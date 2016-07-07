Гран-при «За рулем»: объявлены лучшие автомобили 2017 года

Итоги Гран-при «За рулем» — 2017 подведены! Какие автомобили — новинки года признали лучшими наши читатели?

Главная задача нашего конкурса — понять, как огромная читательская аудитория «За рулем» относится к множеству разных марок и моделей, пришедших на протяжении 2016 года покорять российский рынок. Определить предпочтения и симпатии россиян. И в какой-то мере даже сделать подсказки ведущим компаниям мира.

«Множество» — вполне уместное слово, поскольку в прошлом году, признанном всеми экономистами рыночным «дном», в России представили аж 53 новые модели. Не обновленные — новые! А данные, полученные в ходе опроса, - это голоса читателей, составляющих народное жюри.

По давней традиции мы предлагали оценить новинки по трем основным критериям: техническому совершенству, дизайну и практичности. Победителем в каждом из одиннадцати классов признается машина, получившая наибольшее количество голосов. Подсчет голосов вело известное во всем мире независимое консалтинговое агентство GfK.

Одну традицию мы в этом году нарушили, отказавшись от бумажных анкет в пользу электронных. Из-за нестабильно работающей почты тысячи писем банально опаздывали на процедуру подсчета голосов. Теперь учтены все!

Другую традицию мы с удовольствием поддержали: трое счастливчиков из числа проголосовавших получат по автомобилю Лада Гранта в комплектации Drive Active. В ближайшие дни состоится розыгрыш, и имена победителей будут опубликованы на нашем интернет-портале.

А теперь назовем лучших из лучших — победителей Гран-при «За рулем» — 2017, которых определили своими голосами вы, уважа­емые читатели.

СУПЕРМИНИ

Renault Twizy

Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Bajaj Qute 1848 1243 8422 11 513 Renault Twizy 9050 9655 2476 21 181

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Нелегко найти пару автомобилей, столь же разных по идеологии и сути. Но так вот получилось: аскет-ортодокс и электрическая очаровашка повстречались на российском рынке. Хотя есть и общие черты — например, бардачок, запирающийся ключом. Колес тоже равное количество.

Итоги опроса в этом зачете были во многом предсказуемы. Продукт индийского автопрома, незатейливый в инженерном смысле и скудно оснащенный, блестяще выступил в разделе «Практичность», но в остальных дисциплинах потерпел ожидаемое поражение.

Дизайн хэтчбека по имени Bajaj Qute отнюдь не примитивный, а функциональный, но передовым его никак не назовешь. Renault Twizy, напротив, напирает на оригинальность и изысканность оформления. Конечно, они не конкуренты и предназначены для совершенно разных аудиторий и задач. Но если рассматривать в чистом виде умозрительные предпочтения россиян, то они вполне ясны — очаровашка побеждает.

МАЛЫЙ КЛАСС

Lada XRAY

Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Лада XRAY 2035 5481 6126 13 642 Mini Clubman 7725 4423 1256 13 404 Ravon R2 265 526 539 1330 Ravon Nexia R3 358 196 1220 1774 Ravon R4 515 272 1757 2544

Захватывающий поединок двух явных лидеров — и отчасти сенсационные результаты. Ну а как еще назовешь то, что наши читатели оценили усилия дизайнеров АВТОВАЗа выше, чем достижения их коллег из BMW?! Вот честно, это большая неожиданность. Определенно сыграло свою роль то, что XRAY выступал на «своем поле» при поддержке болельщиков. А Mini Clubman в итоге подвела оценка его практических качеств, тогда как по технике он чемпион в своем классе, причем с гигантским отрывом.

Что касается трех моделей новой узбекской марки, то ей не удалось обмануть бдительность участников нашего опроса. Большинство прекрасно осведомлено, что за новыми названиями кроются давно известные модели. Хотя им и добавили некоторой свежести, но принципиальной новизны и «передовитости» в конструкцию не внедрили.

КОМПАКТНЫЙ КЛАСС

Infiniti Q30

Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Geely Emgrand 7 301 622 1143 2066 Hyundai Elantra 3126 3805 6999 13 930 Infiniti Q30 7203 6105 1528 14 836 Lifan Solano 130 116 966 1212 Zotye Z300 138 250 262 650

Еще один пример того, что практичность — качество очень важное для россиян, но не решающее. В компактном классе Infiniti Q30 в упорной борьбе одержал победу благодаря высоким оценкам за технику и дизайн. Осталось дождаться итогов продаж 2017 года, чтобы проверить, насколько результаты голосования будут релевантны рыночной ситуации. Удержит ли Infiniti Q30 лидерство? Гораздо более практичная, по мнению читателей, Elantra оказала достойное сопротивление. А низкие показатели трех китайских автомобилей, надо полагать, вовсе не указывают на тотальную отсталость по всем критериям. Машины, разработанные в Китае, от поколения к поколению становятся лучше, постепенно избавляясь от первоначальных недостатков. И совсем уж неудачных нынче просто нет.

