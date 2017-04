Бытует легенда, а точнее шутка о том, что ГАЗ-66 сконструировала женщина. Основана она на многих спорных решениях, примененных в конструкции «шишиги» — мужчина, мол, просто не смог бы создать ничего подобного. Увы, смог. Доподлинно известно, что ГАЗ-66 разработала группа мужчин под общим руководством А.Д. Просвирнина.

Тысячи и миллионы женщин, так или иначе, работали и работают в сфере автопрома, в том числе в конструкторских отделах на невысоких должностях. Но обычно освещение темы «женщин в автомобилестроении» начинают с упоминания Цецилии-Берты Бенц и Адрианы Мануэлы Рамоны Еллинек по прозвищу Мерседес. Типичный заголовок такого материала: «10 женщин, изменивших автомобильный мир» или что-то наподобие этого. Дескать, без них автомобиля вообще могло бы не быть!

Ерунда. Фрау Цецилия-Берта, с позволения сказать, просто инвестор, а пика известности достигла, когда вдруг поехала с детьми на уже построенном автомобиле навестить бабушку, останавливаясь около аптек, чтобы купить лигроин. Несомненно, задолго до того она вложила свой капитал в предприятие будущего мужа. Но что для нее было важнее: постройка самобеглых тележек или обеспеченная жизнь — большой вопрос. А дочь совладельца заводов «Даймлера» Эмиля Еллинека увлекалась в основном музыкой и обустройством личной жизни. Сдается, этого недостаточно, чтобы констатировать заметный вклад в развитие автомобилестроения.

Мэри Барра

Мэри Барра в самом начале карьеры в GM написала книгу «Men and Women of the Corporation», где отмечала, что руководство почти всех компаний продвигает по карьерной лестнице мужчин и при этом игнорирует талантливых женщин.