Оператив ЗР: падаем в пропасть между Скаутом и RS

Вслед за обычными модификациями Октавии чехи обновили версии RS и Scout. Причем продемонстрировали их в одном месте и в одно время.

Повод: ездовая премьера обновленных Октавий — приподнятого полноприводного универсала Skoda Octavia Scout и горячей Skoda Octavia RS

Место действия: Вена, Австрия

Впечатления: инструктор едет первым. Следом за ним — журналист из Словении. Я — третий. Этакий паровозик из нескольких «вагонов», наматывающий круги по кольцевой трассе на испытательном полигоне близ Вены. Каждый следующий круг инструктор проходит быстрее предыдущего — и в какой-то момент машина впереди начинает постепенно отставать от лидера и явно сдерживает мой темп.

Skoda Octavia RS 2017 После рестайлинга двигатель 2.0 TSI развивает 230 л.с. и 350 Нм. Если верить производителю, разгон до сотни занимает у «эрэски» 6,7 секунды.

Когда я уже начал мысленно костерить этого парня за то, что он выехал на гоночный трек и плетется в пенсионерском темпе, вдруг осознал: у него дизель! Это мы с вами привыкли, что под капотом Октавии RS мощный бензиновый турбомотор. Но в Европе под многообещающим шильдиком может также скрываться и скромный двухлитровый дизельный двигатель мощностью 180 сил. Позже я прокатился на этой машине и могу заверить: не стоит расстраиваться, что в России таких модификаций не будет.

Skoda Octavia RS 2017 Дореформенную «эрэску» в России предлагали как в форм-факторе лифтбека, так и в форм-факторе универсала. А вот рестайлинговые «сараи» с шильдиком RS к нам решили не везти.

Несмотря на солидный крутящий момент в 380 Н∙м, дизельная Octavia RS разменивает сотню за 7,9 секунды, тогда как бензиновая — с мотором 2.0 TSI (теперь он развивает 230 сил против 220 на дорестайлинговых машинах) — справляется с упражнением за 6,7 с. При этом бензиновый двигатель явно состоит в более доверительных отношениях с 6-ступенчатым роботом DSG: отклики на акселератор живее и адекватнее. Кроме того, всегда можно заказать Октавию RS на механике.

Skoda Octavia RS 2017 Российские версии RS доступны как с механикой, так и с роботом DSG. У обеих коробок передач по шесть ступеней. Skoda Octavia RS 2017 Отныне RS и Scout можно оснастить адаптивными амортизаторами DCC (dynamic chassis control). В случае с «эрэской» этот вариант целесообразен, насчет Скаута есть некоторые сомнения.

А вот выбрать коробку передач в российском конфигураторе Skoda Octavia Scout не удастся. Жонглировать передачами будет 6-ступенчатый робот DSG, работающий в связке со 180-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором. Для автомобиля, не претендующего на спортивность, — отличное сочетание. И если говорить о динамике, такой Scout умеет разгоняться до сотни даже быстрее, чем дизельная «эрэска». Хотя этот приподнятый универсал вообще «не про то».

Skoda Octavia Scout 2017 За исключением некоторых штрихов, интерьер Скаута — точь-в-точь как на обычных Октавиях. Качество материалов достойное, эргономика — тоже.

По сравнению с обычными версиями Skoda Octavia Combi дорожный просвет Скаута увеличен на 17 мм. Угол въезда также немного подрос и составляет 14,5 градуса. Полный привод и электронная блокировка дифференциала — в базе. И все это позволяет уверенно справляться и с достаточно крутыми подъемами, и с диагональным вывешиванием. Хотя если бы дело происходило не на специальном полигоне, я бы вряд ли вписался на Скауте в подобное приключение. Но теперь знаю, что при необходимости показать подобные фокусы он сможет.

Skoda Octavia Scout 2017 За доплату кресла можно оснастить электроприводом и даже функцией памяти (на фото — кресла Скаута). Боковая поддержка эрэсочных ковшей достаточна даже при езде по гоночной трассе.

Спросите, почему я до сих пор не сказал ни слова о самих обновлениях? Да потому, что RS и Scout получили точно такой же набор улучшений, что и самые обычные версии Октавии. Снаружи — новая морда, светодиодные фары и слегка измененные бамперы, благодаря которым длина машины увеличилась на несколько миллиметров. В салоне — новая мультимедийная система Columbus с 9,2-дюймовым тачскрином и последние фишки линейки Simply Clever. И да — обеим модификациям теперь также доступны адаптивные амортизаторы DCC (dynamic chassis control). Подробности — в июньском номере!

Skoda Octavia Scout 2017 По сравнению с обычной Октавией Комби клиренс версии Scout увеличили на 17 мм.

Оценка: Octavia RS превосходна: столь же практичную «зажигалку» еще поискать. Octavia Scout также хороша, но это предложение не уникально.

Перспективы: оба автомобиля весьма нишевые, но если Octavia RS (от 2 196 000 рублей) однозначно найдет своих покупателей, то кому может понадобиться Octavia Scout (от 1 962 000 рублей) при живом Кадьяке (от 1 999 000 рублей) — ума не приложу.

Подробности: ЗР, 2017, №6

Фото: Skoda