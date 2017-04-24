Кабриолеты дешевле миллиона: совсем крышу снесло!

Для многих россиян машина без крыши — символ роскоши. Ведь кабриолет — один из самых красивых, но непрактичных кузовов. К тому же и один из самых дорогих. Тем не менее на дороге они заметны, и люди, желающие выделиться из потока, их покупают.

Volvo C70. Стильные машинки сами по себе притягивают взгляд, а версии без крыши вполне способны «снести крышу» и владельцу, и окружающим.

Сейчас многие новые кабриолеты покинули российский рынок. Сказалась девальвация рубля, дороговизна моделей и введение системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая требует обязательной, очень дорогой сертификации автомобилей. Но есть вторичный рынок, который дает возможность приобрести кабриолет за разумные деньги.

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Что же нужно знать, покупая подержанный кабриолет? Во-первых, цена такой машины будет на 20–60% выше, чем стоимость аналогичной модели в обычном кузове. Кабриолеты можно назвать недорогими в обслуживании, ведь они сделаны на базе серийных машин. Однако механизм крыши, собственно крыша, элементы задней части кузова индивидуальны. И цена этих деталей высока. К тому же встречаются они редко, потому доступны только под заказ. С плановым обслуживанием машины, скажем, нужно провести ТО, проблем не возникает. А вот если сломался механизм крыши, это может стать проблемой. Починить крышу возьмется не каждый сервис, поскольку это требует спецоборудования, знаний и навыков. А они есть не у всех.

Тем не менее на российском рынке подержанных кабриолетов множество. Мы решили сосредоточиться на самых ярких автомобилях, чья цена не превышает 1 000 000 рублей, а возраст — десяти лет. Все-таки кабриолет — это обычно второй, а то и третий автомобиль в семье, а потому пробеги у таких машин небольшие. Так что найти экземпляр в почтенном возрасте и приличном состоянии в данном случае даже проще, чем при поиске обычной модели.

Роемся в объявлениях

Перед покупкой кабриолета, прежде всего, нужно определиться с двумя основными параметрами. Первое — какой должна быть крыша: мягкой или жесткой.

В случае с мягким верхом при езде с закрытой крышей в салоне автомобиля не слишком комфортно: досаждает дорожный шум, а в холодное время года еще и прохладно. Кроме того, оставлять такую машину в глухом спальном районе на ночлег отважится не каждый владелец. Тент могут порезать, хотя бы из зависти. На фото механизм складывания крыши автомобиля Mini Cooper Roadster.

В случае повреждения тентованную крышу можно отремонтировать и в России. Такая работа стоит порядка 60 000 рублей. Цены разнятся в зависимости от моделей. Можно также заказать неоригинальный тент из Европы или США. Обойдется примерно в те же деньги.

В случае с жестким складным верхом вандалы вашему кабрику страшны не более, чем владельцу обычного автомобиля, да и зимой при необходимости можно ездить не в ущерб комфорту. На фото — Mazda MX-5.

Второе — сколько посадочных мест будет в вашем будущем кабриолете: 2 или 4. Про пятиместный салон можно сразу забыть — слишком много места съедает механизм складывания крыши. Определились? Тогда обо всем по порядку.

Начнем с мягкого верха.

Smart ForTwo Cabrio

Smart ForTwo Cabrio, судя по объявлениям в интернете, один из самых популярным кабриолетов в России.

С помощью двух «волшебных» кнопочек, находящихся перед селектором робота, можно прямо на ходу поднять или сложить крышу автомобиля. Боковые дуги, расположенные над окнами, снимаются вручную и убираются в специальное отделение на крышке багажника.

Чуть меньше чем за миллион рублей можно купить самый маленький кабриолет, представленный на российском рынке, — Smart ForTwo Cabrio. Даже в версии Brabus. Последний отличается богатой комплектацией. Заднеприводные Смарты оснащены литровым бензиновым мотором мощностью 82 или 102 л.с. Коробка передач — роботизированная. Полно экземпляров с небольшим пробегом в 20 000 — 30 000 километров.

