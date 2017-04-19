Путевой лист как повод для «наезда»

Несмотря на отмену доверенностей осенью 2012 года, дорожные инспекторы до сих пор требуют их у владельцев легковушек. Договор аренды или путевой лист — хоть что-нибудь. Законно ли?

Материалы по теме Незаконный досмотр? Требуйте компенсации!

У меня был личный интерес разобраться в этом вопросе. Сотрудники ДПС Тверской области остановили моих друзей, ехавших на отдых на корпоративной машине. Сначала попросили показать доверенность. После напоминания, что это требование отменено больше четырех лет назад постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2012 года № 1156, велели предъявить путевой лист, или договор аренды, или хоть какую-нибудь бумагу, подтверждающую право водителя пользоваться этим автомобилем. «А вдруг вы его угнали?» Ну конечно, с двумя детьми, вписанными в паспорта.

Спор закончился оформлением постановления о правонарушении и протоколом со штрафом 500 рублей. Обжаловать несправедливое решение инспекторов друзья не стали — дело было в новогодние праздники, за десять дней не успевали. Покорно оплатили штраф с 50‑процентной скидкой за срочность и забыли.

Действительно, можно забыть, если бы этот случай был из ряда вон. Однако с точно такими же «наездами» гаишников часто сталкиваются и сотрудники редакции «За рулем», когда ездят на машинах, принадлежащих автомобильным компаниям и дилерам. При проверке мы, словно мантру, повторяем инспекторам пункт 2.1.1 ПДД: водитель обязан предъявлять сотрудникам полиции водительское удостоверение или временное разрешение, регистрационные документы на транспортное средство и полис ОСАГО. И всё! Ни доверенностей на право управления, ни талонов предупреждений к водительскому удостоверению, ни талонов техосмотра, ни наклеек ОСАГО — всё это в далеком прошлом. И абсолютно не важно, зарегистрирован автомобиль на частное лицо или на компанию.

Обычно после таких заявлений инспекторы просят путевой лист — раз мы сели за руль машины, принадлежащей юридическому лицу. Зачитываем другую мантру: путевой лист следует иметь только в случаях, когда оказывается услуга по коммерческой перевозке грузов или пассажиров, - это следует из приказа Минтранса от 18 сентября 2008 года № 152. И «безлимитный» полис ОСАГО, не ограничивающий число возможных пользователей машины, предусмотрен как раз для таких случаев, когда за руль может сесть любой водитель. Никакие иные документы не должны подтверждать юридическую силу полиса. Кроме того, у нас действует принцип презумпции невиновности: человека нельзя наказать, пока его вина не доказана. А зачислять добропорядочного водителя в угонщики только из-за отсутствия у него путевки — просто смешно.

Чаще всего эти аргументы убеждают инспекторов. Кстати, доверенность от организации, выдавшей автомобиль, обычно лежит в вещевом ящике — она необходима в тех ситуациях, когда требуется представлять интересы компании-собственника. Например, чтобы вызволить машину со штрафстоянки.

Всякий раз, когда сталкиваюсь с требованием инспектора предъявить доверенность на право управления автомобилем, у меня невольно возникает вопрос: люди, которые следят за соблюдением Закона, действительно не знают законов? Или это обычный «развод», то есть некоторые сотрудники правоохранительных органов с успехом пользуются юридической неграмотностью людей, чтобы стричь с них купоны?

Мы обратились за комментарием по вопросу правомерности действий инспекторов в управление ГИБДД. Случилось это сразу после новогодних праздников, но ответа пока нет. Ждем. В ответе хотелось бы увидеть фразу о том, что действия инспекторов, требующих доверенность, противозаконны, а путевой лист нужен, только если вы везете пассажиров или груз за деньги — иными словами, оказываете услуги по перевозке. А еще больше хочется, чтобы эту фразу заучил, как мантру, каждый инспектор.