Новый кроссовер DS 7 Crossback: французская «семерка»

Считаем шаги и ступени на презентации кроссовера DS 7 Crossback.

DS 7 Crossback

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Около года назад я приезжал в Париж на презентацию двух моделей новоиспеченной марки DS — хэтчбеков DS 3 и DS 4 . Тогда журналистов из нескольких стран собрали во флагманском бутике DS World, в квартале от Елисейских полей, и долго пичкали рассказами об уникальности и премиальности нового бренда. Но всё было как-то неискренне. Все, включая самих спикеров, понимали, что DS 3 и DS 4 — перелицованные, причем отнюдь не молодые Ситроены. Улучшенная шумоизоляция? Более благородный пластик? Не было в этих машинах ничего, что позволяло бы говорить о переходе на вожделенный премиальный уровень.

И вот я снова во Франции — на закрытом показе кроссовера DS 7 Crossback. Новые автомобили не создаются за 365 суток, поэтому очевидно, что год назад парни из DS знали то, о чем не догадывались остальные, - и теперь их слова уже не кажутся мне лапшой.

Приборная панель — это 7-дюймовый тачскрин. На статической презентации показали лишь этот — непростой для восприятия — вариант графики. Но я уверен, что есть и менее затейливые. Диагональ тачскрина головного устройства — 12 дюймов. Разрешение на высоте. Ни с эргономикой, ни с качеством материалов нет проблем: DS 7 готов конкурировать с лучшими из лучших. В качестве опции доступна аудиосистема Focal Electra с четырнадцатью динамиками. А функция массажа отныне не профанация. Выдвигающиеся из панели часы B.R.M R180 — на любителя. Но это тот случай, когда само наличие дорогой и престижной вещицы ценнее, чем функциональность. Клавиши управления стеклоподъемниками вынесены на центральную консоль, но исполнение столь восхитительное, что недовольных не будет. Селектор автомата — как на Peugeot 3008. Клавишей в нижней части активируется парковочный ассистент. Барабанчики на руле можно инкрустировать кристаллами. Даже не верится, что этот ад придумали те же люди, которые безупречно и сдержанно оформили весь интерьер.

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Вместо бутика DS World — особняк в несколько этажей, арендованный специально для премьеры. Лифт, кнопка четвертого этажа — и нас встречают представители бренда DS. Машины здесь нет, только столы. Много столов в центре просторного зала в сто с лишним «квадратов». На каждом из них — элементы отделки интерьера. Образцы кожи, алькантары и тканей. Панели из натурального шпона. Катушки с нитками, которыми прошивают кресла, дверные обшивки и руль, ворсовые коврики и разно­образные металлические детали. Но главное, что при всем многообразии оттенков и фактур всё это настолько гармонично сочетается, что уважение к труду художников и дизайнеров рождается буквально на клеточном уровне.

Базовых вариантов отделки интерьера пять, и четыре из них названы в честь культовых мест Парижа: Bastille, Rivoli, Faubourg и Opera. Пятый — Perfomance Line явно выбивается из общей концепции. Правда в том, что в любом варианте DS 7 Crossback не уступит качеством материалов и возможностями персонализации ни одной машине из сегмента среднеразмерных кроссоверов. Даже барабанчики на руле DS можно инкрустировать кристаллами. На мой скромный взгляд, это слегка перебор, но те, у кого дома лепнина, статуи ангелочков и прочее рококо, будут в восторге.

Узор на сиденьях, напоминающий часовой браслет, - признак отделки наппой. Сзади будет комфортно даже очень высоким: мéста в ногах и над головой в избытке.

Этажом ниже автомобиля всё еще нет. Стоит стенд с частью салона: передняя панель и кресла, которые теперь оснащены полноценным — воздействующим на всю спину — массажером. Французы явно накаляют обстановку, показывая автомобиль по частям. Шаг за шагом. От материалов отделки — к готовым элементам и системам. Хотя было бы символичнее не спускаться по лестнице вниз, а подниматься выше и выше.

