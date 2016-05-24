Lada Vesta из парка ЗР: особенности адаптации

Казалось бы, российская машина должна быть адаптирована к нашим условиям эксплуатации лучше, чем конкуренты. В случае с Вестой это почему-то не так.

Еще задолго до появления заводских электростеклоподъемников, первой для тольяттинских моделей опции, вазовские Самары умели сообщать водителю важные сведения о состоянии машины — уровень масла, антифриза, жидкости стеклоомывателя, предупреждать об износе тормозных колодок и перегоревших лампах. Да, работало все это далеко не идеальным образом, однако пользу аккуратному владельцу приносило.

Лада Веста из парка ЗР

Какой шаг сделала Веста относительно первой переднеприводной Лады, говорить не нужно. Тем удивительнее, что с появлением навигации, системы стабилизации, обогрева ветрового стекла и прочих наворотов из машины вдруг исчезли функции банальные, но нужные. Особенно в российских условиях!

Контролировать уровень масла комфортнее по лампе при пуске двигателя, а не ныряя каждый раз под покрытый грязью и реагентами капот. Рассмотреть остаточную толщину колодок бывает трудно даже через легкосплавные диски, а через штампованные — практически невозможно. Наконец, чуть ли не половину года необходимо ежедневно следить за остатком незамерзайки. Веста все это предлагает делать владельцу самостоятельно. Крайне странная «оптимизация» с учетом того, что указанные датчики корректно работают в холоде и дорожной химии даже на «нежных» иномарках. Это, кстати, стало одной из причин, побудивших нас сразу же установить газовые упоры капота: меньше возни с открыванием-закрыванием.

Больше всего напрягает отсутствие индикатора в бачке стеклоомывателя (колодки изнашиваются медленно, лампы пока не перегорали, а двигатель 1.6 не склонен к расходу масла). Думаю, все согласятся: если незамерзайка закончится в пути, удовольствия доливать ее на обочине мало. А в Москве еще найди место, где можно безопасно приткнуться на краю дороги. Приходится контролировать уровень тем же способом, что и на древних Жигулях. Как только пауза между нажатием на рычаг и появлением воды на стекле стала расти, пора лезть за запасным баллоном в багажник. Есть и другие сигналы для владельца Весты. При низком уровне в выбрасываемой форсунками жидкости появляется больше пены, а распыл становится хуже. Кстати, наполнять бачок тоже неудобно. Его горловина расположена под ветровым стеклом. Не иначе, дурное влияние реношной платформы В0.

Другой казус исконно российской марки выявил опытным путем. Для Гранты, Калины и Приоры до сих пор заявлен минимально допустимый бензин АИ-95. В Весту с тем же мотором разрешают лить 92-й. Экспериментировал летом и зимой, заправляясь на Роснефти, Лукойле и Газпроме. Пришел к выводу, что нашей машине АИ-92 не по вкусу. В теплое время года на более дешевом сорте топлива двигатель нередко детонировал, зимой, не прогревшись до рабочей температуры, менее устойчиво работал на холостых оборотах. Кроме того, аппетит машины, если судить по чекам, вырастал примерно на пол-литра.

АВТОВАЗ допускает использование бензина АИ-92, но нашей Весте он не нравится. Проверено неоднократно.

Не исключаю, что на допуске АИ-92 настояли маркетологи (его же, к слову, разрешили и для Иксрея). К примеру, корейские конкуренты и Ford давно не ограничивают своих клиентов только 95-м бензином. И, судя по интернет-форумам, их автомобили переваривают 92-й вполне нормально. На таком топливе я ездил и за рулем редакционной Алмеры. Ее 16-клапанный мотор Renault тоже не высказывал недовольства. С Вестой же я эксперименты прекратил и кормлю ее только АИ-95: подороже, зато нет ощущения издевательства над машиной.

Фото: Константин Якубов, «За рулем» и АВТОВАЗ