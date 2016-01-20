Обновленный Jeep Grand Cherokee: как Данди

Поддаемся обаянию обновленного внедорожника Jeep Grand Cherokee.

Jeep Grand Cherokee

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Помните фильм «Данди по прозвищу Крокодил»? Главный герой в исполнении Пола Хогана — немолодой уже мужчина, который благодаря мужественности, силе и прямоте характера легко находит друзей и всегда в центре внимания. Эдакий обаятельный рубаха-парень. Вот и Grand Cherokee такой. Крепко сбитый внедорожник, который не пытается быть похожим на модные городские кроссоверы, отчего вызывает исключительно симпатию.

Лучше новых двух

С момента дебюта Гранда последнего поколения минуло семь лет, пора бы выйти свежей машине. Мелькала информация, что американцы в этом году покажут новое поколение своего бестселлера, но планы пришлось скорректировать — производитель вместо вывода на рынок, как говорят янки, all new Grand Cherokee решил ограничиться модернизацией.

Флагманский Jeep получил измененную оптику с удачно вписанным LED-ободком, радиаторную решетку с перекроенными короткими прорезями и бампер с развитыми воздухозаборниками. Grand Cherokee посвежел — словно из санатория вернулся.

Версия Summit самая роскошная. Такой Grand Cherokee можно опознать по хрому в отделке радиаторной решетки и нижнего сегмента бампера. В салоне — расширенная отделка деревом и кожей. Оснащением Саммиты не удивляют: набор оборудования такой же, как у версии Overland.

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На европейский рынок (но не в Россию!) выходит версия Summit. По сути, это исполнение Overland с хромом во внешней отделке и ромбовидной кожаной отстрочкой в салоне. Раз Summit у нас «не состоится», помахал ему ручкой. А вот к модернизированной спортверсии SRT интерес предметный. И не только у меня — два выделенных на тест горячих Гранда журналисты из других стран разобрали в мгновение ока. Так что знакомство с новой для «большого» Cherokee модификацией Trailhawk было предопределено.

Trailhawk — самая внедорожная версия в гамме. На это недвусмысленно намекают окрашенные в ярко-красный буксировочные крюки в переднем бампере и защитная матовая наклейка на капоте. На сиденьях, которые подкупают отличным профилем, уютными подголовниками и цепкой замшевой обивкой, вышиты надписи Trailhawk. Но в остальном так себе: непритязательный жесткий пластик в нижней части передней панели, псевдотитановые накладки и шатающийся подлокотник не создают ощущения премиума.

Основные конкуренты, а это Land Rover Discovery и Volkswagen Touareg, отделаны добротнее.

Для знатоков машины важнее другое — отказ от прежней, неудачной схемы выбора передач. Прежде, перемещая Г‑образный селектор автомата, рука не чувствовала привычного перещелкивания позиций, поэтому водитель постоянно промахивался мимо нужных режимов. Теперь в Гранде — традиционный рычаг с четким, информативным перемещением по пазу.

Салон почти не поменялся. Впрочем, он не успел устареть. А вот качество отделки не мешало бы подтянуть. Новый селектор автомата с фиксируемыми положениями исключает ошибки при переключении.

А вот подрулевой переключатель до ума не довели. Мало того что он один (чисто мерседесовское решение, ведь автомобиль построен на платформе уже снятого с производства М‑класса W164), так еще и расположен далеко от обода. Чтобы дотянуться, палец приходится почти полностью разгибать.

Уровень оснащения стал выше. Grand Cherokee обзавелся системой удержания в полосе, его самопарковщик теперь умеет ставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно тротуару, информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4‑дюймовым экраном получила новые функции (в частности, цифровое радио), появилась мягкая подсветка салона. И всё же до более свежих соперников Grand Cherokee не дотянулся: нет ни проекционного дисплея, ни электропривода ручника, ни камер кругового обзора.

