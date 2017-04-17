Как сделать каско на 70% дешевле?

Хорошая страховка каско с защитой от всех рисков не обязательно должна стоить очень дорого. Что нужно знать, чтобы подобрать свой идеальный вариант защиты по приемлемой цене?

Узнать цену на каско для своего автомобиля можно с помощью онлайн-калькуляторов на сайтах страховых компаний. INTOUCH предлагает не только расчет, но и большое количество опций для снижения стоимости защиты. Вот так, например, вы можете собрать собственную скидку в 70% от первоначальной цены.

31% за франшизу 15 000 руб.

5% за расчет на сайте

9% за покупку одновременно с ОСАГО

25% за выбранный лимит пробега 6000 км/год Цена на каско после применения скидок — 15 850 руб. Расчет произведен для автомобиля Chevrolet Aveo 2015 года выпуска и водителя возрастом 35 лет со стажем 10 лет. Первоначальная цена на каско — 53 526 руб.

To Do List: несколько простых способов сэкономить на каско

Подберите наиболее выгодную франшизу 11 вариантов суммы франшизы, которые помогут вам сэкономить до 72%. Франшиза — это часть ущерба, которую вы компенсируете самостоятельно. Если вы не являетесь виновником ДТП и он установлен, то сумма франшизы будет возмещена по полису ОСАГО. , которые помогут вам сэкономить до 72%. Франшиза — это часть ущерба, которую вы компенсируете самостоятельно. Если вы не являетесь виновником ДТП и он установлен, то сумма франшизы будет возмещена по полису ОСАГО.

2. КАСКО «Умные километры»

Мы проанализировали среднегодовой пробег наших клиентов и узнали, что 50% из них проезжают меньше 12 000 км в год. Специально для автомобилистов, которые редко пользуются машиной или ездят по короткому маршруту, мы разработали продукт «Умные километры». Различные лимиты пробега позволят сэкономить до 25% стоимости каско. 3. INTOUCH — удобно и экономно