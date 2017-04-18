Повод: статическая премьера кроссовера Citroen C5 Aircross.
Место действия: Шанхай, Китай.
Впечатления: два года назад здесь же, в Шанхае, состоялась премьера концепта Citroen Aircross. Уже тогда я был уверен, что французы рискнут запустить автомобиль в серию с минимальными изменениями в дизайне. Так и вышло. Внешне серийный С5 Aircross с прототипом — практически близнецы! Сохранилась и вычурная оптика, и все еще удивляющие практичностью накладки Airbump, действительно защищающие кузов от повреждений.
Салон стилистически остался прежним, но нескольких «фишек» лишился. Предсказуемо исчезли распашные двери: пока еще никто не рискнул сделать массовый автомобиль без центральной стойки кузова. Восьмидюймовый сенсорный экран не двигается по направляющим, а жестко закреплен по центру панели. Зато нет претензий к быстродействию, а это главное. Про логику меню ничего сказать не могу: на всех доступных на презентации машинах выставлен китайский язык. Джойстик управления коробкой передач — решение современное, но на фоне концепта выглядит блекло: там-то была поворотная шайба, да еще и расположенная вертикально!
Чем С5 Aircross приятно поразил, так это простором на заднем сиденье. Усевшись «сам за собой», при росте 186 см я получил запас места от коленей до спинки кресла в ладонь шириной. При желании нетрудно закинуть ногу на ногу, не рискуя испачкать обивку. Великолепен и диапазон регулировки передних сидений. При максимально отодвинутом назад пассажирском месте можно полностью вытянуть ноги, а сзади будет тесно даже ребенку. Дополнительный комфорт водителю и правому пассажиру создаст встроенный массажер с пятью программами. Места над головой тоже в избытке, несмотря на наличие панорамной крыши. Думаю, простор в салоне может стать одним из весомых конкурентных преимуществ модели.
Особое внимание французы акцентировали на инновационной подвеске Progressive Hydraulic Cushions, на которую получено два десятка патентов. Знаменитый «Гидроактив» окончательно ушел в историю. Теперь вместо него обычные амортизаторы, но — с дополнительными гидравлическими ограничителями хода, по одному на сжатие и отбой. На презентации машину открыто называли самой комфортной в классе по части подвески. Амбициозно и интригующе, но для проверки этого утверждения нужно испытать С5 Aircross на ходу.
И, разумеется, Citroen C5 Aircross богат опциями. Это полностью светодиодные фары, электропривод багажника, цифровая комбинация приборов диагональю 12,3 дюйма, широкий набор электронных ассистентов.
Оценка: Citroen верен себе, создавая автомобили броские и запоминающиеся. Вот только желающих выделиться из толпы всегда в разы меньше тех, кто предпочтет быть серой мышкой.
Перспективы: позиции «шевронов» в Китае сильны, да и патриотичные французы машину наверняка оценят. Россиянам же будет не хватать полного привода. Для машин классом ниже это простительно. В сегменте же, где играют Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, покупатели обычно выбирают версии с трансмиссией AWD. Тем не менее новый Citroen C5 Aircross мы ждем в гости во второй половине 2018 года. Тогда же стартуют продажи и в Европе. А всеядный Китай получит модель уже осенью 2017-го.
Подробности: ЗР, 2017, №6
Фото: Кирилл Милешкин и Citroen