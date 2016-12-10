Новый Land Rover Discovery: первый тест

Очаровываемся новым характером Discovery.

Такие дороги «диско» щелкает как семечки.

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Для англичан Discovery — знаковая машина. Тотем. Символ. Душа компании. Он долгое время оставался единственным собратом Дефендера и выгодно отличался продвинутой конструкцией и высоким комфортом. Но если досточтимый Defender протянул до пенсии практически без изменений, то Discovery за свою более короткую конвейерную жизнь сменил четыре поколения. А теперь на боевое дежурство заступает пятое.

О первых ездовых впечатлениях мы уже рассказывали (ЗР, 2017, № 2), но тогда речь шла о предсерийных Discovery в камуфляже и с правым рулем — дело было в Шотландии. Теперь же я прилетел в американский штат Юта, где мне предстоит отмахать шестьсот верст и сделать выводы без всяких скидок на предсерийность.

Сплошная арифметика

Перед приземлением пилот объявил, что температура в аэропорту прилета сорок градусов. А на дворе конец февраля… Сваримся вкрутую! Но нет, остались живы-здоровы, речь-то о градусах по Фаренгейту. По Цельсию это +4,5.

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Здравствуй, Америка, страна непривычных для европейца единиц измерения, заставляющая включать в голове калькулятор. Помимо постоянной конвертации пришлось перелопачивать уйму чисел, которыми завалили англичане. Новый «диско» стал на 20% легче предшественника — в некоторых комплектациях разница доходит до полутонны! Кузов теперь выполнен большей частью из крылатого металла — за ориентир взят флагманский Range Rover . Из стали сделаны только подрамники подвески и боковые двери. Багажная дверь — из композитных материалов, а рамка радиатора — из магния. Причем в производстве используют переработанный алюминий собственного сорта — из него изготавливают половину листового материала для кузова. В этом прямой экономический интерес, поскольку переработка требует на 95% меньше энергии, чем выпуск первичного алюминия.

Снаружи новый Discovery не мускулист. Округло-обтекаемыми формами он напоминает разросшийся Discovery Sport. Но полного отрыва от корней нет: осталась слабо заметная ступенька на крыше, сохранена асимметричная дверь багажника. Эти элементы для «диско» — традиция, как ежегодная регата между Оксфордом и Кембриджем.

По качеству отделки и уровню оснащения Discovery мало в чем уступит более престижным и дорогим родственникам. Руль тонкий, без приливов в местах хвата, но это совершенно не напрягает. «Кольца» климат-контроля регулируют температуру, а если нажать на кругляш, он возьмет на себя управление обогревом и вентиляцией кресел. При необходимости на экран можно вывести картинку с передней и боковых камер — так легче ориентироваться на сложном бездорожье. Сложить сиденья не вставая с водительского кресла? Легко!

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Доброй традицией стал и семиместный салон . Но если раньше англичане говорили об этом вполголоса, то теперь выставляют на передний план. Благодаря увеличенной колесной базе в машине стало по-настоящему просторно. Третий ряд отныне полноценный — даже рослым людям мéста достаточно (вот только забираться на галерку неудобно — слишком узок проход). Второй ряд и вовсе королевский. Разрази меня гром, но я чувствую себя здесь не хуже, чем во флагмане Range Rover! Как полагается, можно менять угол наклона разрезной спинки. Есть и продольная регулировка в пределах 160 мм.

Но не простором единым. Британцы гордятся внедрением инновационной системы складывания пяти задних сидений. Она позволяет управлять трансформацией не только привычными клавишами в багажнике, но и при помощи сенсорного экрана. Есть еще более продвинутый способ — задействовать смартфон (предварительно надо установить соответствующее приложение). Процесс складывания занимает 14 секунд. Начал играться, тасуя сиденья так и этак, а заодно подсчитывал варианты конфигурации. На втором десятке сбился.

Второй ряд — просторный и уютный. Сиденья можно перемещать в продольном направлении на 160 мм. Запас пространства в третьем ряду позволит свободно разместиться даже взрослым пассажирам.