Акселерометр — полезная штука на быстром автомобиле. Взглянув на эту картинку, водитель получит исчерпывающую информацию о работе двигателя.

Для версии Trailhawk предусмотрены бензиновые моторы 3.6 V6 и 5.7 V8, а также турбодизель 3.0 V6, но у меня была возможность поездить только на модификации с бензиновой 286‑сильной «шестеркой». Динамичностью такой Grand Cherokee не поражает: до сотни разгоняется уверенно, а после ста двадцати — без особого энтузиазма. На этой скорости Jeep не слишком стабилен: кузов покачивается, руль становится почти невесомым. Высокопрофильные шины Goodyear Wrangler 265/60 R18 тоже не союзники на магистрали. Зато на бездорожье они гребут, как черти! А вплетенная карбоновая нить наделяет эти шины особой прочностью — их не так уж просто повредить прыжками по острым камням. Высокий профиль покрышек увеличил угол въезда на три градуса (до 26,3˚), а если снять нижнюю секцию бампера, угол вырастет до 35,8˚.

Передние кресла понравились удачным профилем и уютной замшевой отделкой. В дополнение к двухступенчатому обогреву и дефлекторам климат-контроля задние пассажиры получили два USB-разъема. Во втором ряду мéста меньше, чем ожидаешь от автомобиля таких размеров. Хотя о тесноте речь, конечно, не идет. Не помешало бы добавить потолочные ручки, а кармашки в дверях сделать вместительнее.

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А днище? Ведь, увлекшись ездой по буеракам, можно повредить нижнюю часть машины… И только я подумал об этом, как приложился о какую-то каменюку, перемахнув через нехилый вал. Хрясь! На лице сидящего рядом инженера не дрогнул ни один мускул:

— Не волнуйся. Защита у подбрюшья Трейлхока расширенная — надежно прикрыт не только картер двигателя, но и автоматическая коробка, узлы полноприводной трансмиссии и шасси. А вот тут, перед заснеженной горкой, советую воспользоваться нашей новой системой Hill Ascent Control. Это своеобразный круиз-контроль для бездорожья, работающий на предельно малых скоростях — от 1 км/ч. Въезжать будет легче! Заодно включи понижающую передачу и подними кузов в верхнее положение: пневмоподвеска увеличит клиренс с 205 до 274 мм.

На подъем мы забрались с легкостью. Понятно, что в пиковом положении пневмоподвески ее ход сокращается до минимума, а тряска возрастает до максимума — долго не протянешь.

Но каков результат! Мало кто из конкурентов способен столь же уверенно ехать вне асфальта. И если стандартный Grand Cherokee — это очень хороший вездеход, то в версии Trailhawk — замечательный.

Благодаря трансмиссии Quadra-Drive II с электронно-управляемой блокировкой заднего дифференциала Grand Cherokee не боится диагональных вывешиваний.

В пасти у крокодила

А что же модификация SRT? Мне все-таки удалось прокатиться! Конечно, не на бездорожье: со скромным углом въезда (всего 18,4˚), без пневмпоподвески и понижающей передачи серьезные буераки SRT противопоказаны. Его «точили» под хайвеи и автобаны!

Принципиально спортмодификация не изменилась: американцы обошлись точечными улучшениями. Но они оказались в самую масть. Пухлый, приплюснутый по нижней хорде руль настраивает на боевой лад.

На цифровую панель приборов версии SRT можно вывести секундомер. Стрелочный спидометр размечен до 300 км/ч!

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Стрелочный спидометр усечен до полукруга, передвинут на левый фланг и размечен до 300 км/ч! И это вовсе не понты. Максимальная скорость SRT достигает 257 км/ч, в то время как большинство соперников спотыкается о принудительное ограничение: не выше 250 км/ч.

