Обновленный Ford Kuga: до чего не дошли руки?

Это совсем новая Куга?
Нет, конечно. Новой ее называют исключительно фордовские маркетологи. Перед нами — модернизированная машина образца 2013 года. Вместо приглаженной обтекаемой мордочки кроссовер получил визуально тяжеловатый фейс. Сзади — измененные фонари и пятая дверь.
Дизайн салона поменялся не принципиально. Здесь новый трехспицевый руль, более крупный экран на центральной консоли. На ней самой стало вдвое меньше кнопок. Все? Ах да — стояночный тормоз теперь задействуется не ручником, а клавишей, как это сделано у современных конкурентов.
|
От конкурентов салон Куги отличается округло-плавными формами. По качеству отделочных материалов с ней мало кто из одноклассников сможет соперничать.
|
На рычаге автомата больше нет клавиши переключения скоростей — эта функция возложена на подрулевые лепестки.
|
Бардачок порадовал своими размерами. Всем бы такие!
|
Контуры USB-разъемов снабжены подсветкой — мимо таких не промахнешься.
Что добавилось из оснащения?
Нововведений немало. Сами фордовцы на первый план выпячивают свежую мультимедийную систему SYNC 3, которая в десять раз производительнее прежней и способна взаимодействовать со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto. Гаджетоманы отметят появление второго USB-порта. Система автоматического торможения Active City Stop отныне работает на скоростях до 50 км/ч (раньше — до 30 км/ч). Еще одна разработка — Cross Traffic Alert, делающая выезд с парковки задним ходом безопаснее благодаря функции предупреждения водителя звуковым и световым сигналами, если тот выкатывает наперерез приближающемуся транспортному средству.
|
Стрелки небесно-лазурного цвета — настоящее украшение салона.
|
Мультимедиасистема SYNC 3 с восьмидюймовым экраном входит в оснащение двух самых богатых версий — Titanium и Titanium Plus.
Обогревами теперь снабжены не только кресла, боковые зеркала и лобовое стекло, но и обод руля и зона покоя дворников. Давно пора! Наконец, появился модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Едет все так же?
|
Передние кресла хороши: удачный профиль, широкие диапазоны регулировок...
|
Сзади довольно просторно. Среди пассажирских удобств выделяются встроенные в спинки передних кресел откидные столики.
|
По краям сидений предусмотрены такие вот удобные корытца, куда можно складывать разную мелочовку.
|
В распоряжении пассажиров второго ряда есть не только дополнительные воздуховоды, но и розетка на 220 В. Горячо поддерживаем!
Главная подкапотная новость — отказ от 1,6-литрового бензинового турбомотора в пользу 1,5-литрового. Его мощность все те же 150 лошадок, однако эффективность двигателя стала выше. Например, охлаждение поступающего из турбины воздуха в нем осуществляется жидкостным, а не воздушным интеркулером. Экономичность выросла на 7%. Еще один плюс — приспособленность для работы на 92-м бензине, в то время как прежде требовался 95-й.
Наконец, он стал тише. По крайней мере, при активном разгоне больше не возникает желания воспользоваться берушами. А главное, за ручной режим переключений в шестиступенчатом автомате теперь отвечает не дурацкая перекидная клавиша на селекторе, а привычные подрулевые лепестки. Пользоваться ими не в пример удобнее.
В шасси изменений внесено не было. В Форде считают, что в этом нет острой необходимости. С ними не поспоришь — рулится Kuga достойно. По стабильности на траектории в повороте, ясности и отзывчивости реакций с ней мало кто может соперничать. Посетовать можно лишь на склонность к вертикальной раскачке на дорожных волнах. Но она не критичная.
До чего руки не дошли?
Впрочем, не все так гладко и идеально — в Куге еще есть простор для улучшений. Например, не помешало бы, как у многих конкурентов, добавить возможность блокировки муфты в приводе задних колес. На бездорожье она совсем не лишняя. Я уж не говорю про необходимость сопряжения базового атмосферного мотора 2.5 с полноприводной трансмиссией. Это была бы самая востребованная модификация у покупателей! Не помешало бы доработать подвеску — вертикальная раскачка портит впечатление о хорошем, в целом, шасси. Наконец, желательно допилить интерфейс мультимедиасистемы SYNC 3, ибо он не самый удобный и продуманный. Да и система голосового управления далеко не всегда понимает с первого раза. Я говорю, что система голосового управления с первого раза не всегда понимает — вот и приходится повторять.
Надеюсь, что хотя бы часть из высказанных хотелок в Форде реализуют. Это сделает Кугу лучше и желаннее.
Ford Kuga 1.5 EcoBoost
Длина / ширина / высота / база 4531 / 1838 / 1694 / 2690 мм
Объем багажника 456 л
Снаряженная масса 1686 кг
Двигатель бензиновый, Р4 / 16, 1498 см³, 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин, 240 Н•м при 1600–5000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 10,1 с
Максимальная скорость 212 км/ч
Топливо / запас топлива АИ95 / 60 л
Средний расход топлива 7,4 л/100 км
Трансмиссия полный привод, А6
Фото: Александр Кульнев и Ford