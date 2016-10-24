Оператив ЗР: падаем в пропасть между Скаутом и RS

Вслед за обычными модификациями Октавии чехи обновили версии RS и Scout. Причем продемонстрировали их в одном месте и в одно время.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Повод: ездовая премьера обновленных Октавий — приподнятого полноприводного универсала Skoda Octavia Scout и горячей Skoda Octavia RS

Место действия: Вена, Австрия

Впечатления: инструктор едет первым. Следом за ним — журналист из Словении. Я — третий. Этакий паровозик из нескольких «вагонов», наматывающий круги по кольцевой трассе на испытательном полигоне близ Вены. Каждый следующий круг инструктор проходит быстрее предыдущего — и в какой-то момент машина впереди начинает постепенно отставать от лидера и явно сдерживает мой темп.

Skoda Octavia RS 2017

Skoda Octavia RS 2017После рестайлинга двигатель 2.0 TSI развивает 230 л.с. и 350 Нм. Если верить производителю, разгон до сотни занимает у «эрэски» 6,7 секунды.
После рестайлинга двигатель 2.0 TSI развивает 230 л.с. и 350 Нм. Если верить производителю, разгон до сотни занимает у «эрэски» 6,7 секунды.

Когда я уже начал мысленно костерить этого парня за то, что он выехал на гоночный трек и плетется в пенсионерском темпе, вдруг осознал: у него дизель! Это мы с вами привыкли, что под капотом Октавии RS мощный бензиновый турбомотор. Но в Европе под многообещающим шильдиком может также скрываться и скромный двухлитровый дизельный двигатель мощностью 180 сил. Позже я прокатился на этой машине и могу заверить: не стоит расстраиваться, что в России таких модификаций не будет.

Skoda Octavia RS 2017

Skoda Octavia RS 2017Дореформенную «эрэску» в России предлагали как в форм-факторе лифтбека, так и в форм-факторе универсала. А вот рестайлинговые «сараи» с шильдиком RS к нам решили не везти.
Дореформенную «эрэску» в России предлагали как в форм-факторе лифтбека, так и в форм-факторе универсала. А вот рестайлинговые «сараи» с шильдиком RS к нам решили не везти.

Несмотря на солидный крутящий момент в 380 Н∙м, дизельная Octavia RS разменивает сотню за 7,9 секунды, тогда как бензиновая — с мотором 2.0 TSI (теперь он развивает 230 сил против 220 на дорестайлинговых машинах) — справляется с упражнением за 6,7 с. При этом бензиновый двигатель явно состоит в более доверительных отношениях с 6-ступенчатым роботом DSG: отклики на акселератор живее и адекватнее. Кроме того, всегда можно заказать Октавию RS на механике.

Skoda Octavia RS 2017

Skoda Octavia RS 2017Российские версии RS доступны как с механикой, так и с роботом DSG. У обеих коробок передач по шесть ступеней.
Российские версии RS доступны как с механикой, так и с роботом DSG. У обеих коробок передач по шесть ступеней.

Skoda Octavia RS 2017

Skoda Octavia RS 2017Отныне RS и Scout можно оснастить адаптивными амортизаторами DCC (dynamic chassis control). В случае с «эрэской» этот вариант целесообразен, насчет Скаута есть некоторые сомнения.
Отныне RS и Scout можно оснастить адаптивными амортизаторами DCC (dynamic chassis control). В случае с «эрэской» этот вариант целесообразен, насчет Скаута есть некоторые сомнения.

А вот выбрать коробку передач в российском конфигураторе Skoda Octavia Scout не удастся. Жонглировать передачами будет 6-ступенчатый робот DSG, работающий в связке со 180-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором. Для автомобиля, не претендующего на спортивность, — отличное сочетание. И если говорить о динамике, такой Scout умеет разгоняться до сотни даже быстрее, чем дизельная «эрэска». Хотя этот приподнятый универсал вообще «не про то».

Skoda Octavia Scout 2017

Skoda Octavia Scout 2017За исключением некоторых штрихов, интерьер Скаута — точь-в-точь как на обычных Октавиях. Качество материалов достойное, эргономика — тоже.
За исключением некоторых штрихов, интерьер Скаута — точь-в-точь как на обычных Октавиях. Качество материалов достойное, эргономика — тоже.

По сравнению с обычными версиями Skoda Octavia Combi дорожный просвет Скаута увеличен на 17 мм. Угол въезда также немного подрос и составляет 14,5 градуса. Полный привод и электронная блокировка дифференциала — в базе. И все это позволяет уверенно справляться и с достаточно крутыми подъемами, и с диагональным вывешиванием. Хотя если бы дело происходило не на специальном полигоне, я бы вряд ли вписался на Скауте в подобное приключение. Но теперь знаю, что при необходимости показать подобные фокусы он сможет.

Skoda Octavia Scout 2017

Skoda Octavia Scout 2017За доплату кресла можно оснастить электроприводом и даже функцией памяти (на фото — кресла Скаута). Боковая поддержка эрэсочных ковшей достаточна даже при езде по гоночной трассе.
За доплату кресла можно оснастить электроприводом и даже функцией памяти (на фото — кресла Скаута). Боковая поддержка эрэсочных ковшей достаточна даже при езде по гоночной трассе.

Спросите, почему я до сих пор не сказал ни слова о самих обновлениях? Да потому, что RS и Scout получили точно такой же набор улучшений, что и самые обычные версии Октавии. Снаружи — новая морда, светодиодные фары и слегка измененные бамперы, благодаря которым длина машины увеличилась на несколько миллиметров. В салоне — новая мультимедийная система Columbus с 9,2-дюймовым тачскрином и последние фишки линейки Simply Clever. И да — обеим модификациям теперь также доступны адаптивные амортизаторы DCC (dynamic chassis control). Подробности — в июньском номере!

Skoda Octavia Scout 2017

Skoda Octavia Scout 2017По сравнению с обычной Октавией Комби клиренс версии Scout увеличили на 17 мм.
По сравнению с обычной Октавией Комби клиренс версии Scout увеличили на 17 мм.

Оценка: Octavia RS превосходна: столь же практичную «зажигалку» еще поискать. Octavia Scout также хороша, но это предложение не уникально.

Перспективы: оба автомобиля весьма нишевые, но если Octavia RS (от 2 196 000 рублей) однозначно найдет своих покупателей, то кому может понадобиться Octavia Scout (от 1 962 000 рублей) при живом Кадьяке (от 1 999 000 рублей) — ума не приложу.

Подробности: ЗР, 2017, №6

Оператив ЗР: падаем в пропасть между Скаутом и RS

Фото: Skoda

Оператив ЗР: падаем в пропасть между Скаутом и RS
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Отзывы о Skoda Octavia (2)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Машину брал в течении первых пол года производства на конвейере, тк производилась наладка линий производства на предприятии и было слишком много надсмотрщиков, что сводит к минимуму разного рода ляпы.... Но это мое, субъективное, мнение)))

Недостатки:

Дороговато в обслуживании.

Комментарий:

Такое впечатление что отзывы пишут только менеджеры по заданию продаванов.... Заднее стекло амбразура))) нечего в него пялиться есть боковые зеркала, они для этого и предназначены. Двигатель 1,2 со 105 лошадками маловат, учитесь пользовать этих лошадок, вполне достаточно, а для гонок покупайте 1,...

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