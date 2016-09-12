Creta 1.6 с полным приводом: она вообще едет?

Теперь самую доступную модификацию кроссовера Hyundai Creta со всеми ведущими можно купить меньше чем за миллион рублей. Мы одними из первых прокатились на ней по подмосковным дорогам.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Повод: кроссовер Hyundai Creta получил полный привод вместе с мотором 1,6 литра.

Место действия: Коломна, Россия.

Автомобиль получил новый, алый цвет кузова Fiery Red. Теперь в гамме восемь цветов.
Автомобиль получил новый, алый цвет кузова Fiery Red. Теперь в гамме восемь цветов.

Впечатления: за восемь месяцев с момента начала продаж своих хозяев обрели более чем 35 000 кроссоверов Hyundai Creta. Это сделало автомобиль одним из лидеров сегмента кроссоверов в России. В Hyundai не останавливаются на достигнутом и, чтобы еще больше заинтересовать клиентов, делают доступным полный привод. Отныне все ведущие колеса предлагают не только с 2,0-литровым мотором (149,6 л.с.), но и с двигателем 1,6 л (121 л.с.). Версию можно выбрать как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом.

Машина с механикой в комплектации Active стоит 969 900 рублей. Версию с автоматом предлагают в самом богатом оснащении Comfort Plus, от 1 139 900 рублей.

Характеристики двигателя для полноприводной версии немного изменили. Машина развивает 121 л.с., в то время как моноприводный автомобиль — 123 л.с. Пиковый момент — 148 Н.м против 151 Н.м у моноприводника.
Характеристики двигателя для полноприводной версии немного изменили. Машина развивает 121 л.с., в то время как моноприводный автомобиль — 123 л.с. Пиковый момент — 148 Н.м против 151 Н.м у моноприводника.

Вырос расход топлива. По паспорту в комбинированном цикле машина «ест» на 0,4/0,5 литра больше — 9,6/9,9 л (данные для механики и автомата). Разгон до первой сотни теперь ожидаемо хуже, на 0,6/1,0 c (12,9/13,1 с), да и максималка упала на два километра в час. Теперь это 167 км/ч, впрочем, где это вы собрались до них разгоняться? Виной всему — возросшая из-за приводов снаряженная масса. Она выросла на 66 кг у Креты с механикой и на 70 кг — с автоматом.

Для бюджетного кроссовера салон симпатичен и опрятен. Понравилось и качество сборки автомобиля. Единственное, что вызвало вопросы, это крошечный дисплей на центральной консоли. В него плохо видно изображение с камеры заднего вида. Почему бы не сделать экран больше, как в Солярисе?
Для бюджетного кроссовера салон симпатичен и опрятен. Понравилось и качество сборки автомобиля. Единственное, что вызвало вопросы, это крошечный дисплей на центральной консоли. В него плохо видно изображение с камеры заднего вида. Почему бы не сделать экран больше, как в Солярисе?

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Конструкция полного привода не изменилась. Она такая же, как на двухлитровой версии, а также на старших моделях бренда — Tucson и Santa Fe.

На тесте удалось проехать на машине с автоматической коробкой передач.

Серьезного бездорожья на маршруте не было, но оно и понятно. Creta, прежде всего, — городской кроссовер, а не серьезный внедорожник. Она бодро забирается в крутой подъем, но в леса на ней лучше не соваться. В колейной грунтовке подвеска показалась излишне жесткой. А вот на руле ударов не чувствовал и из рук он не выбивался. Автомат перевел в ручной режим — так все же приятнее контролировать тягу мотора при преодолении крутых горок.

А вот на асфальте к машине претензий нет. Плавность хода автомобиля отменная. Понравилась и шумоизоляция. Даже если крутить мотор до 4000 об/мин, звука двигателя и шума шин почти не слышно. Автомат при этом слегка задумчив, потому при обгонах опять перевожу селектор в ручной режим.

У Креты можно заблокировать муфту, но ждать от нее серьезных внедорожных подвигов не стоит. Это, прежде всего, городской кроссовер.
У Креты можно заблокировать муфту, но ждать от нее серьезных внедорожных подвигов не стоит. Это, прежде всего, городской кроссовер.

Перспективы: удачно стартовавший на рынке автомобиль получил более доступную полноприводную версию — какие тут еще могут быть вопросы по поводу перспектив? Покупать моноприводник, когда почти за те же деньги можно приобрести вариант со всеми ведущими, это надо еще умудриться! А в сравнении с 2,0-литровым полноприводником — 170 тысяч форы. И это в доступном сегменте рынка кроссоверов.

