Путешествуем ночью: несколько простых советов

Близится лето, а с ним — сезон отпусков и дальних поездок. Не будет лишним напомнить основные правила ночного вождения. Для тех, кто собирается в «дальнобой» впервые, советы обязательны к прочтению.

Мистер Бин Если сонливость настигла вас в пути, лучше остановиться и вздремнуть. Других эффективных способов прогнать опасное состояние нет.

Материалы по теме Пользуемся световыми приборами: по ПДД и по жизни

Путешествовать на машине в светлое время суток безопаснее, чем в темноте. Несмотря на более загруженные дороги, большинство потенциальных опасностей видно издалека. Но и у ночи есть свои преимущества: львиная доля медленных фур отправляется на ночлег, снижается количество обгонов, можно сэкономить день в дороге. Совокупность этих факторов так и подбивает ехать быстрее, и вот тут таится главная ошибка. В темноте зона видимости меньше, чем требуется на реакцию и торможение. Значит, любая помеха или нештатная ситуация, безопасная днем, в темноте чревата аварией. Помнят об этом, наверное, все, принимают к сведению — единицы.

Техническая сторона

Проверить состояние машины нелишне перед любой дальней поездкой. Ночью стоит уделить внимание элементам, обеспечивающим хорошую обзорность. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Ненастроенные будут плохо освещать дорогу и очень хорошо — глаза встречных водителей. Не обижайтесь, если в качестве урока получите от коллеги вспышку дальним светом. И хорошо, если это окажется обычная легковушка, а не увешанная прожекторами фура.

Фара Лады Весты Хорошие лампы и оптика вносят серьезный вклад в безопасность на ночной неосвещенной дороге.

Материалы по теме Как правильно пользоваться световыми приборами автомобиля

Не скупитесь на запасные лампы, как минимум — для головного света. Если галогенку с цоколем Н4 вы без проблем найдете на любой заправке и в первом же магазине запчастей, то лампу иной конструкции — вряд ли. Придется мириться со «слепотой», а в некоторых случаях все равно лезть под капот: ПДД требуют, чтобы левая, ближняя к встречной полосе фара всегда была исправна. Поэтому при ее отказе придется переставлять лампу с правой стороны. Проверьте перед поездкой задние габаритные огни. На пожилых машинах накопившаяся за годы жизни грязь в фонарях изрядно снижает яркость свечения. Помыть их — не бесполезное занятие, а вклад в безопасность.

Щетки стеклоочистителя не настолько дорогая вещь, чтобы откладывать их замену. Раздражение от изношенных резинок в дождь днем и ночью — две огромные разницы. Потенциальная опасность от такой экономии колоссальна. В темноте даже при максимально возможном обзоре вовремя заметить можно далеко не все препятствия. Ветровое стекло тоже вносит свой вклад: трещины, затертости и следы пескоструя прозрачности ему не добавляют. Но тут уж вряд ли кто будет исправлять этот недостаток в авральном порядке: замена обойдется в несколько тысяч (а то и десятков тысяч) рублей.

Омыватели фар С омывателем фар на грязных российских дорогах, конечно, лучше, чем без него, но абсолютную чистоту он не обеспечит. Особенно на галогеновой оптике: из-за высокой температуры грязь на ней моментально засыхает и до конца не смывается даже струей под давлением. При холодном ксеноне «брызгалки» помогают лучше, но пользоваться ими для достижения эффекта нужно часто.

Царство Морфея

Облегчить ночную поездку можно уже на стадии подготовки. Первый и самый очевидный пункт — как следует выспаться. У каждого человека свои биологические часы, так что при планировании времени недурно будет свериться и с ними. Равно как и в целом оценить, способны ли вы бодрствовать всю ночь напролет, не утрачивая необходимого внимания.

Заснул за рулем Лучшая подготовка к дальней ночной дороге — несколько часов в удобной постели. Если вы этого себе позволить не можете, то увеличиваете шансы утратить бдительность в дороге.

Если отправляетесь в путь с пассажирами, то это не всегда во благо. На иного человека вид «сонного царства» вокруг действует посильнее снотворного. Лучше, если попутчик способен развлечь разговором: и вам бодрее, и ему уверенность в том, что рулевой не клюет носом. Совсем отличный вариант — надежный второй водитель, которому можно доверить руль и со спокойной душой отправиться в гости к Морфею.

К слову, спящие пассажиры накладывают на человека за рулем дополнительную ответственность. Они не увидят опасность заранее и, следовательно, не смогут приготовиться к возможной аварии. Их позы не совпадают с теми, которые закладывали разработчики систем безопасности. Это означает, что при столкновении ремень и надувные подушки не смогут их защитить или же вовсе окажутся опасными.

Как бороться со сном?

