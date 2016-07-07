Гран-при «За рулем»: объявлены лучшие автомобили 2017 года

Главная задача нашего конкурса — понять, как огромная читательская аудитория «За рулем» относится к множеству разных марок и моделей, пришедших на протяжении 2016 года покорять российский рынок. Определить предпочтения и симпатии россиян. И в какой-то мере даже сделать подсказки ведущим компаниям мира.
«Множество» — вполне уместное слово, поскольку в прошлом году, признанном всеми экономистами рыночным «дном», в России представили аж 53 новые модели. Не обновленные — новые! А данные, полученные в ходе опроса, - это голоса читателей, составляющих народное жюри.
По давней традиции мы предлагали оценить новинки по трем основным критериям: техническому совершенству, дизайну и практичности. Победителем в каждом из одиннадцати классов признается машина, получившая наибольшее количество голосов. Подсчет голосов вело известное во всем мире независимое консалтинговое агентство GfK.
Одну традицию мы в этом году нарушили, отказавшись от бумажных анкет в пользу электронных. Из-за нестабильно работающей почты тысячи писем банально опаздывали на процедуру подсчета голосов. Теперь учтены все!
Другую традицию мы с удовольствием поддержали: трое счастливчиков из числа проголосовавших получат по автомобилю Лада Гранта в комплектации Drive Active. В ближайшие дни состоится розыгрыш, и имена победителей будут опубликованы на нашем интернет-портале.
А теперь назовем лучших из лучших — победителей Гран-при «За рулем» — 2017, которых определили своими голосами вы, уважаемые читатели.
СУПЕРМИНИ
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Bajaj Qute
|
1848
|
1243
|
8422
|
11 513
|
Renault Twizy
|
9050
|
9655
|
2476
|
21 181
Итоги опроса в этом зачете были во многом предсказуемы. Продукт индийского автопрома, незатейливый в инженерном смысле и скудно оснащенный, блестяще выступил в разделе «Практичность», но в остальных дисциплинах потерпел ожидаемое поражение.
Дизайн хэтчбека по имени Bajaj Qute отнюдь не примитивный, а функциональный, но передовым его никак не назовешь. Renault Twizy, напротив, напирает на оригинальность и изысканность оформления. Конечно, они не конкуренты и предназначены для совершенно разных аудиторий и задач. Но если рассматривать в чистом виде умозрительные предпочтения россиян, то они вполне ясны — очаровашка побеждает.
МАЛЫЙ КЛАСС
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Лада XRAY
|
2035
|
5481
|
6126
|
13 642
|
Mini Clubman
|
7725
|
4423
|
1256
|
13 404
|
Ravon R2
|
265
|
526
|
539
|
1330
|
Ravon Nexia R3
|
358
|
196
|
1220
|
1774
|
Ravon R4
|
515
|
272
|
1757
|
2544
Что касается трех моделей новой узбекской марки, то ей не удалось обмануть бдительность участников нашего опроса. Большинство прекрасно осведомлено, что за новыми названиями кроются давно известные модели. Хотя им и добавили некоторой свежести, но принципиальной новизны и «передовитости» в конструкцию не внедрили.
КОМПАКТНЫЙ КЛАСС
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Geely Emgrand 7
|
301
|
622
|
1143
|
2066
|
Hyundai Elantra
|
3126
|
3805
|
6999
|
13 930
|
Infiniti Q30
|
7203
|
6105
|
1528
|
14 836
|
Lifan Solano
|
130
|
116
|
966
|
1212
|
Zotye Z300
|
138
|
250
|
262
|
650
СРЕДНИЙ И БИЗНЕС-КЛАСС
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Audi A5
|
1943
|
2109
|
718
|
4770
|
Jaguar XF
|
616
|
1741
|
301
|
2658
|
Kia Optima
|
435
|
773
|
5830
|
7038
|
Mercedes-Benz С-класса Coupe/Cabriolet
|
787
|
1491
|
196
|
2474
|
Mercedes-Benz E-класса
|
3161
|
1067
|
1313
|
5541
|
Volvo S90
|
3956
|
3717
|
2540
|
10 213
Рискнем предположить, что в понятие «практичность» участники опроса среди прочего чисто психологически включают соотношение цены и качества. Ведь Kia Optima не настолько практичнее Мерседеса и Audi, насколько те воспринимаются более премиальными. Все они — седаны с сопоставимыми размерами, оснащением и характеристиками. Но именно практичность вывела Оптиму на итоговое второе место.