На асфальте автомобиль радует отменной плавностью хода
На асфальте автомобиль радует отменной плавностью хода

Оценка: цель компании — чтобы каждый второй покупатель выбирал Крету с полным приводом. С появлением модификации 1.6 AWD, думаю, она вполне достижима.

Подробности: ЗР, 2017, №5.

Creta 1.6 с полным приводом: она вообще едет?

Фото: Hyundai

Creta 1.6 с полным приводом: она вообще едет?
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Отзывы о Hyundai Creta (1)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец то, малый литраж получил полный привод. Это же наша Нива, только по корейски

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Комментарии (63)

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Илюша КАПлан ты конечно редкий «грамотей», антон автоман поставил турбо на Шниву МЕНЕЕ чем за 100к рублей, причем как он УТВЕРЖДАЕТ, БЕЗ снижения ресурса!(Конечно же Антону Автоману, я верю куда больше чем тебе!)
И опа, вместо 87 лс. стало около 120. Причем, такой тюнинг Шнивы вещь вполне обычная, как оказывается.

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0

Авто из фольги, на полном приводе, с одноразовым двигателем, жужит, как бы едит, и недорого, покупайте жертвы наперстачников) ))))) а я посмеюсь.

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-1

Автомобиль Creta 1.6 с полным приводом нужно комплектовать логарифмической штурманской линейкой НЛ-10.
Прежде чем решиться на обгон, достал, пошуровал туда-сюда шкалой и визиркой, и — вперёд, навстречу ветру, выстраивать траекторию в соответствии с расчётом. Иначе обгон может не состояться.
Приложение к пособию по эксплуатации Креты:
ссылка

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+5
робот

Смотря после какой машины садишься. Если после Марк2 или Чайзера, то мрак, конечно. А если после КИА Рио 1.4 или Приоры 1.6, то все не так мрачно. Дастер рестайлинговый с мотором от Ниссана 1.6 неплохо бегает. Не Инфинити, конечно, но в потоке держишься. Но на обгонах аккуратней просто нужно быть. Да и куда, на тот свет торопиться что ли...

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-5
Алексей

Вождению Креты будет постоянно сопутствовать дух отрицания, дух сомнения..

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+5

Дак опять если сделают полный привод и автомат, тогда Иксрей под один миллион стоить будет. А как ни крути при разнице в 100 тыс. руб в пользу Иксрея люди за хундаем пойдут в очередь. Как ни крути у иномарок какой-никакой престиж и надёжность , а у жигулей имидж конструкторов с давних лет тянется

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-8
Алексей

Будет дешевле Дастера, и это никак не 100 000 разницы, а все 250 — 300 тысяч, впрочем как и сейчас разница на переднеприводные версии.

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+5

Дороговато один миллион за 1.6. Хотя сегодня добротный паркетник японских марок за 1500000 переваливает. Обидно, что наши продолжают лишь в след смотреть: нет чтоб полный привод сделать и автомат, тогда Иксреи разбирали бы как пирожки.

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-4
Алексей

Предлагаешь им воткнуть муфту как в Крету? Так какой же это полный привод? Это развод для лохов. Посмотри тестдрайвы, и куда на этом полном приводе ехать если она на первом подъёме умирает.

Ответить#
+8

ВАЗофилы в злобе скрежещут зубами:
Полного привода в Хрее нет, не было и не будет. Как и АКПП.
Как и смысла:)

Ответить#
-12
Каплан Илья

У ВАЗа есть полноприводный автомобиль, и лучше пусть на Иксрее не будет полного привода, зато он стоит вменяемые деньги и не ржавеет с новья, как Крета.
Какой толк в полном приводе у Креты если на него ломятнеподъёмные для многих цены и это за бюджетный автомобиль?
Большинство Крет, которые мне попадаются, это моноприводные повозки в самых простых комплектациях со страшной оптикой и даже без противотуманок.

Ответить#
+5
Сокол

Зря на Иксрее полного привода нет. Так бы больше размах для продаж был

Ответить#
0
Алексей

Был. Бы.
Хрей пролетает.

