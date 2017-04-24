Кабриолеты дешевле миллиона: совсем крышу снесло!

Для многих россиян машина без крыши — символ роскоши. Ведь кабриолет — один из самых красивых, но непрактичных кузовов. К тому же и один из самых дорогих. Тем не менее на дороге они заметны, и люди, желающие выделиться из потока, их покупают.

Volvo C70. Стильные машинки сами по себе притягивают взгляд, а версии без крыши вполне способны «снести крышу» и владельцу, и окружающим.
Volvo C70. Стильные машинки сами по себе притягивают взгляд, а версии без крыши вполне способны «снести крышу» и владельцу, и окружающим.

Сейчас многие новые кабриолеты покинули российский рынок. Сказалась девальвация рубля, дороговизна моделей и введение системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая требует обязательной, очень дорогой сертификации автомобилей. Но есть вторичный рынок, который дает возможность приобрести кабриолет за разумные деньги.

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Что же нужно знать, покупая подержанный кабриолет? Во-первых, цена такой машины будет на 20–60% выше, чем стоимость аналогичной модели в обычном кузове. Кабриолеты можно назвать недорогими в обслуживании, ведь они сделаны на базе серийных машин. Однако механизм крыши, собственно крыша, элементы задней части кузова индивидуальны. И цена этих деталей высока. К тому же встречаются они редко, потому доступны только под заказ. С плановым обслуживанием машины, скажем, нужно провести ТО, проблем не возникает. А вот если сломался механизм крыши, это может стать проблемой. Починить крышу возьмется не каждый сервис, поскольку это требует спецоборудования, знаний и навыков. А они есть не у всех.

Тем не менее на российском рынке подержанных кабриолетов множество. Мы решили сосредоточиться на самых ярких автомобилях, чья цена не превышает 1 000 000 рублей, а возраст — десяти лет. Все-таки кабриолет — это обычно второй, а то и третий автомобиль в семье, а потому пробеги у таких машин небольшие. Так что найти экземпляр в почтенном возрасте и приличном состоянии в данном случае даже проще, чем при поиске обычной модели.

Роемся в объявлениях

Перед покупкой кабриолета, прежде всего, нужно определиться с двумя основными параметрами. Первое — какой должна быть крыша: мягкой или жесткой.

В случае с мягким верхом при езде с закрытой крышей в салоне автомобиля не слишком комфортно: досаждает дорожный шум, а в холодное время года еще и прохладно. Кроме того, оставлять такую машину в глухом спальном районе на ночлег отважится не каждый владелец. Тент могут порезать, хотя бы из зависти. На фото механизм складывания крыши автомобиля Mini Cooper Roadster.
В случае с мягким верхом при езде с закрытой крышей в салоне автомобиля не слишком комфортно: досаждает дорожный шум, а в холодное время года еще и прохладно. Кроме того, оставлять такую машину в глухом спальном районе на ночлег отважится не каждый владелец. Тент могут порезать, хотя бы из зависти. На фото механизм складывания крыши автомобиля Mini Cooper Roadster.

В случае повреждения тентованную крышу можно отремонтировать и в России. Такая работа стоит порядка 60 000 рублей. Цены разнятся в зависимости от моделей. Можно также заказать неоригинальный тент из Европы или США. Обойдется примерно в те же деньги.

В случае с жестким складным верхом вандалы вашему кабрику страшны не более, чем владельцу обычного автомобиля, да и зимой при необходимости можно ездить не в ущерб комфорту. На фото — Mazda MX-5.
В случае с жестким складным верхом вандалы вашему кабрику страшны не более, чем владельцу обычного автомобиля, да и зимой при необходимости можно ездить не в ущерб комфорту. На фото — Mazda MX-5.

Второе — сколько посадочных мест будет в вашем будущем кабриолете: 2 или 4. Про пятиместный салон можно сразу забыть — слишком много места съедает механизм складывания крыши. Определились? Тогда обо всем по порядку.

Начнем с мягкого верха.

Smart ForTwo Cabrio

Smart ForTwo Cabrio, судя по объявлениям в интернете, один из самых популярным кабриолетов в России.
Smart ForTwo Cabrio, судя по объявлениям в интернете, один из самых популярным кабриолетов в России.

С помощью двух «волшебных» кнопочек, находящихся перед селектором робота, можно прямо на ходу поднять или сложить крышу автомобиля.
С помощью двух «волшебных» кнопочек, находящихся перед селектором робота, можно прямо на ходу поднять или сложить крышу автомобиля.

Боковые дуги, расположенные над окнами, снимаются вручную и убираются в специальное отделение на крышке багажника.
Боковые дуги, расположенные над окнами, снимаются вручную и убираются в специальное отделение на крышке багажника.

Чуть меньше чем за миллион рублей можно купить самый маленький кабриолет, представленный на российском рынке, — Smart ForTwo Cabrio. Даже в версии Brabus. Последний отличается богатой комплектацией. Заднеприводные Смарты оснащены литровым бензиновым мотором мощностью 82 или 102 л.с. Коробка передач — роботизированная. Полно экземпляров с небольшим пробегом в 20 000 — 30 000 километров.

Volkswagen Beetle Cabrio и Volkswagen Eos

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Volkswagen Beetle Cabrio, пожалуй, один из самых стильных кабриолетов немецкого автоконцерна.
Volkswagen Beetle Cabrio, пожалуй, один из самых стильных кабриолетов немецкого автоконцерна.

В отличие от Смарта, Фольксваген Жук при необходимости увезет на двух пассажиров больше.
В отличие от Смарта, Фольксваген Жук при необходимости увезет на двух пассажиров больше.

В случае переворота для защиты седоков автоматически выдвигаются задние подголовники.
В случае переворота для защиты седоков автоматически выдвигаются задние подголовники.

Этот Жук появился в 1998 году и выпускался до 2010 года на заводах в Вольфсбурге (Германия) и Пуэбле (Мексика). Всего было сделано около миллиона машин. На вторичном рынке в России кабриолет можно встретить с бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и автоматом. Но пробеги подержанных экземпляров велики — от 90 000 километров.

В 2015 году Volkswagen объявил о завершении выпуска кабриолета Eos
В 2015 году Volkswagen объявил о завершении выпуска кабриолета Eos

Еще один кабриолет от Volkswagen — Eos — создан на платформе Golf и начал сходить с конвейера в 2006 году. От конкурентов машина отличалась конструкцией складной крыши: пятисекционный верх не складывался, а съезжал в отсек над багажником. Благодаря этому поднимать крышу можно было, например, в гараже.

На вторичке эти кабриолеты можно найти примерно от 650 000 рублей. Это будет автомобиль 2007 года выпуска с пробегом за 110 000 км. Под капотом — 200-сильный 2,0-литровый мотор, работающий в паре с роботом.

Mini Cooper Cabrio или Mini Cooper Roadster

Еще один культовый «кабрик». Причем Mini Cooper с откидным верхом мог быть как четырехместным (версия Cabrio)...
Еще один культовый «кабрик». Причем Mini Cooper с откидным верхом мог быть как четырехместным (версия Cabrio)...

...так и двухместным — в исполнении Roadster.
...так и двухместным — в исполнении Roadster.

Перед глазами водителя оригинальный прибор — он отсчитывает время, проведенное в пути со сложенным верхом.
Перед глазами водителя оригинальный прибор — он отсчитывает время, проведенное в пути со сложенным верхом.

Mini Cooper с откидным верхом чаще всего встречается с 1,6-литровым мотором в 116 сил и вариатором. Машину 2007 года можно найти с пробегом от 90 000 км. Основные проблемы у Купера могут возникнуть с вариатором. Но это касается всех машин, не только кабриолетов. Ремонт вариатора обойдется в кругленькую сумму.

Fiat 500C

Fiat 500C. Очень стильный и очень редкий гость в России. Правда, назвать его кабриолетом можно с натяжкой, ведь боковые стойки кузова остались металлическими. Их не отстегнуть даже вручную. Зато посадочных мест целых четыре!
Fiat 500C. Очень стильный и очень редкий гость в России. Правда, назвать его кабриолетом можно с натяжкой, ведь боковые стойки кузова остались металлическими. Их не отстегнуть даже вручную. Зато посадочных мест целых четыре!

Особенность этого кабриолета в том, что крышу можно опустить не целиком, а частично — и над головой водителя тогда будет просто большой люк. К тому же создатели Fiat 500 с откидным верхом сделали лобовое стекло выше, чем у обычной версии.
Особенность этого кабриолета в том, что крышу можно опустить не целиком, а частично — и над головой водителя тогда будет просто большой люк. К тому же создатели Fiat 500 с откидным верхом сделали лобовое стекло выше, чем у обычной версии.

