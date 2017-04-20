Гран-при «За рулем»: лучшие автомобили года

Итоги Гран-при «За рулем» — 2017 подведены! Какие автомобили — новинки года признали лучшими наши читатели?

Главная задача нашего конкурса — понять, как огромная читательская аудитория «За рулем» относится к множеству разных марок и моделей, пришедших на протяжении 2016 года покорять российский рынок. Определить предпочтения и симпатии россиян. И в какой-то мере даже сделать подсказки ведущим компаниям мира.

«Множество» — вполне уместное слово, поскольку в прошлом году, признанном всеми экономистами рыночным «дном», в России представили аж 53 новые модели. Не обновленные — новые! А данные, полученные в ходе опроса, - это голоса читателей, составляющих народное жюри.

По давней традиции мы предлагали оценить новинки по трем основным критериям: техническому совершенству, дизайну и практичности. Победителем в каждом из одиннадцати классов признается машина, получившая наибольшее количество голосов. Подсчет голосов вело известное во всем мире независимое консалтинговое агентство GfK.

Одну традицию мы в этом году нарушили, отказавшись от бумажных анкет в пользу электронных. Из-за нестабильно работающей почты тысячи писем банально опаздывали на процедуру подсчета голосов. Теперь учтены все!

Другую традицию мы с удовольствием поддержали: трое счастливчиков из числа проголосовавших получат по автомобилю Лада Гранта в комплектации Drive Active. В ближайшие дни состоится розыгрыш, и имена победителей будут опубликованы на нашем интернет-портале.

А теперь назовем лучших из лучших — победителей Гран-при «За рулем» — 2017, которых определили своими голосами вы, уважа­емые читатели.

СУПЕРМИНИ

Renault Twizy
Renault Twizy

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Bajaj Qute

1848

1243

8422

11 513

Renault Twizy

9050

9655

2476

21 181

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Renault позволила частникам покупать Twizy и Kangoo Z.E.
Нелегко найти пару автомобилей, столь же разных по идеологии и сути. Но так вот получилось: аскет-ортодокс и электрическая очаровашка повстречались на российском рынке. Хотя есть и общие черты — например, бардачок, запирающийся ключом. Колес тоже равное количество.

Итоги опроса в этом зачете были во многом предсказуемы. Продукт индийского автопрома, незатейливый в инженерном смысле и скудно оснащенный, блестяще выступил в разделе «Практичность», но в остальных дисциплинах потерпел ожидаемое поражение.

Дизайн хэтчбека по имени Bajaj Qute отнюдь не примитивный, а функциональный, но передовым его никак не назовешь. Renault Twizy, напротив, напирает на оригинальность и изысканность оформления. Конечно, они не конкуренты и предназначены для совершенно разных аудиторий и задач. Но если рассматривать в чистом виде умозрительные предпочтения россиян, то они вполне ясны — очаровашка побеждает.

МАЛЫЙ КЛАСС

Lada XRAY
Lada XRAY

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Лада XRAY

2035

5481

6126

13 642

Mini Clubman

7725

4423

1256

13 404

Ravon R2

265

526

539

1330

Ravon Nexia R3

358

196

1220

1774

Ravon R4

515

272

1757

2544

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Захватывающий поединок двух явных лидеров — и отчасти сенсационные результаты. Ну а как еще назовешь то, что наши читатели оценили усилия дизайнеров АВТОВАЗа выше, чем достижения их коллег из BMW?! Вот честно, это большая неожиданность. Определенно сыграло свою роль то, что XRAY выступал на «своем поле» при поддержке болельщиков. А Mini Clubman в итоге подвела оценка его практических качеств, тогда как по технике он чемпион в своем классе, причем с гигантским отрывом.

Что касается трех моделей новой узбекской марки, то ей не удалось обмануть бдительность участников нашего опроса. Большинство прекрасно осведомлено, что за новыми названиями кроются давно известные модели. Хотя им и добавили некоторой свежести, но принципиальной новизны и «передовитости» в конструкцию не внедрили.

КОМПАКТНЫЙ КЛАСС

Infiniti Q30
Infiniti Q30

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Geely Emgrand 7

301

622

1143

2066

Hyundai Elantra

3126

3805

6999

13 930

Infiniti Q30

7203

6105

1528

14 836

Lifan Solano

130

116

966

1212

Zotye Z300

138

250

262

650

Еще один пример того, что практичность — качество очень важное для россиян, но не решающее. В компактном классе Infiniti Q30 в упорной борьбе одержал победу благодаря высоким оценкам за технику и дизайн. Осталось дождаться итогов продаж 2017 года, чтобы проверить, насколько результаты голосования будут релевантны рыночной ситуации. Удержит ли Infiniti Q30 лидерство?
Гораздо более практичная, по мнению читателей, Elantra оказала достойное сопротивление. А низкие показатели трех китайских автомобилей, надо полагать, вовсе не указывают на тотальную отсталость по всем критериям. Машины, разработанные в Китае, от поколения к поколению становятся лучше, постепенно избавляясь от первоначальных недостатков. И совсем уж неудачных нынче просто нет.

СРЕДНИЙ И БИЗНЕС-КЛАСС

Volvo S90
Volvo S90

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Audi A5

1943

2109

718

4770

Jaguar XF

616

1741

301

2658

Kia Optima

435

773

5830

7038

Mercedes-Benz С-класса Coupe/Cabriolet

787

1491

196

2474

Mercedes-Benz E-класса

3161

1067

1313

5541

Volvo S90

3956

3717

2540

10 213

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Мы предвкушали, что в этом зачете будет настоящая битва — за каждое очко и до последней минуты. Какие яркие соперники! Тем сильнее впечатляет столь однозначное лидерство Volvo S90 — при ровных результатах во всех номинациях.