— Каждое сиденье снабжено датчиком массы, и, если оно занято, процесс складывания блокируется, - рассказывает представитель Land Rover. — Кстати, ты заметил, что при откидывании сиденья второго ряда переднее кресло автоматически сдвигается вперед, а потом самостоятельно возвращается на место?

Заметил! Но я уже почти не слушал, поскольку увлеченно изучал ящички и ниши в салоне — насчитал двадцать (их заявленный суммарный объем 45 литров). Последним нашел потайной отсек, спрятанный за откидной панелью управления климат-контролем, - для английских машин это в новинку. Но больше всего поразил бокс справа от селектора автомата. В нем легко помещается четыре 9,7‑дюймовых айпада! Поистине минивэновская функциональность.

Насчитавшись на неделю вперед, осва­иваюсь за рулем. Кстати, им поделился Range Rover. Похожи на рейнджроверовские и отделочные материалы: кожа искусной выделки, замша, фактурные деревянные накладки. Всё дорого-богато. Сиденья подкупают отменным балансом жесткости и мягкости, хорошим профилем и широкими диапазонами регулировок. День в «седле» проводишь без намека на усталость.

Пульт управления трансформацией кресел имеет аж восемь клавиш. Нашлось место и для розетки. Дверная ручка выглядит симпатично, но на деле не особо удобна: приходится неестественно изгибать ладонь. В распоряжении задних пассажиров — пульт управления «погодой» и россыпь USB-разъемов и розеток. Полный плезир.

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Возможности у информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro с десятидюймовым экраном широкие, но огорчила нестабильность ее работы: пару раз зависала. Покритикую и неудобно расположенные дверные ручки — приходится неестественно изгибать ладонь.

Из интересного оснащения — проектор приборов на лобовое стекло и Wi-Fi-роутер, способный подключить к интернету до восьми гаджетов. Логично, что англичане приняли кое-какие меры, чтобы «диско» не мог сравняться с флагманом. Ему не положены доводчики дверей и виртуальная панель приборов. По мне, невеликие потери.

Быстрее, выше, сильнее

Подвеску новый «диско» с минимальными изменениями также позаимствовал у родича по имени Range Rover: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. Правда, в отличие от флагмана, у Discovery в простых комплектациях шасси не имеет пневмоэлементов. Но это не наш случай! В моем распоряжении — нашпигованные под завязку автомобили, все как один с пневматикой.

Плавность хода великолепна. Для подвески редко встречающиеся ямки — что слону дробина. От былой тяжеловесности поступи не осталось и следа: «диско» рассекает бескрайние просторы Юты со стремительностью команчей, которые прежде населяли эту территорию. Местные дороги преимущественно прямые, с редкими пологими поворотами, которые Discovery прошивает с минимальным отклонением электроусиленного и вполне информативного руля. И шумоизоляция превосходная: можно разговаривать с пассажирами третьего ряда не повышая голоса.

Полноразмерная запаска закреплена наклонно, что позволило довести угол съезда до 30 градусов. Простором багажника при этом жертвовать не пришлось.

Заявленные 8,1 секунды до сотни у дизельной модификации вызывают сомнения. На нажатие акселератора Discovery откликается с полуторасекундной задержкой — восьмиступенчатый автомат не шибко расторопен. Переход в спортрежим полностью проблему не снимает. Зато экономично. Хотя поначалу я опешил от показаний трип-компьютера: 25! Не сразу сообразил, что это американский формат, показывающий, сколько миль можно проехать на галлоне. Пара кликов кнопкой на руле, и всё встало на свои места: 9,5 л/100 км. Но это на трассе, а поездки по городу и бездорожью поднимают средний расход на четверть.

Вообще, с этими милями намучаешься. Вижу знак Speed Limit 65. Торможу. Вспоминаю, что это в милях — и вновь давлю на газ. Перешел на круиз-контроль. Беря пример с местных реднеков, управляющих потрепанными пикапами (какие, к черту, Теслы, тут вам не лощеная Калифорния!), прибавлял десятку к «спид-лимиту» — копы на подобное закрывают глаза. Но дальнейшее ускорение чревато: за превышение предела на 15 миль в час в провинциальном городке коллегу оштрафовали на 240 долларов, а это, на минуточку, 14 тысяч рублей.