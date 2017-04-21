Lada 4x4: есть ли жизнь после сорока?

Сорок лет назад, 5 апреля 1977 года, с конвейера ВАЗа сошли первые товарные ВАЗ-2121 Нива. И вот в нашей редакции на несколько месяцев прописалась трехдверная Lada 4x4. Что роднит ее с «дедушкой»? Разбираемся в ходе нашего теста.

Lada 4x4

Нива с детства засела у меня в голове. Помню, как в начале 90-х отец моего друга купил синюю Ниву, на которой не раз нас катал. А сколько разных Нив было в моем детском гараже! Позже, уже в 2009-м, судьба снова свела меня с ней — несколько десятков тысяч километров дорог полигона НАМИ за рулем модернизированной Лады 4х4. И вот, 5 апреля 2017-го, когда легенде стукнуло сорок, я забрал Ладу 4х4 цвета «кориандр» из пресс-парка АВТОВАЗа. На несколько месяцев мне предстоит влезть в шкуру нивовода. Впереди много интересного, а пока подведу итоги первой недели совместного проживания!

За сорок лет выпуска число подрулевых переключателей осталось неизменным — за дальний свет все еще отвечает отдельный рычажок. Сон ли это? В Ниве есть обогрев передних сидений! Передняя панель почти не изменилась с 90-х годов. Зато пластик мягкий. А вот руль поставили криво — в нулевом положение он чуть повернут вправо. За эффективность кондиционера отвечает свой собственный регулятор справа от рулевой колонки. Клавиши стеклоподъемников пристроились на задней стороне центрального тоннеля.

Чтобы окунуться в прошлое, не обязательно покупать ретроавтомобиль. У Лады один ключик для зажигания, а другой — для дверных замков.

Материалы по теме Ладу 4x4 принарядили к юбилею

Держу я в руках связку из двух ключей и понимаю: есть вещи неизменные. Сколько модернизаций пережила Лада, а для дверного замка и замка зажигания по-прежнему разные ключики полагаются. Вот только качество исполнения упало. Ключ выходит из замка двери буквально со стружкой, а сама дверь захлопывается не с первого раза. Может, разработается? Заодно и едкий запах новой пластмассы салона выветрится? С годами металл в салоне окончательно оброс пластиком. Зато передняя панель все еще мягкая на ощупь — Кретам и Каптюрам привет! На центральной консоли появились новые клавиши — обогрев сидений и, внимание, кондиционер! Поставили бы еще нормальный блок отопителя. Ничего не имею против ползунков, если бы они не заедали. Хотя и вращающиеся рукоятки температуры и напора воздуха уж за сорок лет можно было поставить. Как и заменить подрулевые переключатели. Их все еще три — дальним светом ведает отдельный рычажок. И почему до сих стоит эта огромная жигулевская баранка? С гидроусилителем необходимость в большом руле давно отпала. К тому же есть нормальный руль от версии Urban. Ладно, пусть Нива не обижается на ругань. Я ж любя. Ведь не ее вина, что руководство завода на протяжении 90-х и «нулевых», вместо того чтобы вовремя улучшать автомобиль, просто собирало сливки с давно окупившегося проекта.

Потратив впустую время на поиск удобной посадки, я наконец вспомнил, где нахожусь. Поза здесь своя, особенная — согнутые ноги и тянущаяся к рычагу трансмиссии правая рука. А тянуться приходится частенько. Во-первых, чтобы держать динамику в тонусе — под капотом все те же скромные 80 л.с. И до 1500 об/мин тяги кот наплакал. А во-вторых, классическая вазовская коробка всегда радовала четким механизмом переключения. Процесс смены передачи попросту доставляет удовольствие водителю. Каюсь, сначала я опасался езды в московском трафике. Но вскоре боязнь ушла — если не лениться с переключениями, держаться в потоке очень легко. А какой обзор! Ни один современный автомобиль с кучей электронных помощников не даст такой полноты информации, как высокая посадка, тонкие стойки, видимый капот и большие наружные зеркала.

Дверные карты полностью прикрывают металл. Выглядит неказисто, но рукоятка и подлокотник оказались удобными. Багажник по-прежнему отпирается рукояткой на боковой стенке за средней стойкой. Интересно, что мешало развернуть ручку на 180 градусов?

Пробираться на задний ряд удобно, но места там мало — для двоих и то с натяжкой.

Материалы по теме ВАЗ-2121 Нива: от печали до радости

Но не в городе Нива раскрывается, а там, где кончаются дороги. Не откладывая в долгий ящик, отправляюсь в леса да поля. Очередная модернизация ходовой вывела энергоемкость на уровень «мастер». По ухабистому проселку можно смело лететь во весь опор, не боясь пробоев. При этом Lada не «козлит» на колдобинах, а именно проглатывает их. На тяжелом бездорожье она в своей стихии и всегда была надежной подругой. Хотя пара острых моментов все же были. Первый раз, когда на очередном буераке колеса вывесились по диагонали. Но, покрутив рулем и немного раскачавшись первой и задней передачей, из ловушки я выбрался. А вот второй момент был куда щекотливее, пошатнув звание «надежной». Дело было на полевой дороге, сильно изрезанной тракторными колеями. Вскоре довольно твердый грунт сменился мягким и дорога превратилась в весеннее месиво. Потеряв ход, я встал. Неужели застрял? Вот чем мне всегда нравился вазовский внедорожник — даже если застрял, всегда есть шанс выбраться самостоятельно. Так и случилось. Раскачавшись взад-вперед с заблокированным «центром», я выбрался из ловушки. Дальше шел ходом, ибо бездорожье на Ниве лучше всего штурмовать именно так. На первом же сухом островке развернулся и поехал обратно.

Штурм бездорожья закончился слетевшим ремнем генератора. Хорошо, что он не порвался. В ближайшем сервисе ремень вернули обратно и отрегулировали его натяжение.

После очередной смачной пробуксовки на приборной панели зажглась пиктограмма с красным аккумулятором. Неужели ремень генератора оборвало? Выбравшись на твердую дорогу, заглушил мотор и открыл капот. Ремень не порвался, но слетел! Вот тебе раз. Он вообще был натянут? Слава богу, совсем рядом был придорожный сервис, где за 400 рублей мне надели ремень обратно и отрегулировали его натяжение.

Вот так, уже на 2000 км случилась первая поломка. Пусть и маленькая. Пусть и не поломка вовсе. Что ж, вместе со старым рулем и подрулевыми переключателями осталось и качество сборки. И все же, несмотря на устаревшую конструкцию и огрехи сборки, у Нивы есть и всегда будет свой характер и шарм. Равнодушным к этому автомобилю остаться нельзя. Его можно только любить или ненавидеть. Я определенно принадлежу к первой группе. И выстроившаяся очередь из моих коллег, желающих покататься, говорит о том, что я такой не один. В ближайшее время мы по-настоящему отметим юбилей легенды, на который позовем всех ее родственников.