Пуск олдскульного (два клапана на цилиндр!) атмосферника HEMI 6.4 V8 сопровождается такой звуковой волной, что с окрестных елок осыпается снег. Включаю систему Launch Control. Обе педали в пол, мотор раскручивается до максимально разрешенных 3500 об/мин, отпускаю тормоз и… SRT реагирует с заминкой, зато потом — Разгон! Именно так, с большой буквы. Яростный и свирепый!

Пять секунд до сотни под низкочастотные всхлипывания 468‑сильной «восьмерки» — это идеально срежиссированная театральная постановка. Есть кроссоверы и побыстрее — тот же Porsche Cayenne Turbo S набирает сотню за 4,1 секунды. Но такого драматизма, такой необузданности у него нет и в помине. Столь острые эмоции я испытывал только однажды — когда запихнул голову в пасть крокодила.

Режим Custom — новый для SRT (для других версий он недоступен). Позволяет настроить под себя силовой агрегат и шасси. Главное новшество в вездеходной части — система Hill Ascent Control, аналоги которой уже давно предлагают Land Rover и Toyota.

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Jeep живой — как сейчас модно говорить, «аналоговый». И небезукоризненный. На своей «железной» подвеске и низкопрофильной резине SRT заметно стабильнее Трейлхока на высоких скоростях, но по уровню обратной связи на руле далек от того же Porsche, а жесткая подвеска норовит выбить из седла, если в скоростном повороте колёса попадают в заметную ямку. Но в этом-то его прелесть: пуристский характер позволяет водителю чувствовать себя ответственным за ситуацию, а не перекладывать обязанности на разно­образную электронику. Впрочем, по части электроники Jeep дрейфует в сторону мейнстрима. Вот и у Гранда в системе Selec-Trac появился режим Custom, дающий водителю возможность настраивать машину по собственному усмотрению: менять скорость отклика на акселератор, «скорострельность» автомата, усилие на руле, настройки ESP. Но даже если выбрать самые «овощные» позиции, SRT остается жестким во всех смыслах. И это прекрасно!

О цене. За те 5 200 000 рублей, которые нужно выложить за дорестайлинговый ­Grand Cherokee SRT, ни один из одно­клас­сников сопоставимой мощности не купить. Представители компании обещают, что постараются избежать существенного подорожания обновленной машины — укрепившийся рубль это позволяет. Что касается версии Trailhawk, то американцы намекают, что он будет немногим дешевле, чем флагманский Overland (3 745 000 рублей).

Точные цены узнаем ближе к старту продаж, намеченному на третий квартал.

Версию SRT отличают иной бампер (его нижняя часть несъемная) и капот с воздухозаборниками. Привод тормозов стал информативнее, приспосабливаться к нему теперь нет необходимости.

Океан харизмы! По качеству отделки так и не дотянулся до лидеров сегмента

Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Turbo Diesel Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 SRT Длина / ширина / высота / база 4821 / 1943 / 1802 / 2915 мм 4821/1943/ 1749/2915 мм Объем багажника (VDA) 457–1554 л Снаряженная масса 2403 кг 2266 кг 2387 кг 2418 кг Двигатель дизельный, V6, 24 клапана, 2987 см³; 184 Вт/250 л.с. при 4000 об/мин; 570 Н·м при 2000 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 3604 см³; 210 кВт/286 л.с. при 6350 об/мин; 347 Н·м при 4300 об/мин бензиновый, V8, 16 клапанов, 5654 см³; 259 кВт/352 л.с. при 5200 об/мин; 520 Н·м при 4200 об/мин бензиновый, V8, 16 клапанов, 6417 см³;344 кВт/468 л.с. при 6250 об/мин; 624 Н·м при 4100 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,2 с 8,3 с 7,3 с 5,0 c Максимальная скорость 202 км/ч 206 км/ч 225 км/ч 257 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/93,5 л АИ-95/93,5 л АИ-95/93,5 л АИ-95/93,5 л Расход топлива: смешанный цикл 7,0 л/100 км 10,4 л/100 км 13,0 л/100 км 13,5 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8

Фото: Jeep