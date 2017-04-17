Большой тест радар-детекторов: сигнатурные против обычных

В компанию, собравшуюся для очередного большого теста, затесались две инновационные модели — сигнатурные радар-детекторы. Оправданны ли раздаваемые им щедрые авансы?

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Радар-детекторы с не меняющимся годами дизайном выглядят обманчиво просто. А ведь их внутренности разработчики перетряхивают с завидной регулярностью. Так что наши тесты, которые мы устраиваем каждый год, почти всегда открывают что-то новенькое. Напомню основные значимые изменения за последнее время. В 2012 году приборы научились распознавать хитрую Стрелку, еще год спустя в обиход стали стремительно входить модели с GPS-базой стационарных полицейских камер, а в прошлогоднем тесте мы отметили увеличение разнообразия настроек.

Распишитесь

Летом 2016 года обозначился новый тренд. Под марками Playme и Supra на рынок вышли сигнатурные радар-детекторы. За этим мудреным определением скрывается то, что уже поспешили окрестить революцией. Ведь до сих пор использовать радар-детекторы в городе можно было только в режиме GPS-информатора, предупреждающего о стационарных камерах, а включать оповещения о пойманном излучении было делом бесполезным: автоматические двери, автомобильные системы безопасности и прочие источники фонят в К‑диапазоне непрерывно.

Детектирование Стрелок по уровню сигнала тоже не очень помогало. К примеру, на одном из отрезков нашего тестового маршрута протяженностью 800 метров установлены три радара в одну сторону и еще один — на встречном направлении. Какой из них уже пройден, а какой не опасен вовсе? «Счетчик Гейгера» на дисплее детектора подсказать не в силах.

Сделать радарную часть полезной в городе и свести на нет ложные срабатывания призвана сигнатурная технология. Из фильмов о Второй мировой войне мы знаем: у каждого радиста свой почерк работы на ключе, по которому его может опознать сторона, принима­ющая позывные. То же самое и с полицейскими радарами. Львиная их доля в России излучает сигналы в К‑диапазоне, но характер импульсов (длина, количество, паузы) у каждого свой. Вот производители и решили заложить в память приборов сигнатуры (англ. signature — подпись) всех встречающихся на наших дорогах комплексов. Радар-детектор ловит сигнал и сравнивает с известными ему «почерками». Есть совпадение? На дисплее высветится не только индикатор силы излучения, но и название нацеленной на машину камеры. Типичные сигнатуры помех тоже закладываются в память гаджета — и на них он не реагирует.

Правда жизни

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Есть несколько нюансов, заставляющих усомниться в полезности новшества. Полицейские радары даже одной модели могут работать по-разному . Расхождение вполне естественно, оно возникает, к примеру, с возрастом прибора. Стоит излучению выйти за границы шаблона, и детектор с чистой совестью промолчит о приближении к радару, а вы полýчите штраф.

Моделей используемых комплексов сравнительно немного (меньше двух десятков), но их характеристики изменяются часто. Значит, производители радар-детекторов должны оперативно отслеживать все нововведения. Это видится более сложной задачей, нежели, к примеру, обновление базы стационарных камер.

Наконец, существуют проблемы по части железа и программного обеспечения. Сейчас производители строят сигнатурные радар-детекторы на базе существующих, заменяя микросхему полностью или внедряя дополнительную. Процессор остается прежний, и работает он фактически на пределе, ведь объем обрабатываемых данных увеличивается: нужно сличать пойманные сигнатуры с заложенными в память. Как результат — определенные компромиссы, не позволяющие использовать технологию в полную силу.

Судя по скрещенным флагам, создатели Intego брали за ориентир SilverStone F1, у которого похожий логотип. Неплохой пример для подражания, но до соперничества на равных еще далеко.

Конечно, можно довести сигнатурный радар-детектор практически до идеала (читай: до отсутствия ложных срабатываний), но для этого потребуются колоссальные усилия программистов и процессора, обрабатывающего сигналы. Он должен быть настолько мощным, что ему потребуется полноценная система охлаждения, как у компьютера. Понятно, что в привычные габариты радар-детектора такую начинку уже не упакуешь. Один из разработчиков назвал примерную розничную цену подобного устройства — 1000–1500 долларов. Вы готовы столько заплатить?

Недолгая история

Впрочем, сигнатурные радар-детекторы нам уже отлично знакомы. Именно по «почерку» они распознают Стрелку с 2012 года. Работает Стрелка в обычном К‑диапазоне, но все ­гаджеты выдают отдельное оповещение о ней. Некоторые модели умеют таким же способом распознавать лазерную Амату. Просто теперь разработчики вышли на следующий уровень и распространили технологию на измерители скорости остальных типов.

