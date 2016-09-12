Накануне открытия Шанхайского автосалона Citroen устроил отдельную презентацию знаковой для себя модели — среднеразмерного по европейским меркам кроссовера С5 Aircross.

Подчеркивая близость с концептом двухлетней давности, на презентации тоже выкатили автомобиль ярко-красного цвета.

Повод: статическая премьера кроссовера Citroen C5 Aircross.

Место действия: Шанхай, Китай.

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Впечатления: два года назад здесь же, в Шанхае, состоялась премьера концепта Citroen Aircross. Уже тогда я был уверен, что французы рискнут запустить автомобиль в серию с минимальными изменениями в дизайне. Так и вышло. Внешне серийный С5 Aircross с прототипом — практически близнецы! Сохранилась и вычурная оптика, и все еще удивляющие практичностью накладки Airbump, действительно защищающие кузов от повреждений.

Салон стилистически остался прежним, но нескольких «фишек» лишился. Предсказуемо исчезли распашные двери: пока еще никто не рискнул сделать массовый автомобиль без центральной стойки кузова. Восьмидюймовый сенсорный экран не двигается по направляющим, а жестко закреплен по центру панели. Зато нет претензий к быстродействию, а это главное. Про логику меню ничего сказать не могу: на всех доступных на презентации машинах выставлен китайский язык. Джойстик управления коробкой передач — решение современное, но на фоне концепта выглядит блекло: там-то была поворотная шайба, да еще и расположенная вертикально!

Передняя панель органично сочетает удобство классической конфигурации и красоту неформального подхода. Но чувствуется, что французы себя сдерживали: они могут сотворить на серийном автомобиле и не такое!

Чем С5 Aircross приятно поразил, так это простором на заднем сиденье. Усевшись «сам за собой», при росте 186 см я получил запас места от коленей до спинки кресла в ладонь шириной. При желании нетрудно закинуть ногу на ногу, не рискуя испачкать обивку. Великолепен и диапазон регулировки передних сидений. При максимально отодвинутом назад пассажирском месте можно полностью вытянуть ноги, а сзади будет тесно даже ребенку. Дополнительный комфорт водителю и правому пассажиру создаст встроенный массажер с пятью программами. Места над головой тоже в избытке, несмотря на наличие панорамной крыши. Думаю, простор в салоне может стать одним из весомых конкурентных преимуществ модели.

Особое внимание французы акцентировали на инновационной подвеске Progressive Hydraulic Cushions, на которую получено два десятка патентов. Знаменитый «Гидроактив» окончательно ушел в историю. Теперь вместо него обычные амортизаторы, но — с дополнительными гидравлическими ограничителями хода, по одному на сжатие и отбой. На презентации машину открыто называли самой комфортной в классе по части подвески. Амбициозно и интригующе, но для проверки этого утверждения нужно испытать С5 Aircross на ходу.

По одной розетке и USB-разъему положено передним и задним седокам. Шайба системы Grip Control — главный помощник водителя в отсутствие полного привода.

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Модульная платформа EMP2, на которой строятся все новинки альянса PSA , для внедрения механического полного привода не подходит. Бензиновые турбомоторы 1.6 (165 л.с.) и 1.8 (200 л.с.) через 6-ступенчатый автомат передают тягу только на передние колеса. Полноприводник поспеет к 2019 году, и это будет подзаряжаемый гибрид. На бумаге все выглядит более чем достойно: 300 бензоэлектрических сил и до 60 км экологически чистого пробега без использования ДВС. Но нам такое неинтересно в силу цены. Значит, вне асфальта вся надежда на неплохой дорожный просвет (по собственным измерениям, порядка 200 мм) и систему Grip Control, меняющую алгоритм работы управляющей электроники в зависимости от типа покрытия под колесами.

И, разумеется, Citroen C5 Aircross богат опциями. Это полностью светодиодные фары, электропривод багажника, цифровая комбинация приборов диагональю 12,3 дюйма, широкий набор электронных ассистентов.

Оценка: Citroen верен себе, создавая автомобили броские и запоминающиеся. Вот только желающих выделиться из толпы всегда в разы меньше тех, кто предпочтет быть серой мышкой.

Накладки на кузове Ситроена действительно способны защитить краску, чего не скажешь о некоторых автомобилях конкурентов.

Перспективы: позиции «шевронов» в Китае сильны, да и патриотичные французы машину наверняка оценят. Россиянам же будет не хватать полного привода. Для машин классом ниже это простительно. В сегменте же, где играют Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, покупатели обычно выбирают версии с трансмиссией AWD. Тем не менее новый Citroen C5 Aircross мы ждем в гости во второй половине 2018 года. Тогда же стартуют продажи и в Европе. А всеядный Китай получит модель уже осенью 2017-го.

Подробности: ЗР, 2017, №6

Фото: Кирилл Милешкин и Citroen