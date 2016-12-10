Новый Land Rover Discovery: первый тест

Очаровываемся новым характером Discovery.

Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

Land Rover > Discovery

Такие дороги «диско» щелкает как семечки.
Такие дороги «диско» щелкает как семечки.

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Для англичан Discovery — знаковая машина. Тотем. Символ. Душа компании. Он долгое время оставался единственным собратом Дефендера и выгодно отличался продвинутой конструкцией и высоким комфортом. Но если досточтимый Defender протянул до пенсии практически без изменений, то Discovery за свою более короткую конвейерную жизнь сменил четыре поколения. А теперь на боевое дежурство заступает пятое.

О первых ездовых впечатлениях мы уже рассказывали (ЗР, 2017, № 2), но тогда речь шла о предсерийных Discovery в камуфляже и с правым рулем — дело было в Шотландии. Теперь же я прилетел в американский штат Юта, где мне предстоит отмахать шестьсот верст и сделать выводы без всяких скидок на предсерийность.

Сплошная арифметика

Перед приземлением пилот объявил, что температура в аэропорту прилета сорок градусов. А на дворе конец февраля… Сваримся вкрутую! Но нет, остались живы-здоровы, речь-то о градусах по Фаренгейту. По Цельсию это +4,5.

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Здравствуй, Америка, страна непривычных для европейца единиц измерения, заставляющая включать в голове калькулятор. Помимо постоянной конвертации пришлось перелопачивать уйму чисел, которыми завалили англичане. Новый «диско» стал на 20% легче предшественника — в некоторых комплектациях разница доходит до полутонны! Кузов теперь выполнен большей частью из крылатого металла — за ориентир взят флагманский Range Rover. Из стали сделаны только подрамники подвески и боковые двери. Багажная дверь — из композитных материалов, а рамка радиатора — из магния. Причем в производстве используют переработанный алюминий собственного сорта — из него изготавливают половину листового материала для кузова. В этом прямой экономический интерес, поскольку переработка требует на 95% меньше энергии, чем выпуск первичного алюминия.

Снаружи новый Discovery не мускулист. Округло-обтекаемыми формами он напоминает разросшийся Discovery Sport. Но полного отрыва от корней нет: осталась слабо заметная ступенька на крыше, сохранена асимметричная дверь багажника. Эти элементы для «диско» — традиция, как ежегодная регата между Оксфордом и Кембриджем.

По качеству отделки и уровню оснащения Discovery мало в чем уступит более престижным и дорогим родственникам. Руль тонкий, без приливов в местах хвата, но это совершенно не напрягает. «Кольца» климат-контроля регулируют температуру, а если нажать на кругляш, он возьмет на себя управление обогревом и вентиляцией кресел.
По качеству отделки и уровню оснащения Discovery мало в чем уступит более престижным и дорогим родственникам. Руль тонкий, без приливов в местах хвата, но это совершенно не напрягает. «Кольца» климат-контроля регулируют температуру, а если нажать на кругляш, он возьмет на себя управление обогревом и вентиляцией кресел.

При необходимости на экран можно вывести картинку с передней и боковых камер — так легче ориентироваться на сложном бездорожье.
При необходимости на экран можно вывести картинку с передней и боковых камер — так легче ориентироваться на сложном бездорожье.

Сложить сиденья не вставая с водительского кресла? Легко!
Сложить сиденья не вставая с водительского кресла? Легко!

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Доброй традицией стал и семиместный салон. Но если раньше англичане говорили об этом вполголоса, то теперь выставляют на передний план. Благодаря увеличенной колесной базе в машине стало по-настоящему просторно. Третий ряд отныне полноценный — даже рослым людям мéста достаточно (вот только забираться на галерку неудобно — слишком узок проход). Второй ряд и вовсе королевский. Разрази меня гром, но я чувствую себя здесь не хуже, чем во флагмане Range Rover! Как полагается, можно менять угол наклона разрезной спинки. Есть и продольная регулировка в пределах 160 мм.

Но не простором единым. Британцы гордятся внедрением инновационной системы складывания пяти задних сидений. Она позволяет управлять трансформацией не только привычными клавишами в багажнике, но и при помощи сенсорного экрана. Есть еще более продвинутый способ — задействовать смартфон (предварительно надо установить соответствующее приложение). Процесс складывания занимает 14 секунд. Начал играться, тасуя сиденья так и этак, а заодно подсчитывал варианты конфигурации. На втором десятке сбился.

Второй ряд — просторный и уютный. Сиденья можно перемещать в продольном направлении на 160 мм.
Второй ряд — просторный и уютный. Сиденья можно перемещать в продольном направлении на 160 мм.

Запас пространства в третьем ряду позволит свободно разместиться даже взрослым пассажирам.
Запас пространства в третьем ряду позволит свободно разместиться даже взрослым пассажирам.