Сон — главный враг водителя на ночной дороге. Для борьбы с ним есть немало рецептов. Не стоит набивать желудок непосредственно перед поездкой. После сытной трапезы организм естественным образом хочет отдохнуть. При проявлении первых признаков сонливости самым разумным будет сразу же остановиться и вздремнуть. Для восстановления сил на несколько часов хватит 20–30 минут. Стоят ли такие потери времени потенциальных неприятностей? И, кстати, засыпание за рулем опасно тем, что зачастую происходит абсолютно незаметно для водителя. Перед его глазами все та же дорога, только уже не реальная, а снящаяся.

гаджет для водителя антисон Контролировать состояние водителя помогают различные гаджеты. Примитивный «антисон» крепится на ухо, реагирует на наклон головы вперед, типичный признак засыпания, и будит звуковым сигналом. Купить его можно всего за 300–400 рублей. Более продвинутое устройство (на фото) сделано в виде перстня и надевается на палец. Оно контролирует состояние человека по изменению проводимости кожи, а об опасности сигнализирует звуком и вибрацией. Технология продвинутая, отсюда и цена — под 10 000 рублей!

Материалы по теме Десять сумасшедших экспедиций на наших машинах

Если вариант с остановкой вам по каким-то причинам не подходит, выбирайте один из следующих. Только помните, что все это полумеры с достаточно слабым эффектом, а управление машиной в сонном состоянии подвергает опасности вас и окружающих.

Периодически приоткрывайте окно, запуская в салон свежий воздух. Метод особенно действенен зимой, но и летом дополнительный шум поможет взбодриться. Правда, во втором случае есть риск, что зной перебьет свежесть от кондиционера, и тогда эффект окажется прямо противоположным.

Метод особенно действенен зимой, но и летом дополнительный шум поможет взбодриться. Правда, во втором случае есть риск, что зной перебьет свежесть от кондиционера, и тогда эффект окажется прямо противоположным. Засыпающего водителя на время спасет работа челюстями : грызите шоколад, орешки, чипсы, выпейте прохладной воды.

: грызите шоколад, орешки, чипсы, выпейте прохладной воды. Классические способы борьбы со сном — кофе и энергетики . На большинство людей они оказывают то влияние, какое и должны, однако некоторым не помогают или даже ухудшают самочувствие. К примеру, если к сонливости добавится еще и головная боль, то безопасность это явно не повысит.

. На большинство людей они оказывают то влияние, какое и должны, однако некоторым не помогают или даже ухудшают самочувствие. К примеру, если к сонливости добавится еще и головная боль, то безопасность это явно не повысит. Наконец, не забывайте о самых простых «раздражителях» — энергичной музыке, разговоре с пассажиром, легкой зарядке на обочине, умывании .

. Еще один, дедовский способ, предлагает положить под язык дольку лимона.

На ночной трассе оптимальным выходом может показаться «езда за лидером» — машиной, едущей в одном темпе с вами. Действительно, можно абстрагироваться от всех забот и на автомате повторять движения габаритных огней впередиидущей машины. Однако есть две опасности. Если первый водитель ошибется, то в аварию, скорее всего, вы угодите вдвоем. Расслабленность не позволит быстро среагировать на изменение ситуации. Вдобавок монотонность быстро введет вас в сонное состояние, и бдительность уменьшится еще сильнее. Это не значит, что подобным методом нужно пренебрегать, но и злоупотреблять не стоит.

Игра света

Большинство российских трасс представляют собой дороги с одной полосой движения в каждую сторону. Но сюрпризы случаются и при такой примитивной схеме. На перекрестках посередине может появляться полоса для поворота, а основной ряд уходить правее. Не среагируете на такое изменение конфигурации зимой — рискуете влететь на неочищенный участок и потерять управление.

В российских ПДД предусмотрена «замечательная» разметка 1.2.2, белая пунктирная линия, обозначающая край проезжей части. Ее штрихи отличаются от тех, что применяются при разделении полос, но распознать их на ходу — та еще задача. На незнакомой дороге можно вместо соседнего ряда оказаться в кювете. По счастью, дорожники наносят эту разметку крайне редко.

Не стоит расслабляться и на многополосных трассах. В России на них часто встречаются разворотные круги: ряды уходят вправо, а посередине возникает полноценное круговое движение для плавных разворотов. Тут уже есть все шансы не просто проехать по разметке, а качественно пропахать газон.

Кстати, в качестве помощника можно использовать навигатор. На его карте изгибы шоссе отражены достаточно точно, чтобы иметь представление о том, что ждет впереди. Главное, выбрать подходящий масштаб изображения.

Ночная дорога Если человек или объект на ночной дороге не имеет светоотражателей, да еще и темного цвета, то даже в при самых продвинутых фарах вы увидите его за 100–120 метров. Плюс время на распознавание и перенос ноги на педаль тормоза, — и на остановку остается совсем немного метров.