Ответить#
-10
Сокол

И о чем это говорит?
О том, что Крету можно теоретически поиметь с полным приводом и АКПП, а Хрей — нет?;)
Мне Хрей за последние полгода на дороге попался три раза.
Не берут?:)

Ответить#
-10
Каплан Илья

«Крету можно теоретически поиметь с полным приводом и АКПП»
С ценами на неё, ключевое слово «теоретически» :)

«Мне Хрей за последние полгода на дороге попался три раза.»
Каплан, и после таких вот смешных заявлений ты смеешь врать, что не из Украины:))

Ответить#
+5
Сокол

Когда у ВАЗофила-путриота кончаются аргументы, он вспоминает про Украину:)
А ВАЗ — отстой:)

Ответить#
-3

не сгнила крета за время теста?

Ответить#
+11
Darkmatter

Судя по отзывам в ютуб, может и сгниёт к концу года :))

Ответить#
+4

Все прекрасно расписали, но так и не нашел в статье ответа — как она вообще едет?

Ответить#
+9
R Rust

Лучше смолчать, чем худое молвить.

Ответить#
+8

«Теперь самую доступную модификацию кроссовера Hyundai Creta со всеми ведущими можно купить меньше чем за миллион рублей.„(С)

Это-ж просто праздник какой-то ! 
Ржавеющая вмиг „собаковозка“ Ху*дай с позорными белыми НЕатермальными стёклами и „отсутствующим“ багажником всего-то меньше чем за миллион рублей !

Ответить#
+13
Шурик

Так вас никто покупать не заставляет:)
Возьмите Гранту в кузове от Маттина или Степвей в кузове от Маттина, возите в них кошек...
Без полного привода и АКПП.
Зато стекла атермальные будут:)

Ответить#
-16

Так разница с 2.0 ведь не только двиг, подвеска задняя независимая идёт, другие настройки усилителя руля и наверняка ещё какие-то отличия есть.
Купить 1.6 AWD с автоматом за 1 140 т.р. точно надо умудриться, могли бы и по-гуманней ценник нарисовать.

Ответить#
+11

О, Хрей сливается еще дальше...
Кто бы мог подумать...
А так кричали ВАЗофилы: «Да на Крете с 1,6-движком полного привода нет, поэтому Хрей — ее аналог!»
Ну-ну:)
Хрею-то полный привод не прикрутят вообще никогда:)
Корейцы молодцы, кто бы что ни говорил: идут покупателю навстречу.

Ответить#
-15
Каплан Илья

Ну наконец то Каплан признался, что конкурент Креты это именно Хрей, не более :)
У Иксрея нет полного привода, но есть другое огромное преимущество перед Кретой, это двигатель 1.8 и цена. Топовая комплектация Иксрея 1.8 с крутящим моментом 173 Н.м, обутая в литые диски 17", со светодиодными ДХО, многофункциональным рулевым колесом, подогревом передних сидений и лобового стекла, климат-контролем, круиз-контролем, датчиками дождя и света, аудиосистемой с 6-ю динамиками, камерой заднего вида, навигацией........., и всё равно будет дешевле на 16 тысяч голой моноприводной Креты 1.6 151 Н.м. даже без кондиционера, противотуманок, электропривода и обогрева боковых зеркал и стальными 16" дисками, не говоря про всё перечисленное в Иксрее, чего тоже естественно не будет.
Вот и всё, а полный привод это конечно же хорошо, но цена кусачая, есть бюджетные кроссоверы с полным приводом и двигателем 1.6 гораздо дешевле.

Ответить#
+10
Сокол

«Вот и всё, а полный привод это конечно же хорошо, но цена кусачая, есть бюджетные кроссоверы с полным приводом и двигателем 1.6 гораздо дешевле.»

Примеры будут? Берем дустер и считаем. 1.6 4на4 Expression 835рэ + 30т кондей + 11т ЭРА глонас (а как сейчас без нее продают не понял?) + 8т 2 ПБ +7т обогрев передних сидений (это у дизеля но для сравнения пойдет) + 16т система стабилизации. Итого 835+72=897 рэ. Минимальная крета 4х4 1.6 все это имеет и стоит = 969.

дустер дешевле? Несомненно. ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ? Да фик бы там! Французы как всегда развели вас мудреным прайсом, где доплачивать нужно за все, начиная от цвета ручек и заканчикая третьим подголовником и даже глонас.
А дешевле дустера нива онли. Давайте про нее не будем?
Китайские же паркетники большей частью клали на полный привод, ну а те, что не клали не сильно дешевле креты, увы.