СРЕДНИЙ И БИЗНЕС-КЛАСС

Volvo S90

Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Audi A5 1943 2109 718 4770 Jaguar XF 616 1741 301 2658 Kia Optima 435 773 5830 7038 Mercedes-Benz С-класса Coupe/Cabriolet 787 1491 196 2474 Mercedes-Benz E-класса 3161 1067 1313 5541 Volvo S90 3956 3717 2540 10 213

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Мы предвкушали, что в этом зачете будет настоящая битва — за каждое очко и до последней минуты. Какие яркие соперники! Тем сильнее впечатляет столь однозначное лидерство Volvo S90 — при ровных результатах во всех номинациях.

Рискнем предположить, что в понятие «практичность» участники опроса среди прочего чисто психологически включают соотношение цены и качества. Ведь Kia Optima не настолько практичнее Мерседеса и Audi, насколько те воспринимаются более премиальными. Все они — седаны с сопоставимыми размерами, оснащением и характеристиками. Но именно практичность вывела Оптиму на итоговое второе место.

Что касается двухдверного С‑класса в версиях Coupe и Cabriolet, он просто оказался не в очень подходящей компании. Россияне никогда не были склонны считать купе и кабриолеты машинами, равными по статусу седанам. Климат не тот. Но Mercedes по нашей классификации должен находиться именно здесь — это не спорткар, а лишь двухдверная версия С-класса.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС

Porsche Panamera

Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Genesis G90 1430 1920 7486 10 836 Mercedes-Benz S-класса Cabriolet 2951 4561 1051 8563 Porsche Panamera 6517 4417 2361 13 295

Главная интрига — появление принципиально нового игрока в этом зачете. Что думают о корейском бренде наши читатели, как он проявит себя в окружении фактически культовых марок с многолетними традициями?

Баллы распределились красиво: Panamera ушла далеко вперед в плане техники, за S‑классом остался лучший дизайн, Genesis G90 безоговорочно назвали самым практичным.

Это обстоятельство позволило корейскому новичку опередить по сумме баллов ни много ни мало Mercedes-Benz — изрядная неожиданность! И это еще один пример того, что менее дорогая модель получает огромный перевес именно в оценке практичности. Думается, это естественная реакция аудитории на царящий в стране кризис. Даже в представительском классе, наиболее стойком к потрясениям экономики, срабатывает фактор потенциальной выгодности приобретения.

СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ

BMW M2

Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Audi TT RS 2518 1435 2764 6717 BMW M2 2560 1700 4075 8335 Chevrolet Camaro 1107 4587 2409 8103 Jaguar F-Type SVR 1688 1371 946 4005 Porsche 718 Boxster/Cayman 3025 1805 704 5534

Один из немногих зачетов, где практичность вроде бы решающей роли не играет. Не должна играть! Ведь спорткары покупают не ради большого багажника, а для получения ярких эмоций. Оценки в графе «Дизайн» это подтверждают: единственный «американец» Chevrolet Camaro положил на лопатки европейских соперников. И хотя его техническая составляющая расценена как самая слабая, в сумме всё равно очень высокий балл! Красота — страшная сила.

В номинации «Техника» читатели довольно точно расставили акценты, оценив, «кто есть кто» в чисто ездовом отношении. Лидерство Porsche — абсолютно закономерное. Но решающим аргументом в споре за общую победу опять-таки оказалась практичность. BMW M2 — практичный? По-видимому, так и есть, если рассматривать каждую модель не только как машину для трек-дней, но и в ракурсе повседневной эксплуатации. Разброс оценок спорткара Porsche 718 Boxster/Cayman не оставляет сомнений: наши читатели с трудом могут представить, как на такой машине можно ежедневно ездить на работу и отвозить ребятню в детсад.

КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Hyundai Creta

Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Haval H2 618 500 660 1778 Hyundai Creta 6997 3141 6572 16 710 Renault Kaptur 2444 6213 3064 11 721 SsangYong Tivoli 839 1044 602 2485

Две самые ожидаемые новинки от лидеров российского рынка вполне логично затмили остальных конкурентов, ощутимо уступающих лидерам и в количестве дилерских центров, и в интересе со стороны потенциальных покупателей. Hyundai Creta и Renault Kaptur были фаворитами изначально, если принять во внимание объемы уже состоявшихся продаж. Но как именно пойдет борьба между ними, вряд ли кто взялся бы предположить.

И вот итог. Яркий и броский Kaptur произвел сильное впечатление на читателей. Однако техническую вторичность ему не простили, памятуя о том, что машина во многом схожа с родственным Дастером. Внушительный перевес Креты по части практичности объяснить сложнее — скорее всего, сыграли свою роль отдельные преимущества в оснащении и комплектации. Creta в целом побогаче и выглядит как машина без слабых мест, хотя и уступает Каптюру, например, в геометрической проходимости.