Эксперты на линии: Nissan ответил за все

Собирается ли Nissan вернуться к классическим автоматам вместо вариаторов? Получат ли полноприводные Qashqai и бензиновый X-Trail версии с механической коробкой передач? Почему в кроссоверах X‑Trail для российского рынка отключены функции контроля давления в шинах и распо­знавания дорожных знаков? В каких случаях дилер вправе самостоятельно принять решение о ремонте по гарантии? На эти и другие вопросы читателей «За рулем» ответили специалисты фирмы Nissan.

1. Когда и на каких машинах Nissan появится система ЭРА-ГЛОНАСС? Не приведет ли это к существенному подорожанию?

ЭРА-ГЛОНАСС уже стоит на кроссоверах Qashqai и X‑Trail, которые начали сходить с конвейера с 2016 года. Murano нового поколения был оборудован данной системой изначально, а в ближайшее время она появится и на Terrano.

ЭРА-ГЛОНАСС Рост цен на модели Nissan, оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС, составил 2–3%.

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Повышение цен на машины в связи с установкой системы составляет примерно 2–3%. Работы по ее внедрению и испытания, включающие краш-тесты, обходятся очень дорого для всех производителей. Однако за эту надбавку к цене покупатель получит и другие новшества, например антенну-«плавник» для кроссоверов Qashqai и X‑Trail.

2. Собирается ли производитель повышать качество и толщину лакокрасочного покрытия кузова?

Мы считаем, что качество лакокрасочного покрытия наших автомобилей соответствует всем необходимым требованиям. Более того, на машинах, предназначенных для российского рынка, оно даже превосходит нормативы наших глобальных стандартов. Автомобили постоянно проходят длительные испытания на российских дорогах, и японские специалисты тщательно анализируют собранную информацию. На ее основе подбирается наилучшее для российских условий лакокрасочное покрытие. Кроме того, на Ниссанах для российского рынка используют более износостойкий хром.

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3. Не слишком ли велик межсервисный интервал 20 000 км для дизельных двигателей и 15 000 км для бензиновых в российских условиях? Предусмотрено ли его сокращение при тяжелой эксплуатации?

Все сервисные интервалы для дизельных и бензиновых модификаций установлены с учетом российских условий. Технические специалисты накручивают миллионы километров по дорогам общего пользования и на полигонах, и по результатам этих испытаний инженеры устанавливают интервалы ТО. Поэтому мы считаем их оптимальными.

В настоящее время у автомобилей не зафиксировано никаких технических проблем, связанных с установленными интервалами. При этом, как и другие производители, мы рекомендуем сокращать межсервисный пробег вдвое (до 7500 км для бензиновых модификаций и до 10 000 км для дизельных) при постоянной эксплуатации в тяжелых условиях — к примеру, при езде по бездорожью или в случае длительных простоев в пробках.

4. Масло какой вязкости рекомендовано для бензиновых двигателей?

Выбор индекса вязкости для бензиновых моторов (кроме агрегата для купе GT-R) зависит от региона России, где эксплуатируется автомобиль, - точнее, от климатических условий. Например, для более холодных зон следует использовать более жидкое масло. Для большей части России оптимальной является вязкость 5W‑40. Сделать правильный выбор помогут рекомендации ближайшего дилера.

5. Собирается ли Nissan вернуться к классическим автоматам вместо вариаторов? Ведутся ли работы по повышению их надежности и ресурса?

Мы считаем вариатор оптимальным и самым современным типом трансмиссии для наших автомобилей, поэтому будем и дальше его использовать. Вариаторы обеспечивают высокий комфорт, серьезных нареканий по поводу их надежности нет.

вариатор Как и большинство других производителей, Nissan не собирается отказываться от вариаторов. Совершенствование этих капризных агрегатов ведется в плотном сотрудничестве с инженерами фирмы Jatco.

Мы ведем постоянную работу по совершенствованию вариаторов в плотном сотрудничестве с инженерами фирмы Jatco. Например, на моделях Qashqai и X‑Trail последних поколений значительно переработана логика работы агрегатов, что заметно повысило ездовой комфорт. Наши инженеры всегда приспосабливают вариаторы под конкретные условия эксплуатации. Например, у вариаторов, поставляемых в Россию, помимо специальной версии программного обеспечения есть и некоторые конструктивные отличия.

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6. Какие режимы движения наиболее губительны для вариаторов? На каком пробеге желательно менять масло в агрегатах? Обязательно ли при этом сбрасывать счетчик старения масла?