Ответить#
-11
_serge_

Дастер 1.6 MT 4x4 Authentique 2017г. 755 990 Р
Называется Крета — давай досвидания, не вспоминая про Шниву.

Ответить#
+8
Тихий ход

«Дастер 1.6 MT 4x4 Authentique 2017г. 755 990 Р
Называется Крета — давай досвидания, не вспоминая про Шниву.»

Пошутил? Поржал. Ты точно тот, для кого французы делают прайсы с бесконечным количеством опций, среди которых даже передние ЭСП. Вот только и это осилить не смог. Придется тыкать носом.

Чтобы сравнить по оснащению дустера с БАЗОВОЙ кретой 4х4 мне пришлость брать его ВТОРУЮ комплектацию Expression и пичкать ее опциями на 72 рубля! 72 рубля Карл! ВТОРУЮ комплектацию,а ты мне предлагаешь первую без опций, в которой НЕТ НИЧЕГО кроме гура и ОДНОЙ ПБ! А доплата за Expression с этими опциями 150 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ) Карл!

Так что до свидания тебе Карл, иди учи математику, рыночная экономика пока не для тебя, ты купился на надпись на заборе.

Ответить#
-11
_serge_

С математикой у вас явно не лады.
Duster 1.6 MT 4x4 Privilege, т.е. максимальная комплектация, да ещё и со всеми возможными допами, включая мультимедиа с камерой заднего вида и навигацией, короче всё, что только можно, выходит 955 950 Р. И это при том, что Крета с полным приводом в комплектации Active стоит 969 900 Р.
К репетитору.

Ответить#
+6
_serge_

Все твои выкладки гроша ломанного не стоят, знаешь почему? Потому что Дастер С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ стоит в базе дешевле, чем базовая Крета с приводом на одну ось! Понимаешь? С полным приводом дешевле, чем с передним. Всё! И ты хоть сколько свистелок китайских в неё не напихай, лучше от этого она не станет, бюджетка есть бюджетка.

Ответить#
+8
Тихий ход

Правильно, Шниву с ее дохлым ВАЗомотором лучше вообще не вспоминать:)

Ответить#
-12
Каплан Илья

У Шнивы в базе идёт настоящий полный привод и это не какая то перегревающаяся муфта, как на Крете. А стоит такой автомобиль от 588 000 рублей, и где будет Крета за миллион?

Ответить#
+6
Тихий ход

Где-то там, где раздатка не гудит и сиденье спину не выламывает:)
И еще где-то там, где АКПП есть и движок более 100 сил:)
Про ржавчину Нивы расскажете сами?:)

Ответить#
-9
Каплан Илья

Каплан. у меня такая Шнива уже семь лет, не гниёт и проезжает много где. Там куда на Крете соваться нельзя, легко.

Ответить#
+4
Тихий ход

«Я тебе, конечно, верю» (с):)))

Ответить#
-1
_serge_

Про дастер всё верно, кроме одного. Ажиотаж на крету позволяет ОД пичкать их допами на 50–100 тыс с тройной наценкой и втюхивать это клиентам, а на дастер никакого ажиотажа нет, поэтому вполне реально выбить скидос тысяч на 50 и подарков на такую же сумму. Вот здесь уже начинается то самое ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ.

Ответить#
0
_serge_

Погодите, он щас еще одну простыню родит про то, что «на 17» катках Хрей уделает Крету на бездорожье!!!":)

Ну ВАЗофил же, е-мое...
Для него диски большего диаметра и красные брызговики "спарца" — это +100500 к моменту и мощности.
АКПП в Хрей, видимо, тоже предлагается силами владельцев колхозить, как и полный привод:)

Жалкие ВАЗофилические попытки отрекламировпть Хрей провалились:)

Ответить#
-12
Каплан Илья

Ну кастрюля же, е-мое...
Для него проблема понять, что если есть максимальная комплектация с дисками большого диаметра и более мощным двигателем, которая всё равно стоит меньше, то есть и начальная, которая будет иметь такой же набор опций, даже больше, чем в базовой Крете, только разница будет уже не 16 тысяч, а все 190 тысяч!

Ответить#
+8
Сокол

Но полного привода у Хрея нет, не было и не будет, как и АКПП — хоть вы тут оборитесь про диски и диоды:) И движок с масложором;)
ВАЗик слил:)

Ответить#
-12
Каплан Илья

Движок на Иксрее не масложор, давно устранили проблему с браком на первой партии.
А вот Креты всё так же гниют.

