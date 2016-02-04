Creta 1.6 с полным приводом: она вообще едет?

Теперь самую доступную модификацию кроссовера Hyundai Creta со всеми ведущими можно купить меньше чем за миллион рублей. Мы одними из первых прокатились на ней по подмосковным дорогам.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Повод: кроссовер Hyundai Creta получил полный привод вместе с мотором 1,6 литра.

Место действия: Коломна, Россия.

Автомобиль получил новый, алый цвет кузова Fiery Red. Теперь в гамме восемь цветов.
Автомобиль получил новый, алый цвет кузова Fiery Red. Теперь в гамме восемь цветов.

Впечатления: за восемь месяцев с момента начала продаж своих хозяев обрели более чем 35 000 кроссоверов Hyundai Creta. Это сделало автомобиль одним из лидеров сегмента кроссоверов в России. В Hyundai не останавливаются на достигнутом и, чтобы еще больше заинтересовать клиентов, делают доступным полный привод. Отныне все ведущие колеса предлагают не только с 2,0-литровым мотором (149,6 л.с.), но и с двигателем 1,6 л (121 л.с.). Версию можно выбрать как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом.

Машина с механикой в комплектации Active стоит 969 900 рублей. Версию с автоматом предлагают в самом богатом оснащении Comfort Plus, от 1 139 900 рублей.

Характеристики двигателя для полноприводной версии немного изменили. Машина развивает 121 л.с., в то время как моноприводный автомобиль — 123 л.с. Пиковый момент — 148 Н.м против 151 Н.м у моноприводника.
Характеристики двигателя для полноприводной версии немного изменили. Машина развивает 121 л.с., в то время как моноприводный автомобиль — 123 л.с. Пиковый момент — 148 Н.м против 151 Н.м у моноприводника.

Вырос расход топлива. По паспорту в комбинированном цикле машина «ест» на 0,4/0,5 литра больше — 9,6/9,9 л (данные для механики и автомата). Разгон до первой сотни теперь ожидаемо хуже, на 0,6/1,0 c (12,9/13,1 с), да и максималка упала на два километра в час. Теперь это 167 км/ч, впрочем, где это вы собрались до них разгоняться? Виной всему — возросшая из-за приводов снаряженная масса. Она выросла на 66 кг у Креты с механикой и на 70 кг — с автоматом.

Для бюджетного кроссовера салон симпатичен и опрятен. Понравилось и качество сборки автомобиля. Единственное, что вызвало вопросы, это крошечный дисплей на центральной консоли. В него плохо видно изображение с камеры заднего вида. Почему бы не сделать экран больше, как в Солярисе?
Для бюджетного кроссовера салон симпатичен и опрятен. Понравилось и качество сборки автомобиля. Единственное, что вызвало вопросы, это крошечный дисплей на центральной консоли. В него плохо видно изображение с камеры заднего вида. Почему бы не сделать экран больше, как в Солярисе?

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Конструкция полного привода не изменилась. Она такая же, как на двухлитровой версии, а также на старших моделях бренда — Tucson и Santa Fe.

На тесте удалось проехать на машине с автоматической коробкой передач.

Серьезного бездорожья на маршруте не было, но оно и понятно. Creta, прежде всего, — городской кроссовер, а не серьезный внедорожник. Она бодро забирается в крутой подъем, но в леса на ней лучше не соваться. В колейной грунтовке подвеска показалась излишне жесткой. А вот на руле ударов не чувствовал и из рук он не выбивался. Автомат перевел в ручной режим — так все же приятнее контролировать тягу мотора при преодолении крутых горок.

А вот на асфальте к машине претензий нет. Плавность хода автомобиля отменная. Понравилась и шумоизоляция. Даже если крутить мотор до 4000 об/мин, звука двигателя и шума шин почти не слышно. Автомат при этом слегка задумчив, потому при обгонах опять перевожу селектор в ручной режим.

У Креты можно заблокировать муфту, но ждать от нее серьезных внедорожных подвигов не стоит. Это, прежде всего, городской кроссовер.
У Креты можно заблокировать муфту, но ждать от нее серьезных внедорожных подвигов не стоит. Это, прежде всего, городской кроссовер.

Перспективы: удачно стартовавший на рынке автомобиль получил более доступную полноприводную версию — какие тут еще могут быть вопросы по поводу перспектив? Покупать моноприводник, когда почти за те же деньги можно приобрести вариант со всеми ведущими, это надо еще умудриться! А в сравнении с 2,0-литровым полноприводником — 170 тысяч форы. И это в доступном сегменте рынка кроссоверов.

На асфальте автомобиль радует отменной плавностью хода
На асфальте автомобиль радует отменной плавностью хода

Оценка: цель компании — чтобы каждый второй покупатель выбирал Крету с полным приводом. С появлением модификации 1.6 AWD, думаю, она вполне достижима.

Подробности: ЗР, 2017, №5.

Creta 1.6 с полным приводом: она вообще едет?

Фото: Hyundai

Creta 1.6 с полным приводом: она вообще едет?
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Отзывы о Hyundai Creta (1)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец то, малый литраж получил полный привод. Это же наша Нива, только по корейски

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Комментарии (2)

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Ну так едет она с 1.6 или нет?))

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А задняя дверь не ржавая? Или полюбасу будет ржавая, ведь эта бюджетка!)))

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