Что касается двухдверного С‑класса в версиях Coupe и Cabriolet, он просто оказался не в очень подходящей компании. Россияне никогда не были склонны считать купе и кабриолеты машинами, равными по статусу седанам. Климат не тот. Но Mercedes по нашей классификации должен находиться именно здесь — это не спорткар, а лишь двухдверная версия С-класса.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Genesis G90
|
1430
|
1920
|
7486
|
10 836
|
Mercedes-Benz S-класса Cabriolet
|
2951
|
4561
|
1051
|
8563
|
Porsche Panamera
|
6517
|
4417
|
2361
|
13 295
Баллы распределились красиво: Panamera ушла далеко вперед в плане техники, за S‑классом остался лучший дизайн, Genesis G90 безоговорочно назвали самым практичным.
Это обстоятельство позволило корейскому новичку опередить по сумме баллов ни много ни мало Mercedes-Benz — изрядная неожиданность! И это еще один пример того, что менее дорогая модель получает огромный перевес именно в оценке практичности. Думается, это естественная реакция аудитории на царящий в стране кризис. Даже в представительском классе, наиболее стойком к потрясениям экономики, срабатывает фактор потенциальной выгодности приобретения.
СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Audi TT RS
|
2518
|
1435
|
2764
|
6717
|
BMW M2
|
2560
|
1700
|
4075
|
8335
|
Chevrolet Camaro
|
1107
|
4587
|
2409
|
8103
|
Jaguar F-Type SVR
|
1688
|
1371
|
946
|
4005
|
Porsche 718 Boxster/Cayman
|
3025
|
1805
|
704
|
5534
Один из немногих зачетов, где практичность вроде бы решающей роли не играет. Не должна играть! Ведь спорткары покупают не ради большого багажника, а для получения ярких эмоций. Оценки в графе «Дизайн» это подтверждают: единственный «американец» Chevrolet Camaro положил на лопатки европейских соперников. И хотя его техническая составляющая расценена как самая слабая, в сумме всё равно очень высокий балл! Красота — страшная сила.
В номинации «Техника» читатели довольно точно расставили акценты, оценив, «кто есть кто» в чисто ездовом отношении. Лидерство Porsche — абсолютно закономерное. Но решающим аргументом в споре за общую победу опять-таки оказалась практичность. BMW M2 — практичный? По-видимому, так и есть, если рассматривать каждую модель не только как машину для трек-дней, но и в ракурсе повседневной эксплуатации. Разброс оценок спорткара Porsche 718 Boxster/Cayman не оставляет сомнений: наши читатели с трудом могут представить, как на такой машине можно ежедневно ездить на работу и отвозить ребятню в детсад.
КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Haval H2
|
618
|
500
|
660
|
1778
|
Hyundai Creta
|
6997
|
3141
|
6572
|
16 710
|
Renault Kaptur
|
2444
|
6213
|
3064
|
11 721
|
SsangYong Tivoli
|
839
|
1044
|
602
|
2485
И вот итог. Яркий и броский Kaptur произвел сильное впечатление на читателей. Однако техническую вторичность ему не простили, памятуя о том, что машина во многом схожа с родственным Дастером. Внушительный перевес Креты по части практичности объяснить сложнее — скорее всего, сыграли свою роль отдельные преимущества в оснащении и комплектации. Creta в целом побогаче и выглядит как машина без слабых мест, хотя и уступает Каптюру, например, в геометрической проходимости.