Ответить#
+10
Сокол

Устранили?
Пруфы будут?
Или как с бачком?;)

Ответить#
-9
Каплан Илья

В АР есть подробный отчёт про устранение проблем и по бачкам и по двигателю. Всё подробно, где проблемы были, что сделали для устранения. Если подписку проплатить осилишь, прочтёшь.

Ответить#
+4
Сокол

Угу, угу:)
А про прикручивание полного привода и АКПП к Хрею там случайно не написано?:)

И что же вы наврали «для их устранения»? «Сделать для странения» и «устранить» — не одно и то же:)

А для обслуживания механизма ГРМ этот «не жрущий масло» движок по-прежнему надо наполовину разбирать?:))

Ответить#
-1
Сокол

Все так же — это до гарантийного ремонта, которого у ВАЗиков не бывает?

Ответить#
-7
Сокол

Так чо там, полный привод, АКПП и движок без масложора на Хрей завезут примерно...никогда?:)))

Ответить#
-12
Сокол

У Xray есть ещё одно существенное преимущество, он не ржавеет как Крета спустя 3 месяца =))

Ответить#
+8
Тихий ход

Ну да, он через три года заржавеет, когда гарантия закончится:)
И все эти три года, стоя в грязной луже или снежной каше, вы будете жалеть, что полного привода в Хрее нет:)

Ответить#
-11
Каплан Илья

крета гниет как старые жигули. позорная тачка

Ответить#
+7
Darkmatter

Лечится по гарантии:)
А у жигулей?

Ответить#
-10
Каплан Илья

те жигули, которые гнили так как крета уже лет 10 не делают. а новые тазики, к чести производителя, очень неплохую антикоррозийку имеют.
а то что исправляют по гарантии. только после того начали исправлять, как на кретаклубе массовый вой в теме поднялся на тему коррозии. да и мало утешения, когда новую машину тебе перекрашивают...она, как минимум, уже в цене значительно теряет.

Ответить#
+7
Darkmatter

Теперь такие жигули называются Гранта и гарантийной перекраске не подлежат?:)

Ответить#
-6
Darkmatter

На Приоры, особенно в белом цвете, посмотрите после года эксплуатации в такси. И тогда мнение резко изменится. Вот Весты и Иксреи может и не гниют за первые два года.

Ответить#
-10
Каплан Илья

Если гниет весь кузов с новья это перекрасом не вылечить. А проблемы с ЛКП в дилерских центрах ВАЗа,если вдруг такие появляются, устраняют по гарантии как и везде. Только вот обращений столько как у Хёндай нет.

Ответить#
+6
. Overprint

Не доезжают, видимо ВАЗики... сгнивают раньше:)

Ответить#
-7
Каплан Илья

А крета ржавеет или нет?

Ответить#
+6
О. Евгений

А я понятия не имею. Это вопрос к инженеру по гарантии Хендэ. Ведь Корейские тачки, в отличие от отечественных, красят по гарантии.

Ответить#
-13

Ну так едет она с 1.6 или нет?))

Ответить#
+1
pevun

Ну так в тексте читайте — едет, но медленнее.

Ответить#
+2
pevun

Выскажу такую версию — если вы не планируете летать, как на солярисе 190–200 (есть такие ребятки) то едет вполне себе нормально.

Ответить#
-7

А задняя дверь не ржавая? Или полюбасу будет ржавая, ведь эта бюджетка!)))

Ответить#
+6
Безымянный

Поищи на ютубе — она вся ржавеет.

Ответить#
+6
R Rust

У всех производителей были проблемки с окрасом... Покрасят по гарантии и все...

Ответить#
-9
BOSIS

Нет! Не все! Еще 10 лет ВАЗофилы будут вспоминать этот косяк, как и «избыточно мягкие» пружины Соляриса в 2011-м году!:)))

Потому что больше-то предъявить им будет нечего, ведь косяк с пружинами лет шесть как исправлен, да и у свежего Соляриса задняя балка от Элантры, а Креты, как вы справедливо отметили, отремонтируют по гарантии.

А то, что Гранта на ресурсных испытаниях АР в 2012-м заржавела и потрескалась — это они будут упорно отрицать, ведь ВАЗ — он лажать не может, он — лучше всех:))))

ВАЗофилы такие ВАЗофилы:)

Ответить#
-14