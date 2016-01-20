Преступление без наказания: «небожители» на дороге

Мы постоянно слышим о равных правах и неотвратимости наказания. Вот только в реальности все происходит несколько иначе. Люди состоятельные, влиятельные или со связями нарушать правила дорожного движения не боятся: с вероятностью, близкой к ста процентам, им удается откупиться.

Если случится авария, где виновник из числа «небожителей», то или его сделают невиновным, или наказание будет минимальным из всех возможных. Не верите? А давайте посмотрим, чем закончились разбирательства по авариям, где виновниками числились водители, принадлежащие к «высшему обществу».

ДТП Против мажоров, чиновников, «коллег» из разных силовых ведомств инспекторы ДПС ничего не могут противопоставить. «Ксивы» и деньги до сих пор многое решают на дороге.

Чиновничья крыша

В далеком 2009 году в Иркутске Анна Шавенкова, дочь председателя Избирательной комиссии Иркутской области Людмилы Шавенковой, сбила на тротуаре двух женщин, одна из которых скончалась, а другая осталась инвалидом на всю жизнь. Сразу после наезда на пешеходов молодая Шавенкова осматривала свою машину, к пострадавшим даже не подошла.

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Аварию стали обсуждать во всех соцсетях, так как видео наезда попало в интернет. Только благодаря огласке дело дошло до приговора . Правда, приговор назвать суровым нельзя. Шавенковой дали 2,5 года колонии-поселения — с отсрочкой приговора на 14 лет (!). Причина отсрочки — наличие у виновницы смертельного ДТП малолетнего ребенка. Материальная компенсация для пострадавших — полмиллиона рублей.

Март 2014 года. Рамиль Минниханов, сын главы ГИБДД Татарстана и племянник главы Татарстана, попадает в аварию. На своем внедорожнике Range Rover сбивает 16-летнего подростка. Авария происходит на остановке общественного транспорта.

Но полиция установила, что в аварии Минниханов не виноват. Дескать, сначала Рамиль вылетел на встречную полосу, а затем уже на остановку. И действовал водитель внедорожника в условиях крайней необходимости. Все маневры были вызваны тем, что на дороге внезапно оказался другой пешеход. Свидетель аварии уверял, что никого на дороге не было. Но ему почему-то не поверили. Как вы понимаете, с такими высокопоставленными родственниками по-другому и быть не может. В общем, дело закрыли.

Мажоры под прикрытием

Летом 2013 года в хроники дорожных происшествий попал еще один любитель дорогих автомобилей. Ларион Вуокила, 23-летний сын миллиардера и вице-президента сети супермаркетов электроники «М-Видео» Александра Зайонца, на своей Ferrari сбивает насмерть пешехода.

ДТП с участием золотой молодежи Золотая молодежь отдает предпочтение дорогим машинам. То, что машину можно разбить, их не волнует. Папа с мамой купят новую.

Погибшим оказался Нариман Гайнулов, 72-летний прихожанин мечети на Минской улице. Вина молодого гонщика был очевидна, и того отправили в СИЗО. Но затем меру пресечения изменили на домашний арест. После того как папа виновника заплатил семье погибшего «небольшую» сумму отступных, дело прекратили за примирением сторон.

Ларион Вуокила Ларион Вуокила, обвиняемый в совершении смертельного наезда на пешехода, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Никулинском суде.

В мае прошлого года группа молодых людей на Mercedes-Benz Gelandewagen несколько часов носились по столице и игнорировали требования инспекторов ДПС об остановке. За рулем находился Абдувахоб Маджидов, друг Руслана Шамсуарова, сына замглавы «Лукойла». Сначала всю компанию, находившуюся в машине, привлекли в административной ответственности за неподчинение сотрудникам полиции: Маджидов, Шамсуаров и Усков получили по 15 суток ареста. Мара Багдасарян — 10 суток.

Помимо этого были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям (хулиганство, оскорбление представителя власти и угроза применения насилия в отношении представителя власти). В результате Шамсуаров и Усков получили по 300 часов обязательных работ. Обвинения в угрозе применения насилия в отношении представителей власти были сняты. Маджидов, водитель Гелендвагена, был оправдан и не понес никакого наказания по уголовным статьям.