Volkswagen Beetle Cabrio и Volkswagen Eos

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Volkswagen Beetle Cabrio, пожалуй, один из самых стильных кабриолетов немецкого автоконцерна.

В отличие от Смарта, Фольксваген Жук при необходимости увезет на двух пассажиров больше. В случае переворота для защиты седоков автоматически выдвигаются задние подголовники.

Этот Жук появился в 1998 году и выпускался до 2010 года на заводах в Вольфсбурге (Германия) и Пуэбле (Мексика). Всего было сделано около миллиона машин. На вторичном рынке в России кабриолет можно встретить с бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и автоматом. Но пробеги подержанных экземпляров велики — от 90 000 километров.

В 2015 году Volkswagen объявил о завершении выпуска кабриолета Eos

Еще один кабриолет от Volkswagen — Eos — создан на платформе Golf и начал сходить с конвейера в 2006 году. От конкурентов машина отличалась конструкцией складной крыши: пятисекционный верх не складывался, а съезжал в отсек над багажником. Благодаря этому поднимать крышу можно было, например, в гараже.

На вторичке эти кабриолеты можно найти примерно от 650 000 рублей. Это будет автомобиль 2007 года выпуска с пробегом за 110 000 км. Под капотом — 200-сильный 2,0-литровый мотор, работающий в паре с роботом.

Mini Cooper Cabrio или Mini Cooper Roadster

Еще один культовый «кабрик». Причем Mini Cooper с откидным верхом мог быть как четырехместным (версия Cabrio)...

...так и двухместным — в исполнении Roadster. Перед глазами водителя оригинальный прибор — он отсчитывает время, проведенное в пути со сложенным верхом.

Mini Cooper с откидным верхом чаще всего встречается с 1,6-литровым мотором в 116 сил и вариатором. Машину 2007 года можно найти с пробегом от 90 000 км. Основные проблемы у Купера могут возникнуть с вариатором. Но это касается всех машин, не только кабриолетов. Ремонт вариатора обойдется в кругленькую сумму.

Fiat 500C

Fiat 500C. Очень стильный и очень редкий гость в России. Правда, назвать его кабриолетом можно с натяжкой, ведь боковые стойки кузова остались металлическими. Их не отстегнуть даже вручную. Зато посадочных мест целых четыре!

Особенность этого кабриолета в том, что крышу можно опустить не целиком, а частично — и над головой водителя тогда будет просто большой люк. К тому же создатели Fiat 500 с откидным верхом сделали лобовое стекло выше, чем у обычной версии. Машинка нишевая, рассчитанная пробуждать ностальгические чувства у европейцев. Отчасти поэтому Fiat 500 в любом исполнении столь редкий гость на наших дорогах.

Единственный кабриолет мы нашли на одном из сайтов по продаже подержанных машин. Это Fiat 500 2008 года выпуска, с более чем солидным пробегом в 100 000 км. Под капотом машины — 1,4-литровый мотор в 100 л.с., работающий в паре с роботом. У машины есть еще и заряженная версия с откидной крышей — Abarth, но ее цена (конечно же, подержанного автомобиля) переваливает за миллион. Мягкая крыша лишена электропривода, ее раскладывают вручную. Впрочем, в обновленном Fiat 500 такое решение осталось.

BMW Z4 или 1 Series Cabrio

Производство родстера BMW Z4 началось на заводе в США в 2002 году.

До 2008 года выпустили 200 000 Z4 первого поколения. Из них всего 17 000 экземпляров имели закрытый кузов. Остальные были родстерами. БМВ 1-й серии (E81) умеет делать ЭТО, то есть складывать и раскладывать крышку, на ходу при скорости не более 40 км/ч.

Баварские машины популярны в России, оттого и выбор кабриолетов этого бренда велик.