Самый тонкий момент езды по ночной трассе — пользование дальним светом фар. Психологически всем хочется видеть больше, но держать полную иллюминацию постоянно включенной нельзя. Приглушить освещение нужно не только при встречном разъезде, но и догоняя попутный автомобиль. Ослепить через зеркала можно не хуже, чем «в лоб». А выйдя на обгон, вы скорее всего увидите, как попутчик выключит свой дальний свет, обеспечивая комфорт уже вам. На зимней, покрытой снегом трассе существует еще одна опасность. Тепла от ламп накаливания хватает, чтобы растопить осевший на задних фонарях снег и лед. Современные светодиоды этого полезного качества лишены. В результате можно «причалить» в абсолютно слепой сзади автомобиль. Особенно опасны фуры: на их корме снег скапливается охотнее и в больших количествах, чем на легковушках.

Правила дорожного движения требуют, чтобы при встречном разъезде дальний свет был выключен не менее чем за 150 м до машины или на большем расстоянии, «если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого». И как правило, необходимость в этом действительно есть. Виной тому убогая разметка и инфраструктура российских дорог. Автомобиль может быть еще за 300–500 м, а от его засветки уже не видно край дороги. В данном случае необходимо проявлять вежливость. Особенности рельефа могут вносить коррективы в пользование дальним светом. На подъемах, спусках и поворотах в зависимости от взаимного расположения машин может слепить даже ближний свет или, напротив, абсолютно не мешать дальний. Увидев за изломом дороги засветку от встречных фар, не ждите, когда они появятся целиком, приглушите свет заранее.

Ночная дорога Продвинутый матричный свет позволяет практически забыть о работе левым подрулевым рычажком. Он сам подстроится под текущую ситуацию и постарается никого не ослепить. Однако система небезупречна. Как и в случае с нынешними комплексами автономного управления: это не полностью самостоятельная система, а всего лишь очень умелый помощник. Оставлять его совсем без присмотра нельзя.

Материалы по теме 10 правил, как вести себя за рулем в туннеле

Сейчас все чаще можно встретить в списке опций систему автоматического управления дальним светом. Камера на ветровом стекле оценивает ситуацию на дороге и отдает команды электронике на смену режима в зависимости от наличия источников света впереди. В нашем прошлогоднем тесте светодиодных фар мы оценивали эту функцию. Работает она неидеально. Претензия есть к программной части: не на всех моделях она быстро реагирует на появившиеся впереди фары, а красные габариты попутчиков иногда не видит даже в десяти метрах перед собой. Кроме того, есть ситуации, которые автоматика не в силах распознать корректно. Например, яркий одинокий фонарь на доме у дороги заставит машину выключить дальний свет, хотя сам водитель отлично понимает, что необходимости в этом нет. Напротив, полная иллюминация не выключится, пока камера не увидит источник света. Поэтому умный автомобиль слепит водителей фур: их рабочее место показывается из-за пригорка намного раньше, чем фары их грузовика. Так что если вам посчастливилось быть обладателем столь продвинутой техники, не спешите доверять ей целиком и полностью.

При встречном разъезде нужно помнить несколько нехитрых правил. Одна горящая фара не всегда означает мотоцикл. Возможно, это «одноглазая» машина. Тут стоит предусмотреть худший вариант: перегорела левая, ближняя к вам лампа, и весь корпус автомобиля находится правее источника света. В этом и любом другом случае будет нелишним снять ногу с педали газа, пока вы не видите ситуацию на собственной полосе.

Ночная дорога Система ночного видения на основе тепловизора отлично помогает видеть невидимое в темноте. Увы, это экзотика даже на премиальных моделях. Производители делают акцент на других ассистентах активной безопасности.

Смотрите не на фары приближающейся машины, а в сторону, лучше всего — на границу асфальта и правой обочины или разметку, дабы не потерять дорогу. Существует еще такая рекомендация: закрыть один глаз, смотря на дорогу вторым. Когда встречный автомобиль проедет, первый глаз будет видеть дорогу, как и раньше, а у второго будет время на восстановление. При ослеплении ПДД требуют включить аварийную сигнализацию и снижать скорость, не меняя полосу движения.

Если встречный силуэт напоминает грузовик, предусмотрите больший боковой интервал: прицеп или кузов могут выходить за габариты кабины. Наконец, при обгоне помните: в темноте представление о расстоянии искажено, и встречная машина может оказаться гораздо ближе, чем вам кажется. Кроме того, вы не видите рельеф дороги — низину, где может скрыться еще один автомобиль, крутой поворот, выезд со второстепенной дороги.

Напоследок главное правило ночной езды. Вы видите лишь несколько десятков метров, освещенных вашими фарами. За ними может твориться все что угодно, и нужно быть готовым к любой опасности.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители