Datsun mi-DO из парка ЗР: глюки мультимедиа

Редакционный Datsun mi-DO не дает скучать. Только мы разобрались с автоматической коробкой, как появились новые проблемы, на сей раз с мультимедийной системой.

Datsun mi-DO из парка ЗР

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Datsun mi-DO из нашего парка регулярно дает повод для отчетов. Не успел я привыкнуть к тому, что все работает, как возникла новая напасть.

На сей раз заглючила мультимедийная система. В один прекрасный момент на экране высветилась ошибка. А сам экран на касания вообще не реагировал. Что-то похожее уже встречалось раньше. И лечилось банальным перезапуском системы. Лишь один раз потребовалось перезапустить двигатель. Потому я со спокойной душой перезагрузил мультимедиа. Не помогло. Хорошо, тогда попробуем перезапустить сам автомобиль. И снова без результатов...

Приходится вновь ехать в официальный сервисный центр. Благо пробег подходил к 45 000 километров, а значит, настало время очередного ТО. К тому же и кроме неработающей мультимедийной системы у меня накопились вопросы. Во-первых, явно подтекала прокладка клапанной крышки. А во-вторых, снова «ослаб» стояночный тормоз, который мы уже регулировали.

В один прекрасный момент мультимедиасистема зависла. А на экране появилось вот такое окно с ошибкой. Оказывается, подобную неприятность можно устранить самостоятельно, удерживая кнопку включения в течение 24 секунд.

Приехав в Major, что на Новорижском шоссе, я все изложил мастеру. Он пообещал сделать диагностику и в случае необходимости отремонтировать развлекательный комплекс Датсуна. Правда, предупредил, что если случай будет негарантийным, то за диагностику надо будет заплатить. Кто бы сомневался! Ничуть не удивившись (прецеденты с отказом в гарантии у нас уже случались), я все же поинтересовался, как это может быть негарантийным случаем. Что надо было сделать, чтобы система зависла намертво? Мастер невозмутимо ответил, что экран и внутренности системы могли залить кока-колой! Интересно было бы посмотреть на такое...

В общем, отдал автомобиль на обслуживание, в глубине души готовясь к оплате диагностики.

Вот она, злосчастная крышка, из-за отсутствия которой блок управления АКП забросало грязью, и он вышел из строя. Усиливать крепление мы пока не стали. Посмотрим, сколько крышка продержится сама. Посадочные места для заглушки в новом подкрылке, который пришлось купить целиком. Благо стоит он всего 500 рублей.

Оплаты не потребовалось. Случай оказался все же гарантийным. Систему обнулили, и все заработало. Кстати, мастер на будущее подсказал, как обнулить мультимедиасистему самостоятельно: для этого надо надолго зажать кнопку включения. Но я вроде бы так и делал. Оказалось, я зажимал кнопку недостаточно долго. Ее нужно удерживать 24 секунды! Если, не дай бог, система снова заглючит — обязательно попробую.

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Хотя за диагностику платить не пришлось, само ТО оказалось недешевым по меркам Датсуна — десять тысяч рублей. Помимо штатных работ потребовалась регулировка клапанов (уже второй раз за 45 000 км), замена упомянутой прокладки клапанной крышки, а еще подтяжка стояночного тормоза.

Не забыл я и про потерянную заглушку переднего левого подкрылка — ведь она стала виновницей проблем с автоматической коробкой. Но отдельно эта крышка не продается, только в сборе с подкрылком. Поначалу расстроился. Однако все удовольствие стоит 500 рублей. Потому я купил подкрылок в сборе и просто попросил переставить нужную деталь. Еще раз убедился, что даже с эмблемой Datsun это все равно ВАЗ, и цены на запчасти соответствующие. В прошлый раз похожая история была с крышкой бачка омывающей жидкости. Отдельно она также не продавалась, потому пришлось купить вместе с бачком… за 120 рублей!

Что ж, обслуженный Датсун продолжил свою службу в редакции и стал приближаться к первому серьезному рубежу в 50 000 км. Будем надеяться, что он подойдет к нему без новых проблем.