Машинка нишевая, рассчитанная пробуждать ностальгические чувства у европейцев. Отчасти поэтому Fiat 500 в любом исполнении столь редкий гость на наших дорогах.
Машинка нишевая, рассчитанная пробуждать ностальгические чувства у европейцев. Отчасти поэтому Fiat 500 в любом исполнении столь редкий гость на наших дорогах.

Единственный кабриолет мы нашли на одном из сайтов по продаже подержанных машин. Это Fiat 500 2008 года выпуска, с более чем солидным пробегом в 100 000 км. Под капотом машины — 1,4-литровый мотор в 100 л.с., работающий в паре с роботом. У машины есть еще и заряженная версия с откидной крышей — Abarth, но ее цена (конечно же, подержанного автомобиля) переваливает за миллион. Мягкая крыша лишена электропривода, ее раскладывают вручную. Впрочем, в обновленном Fiat 500 такое решение осталось.

BMW Z4 или 1 Series Cabrio

Производство родстера BMW Z4 началось на заводе в США в 2002 году.
Производство родстера BMW Z4 началось на заводе в США в 2002 году.

До 2008 года выпустили 200 000 Z4 первого поколения. Из них всего 17 000 экземпляров имели закрытый кузов. Остальные были родстерами.
До 2008 года выпустили 200 000 Z4 первого поколения. Из них всего 17 000 экземпляров имели закрытый кузов. Остальные были родстерами.

БМВ 1-й серии (E81) умеет делать ЭТО, то есть складывать и раскладывать крышку, на ходу при скорости не более 40 км/ч.
БМВ 1-й серии (E81) умеет делать ЭТО, то есть складывать и раскладывать крышку, на ходу при скорости не более 40 км/ч.

Баварские машины популярны в России, оттого и выбор кабриолетов этого бренда велик.

Один из самых компактных BMW — 1-й серии — выпускали с 2004 года. А на рынке подержанных машин за 900 000 — 1 000 000 рублей можно найти кабриолеты 2007–2008 годов выпуска. Пробеги — от 70 000 до 100 000 км. Под капотом — 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 143 или 170 л.с. Встречаются и 3,0-литровые моторы мощностью в 218 сил. Коробки передач — автоматические 6-ступенчатые.

Примерно за эти же деньги можно найти родстер Z4. Это будет автомобиль 2003–2007 годов выпуска. Под капотом — либо 2,5- литровый мотор в 192 силы, либо 3,0-литровый агрегат в 231 л.с. Разброс пробегов большой — от 50 000 до 170 000 км.

Audi TT Roadster или A3 Cabrio

Audi TT первого поколения еще встречается на сайтах по продаже автомобилей с пробегом. Родстер начали выпускать в 1998 году. Интересно, что у первых 320 экземпляров не было задней передачи. Так Audi выразила протест против немецкого закона, который разрешал водителям ездить задним ходом (со скоростью не более 12 км/ч) по технической полосе, то есть, по-нашему, обочине, немецких автобанов.
Audi TT первого поколения еще встречается на сайтах по продаже автомобилей с пробегом. Родстер начали выпускать в 1998 году. Интересно, что у первых 320 экземпляров не было задней передачи. Так Audi выразила протест против немецкого закона, который разрешал водителям ездить задним ходом (со скоростью не более 12 км/ч) по технической полосе, то есть, по-нашему, обочине, немецких автобанов.

Audi TT Coupe второго поколения показали в Токио в 2005 году. Впервые на машине применили адаптивную систему демпфирования Audi Magnetic Ride, а алюминиевый кузов, изготовленный по технологии Audi Space Frame, позволил сделать модель легче.
Audi TT Coupe второго поколения показали в Токио в 2005 году. Впервые на машине применили адаптивную систему демпфирования Audi Magnetic Ride, а алюминиевый кузов, изготовленный по технологии Audi Space Frame, позволил сделать модель легче.

Audi A3 Cabrio появился в 2008 году. Решение применить мягкую крышу неслучайно. Это, по словам дизайнеров, позволило сохранить гармоничные размеры автомобиля.
Audi A3 Cabrio появился в 2008 году. Решение применить мягкую крышу неслучайно. Это, по словам дизайнеров, позволило сохранить гармоничные размеры автомобиля.