Один из самых компактных BMW — 1-й серии — выпускали с 2004 года. А на рынке подержанных машин за 900 000 — 1 000 000 рублей можно найти кабриолеты 2007–2008 годов выпуска. Пробеги — от 70 000 до 100 000 км. Под капотом — 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 143 или 170 л.с. Встречаются и 3,0-литровые моторы мощностью в 218 сил. Коробки передач — автоматические 6-ступенчатые.

Примерно за эти же деньги можно найти родстер Z4. Это будет автомобиль 2003–2007 годов выпуска. Под капотом — либо 2,5- литровый мотор в 192 силы, либо 3,0-литровый агрегат в 231 л.с. Разброс пробегов большой — от 50 000 до 170 000 км.

Audi TT Roadster или A3 Cabrio

Audi TT первого поколения еще встречается на сайтах по продаже автомобилей с пробегом. Родстер начали выпускать в 1998 году. Интересно, что у первых 320 экземпляров не было задней передачи. Так Audi выразила протест против немецкого закона, который разрешал водителям ездить задним ходом (со скоростью не более 12 км/ч) по технической полосе, то есть, по-нашему, обочине, немецких автобанов.

Audi TT Coupe второго поколения показали в Токио в 2005 году. Впервые на машине применили адаптивную систему демпфирования Audi Magnetic Ride, а алюминиевый кузов, изготовленный по технологии Audi Space Frame, позволил сделать модель легче. Audi A3 Cabrio появился в 2008 году. Решение применить мягкую крышу неслучайно. Это, по словам дизайнеров, позволило сохранить гармоничные размеры автомобиля.

В сумму до миллиона рублей укладываются TT Roadster, к примеру, 2008 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с. и роботизированной коробкой передач. Пробег у такой машины окажется от 50 000 до 100 000 км.

В миллион укладывается A3 Cabrio 2007–2008 годов выпуска с пробегом от 60 000 км. Под капотом будет бензиновый мотор объемом 1,8 литра и мощностью 167 л.с. Агрегат работает с роботизированной коробкой передач.

Но есть и более практичные кабриолеты, с так называемым жестким верхом, или Hard Top. Давайте посмотрим и на них.

Mercedes-Benz SLK

Родстер Mercedes-Benz SLK в кузове R170 (на фото он в середине) дебютировал в 1996 году, второе поколение (R171) представлено в 2004-м. Ну а вдохновение современные дизайнеры черпали поглядывая на Mercedes-Benz 300SL 1957 года выпуска (на заднем плане).

Mercedes-Benz SLK. Родстер второго поколения начали выпускать в 2004 году. Жестким верхом заведовали пять гидроцилиндров. Процесс «обескрышивания» занимал 22 секунды. Жаль, складывать верх можно было только на стоящем автомобиле. Механизм складывания-раскладывания крыши состоит из пяти гидравлических цилиндров.

Самый компактный кабриолет от Mercedes-Benz можно встретить на сайтах по продаже подержанных машин довольно часто. Видимо, это связано с тем, что премиум у нас в почете. В цену до миллиона рублей уложился родстер, например, 2006 года выпуска. Автомобиль снабжен системой «воздушный шарф». В подголовниках кресел размещены воздуховоды, из которых к шеям водителя и пассажира подается теплый воздух. Под капотом машины — 1,8-литровый мотор мощностью 163 л.с. работающий в паре с автоматом. Пробеги Мерседесов относительно небольшие — от 50 000 км. Заманчивое предложение!

Mazda MX-5 Roadster

Mazda MX-5 — стильный родстер из Японии.

В 2008 году машине провели рестайлинг. На корме изменения коснулись бампера и фонарей. Гонки Mazda Sport Cup проводят во многих странах мира. Россия не стала исключением.

Еще один стильный заднеприводный родстер, но уже от японского производителя и более народный. Эта Мазда может быть как с мягким, так и с жестким верхом. Мы нашли с жестким. Собственно, только с такой крышей машину официально поставляли в Россию. На вторичном рынке можно встретить родстеры 2011 года с пробегом 27 000 — 50 000 км. Под капотом — 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 160 л. с. и 6-ступенчатый автомат. Цена стартует от 900 000 рублей.