Абдувахоб Маджидов Абдувахоб Маджидов, обвиняемый по уголовному делу в отношении участников гонки на Гелендвагене, перед началом рассмотрения дела в Гагаринском суде.

С одной стороны, может показаться, что участников этой гонки серьезно наказали. Но я с этим не согласен. Вообще, дело дошло до суда только благодаря огласке. Молодые люди вели прямую трансляцию погони в Periscope, что и стало отправной точкой для показательной «порки». Если бы «развлечение» этих мажоров не попало в Сеть, дело бы замяли в самом начале. И никаких бы процессов не было вовсе.

Наоборот, если бы на месте этих «хозяев жизни» оказались простые смертные, приговор, скорее всего, был бы жестким. К слову, даже после окончания этой истории на дорогах отморозков стало только больше. Видимо, любители быстрой езды поняли, что никакого серьезного наказания за дорожный беспредел не светит. А раз так, можно и дальше плевать на закон.

ДТП Для мажоров законы не писаны. Им наплевать на безопасность. Они понимают, что инспектор ДПС им ничего не сделает. И цена такой «свободы» — человеческие жизни.

Другой случай. Два года назад случилась страшная авария на Кутузовском проспекте. BMW Х5 вылетел на встречку, столкнулся с Range Rover Sport и Porsche Cayenne. В BMW, к слову, находились та самая Мара Багдасарян и 18-летний уличный гонщик Марк Гальперин. В результате аварии три человека погибли. Изначально всю вину повесили на погибшего Гальперина. Однако потом следствие установило, что в момент аварии за рулем находился Анзор Мержоев. В результате Мержоева признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Казалось бы, справедливое решение. Вот только то, что за рулем находился Мержоев, было установлено исключительно благодаря помощи самих стритрейсеров. Мержоева попросту сдали. В противном же случае следствию вряд ли удалось бы выявить реального виновника. И дело бы закрыли в связи со смертью виновного лица.

Еще один показательный пример. В подмосковном Подольске Антон Иванюженков, сын бывшего министра спорта, на BMW X6 выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda. После чего вылетел на автобусную остановку и сбил двух человек. Один пострадал серьезно, его доставили в реанимацию. Иванюженков сразу после аварии, вместо того чтобы оказать какую-то помощь пострадавшим, снял с машины номера. По его версии, во время движения лопнуло одно колесо, что и стало причиной встречного столкновения. Уголовное дело в дальнейшем было прекращено в связи с примирением сторон. Всем пострадавшим дали денег, чтобы не лишать Иванюженкова свободы.

Вспомним и ДТП, которое произошло на Крымском мосту. Дорогой автомобиль (Ferrari), за рулем находился 18-летний Томас Левиев. Опять встречное столкновение. Пострадали два человека, Ferrari сгорел. Водительского удостоверения у Левиева отродясь не было. Молодого гонщика оштрафовали на 15 тысяч за езду без прав (это максимум по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Нарушитель уехал в Израиль, а дело было закрыто. Полагаю, всем пострадавшим дали хорошую компенсацию.

Деньги решают

Это лишь несколько примеров, когда деньги и связи могут решить любую проблему. Если не получается откупиться от следствия, можно заплатить пострадавшим и дело закрыть «за примирением сторон». Возможно, именно поэтому так называемая золотая молодежь и чувствует себя на дорогах хозяевами жизни. И самое страшное то, что правоохранительные органы, по сути, ничего не могут с ними сделать.

Представьте себе рядового инспектора ДПС, которому противостоит мальчик на тачке за 5 миллионов. А у мальчика еще есть папа, который по телефонному звонку «кому надо» может решить любой вопрос. Мне почему-то вспомнились слова нашего президента. В одном из своих посланий Владимир Путин сказал следующее: «Только в свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты. ‹…› При этом любой преступивший закон должен знать, что наказание неотвратимо».

Правда, сказано это было в далеком 2005 году. И, боюсь, шансов на излечение у нашего общества попросту нет.