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Летом 2016 года сигнатурные приборы выпустили компании Supra и Playme. Первая уже успела разочароваться в таком подходе: модели DRS-SG177V в конце минувшей зимы в продаже не было. Сигнатурные гаджеты анонсировали бренды Sho-Me и Inspector, но «доточить» их не успели. Зато нам удалось раздобыть сигнатурную версию радар-детектора SilverStone F1 Monaco, который стал победителем прошлогоднего теста. Конкуренцию ему составил Playme Silent — флагман модельной линейки бренда.

Сигнатурный Monaco от своего обычного собрата внешне не отличается. И цену с внедрением новой технологии производитель обещал не поднимать. На момент подготовки этого материала SilverStone F1 Monaco продавали в интернет-магазинах по 4500 рублей, а его продвинутая модификация должна поступить в продажу в апреле.

К богатому экрану детектора Playme Silent после однострочных монохромных дисплеев конкурентов придется привыкать. Но времени на это вы потратите немного.

Playme Silent выглядит оригинально благодаря цветному трехстрочному дисплею, тогда как в подавляющем большинстве радар-детекторов использован монохромный однострочный. Информативно, спору нет, но цена кусается. Обычная модель Playme Twice в таком же корпусе стоит 7690 рублей, а сигнатура поднимает цену до 9990 рублей.

Проверка на дорогах

Сводить соперников в очном поединке было интересно: неужели, если судить по цене, Playme работает вдвое лучше Сильверстоуна? (У Playme есть еще одна сигнатурная модель — Soft, но и она дороже Monaco более чем на 80%.)

SilverStone F1 сохранил все привычные блоки настроек — «город», «трасса» и «смарт». В каждом из них сигнатура работает по умолчанию. А Playme заменил привычный «город» новым режимом, позволяющим минимизировать число ложных срабатываний в населенных пунктах. Однако это не мешает ездить с такими настройками и по шоссе: в режимах «трасса» и «смарт» сигнатура тоже работает.

Сначала мы проверяли парочку «самых умных» в идеальных условиях — на пустой дороге, при заведомом отсутствии помех. Наши «экзаменаторы» всё те же: радары Искра Люкс, Визир, Бинар и лидар Амата. Машина с тестовыми гаджетами начинает двигаться с расстояния 1100 м, а в зоне прямой видимости «инспектора» появляется на расстоянии 700 м.

Сигнатурные модели Silverstone F1 Monaco и Playme Silent различаются по цене более чем вдвое, а работают практически одинаково.

SilverStone F1 Monaco не распознал сигнатуру старенькой Искры, а Playme Silent — Визира. Разработчики первого аппарата не стали слишком доверять новомодной технологии и оставили активной индикацию сигналов, пойманных в К‑диапазоне. В результате SilverStone не узнал Искру «в лицо», но исправно выдал сигнал тревоги. Playme в сигнатурном режиме извещает водителя лишь о тех радарах, которые узнаёт наверняка. И о работающем Визире прибор с чистой совестью промолчал: здравствуй, штраф! Победа за Monaco, тем более что и по дальности срабатывания он впереди.

Тест на дорогах общего пользования тоже выявил некоторые любопытные факты. С распознаванием Стрелок и Крисов оба гаджета справились, что было ожидаемо. Никаких ложных срабатываний в К‑диапазоне на десятках километров по городу и трассе. Но приборы стали жертвами собственного интеллекта. SilverStone прокололся разок, «увидев» несуществующий радар Кречет. А вот к Playme претензий больше: ложное предупреждение на шоссе о Стрелке, неоднократные сигналы о Кордоне и Кречете на столичном Третьем транспортном кольце, где их сроду не было. Объяснение простое: сигнатуры совпали с какими-то сторонними излучениями и сбили с толку детекторы.

Понять и простить

У сигнатурных радар-детекторов есть еще один недостаток. На сопоставление принятых сигналов с зашитыми в память сигнатурами аппаратам требуется больше времени — на 10–20%. В итоге водитель получит предупреждение чуть позже, чем в случае с обычным детектором, и, следовательно, у него останется меньше времени на снижение скорости. А плюс в том, что водитель узнает название стоящего впереди радара. Что перевешивает? Ответ очевиден. Впрочем, оба производителя работают над тем, чтобы уменьшить время анализа данных процессором. Причем у Monaco и в нынешнем варианте дальность оповещения очень неплоха.

Наш вердикт относительно сигнатурной технологии таков. Это, безусловно, еще один шаг в развитии радар-детекторов. Как и любая новинка, она пока работает неидеально. Доводка до совершенства — дорогое удовольствие, и производители обходятся тем, что есть, дабы не задирать цены.

Из двух испытанных сигнатурных устройств однозначный лидер — SilverStone F1 Monaco. Он раньше поднимает тревогу, меньше ошибается и не отсекает сигналы в К‑диапазоне, которые не в силах соотнести с заложенными в память образцами. Сигнатурный режим его функционалу не повредил, а стал новой «фишкой». Многим пользователям это понравится. А еще он дешевле.