— Каждое сиденье снабжено датчиком массы, и, если оно занято, процесс складывания блокируется, - рассказывает представитель Land Rover. — Кстати, ты заметил, что при откидывании сиденья второго ряда переднее кресло автоматически сдвигается вперед, а потом самостоятельно возвращается на место?

Заметил! Но я уже почти не слушал, поскольку увлеченно изучал ящички и ниши в салоне — насчитал двадцать (их заявленный суммарный объем 45 литров). Последним нашел потайной отсек, спрятанный за откидной панелью управления климат-контролем, - для английских машин это в новинку. Но больше всего поразил бокс справа от селектора автомата. В нем легко помещается четыре 9,7‑дюймовых айпада! Поистине минивэновская функциональность.

Насчитавшись на неделю вперед, осва­иваюсь за рулем. Кстати, им поделился Range Rover. Похожи на рейнджроверовские и отделочные материалы: кожа искусной выделки, замша, фактурные деревянные накладки. Всё дорого-богато. Сиденья подкупают отменным балансом жесткости и мягкости, хорошим профилем и широкими диапазонами регулировок. День в «седле» проводишь без намека на усталость.

Пульт управления трансформацией кресел имеет аж восемь клавиш. Нашлось место и для розетки.
Пульт управления трансформацией кресел имеет аж восемь клавиш. Нашлось место и для розетки.

Дверная ручка выглядит симпатично, но на деле не особо удобна: приходится неестественно изгибать ладонь.
Дверная ручка выглядит симпатично, но на деле не особо удобна: приходится неестественно изгибать ладонь.

В распоряжении задних пассажиров — пульт управления «погодой» и россыпь USB-разъемов и розеток. Полный плезир.
В распоряжении задних пассажиров — пульт управления «погодой» и россыпь USB-разъемов и розеток. Полный плезир.

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Возможности у информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro с десятидюймовым экраном широкие, но огорчила нестабильность ее работы: пару раз зависала. Покритикую и неудобно расположенные дверные ручки — приходится неестественно изгибать ладонь.

Из интересного оснащения — проектор приборов на лобовое стекло и Wi-Fi-роутер, способный подключить к интернету до восьми гаджетов. Логично, что англичане приняли кое-какие меры, чтобы «диско» не мог сравняться с флагманом. Ему не положены доводчики дверей и виртуальная панель приборов. По мне, невеликие потери.

Быстрее, выше, сильнее

Подвеску новый «диско» с минимальными изменениями также позаимствовал у родича по имени Range Rover: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. Правда, в отличие от флагмана, у Discovery в простых комплектациях шасси не имеет пневмоэлементов. Но это не наш случай! В моем распоряжении — нашпигованные под завязку автомобили, все как один с пневматикой.

Плавность хода великолепна. Для подвески редко встречающиеся ямки — что слону дробина. От былой тяжеловесности поступи не осталось и следа: «диско» рассекает бескрайние просторы Юты со стремительностью команчей, которые прежде населяли эту территорию. Местные дороги преимущественно прямые, с редкими пологими поворотами, которые Discovery прошивает с минимальным отклонением электроусиленного и вполне информативного руля. И шумоизоляция превосходная: можно разговаривать с пассажирами третьего ряда не повышая голоса.

Полноразмерная запаска закреплена наклонно, что позволило довести угол съезда до 30 градусов. Простором багажника при этом жертвовать не пришлось.
Полноразмерная запаска закреплена наклонно, что позволило довести угол съезда до 30 градусов. Простором багажника при этом жертвовать не пришлось.

Заявленные 8,1 секунды до сотни у дизельной модификации вызывают сомнения. На нажатие акселератора Discovery откликается с полуторасекундной задержкой — восьмиступенчатый автомат не шибко расторопен. Переход в спортрежим полностью проблему не снимает. Зато экономично. Хотя поначалу я опешил от показаний трип-компьютера: 25! Не сразу сообразил, что это американский формат, показывающий, сколько миль можно проехать на галлоне. Пара кликов кнопкой на руле, и всё встало на свои места: 9,5 л/100 км. Но это на трассе, а поездки по городу и бездорожью поднимают средний расход на четверть.

Вообще, с этими милями намучаешься. Вижу знак Speed Limit 65. Торможу. Вспоминаю, что это в милях — и вновь давлю на газ. Перешел на круиз-контроль. Беря пример с местных реднеков, управляющих потрепанными пикапами (какие, к черту, Теслы, тут вам не лощеная Калифорния!), прибавлял десятку к «спид-лимиту» — копы на подобное закрывают глаза. Но дальнейшее ускорение чревато: за превышение предела на 15 миль в час в провинциальном городке коллегу оштрафовали на 240 долларов, а это, на минуточку, 14 тысяч рублей.

Новый Land Rover Discovery: первый тест

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Отзывы о Land Rover Discovery (1)

Land Rover 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Ленд Ровер!

Недостатки:

Сбоку это кореец!!!!!!!!!

Комментарий:

Где брутальность, где напор, где классика британской марки, говорил еще ранбше — подводка глаз это не открытые квадратные глаза светодиодов!!!

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