В сумму до миллиона рублей укладываются TT Roadster, к примеру, 2008 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с. и роботизированной коробкой передач. Пробег у такой машины окажется от 50 000 до 100 000 км.

В миллион укладывается A3 Cabrio 2007–2008 годов выпуска с пробегом от 60 000 км. Под капотом будет бензиновый мотор объемом 1,8 литра и мощностью 167 л.с. Агрегат работает с роботизированной коробкой передач.

Но есть и более практичные кабриолеты, с так называемым жестким верхом, или Hard Top. Давайте посмотрим и на них.

Mercedes-Benz SLK

Родстер Mercedes-Benz SLK в кузове R170 (на фото он в середине) дебютировал в 1996 году, второе поколение (R171) представлено в 2004-м. Ну а вдохновение современные дизайнеры черпали поглядывая на Mercedes-Benz 300SL 1957 года выпуска (на заднем плане).
Родстер Mercedes-Benz SLK в кузове R170 (на фото он в середине) дебютировал в 1996 году, второе поколение (R171) представлено в 2004-м. Ну а вдохновение современные дизайнеры черпали поглядывая на Mercedes-Benz 300SL 1957 года выпуска (на заднем плане).

Mercedes-Benz SLK. Родстер второго поколения начали выпускать в 2004 году. Жестким верхом заведовали пять гидроцилиндров. Процесс «обескрышивания» занимал 22 секунды. Жаль, складывать верх можно было только на стоящем автомобиле.
Mercedes-Benz SLK. Родстер второго поколения начали выпускать в 2004 году. Жестким верхом заведовали пять гидроцилиндров. Процесс «обескрышивания» занимал 22 секунды. Жаль, складывать верх можно было только на стоящем автомобиле.

Механизм складывания-раскладывания крыши состоит из пяти гидравлических цилиндров.
Механизм складывания-раскладывания крыши состоит из пяти гидравлических цилиндров.

Самый компактный кабриолет от Mercedes-Benz можно встретить на сайтах по продаже подержанных машин довольно часто. Видимо, это связано с тем, что премиум у нас в почете. В цену до миллиона рублей уложился родстер, например, 2006 года выпуска. Автомобиль снабжен системой «воздушный шарф». В подголовниках кресел размещены воздуховоды, из которых к шеям водителя и пассажира подается теплый воздух. Под капотом машины — 1,8-литровый мотор мощностью 163 л.с. работающий в паре с автоматом. Пробеги Мерседесов относительно небольшие — от 50 000 км. Заманчивое предложение!

Mazda MX-5 Roadster

Mazda MX-5 — стильный родстер из Японии.
Mazda MX-5 — стильный родстер из Японии.

В 2008 году машине провели рестайлинг. На корме изменения коснулись бампера и фонарей.
В 2008 году машине провели рестайлинг. На корме изменения коснулись бампера и фонарей.

Гонки Mazda Sport Cup проводят во многих странах мира. Россия не стала исключением.
Гонки Mazda Sport Cup проводят во многих странах мира. Россия не стала исключением.

Еще один стильный заднеприводный родстер, но уже от японского производителя и более народный. Эта Мазда может быть как с мягким, так и с жестким верхом. Мы нашли с жестким. Собственно, только с такой крышей машину официально поставляли в Россию. На вторичном рынке можно встретить родстеры 2011 года с пробегом 27 000 — 50 000 км. Под капотом — 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 160 л. с. и 6-ступенчатый автомат. Цена стартует от 900 000 рублей.

Ford Focus купе-кабриолет

Ford Focus II — яркий представитель массового, народного кабриолета.
Ford Focus II — яркий представитель массового, народного кабриолета.

Над обликом кабриолета работали дизайнеры Pininfarina.
Над обликом кабриолета работали дизайнеры Pininfarina.

Оснащение кабриолета чуть богаче, чем у обычного хэтчбека. Скажем, можно было заказать машину с креслами, обтянутыми светлой кожей.
Оснащение кабриолета чуть богаче, чем у обычного хэтчбека. Скажем, можно было заказать машину с креслами, обтянутыми светлой кожей.

У глобальных моделей тоже есть версии без крыши. Яркий пример — Ford Focus. Машина второго поколения выглядит привычно лишь спереди. Задняя часть полностью индивидуальна. Тут свои задние фонари, крышка багажника, под которой прячется механизм подъема жесткой крыши. Сам багажник, как и у всех подобных машин, небольшой. На вторичке за миллион рублей можно найти модели 2009 года с пробегами 70 000 — 120 000 км. Как правило, это кабриолеты с бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 145 л.с. и 5-ступенчатой механикой.

