Чем отчистить обивку салона? Экспертиза ЗР

С наступлением весны невольно пробуждается тяга к чему-то возвышенному, чистому… Например, хочется привести в порядок тканевую обивку салона. Как это сделать?

Перечень того, чем хомо сапиенс может измазюкать тканевую обивку салона автомобиля, безграничен. Особенно если этому существу паспорт пока что не положен. Шоколад, жвачка, чипсы, бургеры всех мастей… А если еще размазать это самое по поверхности, то просто смахнуть даже мокрой тряпкой уже не удастся. Тогда мы зовем на помощь спецсредства.

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Современные препараты должны очищать не только обивку сидений, но и ковровое покрытие пола, а также тканевые вставки в дверях. Некоторые удаляют еще и следы насекомых на кузове и стеклах и пятна от технических жидкостей. Безусловно, такое средство удобнее — не нужно хранить целый арсенал специальных веществ.

Для борьбы с загрязнениями мы привлекли 14 препаратов схожего назначения. Тканевую обивку старательно запачкали растертым в пыль и подогретым молочным шоколадом, затем протерли изнанкой банановой кожуры, окатили подсолнечным маслом, добавили баночку варенья и, конечно же, «удобрили» самым противным загрязнителем — жвачкой. Всему этому безобразию дали подсохнуть в течение суток, после чего условно разбили изуродованную поверхность на секторы по числу препаратов и стали священнодействовать.

Оценку каждому очистителю мы даем в нашей фотогалерее.

Все препараты расположены в алфавитном порядке. Больше других нам понравился Grass — настоящий профессиональный препарат, не знающий выражения «не могу», а также Astrohim, сочетающий отменные чистящие способности с низкой ценой.

НАШИ СОВЕТЫ У многих автомобилей обивку сидений делают легкосъемной: можно сдать в химчистку или отнести домой, а после применения пятновыводителя воспользоваться стиральной машиной.

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При включенном обогреве сидений грязь глубже въедается в материал. Поэтому при первой же оттепели займитесь уборкой, не оттягивая до весны, - иначе удалить пятна будет тяжелее.

У препаратов в аэрозольной упаковке более поверхностное действие, чем у жидких составов. Для быстрой очистки пена эффективнее.

При перевозке домашних любимцев однозначно следует использовать защитные подстилки на сиденья.

Astrohim, Россия. Очиститель пластика, винила и резины

Заявленный объем 250 мл Примерная цена 60 руб. Ограничений по температуре нет. Препарат обещает чистить как внутри, так и снаружи машины. В процессе проверки лихо удалил всю грязь, включая жвачку. С учетом низкой цены — отличный вариант. Autoprofi, Россия. Химчистка салона

Заявленный объем 650 мл Примерная цена 190 руб. Рекомендовано использовать при температуре выше +5 ºС. Средство дает мощную пену. С загрязнениями, в общем-то, справилось, хотя осталось некое ощущение липкости обработанной поверхности. Eltrans, Россия. Очиститель универсальный для салона и кузова

Заявленный объем 500 мл Примерная цена 110 руб. Ограничений по температуре нет. Препарат обещает чистить как внутри, так и снаружи машины. В процессе проверки лихо удалил всю грязь, включая жвачку. С учетом низкой цены — отличный вариант. Fill-inn Foam cleaner, Германия. Очиститель салона пенный

Заявленный объем 600 мл Примерная цена 175 руб. Указаний насчет температуры применения не нашли. Ароматический оттенок у пены приятный. Чистит неплохо, но жвачка «немцу» не поддалась.

Fenom, Россия. Сухая химчистка

Заявленная масса 200 г Примерная цена 175 руб. Указана температура применения — выше +15 ºС. Пенный состав честно старался, однако жвачку не одолел. Да и ощущение липкости обработанной поверхности не из приятных. Grass, Россия. Очиститель салона

Заявленный объем 1 л Примерная цена 175 руб. Температура применения не оговаривается. Выглядит несовременно: мы уже отвыкли наливать средство в крышечку. Однако испытания показали, что перед нами — настоящий профессионал. Моющий состав вспенивается и отлично справляется с задачей — удалил даже жвачку. И поверхность после обработки не липкая. Hi-Gear Pro Line, США. Очиститель-пятновыводитель

Заявленная масса 340 г Примерная цена 320 руб. Рекомендуется использовать при положительных температурах. Спрей выдал пену, которая сумела растворить прилипшую жвачку, однако окончательно удалить ее не смогла.

Kangaroo Profoam 3000, Корея. Очиститель интерьера

Заявленный объем 600 мл Примерная цена 295 руб. Температура применения не указана. У средства довольно сильный запах. Пены нет. Чистит хорошо — следы жвачки исчезли. Liqui Moly, Германия. Пена для очистки обивки

Заявленный объем 300 мл Примерная цена 360 руб. Температура применения пенного состава не указана. Но хуже другое: пена не одолела ни шоколад, ни жвачку. При том что это одно из самых дорогих средств. Nekker, Россия. Очиститель-кондиционер текстильной обивки салона

Заявленный объем 250 мл Примерная цена 140 руб. Температура не оговорена. Напустили пену, честно выдержали требуемые пять-семь минут. Шоколад средство побороло с большим трудом, да и жвачку окончательно не удалило. Pingo, Германия. Очиститель «Супер-пена»

Заявленный объем 500 мл Примерная цена 410 руб. Температура применения не указана. Универсальный состав дает пену, которая оседает почти мгновенно. Препарат неплохо чистит растаявший шоколад, но жвачку удалил не полностью.