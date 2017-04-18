Обновленный Ford Kuga: до чего не дошли руки?

На презентации фордовцы неизменно называли Кугу новой моделью. Так ли это, мы выясняли при очном знакомстве с кроссовером.

Обновленный кроссовер Ford Kuga по-прежнему производят на заводе в Елабуге.

Это совсем новая Куга?

Нет, конечно. Новой ее называют исключительно фордовские маркетологи. Перед нами — модернизированная машина образца 2013 года. Вместо приглаженной обтекаемой мордочки кроссовер получил визуально тяжеловатый фейс. Сзади — измененные фонари и пятая дверь.

Дизайн салона поменялся не принципиально. Здесь новый трехспицевый руль, более крупный экран на центральной консоли. На ней самой стало вдвое меньше кнопок. Все? Ах да — стояночный тормоз теперь задействуется не ручником, а клавишей, как это сделано у современных конкурентов.

От конкурентов салон Куги отличается округло-плавными формами. По качеству отделочных материалов с ней мало кто из одноклассников сможет соперничать. На рычаге автомата больше нет клавиши переключения скоростей — эта функция возложена на подрулевые лепестки. Бардачок порадовал своими размерами. Всем бы такие! Контуры USB-разъемов снабжены подсветкой — мимо таких не промахнешься.

Что добавилось из оснащения?

Нововведений немало. Сами фордовцы на первый план выпячивают свежую мультимедийную систему SYNC 3, которая в десять раз производительнее прежней и способна взаимодействовать со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto. Гаджетоманы отметят появление второго USB-порта. Система автоматического торможения Active City Stop отныне работает на скоростях до 50 км/ч (раньше — до 30 км/ч). Еще одна разработка — Cross Traffic Alert, делающая выезд с парковки задним ходом безопаснее благодаря функции предупреждения водителя звуковым и световым сигналами, если тот выкатывает наперерез приближающемуся транспортному средству.

Стрелки небесно-лазурного цвета — настоящее украшение салона. Мультимедиасистема SYNC 3 с восьмидюймовым экраном входит в оснащение двух самых богатых версий — Titanium и Titanium Plus.

Обогревами теперь снабжены не только кресла, боковые зеркала и лобовое стекло, но и обод руля и зона покоя дворников. Давно пора! Наконец, появился модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Едет все так же?

Передние кресла хороши: удачный профиль, широкие диапазоны регулировок... Сзади довольно просторно. Среди пассажирских удобств выделяются встроенные в спинки передних кресел откидные столики. По краям сидений предусмотрены такие вот удобные корытца, куда можно складывать разную мелочовку. В распоряжении пассажиров второго ряда есть не только дополнительные воздуховоды, но и розетка на 220 В. Горячо поддерживаем!

Пятую дверь можно открыть бесконтактным способом — «с ноги». Вместительность средненькая, зато оснащенность хороша: 12-вольтовая розетка, крючки для сумок и пакетов, а под полом — органайзер.

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Главная подкапотная новость — отказ от 1,6-литрового бензинового турбомотора в пользу 1,5-литрового. Его мощность все те же 150 лошадок, однако эффективность двигателя стала выше. Например, охлаждение поступающего из турбины воздуха в нем осуществляется жидкостным, а не воздушным интеркулером. Экономичность выросла на 7%. Еще один плюс — приспособленность для работы на 92-м бензине, в то время как прежде требовался 95-й.

Наконец, он стал тише. По крайней мере, при активном разгоне больше не возникает желания воспользоваться берушами. А главное, за ручной режим переключений в шестиступенчатом автомате теперь отвечает не дурацкая перекидная клавиша на селекторе, а привычные подрулевые лепестки. Пользоваться ими не в пример удобнее.

В шасси изменений внесено не было. В Форде считают, что в этом нет острой необходимости. С ними не поспоришь — рулится Kuga достойно. По стабильности на траектории в повороте, ясности и отзывчивости реакций с ней мало кто может соперничать. Посетовать можно лишь на склонность к вертикальной раскачке на дорожных волнах. Но она не критичная.

До чего руки не дошли?

Моторный отсек Куги прикрыт скромным фетровым фартуком, неспособным защитить от контактов с твердыми предметами. Но клиренс достойный — 195 мм.

Впрочем, не все так гладко и идеально — в Куге еще есть простор для улучшений. Например, не помешало бы, как у многих конкурентов, добавить возможность блокировки муфты в приводе задних колес. На бездорожье она совсем не лишняя. Я уж не говорю про необходимость сопряжения базового атмосферного мотора 2.5 с полноприводной трансмиссией. Это была бы самая востребованная модификация у покупателей! Не помешало бы доработать подвеску — вертикальная раскачка портит впечатление о хорошем, в целом, шасси. Наконец, желательно допилить интерфейс мультимедиасистемы SYNC 3, ибо он не самый удобный и продуманный. Да и система голосового управления далеко не всегда понимает с первого раза. Я говорю, что система голосового управления с первого раза не всегда понимает — вот и приходится повторять.

Надеюсь, что хотя бы часть из высказанных хотелок в Форде реализуют. Это сделает Кугу лучше и желаннее.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost

Длина / ширина / высота / база 4531 / 1838 / 1694 / 2690 мм

Объем багажника 456 л

Снаряженная масса 1686 кг

Двигатель бензиновый, Р4 / 16, 1498 см³, 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин, 240 Н•м при 1600–5000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,1 с

Максимальная скорость 212 км/ч

Топливо / запас топлива АИ95 / 60 л

Средний расход топлива 7,4 л/100 км

Трансмиссия полный привод, А6

Фото: Александр Кульнев и Ford