INSPECTOR CAYMAN S — первое комбо-устройство с плоским рупором и с сигнатурной технологией детектирования радаров на базе процессора Ambarella A12A!

Слово «сигнатура» всё чаще фигурирует в материалах, касающихся автомобильной электроники, в частности в сегменте радар-детекторов. Так давайте разберемся, что это.

Что же такое «сигнатура»? Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длина и количество импульсов, а также величина паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала — в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных моделей.

Чего следует ожидать от сигнатурных моделей?

В первую очередь, кардинального снижения числа ложных срабатываний в диапазоне К. Именно в этом диапазоне работает подавляющее большинство излучателей автоматических дверей, датчиков мертвых зон, круиз-контроля и т.п. Это позволит с ощутимо большим комфортом передвигаться с включенным радар-детектором по крупным городам-мегаполисам, где ранее использование радар-детектора было практически бесполезным ввиду огромного количества помех. Для опытных и продвинутых пользователей радар-детекторов появится возможность идентификации модели измерителя скорости и выбора предпринимаемых в связи с этим действий. К примеру, широко известный радар «Стрелка» начинает «вести» автомобиль примерно за 250–300 метров, а тот же КРИС-П ведет фиксацию скорости на расстоянии всего в 50 — 100 метров и чаще всего направлен в спину.

Чего не следует ожидать от сигнатурных моделей?

К сожалению, даже использование сигнатурной технологии не сможет гарантировать 100%-ную защиту от ложных срабатываний, также как и 100%-ную гарантию заблаговременного (необходимого для принятия существенных действий) оповещения обо всех известных и применяющихся устройствах контроля скорости. Причиной этому могут быть, как наличие радиотехнически неотличимых ложных сигналов оповещения, т.е. совпадающим по ключевым параметрам (частотность, длина, количество импульсов и т.д.), так и постоянная модификация сигналов излучения измерителей скорости. Возможность обновления и дополнения базы данных сигнатур будет являться существенным преимуществом обладающих такой функцией радар-детекторов.

INSPECTOR CAYMAN S — компактная версия флагманской модели INSPECTOR SCAT и эволюция модели INSPECTOR CAYMAN — оснащена новейшим процессором Ambarella A12А, который предназначен для достижения наилучших результатов видеосъемки в формате Full HD. Отличное качество съемки в условиях недостаточной освещенности, улучшенная функция HDR, более высокая тактовая частота, но в то же время пониженное энергопотребление — вот ключевые достоинства процессоров Ambarella серии А12А. — компактная версия флагманской моделии эволюция моделиоснащена новейшим процессором Ambarella A12А, который предназначен для достижения наилучших результатов видеосъемки в формате Full HD. Отличное качество съемки в условиях недостаточной освещенности, улучшенная функция HDR, более высокая тактовая частота, но в то же время пониженное энергопотребление — вот ключевые достоинства процессоров Ambarella серии А12А.

Матрица OmniVision OV4689 (1/3″) — одна из самых современных матриц на рынке видеорегистраторов, прекрасно сочетающаяся с процессорами Ambarella и позволяющая достигать наилучших результатов съемки видео в разных условиях и режимах работы.



Удобный и информативный дисплей с диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей во время работы устройства отображает все необходимые параметры: уровень пойманного сигнала с полицейских радаров и их диапазонов (К, Х, L, Ст), названия радарных комплексов при условии их распознавания по сигнатуре сигнала, ограничение скорости на участке дороги, текущую скорость движения, название стационарных камер и объектов их контроля, расстояние до камер и радаров, среднюю скорость при движении между камер «Автодории», дату и время, которые устанавливаются автоматически при помощи модуля GPS.

Наличие в комбо-устройстве G-сенсора — датчика удара, в случае необходимости позволит моментально зафиксировать любой толчок, удар, резкое торможение или ускорение и защитить видеозапись от перезаписи для последующего разбора ДТП.

Для удобства использования функции радар-детектора в различных городских условиях и при движении по автотрассе в устройстве имеются соответствующие режимы работы Город/Трасса. Всего насчитывается семь режимов, включая два сигнатурных. Такое разнообразие позволит владельцу подобрать максимально устраивающий его вариант.

По своим размерам INSPECTOR CAYMAN S мало чем отличается от обыкновенного автомобильного видеорегистратора прямоугольной формы. Блок объектива у него немного выступает над поверхностью корпуса, внешняя линза при этом защищена от появления царапин. Лаконичный дизайн вкупе с материалом исполнения (матовый черный пластик) позволяют устройству не привлекать лишнего внимания.

Особый акцент сделан на сборке изделия: отсутствие зазоров и люфтов, несомненно, делает прибор удобным и приятным в эксплуатации. Надежная фиксация устройства с держателем позволит получать стабильное, качественное изображение без тряски и дрожания. Съем и установка на держатель происходит без затруднений: прибор просто сдвигается в сторону. Поддерживаются изменение угла наклона и поворот вокруг оси.

Модель комплектуется встроенным аккумулятором на 370 мАч, который поможет корректно завершить работу прибора, а также, при необходимости, заснять важные моменты автономно.

Устройство поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 128 Гб класса записи 10 и выше. Увеличенный объем позволяет, во-первых, сохранять на карте записи за более продолжительный период, во-вторых, сократить количество циклов перезаписи, что положительно влияет на увеличение срока службы карты памяти.

В комплектацию входят: комбо-устройство INSPECTOR CAYMAN S, держатель для лобового стекла, кабель питания от прикуривателя, картридер для карт памяти MicroSD, гарантийный талон, позволяющий, в случае необходимости, бесплатно обслуживаться в сервисном центре в течение 12 месяцев с момента покупки устройства, и инструкция по эксплуатации.

Обновления базы данных координат стационарных радаров и камер России и стран СНГ, включающей в себя 6 разных типов объектов (радар, камера, муляж и др.) и 5 типов объектов их контроля (контроль выделенной полосы, обочины, перекрестка и др.) выходят регулярно и публикуются на официальном сайте производителя. Также предусмотрена возможность дополнения базы данных координат собственными точками интереса (POI), например, дополнительными камерами, радарами и другими объектами.