Вариатор хуже всего переносит эксплуатацию на тяжелом бездорожье и резкие ускорения «на холодную» — прежде чем полностью прогреется.

Не надо бояться съезжать с асфальтовых дорог, главное — не допускать длительного буксования на месте при высоких оборотах двигателя: это ведет к перегреву вариатора.

Масло в вариаторе залито на весь срок службы агрегата. Однако его замену на определенном пробеге может порекомендовать дилер, если автомобиль, например, эксплуатируется в тяжелых условиях. Основанием для замены обычно являются результаты диагностики: цвет и запах масла или показания счетчика его старения (деградации).

При замене масла надо обязательно сбрасывать счетчик старения. Его показания несут только информационный характер и не влияют на работу вариатора, но при этом имеют важное значение при диагностике. Счетчик опирается на множество параметров, учитывающих условия работы агрегата, - это, к примеру, фактическое время работы вари­атора или частота оборотов его валов. На основании показаний счетчика дилер может сделать вывод о перенесенных агрегатом нагрузках и уровне деградации масла.

7. Почему при температуре окружающего воздуха ниже —15 °C при движении по трассе обороты двигателя на кроссовере X‑Trail последнего поколения (Т32) с вариатором повышаются на 1000 об/мин по сравнению с показателями при более теплой погоде?

Это заложенный алгоритм работы связки двигатель — вариатор. Движение с высокой скоростью в холода вызывает чрезмерное охлаждение масла в трансмиссии. Поэтому электроника принудительно повышает обороты мотора, чтобы прогреть вариатор. Такой алгоритм заложен и в блок управления вариатором модели Qashqai последнего поколения.

8. Каким образом перевод рычага механической коробки в нейтральное положение при движении машины накатом может привести к серьезным повреждениям транс­миссии?

Такая формулировка в руководстве по эксплуатации о возможном повреждении трансмиссии связана с вероятностью выбора передачи, не соответствующей скорости движения. К механическим поломкам это не приведет, но повысит нагрузку на синхронизаторы. В случае длительной езды накатом на «нейтрали» при включении передачи синхронизатор должен компенсировать бóльшую разницу скоростей валов коробки передач, чем при обычном переключении ступеней. Следует воспринимать этот момент в инструкции по эксплуатации как рекомендацию, а не как запрет.

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9. Почему представительство Nissan в России в нарушение закона «О защите прав потребителей» запрещает своим дилерам самостоятельно принимать решения о гарантийном ремонте? Из-за этого очень затягиваются сроки даже в случае замены недорогих и простых деталей.

Эта информация недостоверна. Представительство не запрещает дилерам принимать самостоятельные решения и делает всё возможное, чтобы они были обоснованными. Дело в том, что дилер обязан дать представительству обоснование необходимости заменить конкретный элемент по гарантии. Если техцентр не может сам определить причину неисправности (производственный брак или результат неправильной эксплу­атации), он обращается к представительству для проведения экспертной оценки. При этом дилер вправе принимать самосто­ятельные решения и не пользоваться консультациями. Если клиент считает, что дилер излишне затягивает работы, предоставляет нелогичную информацию либо нарушает его права, он всегда может позвонить на нашу горячую линию и сообщить об этой проблеме. Вопрос будет решен в кратчайшие сроки, если дело именно в нерасторопности техцентра.

10. Дилер отказывается менять по гарантии запотевшие фонари на кроссовере X‑Trail (Т32), предложив подождать, когда в корпусах появится значительное скопление воды. Правомерно ли это?

Наличие незначительного конденсата в фарах и фонарях во влажную погоду, который со временем исчезает, не является дефектом или неисправностью, так как не влияет на эффективность работы осветительных приборов. Это относится ко всем моделям Nissan. Если же в корпусе фары или фонаря образуется значительное скопление воды, которое препятствует нормальной работе фар, дилер обязан провести гарантийный ремонт.

Nissan X-Trail К сожалению, наличие незначительного конденсата в фонарях не является дефектом и по версии многих других производителей, кроме Ниссана.

11. При каких условиях должны срабатывать омыватель и обдув камеры заднего вида на модели X‑Trail (Т32)?

Омыватель и обдув камеры заднего вида работают в автоматическом режиме под управлением отдельного блока. К сожалению, нет строго определенных условий их активации. Блок управления учитывает массу факторов и параметров, пытаясь поддерживать чистоту камеры, поэтому логика срабатывания омывателя крайне сложна.