Peugeot 207СС или 308СС

Peugeot 207СС — сверхпопулярная машина в Европе — также имеет версию без крыши.
Peugeot 207СС — сверхпопулярная машина в Европе — также имеет версию без крыши.

Peugeot 308СС крупнее, нежели 207-й.
Peugeot 308СС крупнее, нежели 207-й.

В креслах Peugeot есть система обдува AIRWAVE, подающая теплый воздух к шеям водителя и пассажира.
В креслах Peugeot есть система обдува AIRWAVE, подающая теплый воздух к шеям водителя и пассажира.

Когда-то 207-й бил рекорды продаж в Европе. Сейчас на смену пришел 208-й, которому производитель придал индивидуальности в виде особых цветов кузова, шершавых на ощупь. Но когда хэтчбек Peugeot 207 покинул рынок, версию СС, то есть купе-кабриолет, продолжали выпускать. В пределах миллиона рублей сегодня можно купить автомобиль с пробегом 60 000 км. Это будет кабриолет со 120-сильным мотором объемом 1,6 литра. Коробки передач — либо 5-ступенчатая механика, либо 4-ступенчатый автомат, к которому была масса нареканий. Впрочем, это не особенность кабриолета. Проблемы с автоматами AL4 были у многих, потому компания отдала предпочтение японскому агрегату от Aisin.

Peugeot 308 CC производства 2010–2012 годов можно найти с довольно скромными пробегами до 50 000 км. Под капотами автомобилей будут 150-сильные моторы объемом 1,6 л, работающие в паре с 4-ступенчатыми автоматами.

Opel Astra TwinTop

Opel Astra TwinTop — еще один представитель масс-маркета.
Opel Astra TwinTop — еще один представитель масс-маркета.

Крыша состоит из трех подвижных частей, а поднимается за 30 секунд.
Крыша состоит из трех подвижных частей, а поднимается за 30 секунд.

Жесткая складная крыша разработана Opel вместе с фирмой CTS (CarTopSystems).
Жесткая складная крыша разработана Opel вместе с фирмой CTS (CarTopSystems).

Кабриолет длинее хэтчбека на 227 мм. Это позволило хоть как-то «ужиться» в задней части автомобиля механизму складывания жесткой крыши и багажнику. Объем последнего — 205 литров. Это на 175 литров меньше, чем хозблок хэтчбека. Как у Форда и Пежо, задняя часть тут не повторяет ни хэтч, ни седан. Потому кузовные детали редки и их нужно будет заказывать. Астры с откидным верхом от 70 000 км продают за 650 000 рублей. Под капотом таких машин работает хорошо зарекомендовавший себя атмосферник объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая механика либо 4-диапазонный автомат.

Volvo C70 

Volvo C70. Машина второго поколения дебютировала в 2006 году. Конструкция крыши была разработана совместно с кузовным ателье Pininfarina.
Volvo C70. Машина второго поколения дебютировала в 2006 году. Конструкция крыши была разработана совместно с кузовным ателье Pininfarina.

Шведский кабриолет изначально не был доступным. Ведь это все-таки представитель премиум-сегмента. На вторичном рынке за миллион рублей мы нашли всего несколько экземпляров 2007 года выпуска с пробегами за 110 000 км. Под капотами машин 220-сильный мотор объемом 2,5 л. Но встречается даже дизель (2,0 л) в 136 сил. У всех автомобилей 5-ступенчатые коробки передач.

Какой кабриолет купить, с мягкой крышей или «хардтоп», каждый решает сам. Жесткий верх практичнее кожаного. Правда, он и тяжелее, что вызывает скрипы в салоне. За миллион можно выбрать как премиум, так и «народный» кабриолет. Тут надо смотреть на пробег, состояние машины и стоимость обслуживания.

Кабриолеты дешевле миллиона: совсем крышу снесло!
Фото: «За рулем» и компании-производители

Кабриолеты дешевле миллиона: совсем крышу снесло!
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Комментарии (1)

То есть получается и Мерседес и Форд за одну сумму ? Правда Мерседес постарше на 3 года, но с пробегом меньше на 50 тысяч км. ?

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