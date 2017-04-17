Как сделать каско на 70% дешевле?

Узнать цену на каско для своего автомобиля можно с помощью онлайн-калькуляторов на сайтах страховых компаний. INTOUCH предлагает не только расчет, но и большое количество опций для снижения стоимости защиты. Вот так, например, вы можете собрать собственную скидку в 70% от первоначальной цены.
Расчет произведен для автомобиля Chevrolet Aveo 2015 года выпуска и водителя возрастом 35 лет со стажем 10 лет. Первоначальная цена на каско — 53 526 руб.
- 31% за франшизу 15 000 руб.
- 5% за расчет на сайте
- 9% за покупку одновременно с ОСАГО
- 25% за выбранный лимит пробега 6000 км/год
To Do List: несколько простых способов сэкономить на каско
11 вариантов суммы франшизы, которые помогут вам сэкономить до 72%. Франшиза — это часть ущерба, которую вы компенсируете самостоятельно. Если вы не являетесь виновником ДТП и он установлен, то сумма франшизы будет возмещена по полису ОСАГО.
- Подберите наиболее выгодную франшизу
2. КАСКО «Умные километры»
Мы проанализировали среднегодовой пробег наших клиентов и узнали, что 50% из них проезжают меньше 12 000 км в год. Специально для автомобилистов, которые редко пользуются машиной или ездят по короткому маршруту, мы разработали продукт «Умные километры». Различные лимиты пробега позволят сэкономить до 25% стоимости каско.
3. INTOUCH — удобно и экономно
INTOUCH — первая компания прямого страхования в России. Когда вы оформляете полис на нашем сайте или по телефону, вы не платите комиссию посредникам. А если рассчитаете стоимость онлайн, то автоматически получите скидку 5%. Кстати, вам не нужно ехать на осмотр, сотрудник компании сам приедет в удобное для вас место и время.
Еще больше возможностей для создания своего идеального каско вы найдете на сайте INTOUCH.
4. Каско с телематикойНе секрет, что для водителей, соблюдающих ПДД, страховка обходится дешевле. В INTOUCH вы можете выбрать каско с бесплатной установкой телематики. Мониторинговое устройство передает информацию о стиле вождения в страховую компанию и специальное приложение в вашем телефоне. По окончании тестового периода вы можете получить кэшбек до 20% стоимости полиса.
Еще больше возможностей для создания своего идеального каско вы найдете на сайте INTOUCH.