Ford Focus купе-кабриолет

Ford Focus II — яркий представитель массового, народного кабриолета.

Над обликом кабриолета работали дизайнеры Pininfarina. Оснащение кабриолета чуть богаче, чем у обычного хэтчбека. Скажем, можно было заказать машину с креслами, обтянутыми светлой кожей.

У глобальных моделей тоже есть версии без крыши. Яркий пример — Ford Focus. Машина второго поколения выглядит привычно лишь спереди. Задняя часть полностью индивидуальна. Тут свои задние фонари, крышка багажника, под которой прячется механизм подъема жесткой крыши. Сам багажник, как и у всех подобных машин, небольшой. На вторичке за миллион рублей можно найти модели 2009 года с пробегами 70 000 — 120 000 км. Как правило, это кабриолеты с бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 145 л.с. и 5-ступенчатой механикой.

Peugeot 207СС или 308СС

Peugeot 207СС — сверхпопулярная машина в Европе — также имеет версию без крыши.

Peugeot 308СС крупнее, нежели 207-й. В креслах Peugeot есть система обдува AIRWAVE, подающая теплый воздух к шеям водителя и пассажира.

Когда-то 207-й бил рекорды продаж в Европе. Сейчас на смену пришел 208-й, которому производитель придал индивидуальности в виде особых цветов кузова, шершавых на ощупь. Но когда хэтчбек Peugeot 207 покинул рынок, версию СС, то есть купе-кабриолет, продолжали выпускать. В пределах миллиона рублей сегодня можно купить автомобиль с пробегом 60 000 км. Это будет кабриолет со 120-сильным мотором объемом 1,6 литра. Коробки передач — либо 5-ступенчатая механика, либо 4-ступенчатый автомат, к которому была масса нареканий. Впрочем, это не особенность кабриолета. Проблемы с автоматами AL4 были у многих, потому компания отдала предпочтение японскому агрегату от Aisin.

Peugeot 308 CC производства 2010–2012 годов можно найти с довольно скромными пробегами до 50 000 км. Под капотами автомобилей будут 150-сильные моторы объемом 1,6 л, работающие в паре с 4-ступенчатыми автоматами.

Opel Astra TwinTop

Opel Astra TwinTop — еще один представитель масс-маркета.

Крыша состоит из трех подвижных частей, а поднимается за 30 секунд. Жесткая складная крыша разработана Opel вместе с фирмой CTS (CarTopSystems).

Кабриолет длинее хэтчбека на 227 мм. Это позволило хоть как-то «ужиться» в задней части автомобиля механизму складывания жесткой крыши и багажнику. Объем последнего — 205 литров. Это на 175 литров меньше, чем хозблок хэтчбека. Как у Форда и Пежо, задняя часть тут не повторяет ни хэтч, ни седан. Потому кузовные детали редки и их нужно будет заказывать. Астры с откидным верхом от 70 000 км продают за 650 000 рублей. Под капотом таких машин работает хорошо зарекомендовавший себя атмосферник объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатая механика либо 4-диапазонный автомат.

Volvo C70

Volvo C70. Машина второго поколения дебютировала в 2006 году. Конструкция крыши была разработана совместно с кузовным ателье Pininfarina.

Шведский кабриолет изначально не был доступным. Ведь это все-таки представитель премиум-сегмента. На вторичном рынке за миллион рублей мы нашли всего несколько экземпляров 2007 года выпуска с пробегами за 110 000 км. Под капотами машин 220-сильный мотор объемом 2,5 л. Но встречается даже дизель (2,0 л) в 136 сил. У всех автомобилей 5-ступенчатые коробки передач.

Какой кабриолет купить, с мягкой крышей или «хардтоп», каждый решает сам. Жесткий верх практичнее кожаного. Правда, он и тяжелее, что вызывает скрипы в салоне. За миллион можно выбрать как премиум, так и «народный» кабриолет. Тут надо смотреть на пробег, состояние машины и стоимость обслуживания.

Фото: «За рулем» и компании-производители