Архитектура передней панели бесхитростна, но самобытна и лишена эргономических заскоков. Беспроигрышный ход. Перед глазами водителя — 7-дюймовый дисплей, играющий роль приборной панели. На центральной консоли — гигантский 12‑дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Чуть выше — выдвижные часы BRM Chronographes. В России цены на часы этой марки начинаются с 80 тысяч рублей и доходят до двух с половиной миллионов. Такие детали бесценны и перетягивают на себя внимание, отвлекая от фурнитуры, которая будто бы снята с более дешевых моделей Citroen и Peugeot. Хотя надо отдать должное, общекорпоративных деталей совсем немного.

Светодиодные модули оптических блоков загораются пурпурным при открывании дверей, а затем поворачиваются на 180° и светят привычным бело-лунным светом. Бесполезная штука, но завораживает.

В вечернем потоке «чешуйчатые» задние фонари не позволят перепутать DS 7 Crossback с Infiniti или Акурой.

За стеной — отдельно стоящая передняя часть машины, обрубленная в том месте, где должно начинаться лобовое стекло. Всё внимание — фарам. Светодиодные модули оптических блоков DS Active LED Vision загораются пурпурным при открывании дверей, а затем поворачиваются на 180°, начиная светить привычным бело-лунным светом.

Поскольку в отсутствие дверей этот процесс закольцован и модули поворачиваются то туда, то обратно, несложно залипнуть на минуту-другую и не сразу заметить, что на экране напротив демонстрируются возможности системы ночного видения DS Night Vision, повышающей обзорность при ночном вождении до 100 метров.

Подбору материалов уделили колоссальное внимание. Для презентации вариантов отделки салона выделили целый этаж огромного особняка.

Двадцать ступеней вниз, и мы на втором этаже. Здесь знакомят с потенциалом системы DS Connected Pilot, которая умеет держаться за идущим впереди автомобилем, воспринимая даже прерывистую разметку, а при движении в пробках — тормозить и трогаться без каких-либо действий со стороны водителя. Здесь же рассказывают про автопилот, уме­ющий парковать автомобиль любым способом: нет нужды крутить руль и давить на педали, нужно лишь один раз нажать на клавишу.

На втором этаже я узнал и о том, что DS 7 Crossback можно оснастить активной подвеской. Правда, вместо пневмобаллонов здесь электронно-управляемые амортизаторы, которые меняют жесткость в зависимости от данных, полученных с камеры, следящей за дорогой. Напоследок мне рассказывают про топовую гибридную версию, объединяющую 200‑сильный бензиновый двигатель с двумя электромоторами мощностью по 80 кВт каждый. Один из электромоторов вращает задние колеса, что позволяет говорить о наличии полноприводной версии в отсутствие механического полного привода. Такой DS 7 Crossback появится не раньше весны 2019 года.

Заявленный объем багажника — 628 литров. По нашей методике, скорее всего, намерили бы около четырехсот — стандартный для класса показатель.

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Преодолевая последний лестничный пролет, я знал об автомобиле практически всё. Знал про моторную линейку, состоящую из трех бензиновых (от 130 до 225 л.с.) и двух дизельных двигателей (от 130 до 180 л.с.). Знал про новый 8-ступенчатый автомат EAT8 , доступный всем версиям, кроме самой слабой бензиновой. И знал, что окажусь огорчен, если DS 7 Crossback никогда не доедет до России. Впрочем, по информации из российского офиса, доехать все-таки должен. В следующем году.

А когда с автомобиля сдернули покрывало, уверенность в том, что сегмент кроссоверов класса D обрел сильного игрока, лишь окрепла. И хотя отсутствие полного привода — явный недочет, решающим фактором будет отнюдь не он. Ответственность за взлет или провал «семерки» лежит на плечах маркетологов. При разумной цене DS 7 способен одной только внешностью и харизмой увести покупателей у Audi Q5 и BMW X3. Хороший пример — Lexus NX. Но если прайс-лист будет шокирующим, DS 7 окажется наедине с собой — в рыночном «подвале». Выбираться оттуда придется мучительно долго, шаг за шагом. А можно и вовсе не выбраться.

Длина машины — 4570 мм, колесная база — 2740 мм. Land Rover Discovery Sport имеет почти такие же размеры. Представители немецкой «большой тройки» чуть-чуть крупнее.

Наконец-то у марки DS появился соответствующий премиальному уровню автомобиль Отсутствие механического полного привода оттолкнет многих покупателей

Фото: Михаил Кулешов и DS