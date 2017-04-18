Обновленный Ford Kuga: до чего не дошли руки?

На презентации фордовцы неизменно называли Кугу новой моделью. Так ли это, мы выясняли при очном знакомстве с кроссовером.

Ford Kuga
Ford Kuga

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Обновленный кроссовер Ford Kuga по-прежнему производят на заводе в Елабуге.
Обновленный кроссовер Ford Kuga по-прежнему производят на заводе в Елабуге.

Это совсем новая Куга?

Нет, конечно. Новой ее называют исключительно фордовские маркетологи. Перед нами — модернизированная машина образца 2013 года. Вместо приглаженной обтекаемой мордочки кроссовер получил визуально тяжеловатый фейс. Сзади — измененные фонари и пятая дверь.

Дизайн салона поменялся не принципиально. Здесь новый трехспицевый руль, более крупный экран на центральной консоли. На ней самой стало вдвое меньше кнопок. Все? Ах да — стояночный тормоз теперь задействуется не ручником, а клавишей, как это сделано у современных конкурентов.

От конкурентов салон Куги отличается округло-плавными формами. По качеству отделочных материалов с ней мало кто из одноклассников сможет соперничать.
От конкурентов салон Куги отличается округло-плавными формами. По качеству отделочных материалов с ней мало кто из одноклассников сможет соперничать.

На рычаге автомата больше нет клавиши переключения скоростей — эта функция возложена на подрулевые лепестки.
На рычаге автомата больше нет клавиши переключения скоростей — эта функция возложена на подрулевые лепестки.

Бардачок порадовал своими размерами. Всем бы такие!
Бардачок порадовал своими размерами. Всем бы такие!

Контуры USB-разъемов снабжены подсветкой — мимо таких не промахнешься.
Контуры USB-разъемов снабжены подсветкой — мимо таких не промахнешься.

Что добавилось из оснащения?

Нововведений немало. Сами фордовцы на первый план выпячивают свежую мультимедийную систему SYNC 3, которая в десять раз производительнее прежней и способна взаимодействовать со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto. Гаджетоманы отметят появление второго USB-порта. Система автоматического торможения Active City Stop отныне работает на скоростях до 50 км/ч (раньше — до 30 км/ч). Еще одна разработка — Cross Traffic Alert, делающая выезд с парковки задним ходом безопаснее благодаря функции предупреждения водителя звуковым и световым сигналами, если тот выкатывает наперерез приближающемуся транспортному средству.

Стрелки небесно-лазурного цвета — настоящее украшение салона.
Стрелки небесно-лазурного цвета — настоящее украшение салона.

Мультимедиасистема SYNC 3 с восьмидюймовым экраном входит в оснащение двух самых богатых версий — Titanium и Titanium Plus.
Мультимедиасистема SYNC 3 с восьмидюймовым экраном входит в оснащение двух самых богатых версий — Titanium и Titanium Plus.

Обогревами теперь снабжены не только кресла, боковые зеркала и лобовое стекло, но и обод руля и зона покоя дворников. Давно пора! Наконец, появился модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Едет все так же?

Передние кресла хороши: удачный профиль, широкие диапазоны регулировок...
Передние кресла хороши: удачный профиль, широкие диапазоны регулировок...

Сзади довольно просторно. Среди пассажирских удобств выделяются встроенные в спинки передних кресел откидные столики.
Сзади довольно просторно. Среди пассажирских удобств выделяются встроенные в спинки передних кресел откидные столики.

По краям сидений предусмотрены такие вот удобные корытца, куда можно складывать разную мелочовку.
По краям сидений предусмотрены такие вот удобные корытца, куда можно складывать разную мелочовку.

В распоряжении пассажиров второго ряда есть не только дополнительные воздуховоды, но и розетка на 220 В. Горячо поддерживаем!
В распоряжении пассажиров второго ряда есть не только дополнительные воздуховоды, но и розетка на 220 В. Горячо поддерживаем!

Пятую дверь можно открыть бесконтактным способом — «с ноги». Вместительность средненькая, зато оснащенность хороша: 12-вольтовая розетка, крючки для сумок и пакетов, а под полом — органайзер.
Пятую дверь можно открыть бесконтактным способом — «с ноги». Вместительность средненькая, зато оснащенность хороша: 12-вольтовая розетка, крючки для сумок и пакетов, а под полом — органайзер.

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Главная подкапотная новость — отказ от 1,6-литрового бензинового турбомотора в пользу 1,5-литрового. Его мощность все те же 150 лошадок, однако эффективность двигателя стала выше. Например, охлаждение поступающего из турбины воздуха в нем осуществляется жидкостным, а не воздушным интеркулером. Экономичность выросла на 7%. Еще один плюс — приспособленность для работы на 92-м бензине, в то время как прежде требовался 95-й.

Наконец, он стал тише. По крайней мере, при активном разгоне больше не возникает желания воспользоваться берушами. А главное, за ручной режим переключений в шестиступенчатом автомате теперь отвечает не дурацкая перекидная клавиша на селекторе, а привычные подрулевые лепестки. Пользоваться ими не в пример удобнее.

В шасси изменений внесено не было. В Форде считают, что в этом нет острой необходимости. С ними не поспоришь — рулится Kuga достойно. По стабильности на траектории в повороте, ясности и отзывчивости реакций с ней мало кто может соперничать. Посетовать можно лишь на склонность к вертикальной раскачке на дорожных волнах. Но она не критичная.

До чего руки не дошли?

Моторный отсек Куги прикрыт скромным фетровым фартуком, неспособным защитить от контактов с твердыми предметами. Но клиренс достойный — 195 мм.
Моторный отсек Куги прикрыт скромным фетровым фартуком, неспособным защитить от контактов с твердыми предметами. Но клиренс достойный — 195 мм.

Впрочем, не все так гладко и идеально — в Куге еще есть простор для улучшений. Например, не помешало бы, как у многих конкурентов, добавить возможность блокировки муфты в приводе задних колес. На бездорожье она совсем не лишняя. Я уж не говорю про необходимость сопряжения базового атмосферного мотора 2.5 с полноприводной трансмиссией. Это была бы самая востребованная модификация у покупателей! Не помешало бы доработать подвеску — вертикальная раскачка портит впечатление о хорошем, в целом, шасси. Наконец, желательно допилить интерфейс мультимедиасистемы SYNC 3, ибо он не самый удобный и продуманный. Да и система голосового управления далеко не всегда понимает с первого раза. Я говорю, что система голосового управления с первого раза не всегда понимает — вот и приходится повторять.

Надеюсь, что хотя бы часть из высказанных хотелок в Форде реализуют. Это сделает Кугу лучше и желаннее.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost

Длина / ширина / высота / база 4531 / 1838 / 1694 / 2690 мм

Объем багажника 456 л

Снаряженная масса 1686 кг

Двигатель бензиновый, Р4 / 16, 1498 см³, 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин, 240 Н•м при 1600–5000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,1 с

Максимальная скорость 212 км/ч

Топливо / запас топлива АИ95 / 60 л

Средний расход топлива 7,4 л/100 км

Трансмиссия полный привод, А6

Обновленный Ford Kuga: до чего не дошли руки?

Фото: Александр Кульнев и Ford

Обновленный Ford Kuga: до чего не дошли руки?
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