Новый Land Rover Discovery: первый тест

О первых ездовых впечатлениях мы уже рассказывали (ЗР, 2017, № 2), но тогда речь шла о предсерийных Discovery в камуфляже и с правым рулем — дело было в Шотландии. Теперь же я прилетел в американский штат Юта, где мне предстоит отмахать шестьсот верст и сделать выводы без всяких скидок на предсерийность.
Сплошная арифметика
Перед приземлением пилот объявил, что температура в аэропорту прилета сорок градусов. А на дворе конец февраля… Сваримся вкрутую! Но нет, остались живы-здоровы, речь-то о градусах по Фаренгейту. По Цельсию это +4,5.
Снаружи новый Discovery не мускулист. Округло-обтекаемыми формами он напоминает разросшийся Discovery Sport. Но полного отрыва от корней нет: осталась слабо заметная ступенька на крыше, сохранена асимметричная дверь багажника. Эти элементы для «диско» — традиция, как ежегодная регата между Оксфордом и Кембриджем.
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По качеству отделки и уровню оснащения Discovery мало в чем уступит более престижным и дорогим родственникам. Руль тонкий, без приливов в местах хвата, но это совершенно не напрягает. «Кольца» климат-контроля регулируют температуру, а если нажать на кругляш, он возьмет на себя управление обогревом и вентиляцией кресел.
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При необходимости на экран можно вывести картинку с передней и боковых камер — так легче ориентироваться на сложном бездорожье.
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Сложить сиденья не вставая с водительского кресла? Легко!
Но не простором единым. Британцы гордятся внедрением инновационной системы складывания пяти задних сидений. Она позволяет управлять трансформацией не только привычными клавишами в багажнике, но и при помощи сенсорного экрана. Есть еще более продвинутый способ — задействовать смартфон (предварительно надо установить соответствующее приложение). Процесс складывания занимает 14 секунд. Начал играться, тасуя сиденья так и этак, а заодно подсчитывал варианты конфигурации. На втором десятке сбился.
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Второй ряд — просторный и уютный. Сиденья можно перемещать в продольном направлении на 160 мм.
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Запас пространства в третьем ряду позволит свободно разместиться даже взрослым пассажирам.
— Каждое сиденье снабжено датчиком массы, и, если оно занято, процесс складывания блокируется, - рассказывает представитель Land Rover. — Кстати, ты заметил, что при откидывании сиденья второго ряда переднее кресло автоматически сдвигается вперед, а потом самостоятельно возвращается на место?
Заметил! Но я уже почти не слушал, поскольку увлеченно изучал ящички и ниши в салоне — насчитал двадцать (их заявленный суммарный объем 45 литров). Последним нашел потайной отсек, спрятанный за откидной панелью управления климат-контролем, - для английских машин это в новинку. Но больше всего поразил бокс справа от селектора автомата. В нем легко помещается четыре 9,7‑дюймовых айпада! Поистине минивэновская функциональность.
Насчитавшись на неделю вперед, осваиваюсь за рулем. Кстати, им поделился Range Rover. Похожи на рейнджроверовские и отделочные материалы: кожа искусной выделки, замша, фактурные деревянные накладки. Всё дорого-богато. Сиденья подкупают отменным балансом жесткости и мягкости, хорошим профилем и широкими диапазонами регулировок. День в «седле» проводишь без намека на усталость.
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Пульт управления трансформацией кресел имеет аж восемь клавиш. Нашлось место и для розетки.
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Дверная ручка выглядит симпатично, но на деле не особо удобна: приходится неестественно изгибать ладонь.
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В распоряжении задних пассажиров — пульт управления «погодой» и россыпь USB-разъемов и розеток. Полный плезир.
Из интересного оснащения — проектор приборов на лобовое стекло и Wi-Fi-роутер, способный подключить к интернету до восьми гаджетов. Логично, что англичане приняли кое-какие меры, чтобы «диско» не мог сравняться с флагманом. Ему не положены доводчики дверей и виртуальная панель приборов. По мне, невеликие потери.
Быстрее, выше, сильнее
Подвеску новый «диско» с минимальными изменениями также позаимствовал у родича по имени Range Rover: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. Правда, в отличие от флагмана, у Discovery в простых комплектациях шасси не имеет пневмоэлементов. Но это не наш случай! В моем распоряжении — нашпигованные под завязку автомобили, все как один с пневматикой.
Плавность хода великолепна. Для подвески редко встречающиеся ямки — что слону дробина. От былой тяжеловесности поступи не осталось и следа: «диско» рассекает бескрайние просторы Юты со стремительностью команчей, которые прежде населяли эту территорию. Местные дороги преимущественно прямые, с редкими пологими поворотами, которые Discovery прошивает с минимальным отклонением электроусиленного и вполне информативного руля. И шумоизоляция превосходная: можно разговаривать с пассажирами третьего ряда не повышая голоса.
Заявленные 8,1 секунды до сотни у дизельной модификации вызывают сомнения. На нажатие акселератора Discovery откликается с полуторасекундной задержкой — восьмиступенчатый автомат не шибко расторопен. Переход в спортрежим полностью проблему не снимает. Зато экономично. Хотя поначалу я опешил от показаний трип-компьютера: 25! Не сразу сообразил, что это американский формат, показывающий, сколько миль можно проехать на галлоне. Пара кликов кнопкой на руле, и всё встало на свои места: 9,5 л/100 км. Но это на трассе, а поездки по городу и бездорожью поднимают средний расход на четверть.
Вообще, с этими милями намучаешься. Вижу знак Speed Limit 65. Торможу. Вспоминаю, что это в милях — и вновь давлю на газ. Перешел на круиз-контроль. Беря пример с местных реднеков, управляющих потрепанными пикапами (какие, к черту, Теслы, тут вам не лощеная Калифорния!), прибавлял десятку к «спид-лимиту» — копы на подобное закрывают глаза. Но дальнейшее ускорение чревато: за превышение предела на 15 миль в час в провинциальном городке коллегу оштрафовали на 240 долларов, а это, на минуточку, 14 тысяч рублей.