Рискнем предположить, что в понятие «практичность» участники опроса среди прочего чисто психологически включают соотношение цены и качества. Ведь Kia Optima не настолько практичнее Мерседеса и Audi, насколько те воспринимаются более премиальными. Все они — седаны с сопоставимыми размерами, оснащением и характеристиками. Но именно практичность вывела Оптиму на итоговое второе место.

Что касается двухдверного С‑класса в версиях Coupe и Cabriolet, он просто оказался не в очень подходящей компании. Россияне никогда не были склонны считать купе и кабриолеты машинами, равными по статусу седанам. Климат не тот. Но Mercedes по нашей классификации должен находиться именно здесь — это не спорткар, а лишь двухдверная версия С-класса.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС

Porsche Panamera
Porsche Panamera

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Genesis G90

1430

1920

7486

10 836

Mercedes-Benz S-класса Cabriolet

2951

4561

1051

8563

Porsche Panamera

6517

4417

2361

13 295

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Главная интрига — появление принципиально нового игрока в этом зачете. Что думают о корейском бренде наши читатели, как он проявит себя в окружении фактически культовых марок с многолетними традициями?

Баллы распределились красиво: Panamera ушла далеко вперед в плане техники, за S‑классом остался лучший дизайн, Genesis G90 безоговорочно назвали самым практичным.

Это обстоятельство позволило корейскому новичку опередить по сумме баллов ни много ни мало Mercedes-Benz — изрядная неожиданность! И это еще один пример того, что менее дорогая модель получает огромный перевес именно в оценке практичности. Думается, это естественная реакция аудитории на царящий в стране кризис. Даже в представительском классе, наиболее стойком к потрясениям экономики, срабатывает фактор потенциальной выгодности приобретения.

СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ

BMW M2
BMW M2

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Audi TT RS

2518

1435

2764

6717

BMW M2

2560

1700

4075

8335

Chevrolet Camaro

1107

4587

2409

8103

Jaguar F-Type SVR

1688

1371

946

4005

Porsche 718 Boxster/Cayman

3025

1805

704

5534

Один из немногих зачетов, где практичность вроде бы решающей роли не играет. Не должна играть! Ведь спорткары покупают не ради большого багажника, а для получения ярких эмоций. Оценки в графе «Дизайн» это подтверждают: единственный «американец» Chevrolet Camaro положил на лопатки европейских соперников. И хотя его техническая составляющая расценена как самая слабая, в сумме всё равно очень высокий балл! Красота — страшная сила.

В номинации «Техника» читатели довольно точно расставили акценты, оценив, «кто есть кто» в чисто ездовом отношении. Лидерство Porsche — абсолютно закономерное. Но решающим аргументом в споре за общую победу опять-таки оказалась практичность. BMW M2 — практичный? По-видимому, так и есть, если рассматривать каждую модель не только как машину для трек-дней, но и в ракурсе повседневной эксплуатации. Разброс оценок спорткара Porsche 718 Boxster/Cayman не оставляет сомнений: наши читатели с трудом могут представить, как на такой машине можно ежедневно ездить на работу и отвозить ребятню в детсад.

КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Haval H2

618

500

660

1778

Hyundai Creta

6997

3141

6572

16 710

Renault Kaptur

2444

6213

3064

11 721

SsangYong Tivoli

839

1044

602

2485

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Две самые ожидаемые новинки от лидеров российского рынка вполне логично затмили остальных конкурентов, ощутимо уступающих лидерам и в количестве дилерских центров, и в интересе со стороны потенциальных покупателей. Hyundai Creta и Renault Kaptur были фаворитами изначально, если принять во внимание объемы уже состоявшихся продаж. Но как именно пойдет борьба между ними, вряд ли кто взялся бы предположить.

И вот итог. Яркий и броский Kaptur произвел сильное впечатление на читателей. Однако техническую вторичность ему не простили, памятуя о том, что машина во многом схожа с родственным Дастером. Внушительный перевес Креты по части практичности объяснить сложнее — скорее всего, сыграли свою роль отдельные преимущества в оснащении и комплектации. Creta в целом побогаче и выглядит как машина без слабых мест, хотя и уступает Каптюру, например, в геометрической проходимости.

Гран-при «За рулем»: лучшие автомобили года

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Комментарии (1)

Можно поздравить АВТОВАЗ с победой в малом классе. Х-рей и по дизайну оказался не промах (в чем можно поблагодарить Стива Матина) и по практичности не уступил соперникам.
А в классе компактных кроссоверов не понятно распределение голосов. По технике Haval H2 уложит на лопатки всех соперников, ведь у него в активе 1,5-литровый турбомотор, 6-ступенчатые МКПП и автомат ZF, полный привод, а также богатое оснащение салона. Единственное, в чем он уступает, так это то, что китайцы не смогли пока подружить автомат с полным приводом. У Креты двигатели не то, чтобы устарели... Что касается техники — все старое, доброе и проверенное, никаких чудес и новшеств. Что касается оснащения салона, то у каждого второго смартфон больше чем та мультимедиа в Крете.
В плане дизайна — заслуженная победа у Каптюра. Создать из убогого ведра под названием Дастер, на которое клевали только пенсионеры (на дачу и рыбалку сойдет) такую стильную красотку, которая нравится и молодежи и привлекает внимание слабого пола — это надо было постараться, и у них получилось + пакеты дополнительной визуализации не оставляют равнодушными людей стремящихся выделиться из общей массы за счет внешней атрибутики.

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