиль, рано или поздно задумывается о его продаже. И тогда встает вопрос, насколько машина просела в цене за время пользования. Чтобы получить ответ, мы взяли почти два десятка автомобилей. Выбрали не просто популярные, а те, что лидировали по продажам в 2016 году (по данным аналитического агентства « Автостат »). Проанализировав рынок подержанных машин, выяснили, насколько в среднем они теряют в течение одного года, трех и пяти лет эксплуатации.

Mazda CX-5

Популярный кроссовер от Мазды оказался вполне выгодным вложением. В первый год CX-5 дешевеет лишь на 4%. Ежегодное падение цены к третьему году достигает 8%, а к пятому — 9%. Объяснить хорошую ликвидность можно тем, что СХ-5 пока не пережил смены поколений. Да и рестайлинг не был масштабным, потому даже автомобили первых лет выпуска до сих пор не устарели.

Разброс цен

Примечание. Здесь и далее в диаграммах приведены min и max цены моделей по годам выпуска на сегодняшний день

Toyota RAV4

Ну куда же без Тойоты, традиционно славящейся медленной потерей цены? Паркетник RAV4 за первый год службы обесценивается всего на 7%. В течение трех лет «рафик» теряет по 9%. А к пятилетнему сроку цена Тойоты каждый год снижается уже по 10%. Заработанную годами репутацию надежных автомобилей не способны пошатнуть ни дорогая страховка, ни маленький межсервисный интервал.

Разброс цен

Nissan X-Trail

X-Trail в первый год дешевеет очень медленно — от силы на 3%. Но у трехлетних автомобилей ситуация иная — 10%. Самое больше падение цен наблюдается у машин 2014 года и объясняется просто — именно тогда дебютировал кроссовер нового поколения. Потому автомобили предыдущей генерации резко проседают в цене. К пяти годам ситуация выравнивается, и Nissan ежегодно теряет все те же 10%.

Разброс цен

Другой кроссовер от Ниссана ведет себя так же, как и старший X-Trail. Медленно дешевеет в первый год (на 4%), затем падение стоимости ускоряется. Первые три года Qashqai ежегодно теряет по 6% стоимости. Но к пятилетнему сроку ежегодный показатель достигает отметки в 10%. А самый большой провал наблюдается у машин 2013 года — и это также связано со сменой поколений.

Разброс цен

Kia Sportage

Корейский паркетник в первый год теряет лишь 7% стоимости. Но в дальнейшем падение цены увеличивается — сказывается то, что это автомобили уже прошлого поколения. Потому к трем и пяти годам Sportage лишается уже 12% и 11% соответственно. Интересно, что соплатформенный Hyundai ix35 сильно уступает Спортейджу в популярности. Видимо, свою роль сыграла стильная внешность Kia. Ведь даже пятилетние Sportage и сейчас выглядят эффектно.

Разброс цен

Renault Duster

Удивительно, но самым ликвидным среди всех оказался Renault Duster. В среднем, за пять лет он теряет до 8% стоимости ежегодно. За три года показатель тот же. А медленней всего Дастер дешевеет в первый год жизни — всего 4%. Объясняется это еще и тем, что приличная часть Дастеров продается в демократичных версиях, не избалованных опциями. А ведь часто именно из-за них сильнее всего падает цена в первые годы жизни.

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Chevrolet Niva

Чуть ли не главный конкурент Дастера — Chevrolet Niva. И в цене она теряет почти так же, меньше всего дешевея в первый год (4%) и «ускоряясь» дальше. За три года Шеви Нива теряет по 8%, а к пятому году падение цены достигает 9% в год. Кстати, нередки случаи, когда сильно подержанные автомобили в цене не уступают новым. Ведь многие автомобили обретают внедорожные аксессуары в виде серьезных шин, багажников, дополнительных фар и прочего.

Разброс цен

Lada 4x4

Настоящая долгожительница из Тольятти — классическая Нива оказалась стабильной касаемо потери цены. 11% за первый год. По 10% в течение следующих трех лет. И снова 11% к пяти годам. Интересно, что дальше падение цен опять замедляется. Ведь Нива из тех автомобилей, где скорее выбирают состояние, а не год.

Разброс цен

UAZ Patriot

Ульяновский внедорожник в первый год жизни обесценивается на 15%. За три года Patriot теряет по 13%, а к пятилетнему возрасту ежегодное падение стоимости замирает на отметке 12%. Любопытно, что родственный Хантер теряет в цене меньше, ведь часто «козлики» серьезно доработаны для покорения бездорожья. Покупают такие машины отнюдь не для езды по городу. Патриоты серьезным улучшениям подвергаются реже, а вот с коррозией и надежностью проблемы есть.

Разброс цен

Внедорожники и полноприводные кроссоверы всегда будут пользоваться спросом, потому цены на них падают медленней, чем на простые легковые автомобили. Это особенно заметно у моделей одного концерна. Исключением стала Kia, чей Sportage обесценивается быстрее легковых моделей.