Десять секретов кинотрюков: внимание, мотор!

13 апреля в российский прокат выходит восьмая часть саги о форсажах. Хотите узнать, как снимают такие фильмы?

Съемка фильма «Форсаж» Герои Пола Уокера и Джорданы Брюстер в начале пятого «Форсажа» ездят по Рио-Де-Жанейро на Nissan Skyline 2000 GT-R 1971 года.

Кино недаром называют искусством иллюзий, а Голливуд — фабрикой грез. Чтобы сделать невероятное зрелище и заставить сидящих в зале поверить в происходящее на экране, киношникам приходится придумывать и применять разнообразные ухищрения. Раскрою несколько таких фокусов. Кстати, Копперфильд летает, как в кино — то есть на тоненьких тросах. Это для разминки.

Съемка фильма «Форсаж» Одна из самых занятных сцен шестого «Форсажа» — когда герой Тайриза Гибсона удирает от танка (да-да!) и прыгает с одной машины на другую. Так это выглядело на экране. Съемка фильма «Форсаж» Та же сцена глазами членов съемочной группы «Форсажа». На одной картинке — целый набор киноуловок. Съемка фильма «Форсаж» И тот же кадр с нижней точки. Здесь отчетливо виден страховочный трос, который после сотрут на компьютере.

Секрет №1. Ускоренная съемка

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Так этот прием называется в быту, хотя не совсем верно: съемка идет с обычной скоростью, и лишь потом картинку ускоряют. А ускоренная съемка, то есть с частотой кадров от 32 до 200 в секунду, делается не для того, чтобы увеличить скорость происходящего на экране, а, напротив, чтобы замедлить, дать зрителю разглядеть детали в особо динамичных сценах. При этом иногда используется остановка (заморозка) кадра и облет камерой — то есть движение камеры вокруг объекта. К сожалению, иногда авторы современных фильмов злоупотребляют ускорениями-замедлениями картинки.

Секрет №2. Хромакей

Комбинированные съемки, с подложным фоном, киношники используют издавна — хотя иногда результат смотрелся смешно. Но когда появилась компьютерная графика, возможности стали просто безграничными. Впрочем, есть минус: теперь кино совсем уж оторвано от реальности. Если после первого «Форсажа» мы обсуждали, с чего вдруг у Эклипса Пола Уокера вылетел пол во время первой гонки, то теперь и сами машины в саге летают чуть ли не чаще, чем ездят.

Немного съемок с «кухни» седьмого «Форсажа»:

Если в кадре не обойтись без живых актеров, а нужен задник, который невозможно снять в реальности, в качестве фона применяют так называемый хромакей — большой экран одного цвета. Чаще всего зеленый или светло-синий. Почему именно эти цвета? Они контрастируют с кожей. И в одежде героев, которые снимаются в таких сценах, этих цветов не бывает — обратите внимание. Все зеленые пятна на компьютере заменяют желаемой картинкой, подгоняют по освещению, и если все сделано тщательно, «подделка» выглядит абсолютно реалистично.

съемка «Безумного Макса: дорога ярости» 2015 года Для съемки многих сцен фильма «Безумный Макс: дорога ярости» 2015 года пришлось использовать павильон с зелеными стенами. Но в фильме сцены, снятые в павильоне, от прочих не отличить.

В 2013-м на экраны вышел «Великий Гэтсби» с Ди Каприо — рисованный чуть более или менее, чем наполовину:





Секрет №3. Трехмерное моделирование

Да, современные фильмы чуть ли не на ¾ рисуются на компьютерах. И такое производство в разы проще, дешевле, быстрее и безопаснее, чем съемка реальных трюков. Чтобы машины в рисованных сценах выглядели максимально реалистично, киношники широко применяют 3D-моделирование — то есть делают трехмерную виртуальную модель объекта. Затем полученное текстурируют (имитируют разные материалы), анимируют (приводят в движение) и делают рендеринг (то есть записывают фрагмент). А производство фильмов, снятых на цифровые камеры, и так сплошь компьютеризированное. Вставить или убрать фрагмент не составляет никакого труда. Как говорит Мартин Иванов, голливудский каскадер и постановщик кинотрюков, профессия каскадера постепенно исчезает — ее заменяет компьютерная графика. Хотя в тех же «Форсажах» реальных трюков пока значительно больше.

Съемка кинофильма Дедпул Дедпул разбирается с плохими парнями на Chevrolet Suburban, 3D-модель. Кинокомикс 2016 года.

Секрет №4. Вертолеты и краны

Время, когда зритель довольствовался картинами, снятыми статично закрепленными камерами, прошло еще в первой половине ХХ века. Чтобы картинка была максимально динамичной, в фильмах с погонями часто применяют вертолеты. Так как профессиональные камеры, даже цифровые, довольно массивные, реже при съемках полнометражных фильмов используют коптеры. Это больше инструмент телевизионщиков.

Очень много сцен, снятых с вертолета, в фильме Need ForSpeed («Жажда скорости») 2014 года:

Но самый популярный инструмент для создания динамичной картинки — операторский кран. В качестве шасси для него берется автомобиль, обычно высокого класса, просторный, с высокой плавностью хода, и в то же время скоростной. На крыше крепится платформа с телескопическим манипулятором и гироскопической «головой», на которой закреплена камера. Оператор управляет краном из машины, дистанционно. Все вместе коротко называется камеракаром. Он позволяет снять, например, облет камерой машины главного героя в движении. В принципе подобный кран можно закрепить и на самой снимаемой машине.

камеркар Пятиметровый операторский кран с гироскопическим подвесом Flight Head на базе Porsche Cayenne — любимый камеракар киношников.

Сцен, снятых с помощью операторского крана, полно во всех фильмах. Попробуйте найти такие в восьмом «Форсаже», который выйдет в российский прокат 13 апреля:

Секрет №5. Платформа

Играть сложную роль и при этом безупречно управлять автомобилем? Да кто вообще справится с такой задачей? Немудрено, что автомобили с актерами внутри чаще возят на платформе за тягачом, на котором находится съемочная бригада. Чтобы водитель мог вращать руль, автомобиль вывешивают со снятыми колесами и надежно крепят. А на капот можно пристроить суфлер — ноутбук с текстом роли: будет меньше бракованных дублей.

Фильм «Лок» с Томом Харди 2013 года Фильм, чуть ли не целиком снятый на платформе, — «Лок» 2013 года с Томом Харди

И вот что получилось в итоге:

Секрет №6. Дублеры

Некоторые актеры неплохо управляют автомобилем, однако головокружительные трюки чаще доверяют все-таки профессионалам. Кроме того, что они лучше владеют техникой, меньше риск, что актер получит травму и затормозит съемочный процесс. Естественно, на общих планах дублера как минимум оденут так же, как героя, на средних — загримируют под него или даже наденут маску. Кто там за рулем в мечущейся по экрану машине, все равно толком не разберешь. Кстати, на съемках «Неудержимых-3» Джейсон Стейтем едва не утопил своего дублера Мартина Иванова, упав на грузовике с причала. И свалил все на неисправные тормоза. Хотя Джейсон считается мастером экстремального вождения.